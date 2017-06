Metforas atmicas en defensa del neoliberalismo impo, masculino y antiobrero

Para el compaero Gnter Anders, in memoriam, que se habra puesto de los nervios.

Imposible comprar en domingo en Alemania es el ttulo de un artculo de Ana Carbajosa [AC, 1] publicado el pasado jueves en el global-imperial-neoliberal que se inicia con estas palabras: Un domingo en una ciudad alemana es lo ms parecido al da despus de una bomba nuclear. He ledo bien se preguntaran? Han ledo bien: un domingo o festivo en una ciudad alemana sin comercios abiertos, por ser un da de descanso obrero, de trabajadoras en la mayor parte de los casos, es como Hiroshima y Nagasaki despus de la barbarie de 1945. Haban ledo alguna vez algo parecido?

Y por qu y raz de esta horrible analoga? Por lo siguiente: Los comercios estn cerrados a cal y canto y los vveres apenas se consiguen en las estaciones de tren. Seguro que no ser exactamente as pero aunque lo fuera. Las costumbres, sin embargo, aade AC llena de desbordante felicidad, podran empezar a cambiar incluso en Alemania, un pas que venera el da de descanso. No hay que venerar los das de descanso? Entonces qu hay que hacer? Acuciadas, prosigue, por el avance del comercio on line y por el cambio de patrones de consumo, los grandes comerciantes han lanzado una campaa con la que pretenden doblegar a dos slidas instituciones del pas: Iglesia y sindicatos. Doblegar, esta vez s, es la palabra adecuada. Los empresarios, sabido es, representan la modernidad lquida, slida y gaseosa. Se lanzan contra los sindicatos y contra iglesias que respetan lo bsico y hay que aplaudirles.

La Constitucin alemana, nos informa AC, lo explica con claridad en su artculo 139: El domingo y los das festivos reconocidos oficialmente quedarn protegidos por ley como das de descanso laboral y de recogimiento espiritual. Para cundo en nuestra Constitucin? Luego cada Estado federado regula las excepciones. Excepciones, no por sistema. No es lo mismo, comenta AC con un poco de sorna, Berln o Hamburgo que la catlica Baviera, donde ni siquiera pueden abrir los llamados domingos de rebajas. Pues muy bien por la catlica Baviera! O no? Por qu no toman ejemplo Berln, Frankfurt o Hamburgo?

Los empresarios sostienen que debe ser cada individuo y no una norma general quien decida si se compra o no en domingo. Para ellos, para los que tienen el rostro de llamarse dadores de trabajo, los clientes, los empleados y los comerciantes son lo suficientemente maduros para determinar qu quieren comprar o vender en domingo (lo defenda recientemente Stephan Fanderl, el CEO de Karstadt, una especie de El Corte ingls alemn). Los trabajadores, las trabajadoras determinan lo que quieren vender el domingo? Por qu nos quieren engaar siempre? Por que se ren a nuestra cosa? Los clientes son aqu algo ms que un grupo de presin a favor del empresariado que juega con ellos?

Ampliar el abanico de excepciones no va a ser fcil, prosigue AC. Menos mal! En los ltimos ocho aos, los sindicatos han llevado a los tribunales ms de un centenar de ordenanzas y casi siempre han ganado. Magnfico! La Iglesia est de su lado. Los fieles podran acabar de compras en lugar de ir a misa. O podran dar una vuelta, descansar, leer a Marx o a Spinoza, dar besos, dar abrazos, subir una montaa,.. Tantas cosas podemos hacer! No somos seres unidimensionales! Nos lo ense el compaero Marcuse.

La proteccin del domingo contribuye a la paz social, promociona el bien comn y fortalece la cohesin social, ha reaccionado la agrupacin evanglica de trabajadores. Pues no est mal aunque sea una agrupacin evanglica. Los ciudadanos libres necesitan domingos libres. Pues tampoco est mal. Aplausos, aplausos desde el atesmo.

Las resistencias, concluye AC, son fuertes para los prsperos empresarios alemanes, capaces de exportar sus productos a medio mundo en grandes cantidades, pero incapaces de convencer a los suyos de los beneficios de la liberalizacin. Beneficios de la liberalizacin para quin? De momento, con sectores de la Iglesia, y tambin con la Constitucin, han topado. Y con cualquier movimiento obrero o colectivo feminista que se precie de serlo. O hay que repetir de nuevo cosas tan bsicas, tal elementales, como que laborare stanca o que el tiempo de trabajo para la mayora de trabajadoras del mundo (tambin trabajadores) no es tiempo de vida sino de esclavitud salarial?

Un da festivo no es como el paisaje despus de un ataque nuclear. Nada de eso. Nada ms lejos que esa barbaridad insultante. Es otra cosa. Un da de paz, comunidad, goce, estudio, sexualidad probablemente y vida.

1) http://elpais.com/elpais/2017/06/21/opinion/1498059269_572802.html