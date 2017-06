Algo sali mal

La Teora de la Evolucin de Darwin es increblemente efectiva para explicar el desarrollo de los fenmenos biolgicos hasta en los diseos ms complejos de la naturaleza, como el ojo falso en la cola de un pez, o las franjas estampadas en la piel de las cebras para confundir la mirada de sus depredadores, etc. Su complejidad tiene un principio extremadamente simple: no hay nada que hasta el ms azaroso mtodo de prueba y error con algunos millones de ocurrencias no pueda corregir y adaptar.

Antes de Darwin, Adam Smith haba sentado las bases del liberalismo econmico segn la cual cada individuo, al perseguir su propio beneficio, inevitablemente conduce a un equilibrio natural y al bienestar general. El xito de los mercaderes pareca confirmarlo: a lo largo de la historia, fueron ellos agentes relevantes, no slo en el intercambio de bienes sino tambin en el intercambio de cultura y de conocimiento.

La exitosa (y maldita, para los creyentes de No) Teora de la Evolucin de Darwin ha sido actualizada varias veces, por ejemplo, para explicar el hecho de que un individuo se sacrifique en beneficio del grupo o de la especie. Un pjaro que con su canto alerta a sus iguales es presa fcil de un depredador, pero con su sacrificio el individuo salva al grupo. Distintas particularidades intelectuales en los seres humanos (como un estado de alerta patolgico en algunas personas) se pueden explicar como un perjuicio para el individuo en beneficio para la especie, al menos en tiempos pasados.

En casi todas las sociedades contemporneas, el menos apto sobrevive gracias a la solidaridad y la compasin del grupo. Tal vez el bullying es un resabio de tiempos prehistricos cuando el grupo entenda que los dbiles eran una carga inconveniente, pero hoy la cultura y la sensibilidad moral han revertido esa prctica a fuerza de educacin en nuevos valores. La eterna disputa dialctica entre el Poder y la Justicia (entre las posibilidades del beneficio del individuo y las del beneficio del grupo) se ha balanceado en favor de esta ltima. La disputa prctica, en cambio, parece definirse otra vez por el Poder, por la imposicin de los ms fuertes, no sin primero secuestrar la dialctica de sus adversarios, aquellos que luchan por la justicia, generalmente una dialctica igualitaria en favor del grupo. Para verlo, basta con echar una mirada al poder econmico y militar acumulado por el uno por ciento de la poblacin del mundo, lo cual, en principio, est en consonancia con la teora y justificacin moral de la sobrevivencia del ms apto, que tanto sedujo a la Europa imperial del siglo XIX, a los estadounidenses del siglo XX y a los ricos y poderosos de todos los siglos.

Por el contrario, el hecho de que los menos aptos, los ms pobres, se reproduzcan ms que los ms aptos, lo ms ricos, parecera indicar que la cultura contradice el principio evolucionista de la sobrevivencia del ms apto. Entonces, los valores morales confirman o contradicen la Teora de la Evolucin?

Lo ms probable es lo primero. La moral, la cultura y la educacin pueden significar la supresin o limitacin de la violencia del ms fuerte (del ms apto) contra el resto del grupo, contra el resto de la especie. Es decir, la Justicia no es una contradiccin de los principios bsicos de la Evolucin darwiniana sino uno de sus elementos necesarios para la sobrevivencia del grupo.

En contraposicin con todo lo planteado anteriormente, llegamos, finalmente, a un posible elemento de contradiccin, de quiebre o a una patologa terminal, como puede serlo el cncer en la lgica de un cuerpo sano. La historia reciente de la humanidad, parece mostrar una seria y crtica excepcin a la lgica de la evolucin. No son las sociedades ms pobres, los pases menos desarrollados los que estn amenazando la existencia de la especie en la faz de la Tierra sino los ms poderosos, los ms aptos.

Este peligro no slo radica en la mayor potencia de destruccin militar de los pases ms poderosos sino en sus capacidades de destruccin del medio ambiente. Son los ms aptos (los ms fuertes, los ms ricos, los ganadores) los ms capacitados para poner en peligro la existencia de la especie humana. Peligro que ha dejado de ser una potencialidad y comienza a concretarse.

Es posible que la inteligencia humana (al menos aquella al servicio del poder) sea una anormalidad cancerosa de nuestra especie, si consideramos que los tiburones y las hormigas han estado en este planeta millones de aos antes que nosotros. En apenas unos pocos miles de aos y, sobre todo como consecuencia de los ltimos siglos, la especie humana se ha acercado peligrosamente, como nunca antes, a la extincin por suicidio propio.

No obstante, si es la inteligencia la enfermedad de nuestra especie, es tambin la conciencia la cura y el recurso de nuestra evolucin. En el triunfo de una de ellas nos jugamos nuestro futuro en este planeta y, probablemente, nuestra existencia en este Universo.

Jorge Majfud. Escritor uruguayo, profesor en Jacksonville University, College of Arts and Sciences, Division of Humanities.

