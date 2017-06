Fragmento del libro Culturas de cualquiera. Estudios sobre democratizacin cultural en la crisis del neoliberalismo espaol

La guerra de los mundos: voces autorizadas contra voces de cualquiera

De vez en cuando, un artculo como el que public recientemente Antonio Navaln en El Pas sobre/contra los millennials enciende las redes. Unos se indignan y responden argumentadamente, otros caricaturizan con mucha gracia (y justicia) a esos intelectuales viejunos que siguen copando la primera plana de la escena cultural, esos seores mayores que opinan de todo lo que no entienden (juventud, tecnologa, msica u homosexualidad) desde la amargura y la inquina.

Pero, qu hay tras un artculo como el de Navaln? Se trata simplemente de una reedicin del clsico conflicto generacional entre lo viejo y lo nuevo? Luis Moreno-Caballud, en su libro Culturas de cualquiera de reciente aparicin, detecta ms bien lo que podramos llamar una guerra de los mundos. Y hace su arqueologa.

Por un lado, el mundo de la autoridad cultural establecida que divide a los seres humanos entre los que saben (expertos, intelectuales, voces autorizadas) y los que no saben (la gente comn), considerando que la tarea de los primeros es ensear y tutelar a los segundos (que sin ellos estaran hurfanos). Por otro lado, las emergentes culturas de cualquiera (culturas colaborativas en la red, movimientos sociales horizontales y antielitistas como el 15M) para las cuales todo el mundo sabe algo, nadie lo sabe todo y nuestras capacidades se desarrollan mejor cuando aprendemos juntos que cuando nos relacionamos jerrquicamente.

Si los seores mayores opinan hoy en da con tanta amargura e inquina es porque algo se les escapa, porque su legitimidad para establecer la realidad se ve cuestionada, porque los pblicos se rebelan. El captulo del libro de Luis Moreno-Caballud que ofrecemos aqu analiza ese choque entre mundos a partir de, por un lado, lo que dijeron sobre el 15M algunas voces autorizadas del panorama intelectual espaol (Reverte, Javier Cercas, Eduardo Arroyo, Flix de Aza, Vila-Matas) y, por otro, de algunas tomas de la palabra por parte de voces de cualquiera que se reapropian del derecho a hablar sobre el mundo comn interrumpiendo los monlogos del poder cultural establecido.

El lder intelectual en su crculo de la impotencia

El 27 de octubre de 2013, unos 4,7 millones de personas escucharon al periodista y escritor Arturo Prez-Reverte decir las siguientes cosas en el programa de televisin Salvados:

No se puede hacer nada, no hay nada que hacer? Pues a veces la respuesta es no, al menos la respuesta que yo me doy es no. [] No va a cambiar nada, no va a cambiar nada de nada. Si hoy hubiera una revolucin la gente saldra a ver si le han quemado el coche lo primero. [] T sabes por qu quiere la gente que pase la crisis? Para volver a hacer exactamente lo mismo que haca antes: para volver a comprarse un coche, una hipoteca, para irse de nuevo a Cancn de vacaciones

Prez-Reverte sealaba con cierta nostalgia algunas causas de esta supuesta situacin de egosmo generalizado:

Antes, cuando las cosas iban mal, en otros tiempos, haba ideologas que sostenan esas cosas, haba ideas, haba incluso intelectuales que tiraban de esas ideas y que las extendan entre la gente Ahora ya no existen esos lderes, la sociedad est indefensa, est hurfana.

Y conclua:

La gente no quiere educacin, no exige educacin para sus hijos [] Todo el problema de Espaa es un problema de educacin, porque somos nosotros; los polticos son solo una manifestacin, el sntoma de una enfermedad que somos nosotros: el acriticismo, la incultura, el cainismo, la vileza, la envidia, eso somos nosotros, somos los espaoles. El poltico no es ms que la oficializacin de nuestra esencia es un problema de cultura.

De entre las innumerables reflexiones y crticas que los intelectuales, opinadores, tertulianos y dems figuras herederas de la concepcin elitista y exclusivista de la cultura han emitido sobre la crisis econmica espaola y sus posibles alternativas, stas expresadas por Prez-Reverte tienen la virtud de enunciar con claridad los estereotipos centrales de dicha tradicin: la gente es inculta y egosta, solo los lderes intelectuales pueden cambiar las cosas, sin ellos la sociedad est hurfana.

En este sentido, me parece que la posicin de Prez-Reverte ejemplifica perfectamente un tipo de mirada sobre los fenmenos que vengo estudiando fenmenos de empoderamiento de culturas de cualquiera y de su composicin con saberes especializados- que, ms que despreciarlos o atacarlos, ms bien los ignora, porque, me atrevera a decir, no entran dentro de su marco de lo posible. La concepcin de lo poltico que expresa Prez-Reverte es a la vez de un esencialismo pesimista y de un individualismo tan ntidos que no parece concebir la posibilidad de que existan formas colaborativas, solidarias, capaces de articular respetuosamente la interdependencia humana y de empoderar las capacidades de cualquiera, ms que como hechos aislados e incluso heroicos:

Lo que impide que uno diga: qu llueva napalm! es justamente que siempre hay un justo en Sodoma, que siempre hay esa semillita, ese maestro, ese hroe solitario que est ah haciendo su pequea batalla individual y conseguir que otro chico la haga tambin.

Desde esta concepcin, me parece que no es de extraar que, en esa misma aparicin en el programa Salvados, Prez-Reverte proyectara tambin una visin pesimista sobre el movimiento 15M:

Yo el 15M cuando lo vi surgir dije: mira, hay hroes todava. Los hroes todava se pueden poner de acuerdo [] Al cabo de pocos das lo estuve observando y empec a ver como cambiaba, como el chico desapareca, como el demagogo ocupaba el lugar, como el discurso retrico sustitua al discurso racional, como el ms populista y el ms bruto sustituan al ms listo o al ms clarividente, y como poco a poco se deshaca en la miserable condicin humana.

Sin duda este triunfo inevitable de la miserable condicin humana resuena con aquel este pas no tiene remedio del que hablaba Javier Maras y con ese lo natural es la barbarie que afirmaba Muoz Molina. Pero cabra preguntarse: por qu este tipo de lectura del 15M, y en general de lo poltico y de lo humano, que ignora el clima de posibilidad que se ha abierto en los ltimos aos, sigue resultando tan atractivo y consiguiendo tanta audiencia? (1)

Obviamente, siglos de hegemona del complejo saber-poder moderno no van a desvanecerse en un da, ni probablemente en dcadas de proliferacin de culturas colaborativas en la Red o de movimientos sociales horizontales y anti-elitistas. Pero adems, quizs la mayor potencia de la creencia moderna en la desigualdad cultural de los seres humanos -en la existencia de una minora de hroes e intelectuales y una mayora de egostas y estpidos- sigue siendo el proporcionar un tipo de justificacin moral para la inaccin poltica que resulta especialmente til en tiempos de crisis.

Por supuesto, la existencia en cualquier sociedad de actitudes egostas, pasivas o simplemente estpidas como las que seala Prez-Reverte es tambin siempre innegable, y sobre esa existencia se vuelve una y otra vez para justificar el desprecio a lo humano y la vanidad de todo esfuerzo poltico. Pero, como sealaba antes de la mano de Rancire, ese tipo de crtica derrotista forma parte del crculo de la impotencia asociado a la pedagogizacin de la sociedad: se postula que para alcanzar la cultura hay que someterse a la tutela de las vanguardias que la detentan, con lo cual ya se est convirtiendo al resto de la poblacin en seres supuestamente ignorantes y dependientes que, lo que es peor, van a interiorizar este juicio y se van creer realmente incapaces de aprender por s mismos y por tanto de cambiar las cosas. De esta forma, se consolida la imagen de una sociedad dividida entre unos pocos que saben y una mayora estpida, lo cual tiene un efecto corrosivo para todos, sembrando tanto el desprecio elitista como los complejos de inferioridad por doquier, y por tanto una estructural desconfianza en el otro que lleva a ese mismo egosmo que critica Prez-Reverte.

Se deja nicamente la puerta abierta al cambio a travs de la educacin, como hace el propio Prez-Reverte, pero a menudo a una educacin que, como exige el mito pedaggico, tiene que estar autorizada por los que saben, perpetuando as la existencia de ese grupo y por tanto de la desigualdad cultural (2).

Frente a este crculo de la impotencia, he intentado mostrar como el 15M y procesos sociales posteriores como las Mareas o la PAH son, entre otras cosas, justamente esfuerzos polticos en los que se rechaza la necesidad de maestros o de lderes intelectuales como guas que lleven a los dems hacia la educacin, la cultura o el cambio social. Por el contrario, en estos movimientos se asume que las cosas se hacen mejor entre todos, cuando cada cual aporta sus capacidades y saberes. Su dinmica consiste en multiplicar estas capacidades y saberes creando redes de colaboracin en las que cualquiera puede participar. Eso no significa, una vez ms, que no se puedan valorar en su diferencia dichas capacidades y saberes: los movimientos entienden perfectamente que para algunas cosas hacen falta saberes tcnicos o especializados, y para otras saberes cotidianos o experienciales; del mismo modo que entiende que no todo tiene el mismo valor dentro de cada uno de estos tipos de saber, y por ello se implementan mecanismos de filtrado y refinamiento destinados a crear inteligencia colectiva. Pero sobre todo lo que plantean las prcticas de estos movimientos es justamente que la poltica y la cultura son cosas en las que todo el mundo debe participar activamente, porque todo el mundo vive en sociedad y necesita dar sentido a su existencia, y porque no es digno que otros decidan cmo debe hacerlo.

En este sentido, tal vez ms an incluso que las autoridades tcnicas o expertas, han sido las intelectuales y polticas las que han resultado profundamente cuestionadas si bien de modo implcito- por este ciclo de movimientos y su emergente poder cultural. Las respuestas a ese cuestionamiento no se han hecho esperar. Pero hasta donde yo he podido investigar, han tendido a materializarse en crticas que, como las de Prez-Reverte, en realidad no abordan esta cuestin central de la transformacin cultural que supone la aparicin de redes de colaboracin que rechazan la tutela de cualquier vanguardia, sino que se limitan a esgrimir mltiples razones de lo ms variopintas y a menudo contradictorias- para restar valor a los movimientos, y particularmente al 15M.

Odos sordos, insultos, consejos y reafirmaciones de autoridad

El artculo de opinin titulado 5 artculos no escritos sobre el 15M, publicado por el escritor y columnista Javier Cercas en El Pas el 24 de junio de 2011, resulta especialmente til para emprender un rpido repaso a esas crticas, porque sugiere una tipificacin de algunas de ellas. Cercas comienza el texto afirmando que lleva semanas queriendo escribir sobre el 15M, pero que nunca llega a hacerlo por varias razones. En esa primera apreciacin se esconde ya una caracterstica central de la manera en que muchos intelectuales se han relacionado con el 15M: han querido escribir sobre el movimiento, es decir, han querido tomarlo como uno ms de la infinidad de temas o asuntos de actualidad sobre los que escriben cotidianamente desde la autoridad que les otorga la tradicin que avala a la figura del intelectual y gozando de la difusin que les permite su participacin en grandes medios de comunicacin, cuyo papel es clave para mantener en pocas manos y dentro de una lgica neoliberal de competencia generalizada lo que Michel de Certeau llama el establecimiento de la realidad.

Han querido, a menudo, leer la cultura no autoritaria ni competitiva del 15M desde las lgicas de una tradicin intelectual autoritaria y de una economa poltica competitiva. Con lo cual, quizs inevitablemente, han tendido a destacar o incluso a inventar aspectos ms bien parciales y menores del movimiento que les permitan leerlo sin poner en cuestin la propia cultura desde la que lo lean.

As por ejemplo, el primero de los 5 artculos sobre el 15M que Cercas dice no haber escrito y que es justamente el que ms se alegra de no haber escrito- hubiera sido un artculo que hubiera escrito en caliente, o ms bien, dice, un acto; pues en l hubiera anunciado que abandonaba su columna en el peridico, la novela que estaba escribiendo y sus deberes paterno-filiales para irse a Plaza Catalua a echar mi suerte con los acampados.

Por supuesto Cercas recurre aqu a un tono humorstico, pero no deja de ser significativo el tipo de broma que decide hacer, comparando el acudir a las plazas del 15M durante los primeros das del movimiento -algo que, recordemos, hicieron varios millones de personas de todas las edades en todo el Estado espaol-, con una especie de alistamiento voluntario en una guerra. Esta comprensin del movimiento en clave de ruptura (violenta) de lo cotidiano, impide ver toda esa otra dimensin fundamental de sostenimiento colaborativo de la vida diaria que tuvieron las plazas desde muy pronto las guarderas, los espacios para mayores, la alimentacin y todos los otros dispositivos de cuidado mutuo y sensible a la vulnerabilidad estaban presentes ya en los primeros das, y cuadran bastante mal con esa metfora blica que usa aqu Cercas.

En ese sentido, curiosamente, la propia posicin de Cercas quizs no estara tan alejada de ese otro tipo de artculos que l quisiera haber parodiado, y que son los de antiguos revolucionarios o sesentayochistas que reaccionan crticamente ante los indignados primero calificndonos, dice Cercas -de nuevo en un registro humorstico-, de nenazas, y a su movimiento, de mariconada: una revolucin seria quema el Parlament o toma a sangre y fuego la Bastilla o el Palacio de Invierno, coo; para despus, sin embargo, tachar tambin al 15-M de demaggico, populista, fantico, antipoltico y antisistema, y a los acampados, de horda o turba violenta. Digo que su posicin quizs no estara tan alejada de estos revolucionarios convertidos en dice- ultraderechistas a fuer de modernos, porque coincide con ella en centrar la mirada sobre los aspectos de protesta del movimiento, ignorando su capacidad de sostenimiento colaborativo de culturas democrticas y vida cotidiana en las plazas. Sobre esto ltimo ni Cercas ni casi nadie en los grandes medios de comunicacin ha dicho nada, que yo sepa (3).

Tuve ocasin ya, por lo dems, en otro texto de llamar la atencin sobre la existencia de algunas curiosas contradicciones parecidas a las que seala Cercas en intervenciones de intelectuales, notablemente en la conversacin publicada por El Pas entre el editor Mario Muchnik y al pintor Eduardo Arroyo, titulada Sol visto desde mayo del 68. En ella apareca esa idea recurrente a la que alude Cercas: el 15-M es una revolucin de mentiras, un simulacro de revolucin, un gesto insuficiente. Estos quieren arreglar el sistema. Nosotros queramos volarlo, deca Eduardo Arroyo. En un artculo en La Vanguardia, el escritor cataln Quim Monz, por su parte, afirmaba por un lado que resultaba vergonzoso llamar al 15-M revolucin porque no se trata de un verdadero cambio en las estructuras polticas y econmicas, sino tan solo de una acampada, y al mismo tiempo, desahogndose con un no ser yo quien defienda a los polticos con poltrona, que en general me dan arcadas, instaba a usar las urnas como nica forma de luchar contra el bipartidismo (4).

Tambin Flix de Aza se mova en terrenos pantanosos y ambiguos, al afirmar que la incapacidad para entender la violencia, el olvido absoluto de lo que significa una guerra, el analfabetismo funcional, conducen a la revuelta de patio de colegio; y sintindose obligado a aclarar: no estoy insinuando que el 15M deba pasarse al terrorismo (), digo que si un movimiento quiere enfrentar esta guerra con xito necesita dirigentes, estudio, planificacin y programa. Por lo dems, para Aza, como para Prez-Reverte, todo pasa por un problema de educacin: No se les ha educado en el estudio, la disciplina, el esfuerzo, el sacrificio. Aunque, en realidad, con educacin o sin ella, la manera de vivir de los seres humanos consiste en grandes catstrofes generadas por nuestra propia estupidez (5).

Me parece que este tipo de crticas, junto con el propio artculo de Cercas, cabran tambin en otra categora de intervenciones, que quizs han sido en realidad las ms numerosas entre los intelectuales respecto al 15M: las que consisten en decir al movimiento lo que tiene que hacer. Ignorando por completo la posibilidad de ponerse a construir el 15M desde dentro para que sus ideas se sumen a su inteligencia colectiva -esa posibilidad que tantos otros millones de personas haban asumido-, intelectuales como Cercas prefieren simplemente recomendar desde fuera que, por ejemplo, se ponga un nfasis mayor en Europa, porque Europa, dice, es nuestra nica utopa razonable. Lo cual, por cierto, confirma la adscripcin de Cercas a esa tradicin intelectual que, voluntaria o involuntariamente, tanto ha ayudado a justificar la construccin del neoliberalismo mediante su europesmo, como trat de mostrar en la primera parte del libro.

En el mundo de los intelectuales, cada cual tiene su recomendacin para los indignados, sin que importe demasiado su adscripcin ideolgica: as, Ignacio Ramonet, en una conferencia en Heidelberg, echa en falta ms preocupacin por el poder de los mass media en el movimiento, porque la ha visto poco reflejada en sus slogans; mientras, Francisco R. Adrados responde a una encuesta a intelectuales en La Razn diciendo que las informaciones, todava escasas, indican decadencia y recomienda que el 15M no debe vivir de una fecha, de una obligacin autoimpuesta. En un manifiesto titulado Una ilusin compartida, firmas conocidas como Garca Montero, Almudena Grandes o Joaqun Sabina, por su parte, hablaban de aprovechar la energa cvica del 15M para movilizar a la izquierda. Otro de los encuestados por La Razn, el catedrtico ngel Alonso Corts, sin embargo, sealaba que su fuerza es escasa porque su capacidad de persuasin es dbil, y para tener futuro necesitara una disciplina ideolgica.

Los ejemplos son muchos ms, y si algo resulta sorprendente en ellos, al menos cuando se conoce mnimamente el 15M, es lo olmpicamente que ignoran todos la posibilidad de usar los canales abiertos por el movimiento para integrar cualquier propuesta. Estos intelectuales lanzan las suyas como si estuvieran necesariamente por alguna especie de mgica cualidad existencial que los hara diferentes a millones de sus conciudadanos- imposibilitados de llevar sus ideas a pie de calle, como uno ms.

Finalmente, se podra hablar de otro tipo de intervenciones que, si bien no valoran positivamente ni por lo dems exploran en profundidad esas dimensiones culturales del 15M que chocan directamente con la propia tradicin de la autoridad intelectual moderna, s que al menos las huelen, es decir, advierten alguno de sus aspectos. Tal vez se podra incluir aqu el artculo del escritor Enrique Vila-Matas Empobrecimiento en el que se pona en relacin al 15M con el uso de las redes sociales digitales, en concreto de Twitter, por ms que para sealar que la brevedad del formato de los mensajes o tuits que usaban los indignados eran un indicador ms del empobrecimiento generalizado del lenguaje en nuestra poca. Afirmacin que no dejaba de ser, como tuve oportunidad de sealar, bastante curiosa viniendo de un escritor heredero de la vanguardia, defensor de la literatura porttil, de la escritura que practica la auto-restriccin y los juegos con formatos auto-impuestos.

Algo parecido estara haciendo Snchez Drag, que pareci captar la dimensin de apertura de la poltica a cualquiera que tiene el 15M, pero solo para criticarla y reivindicar justamente lo contrario: un tipo de poltica que funcione como la tarea profesional desempeada por una serie de tcnicos a sueldo, es decir una tecnocracia. Deca al respecto:

Pago, como cada quisque, a unos seores para que administren la cosa pblica y no para que me permitan o me obliguen a meter baza en algo que me aburre. Si un empresario contrata a un contable es para quitarse de encima el muermo de la contabilidad y no para fisgar en ella. Estara bueno! Cornudo y apaleado Gestionen la poltica los polticos con honradez y eficacia, y djennos en paz a quienes tenemos otras profesiones, vocaciones e intereses.

En una lnea parecida, si bien utilizando formas menos expresivas, se situaron las respuestas de muchos de esos polticos profesionales como los que le gustan a Snchez Drag: recordando a la ciudadana que la poltica se hace en las urnas y punto, y en algn caso incluso instado al 15M a que haga un partido poltico, o ms bien a que se integre en los suyos. No entrar a recoger ste tipo de respuestas, mucho ms montonas que las de los intelectuales, por falta de espacio aqu, pero s me interesa atender a los cruces de ambas con las representaciones del 15M y su clima ofrecidas desde algunas de las lgicas imperantes en los grandes medios de comunicacin. Sobre todo porque, a su vez, estas representaciones mediticas y en general todas las provenientes del establishment cultural, han suscitado respuestas directas e indirectas por parte de los movimientos que permiten comprender mejor el conflicto entre formas diversas de autoridad que se est poniendo en juego en estos dilogos.

Cuando cualquiera contesta a la autoridad cultural

Se ha hablado mucho de la distancia creciente entre los polticos y la ciudadana en Espaa, algo menos sobre la posible emancipacin de sta respecto al establecimiento de la realidad que llevan a cabo los medios de comunicacin de masas, y quizs an menos sobre el tambin creciente distanciamiento entre los intelectuales y la ciudadana. Sin embargo, son fenmenos fuertemente relacionados, y as se hizo patente en muchos momentos del 15M.

Recordemos, por ejemplo, la emisin del programa de Radio Nacional de Espaa En das como hoy el martes 17 de mayo de 2011. Dos das despus de la manifestacin del 15 de mayo, y ante la incipiente acampada en la Puerta del Sol, los tertulianos (esa especie hbrida entre la figura del intelectual y la del periodista) presentes en este magazine matutino de la radio pblica, Miguel Larrea y Javier Garca Vila, se despacharon a gusto acerca del tema con opiniones como las siguientes:

Es un embrin de algo, pero confuso, hay un conglomerado ah de fuerzas antisistema y fuerzas de todo tipo, la consigna est tomada del libro de Stphane Hessel Indignaos, un libro que no es nada, democracia real: como deca Churchill, la democracia es el peor de todos los sistemas posibles excepto todos los dems, y esa es la realidad, no hay otra alternativa a la democracia, todo lo que es asambleario est tan superado desde la Revolucin Francesa, que no tiene mucho sentido, me parece muy bien que se les haya desalojado, porque estaban convirtiendo la Puerta del Sol de Madrid en un campamento al que estaban llegando hoy gentes de todo pelaje.

Ante todo esto, dicho por Larrea, se manifestaba de acuerdo Garca Vila, que aada que en Sol se expresaba un sentimiento de orfandad en relacin con la clase poltica, pero que se trataba de asambleas confusas que no conducen a nada y que adems se utilizan por grupos antisistemas y violentos, para hacer sus cositas. A partir de ah ambos tertulianos entraron en una espiral de reafirmacin mutua que les llev a ir desgranando la siguiente serie de estereotipos: se puede cambiar el mundo? Es muy difcil, estamos viendo un mundo dominado por el dinero, por el consumismo, esto es lo que hay, Esperanza Aguirre dijo que lo que tienen que hacer es ir a votar, pero precisamente lo que no va a hacer es ir a votar, este tipo de joven que tenemos, es necesario organizarse, tener portavoces, es necesario establecer unas estructuras que son precisamente las que critican, uno de los lderes es un abogado que est opositando, lo digo con todo cario, pero no hay nada ms burgus, y en definitiva: los jvenes de hoy viven mucho mejor que hace 40 aos.

Hasta aqu todo discurra como algo que podramos llamar un da cualquiera en la Cultura de la Transicin, un da cualquiera en el mundo de los tertulianos, defensores cotidianos de los lmites de lo posible desde su posicin de autoridad semi-intelectual y semi-meditica. Pero algo estaba cambiando. Pocos minutos despus el programa daba paso a la llamada telefnica de una oyente -Cristina, desde Burgos- que iba a circular pronto viralmente por las redes:

Estoy hablando con la radio pblica, no? La que nos representa a todos, la que estamos pagando con nuestros impuestos?, as comenzaba su intervencin Cristina, para pasar a exponer enseguida con voz clara y sin titubear todo lo siguiente:

Tengo 46 aos, estuve en la manifestacin de Madrid este domingo y tengo que decir algo: haba muchsima gente joven, pero ramos gente de todas las edades y condiciones. Antisistema? S, evidentemente: los polticos y los banqueros y los que realmente estn apoyando esas medidas que estn recortando todos los derechos que a nuestros padres y a nuestros abuelos les cost sangre, sudor y lgrimas ganar, nuestros polticos a los que hemos votado, que estn dirigidos evidentemente por las mismas manos del capital que estn dirigiendo tambin los medios de comunicacin, son los que estn convirtiendo a nuestros jvenes, a nuestros hijos, en antisistema. Porque los estn dejando fuera del sistema.

Tras continuar desarrollando estas ideas, Cristina aludi directamente a los tertulianos: uno de ellos ha dicho: este tipo de joven que tenemos, y replic: este tipo de joven es el que nos va a dar una gran sorpresa. Finalmente, concluy con estas palabras:

los han echado de la Puerta del Sol, pero ah estamos todos, apoyndolos. Y no necesitamos partidos polticos ni partidos econmicos, no necesitamos nada de eso. Nos bastamos y nos sobramos: nuestros padres y nuestros abuelos ya nos educaron en la dignidad de seguir siempre al frente persiguiendo nuestros sueos. Ah estamos todos. No, no hay antisistemas, no hay cuatro descerebrados, no. Somos todos los que estamos reivindicando un mundo mejor. Es lo nico que quera decir.

Momentos como estos ejemplifican de un modo bastante literal la rebelin de los pblicos a la que se han referido textos de Amador Fernndez-Savater y de ngel Luis Lara, entre otros. Casi siempre este tipo de situaciones tienden a explicarse en trminos de contestacin a la manipulacin meditica de la informacin, pero me parece que es importante ponerlos tambin en ese contexto ms amplio de la proliferacin de culturas participativas al que, con Henry Jenkins, me refera en el captulo anterior. En este sentido, no solo habra contestaciones directas a tergiversaciones o visiones sesgadas de la realidad por parte de los grandes medios, sino que, de forma muy importante, stas se daran dentro de un clima generalizado de circulacin de voces post-mediticas en la esfera digital, capaces a su vez de contar sus propias versiones.

La llamada de Cristina a la radio, este es el ttulo del vdeo de You-Tube que en realidad populariz la ancdota que he citado, pertenece a una especie de subgnero tcito de lo que podramos llamar contestaciones directas al poder meditico en su propio terreno que cuando ocurren, siempre con un aura de excepcionalidad y de desafo, alcanzan gran difusin, precisamente, en las redes sociales. Son momentos en los que la palabra de un cualquiera (de alguien que no pretende dar valor a lo que dice desde un saber supuestamente excepcional, sino desde una posicin cotidiana y experiencial), se enfrenta directamente al discurso autorizado de los medios, los tertulianos o los intelectuales, y que despus la esfera post-meditica celebra y difunde. No podran existir como tales, al menos, no podran alcanzar una difusin masiva, sin esa esfera post-meditica que se encarga de seleccionarlos, extraerlos del ocano meditico -que a veces incluso los censura-, y distribuirlos viralmente.

Un par de buenos ejemplos ms de este gnero se produjeron a raz de otra de las victorias importantes de los movimientos sociales en la estela del malestar provocado por la crisis y la corrupcin poltica: la de los vecinos del barrio burgals de Gamonal, que consiguieron en enero de 2014 detener un plan urbanstico sospechoso de corrupcin poltica en su zona.

As, el vdeo Un vecino corrige a un periodista de Radio Nacional que estaba mintiendo (con casi un milln y medio de vistas en YouTube) muestra una irrupcin todava ms directa de la voz de un cualquiera en el discurso meditico. De hecho se trata literalmente de interrupcin, distinta por ello a la llamada de Cristina, a la que se dio cabida dentro de la seccin El parlamento del oyente. En este caso lo que tenemos es a un locutor de radio en la calle, cubriendo las protestas en directo, y diciendo: grupos de ciudadanos han actuado de manera violenta, han quemado contenedores y han roto las lunas de algunos comercios. Pero conforme habla, omos que unas voces intentan replicarle, hasta que al fin una de ellas le interrumpe directamente entendemos que probablemente alguien le ha arrebatado el micrfono- y reclama: no digas mentiras: comercios ni uno, bancos. Bancos, que entendemos que tambin son culpables, tambin. Comercios ni uno.

Otro vdeo relacionado con las protestas de Gamonal alcanz tambin notable difusin en las redes, mostrando un enfrentamiento dialctico entre Manuel Alonso, un portavoz de los vecinos de Gamonal y un grupo de tertulianos de TVE. Ante la insistencia de la presentadora Maril Montero en preguntar acerca del lanzamiento de lquidos y huevos por parte de los manifestantes de Gamonal, Alonso replic: y de todos los problemas que tiene la gente esto es lo importante? Si se tira un huevo o un lquido de cerveza eso es lo importante, o son los problemas que la gente, que los vecinos, que los ciudadanos en general tienen?. Montero respondi enunciando el mito de la objetividad periodstica: mi opinin aqu no es trascendente, yo me tengo que limitar tambin a la informacin de lo que estamos viendo.

Ante esa respuesta, tal vez diez aos atrs si se me permite este pequeo ejercicio de imaginacin contra-fctica-, antes de que las redes sociales convirtieran la esfera pblica en un espacio mucho ms plural y accesible para muchos ciudadanos; tal vez entonces, digo, el portavoz de los vecinos se hubiera quedado sin argumentos. Pero en esta ocasin lo que demuestra con la reaccin de Manuel Alonso es que el mito de la objetividad periodstica ha perdido mucha fuerza en estos ltimos lustros, y que aunque mucha gente no utilice el trmino agenda-setting, no por ello dejan de saber muy bien que la veracidad de la informacin depende tanto de una representacin ajustada de los hechos, como de qu hechos se elige representar y con qu grado de prioridad unos sobre otros.

Mire, yo le voy a dar una informacin prioritaria, eh?, dice Manuel Alonso, y saca un documento en el que se certifica la relacin de los empresarios promotores que haban negado una y otra vez implicacin alguna con el proyecto urbanstico de Gamonal con la empresa que iba a proporcionar todo el hormign a las obras y por tanto a lucrarse con el proyecto.

La periodista de TVE responde con un tono algo desconcertado y decide dar paso a la conexin con otra periodista, no sin antes dejar caer un cuestionamiento solapado de la autoridad de ese papel lo llama papel, no documento-, que por lo dems ya ha sido claramente identificado por Alonso como un documento oficial del Registro Mercantil: Mara, hazme un favor, dice, vamos a ver con detalle ese papel, mientras me voy al pleno, quiero ver con detalle ese papel, el lacrado de ese papel, el encabezamiento de ese papel, quin ha sellado ese papel, qu documentacin es. Pronuncia esta enumeracin enfatizando su ritmo montono, como dando a entender que son muchos los requisitos que va a tener que cumplir ese papel para conseguir alguna credibilidad ante ella como documento.

Me parece especialmente revelador este intercambio porque muestra cmo el mito del periodismo objetivo se apoya en ltimo trmino en el poder tecnocrtico y experto que est en la mdula espinal de la autoridad cultural en el Occidente moderno. En primera instancia, lo que hace Manuel Alonso aqu, y lo que ha hecho la conjuncin del clima de falta de legitimidad generalizado que ha provocado la crisis econmica con la pluralidad informativa abierta por las culturas digitales, es romper el crculo de la creencia en los medios de masas al que me refer en el primer captulo, a partir del anlisis de Michel de Certeau. Manuel Alonso y los vecinos de Gamonal han dejado de creer que la realidad es lo que se hace visible a travs de los medios, han dejado de creer en que esa es la realidad porque se trata de lo que todo el mundo cree. El mito de la objetividad meditica est desnudo, los vecinos pueden producir sus propias versiones de la realidad, que saben bien que son mucho ms justas, y lo hacen aportando documentos si hace falta.

Entonces, ante ese gesto, al discurso meditico no le queda ms que dar un paso atrs, recurriendo a una supuesta autoridad mayor que la suya propia; una autoridad que tendra el poder de lacrar con su sello lo que es verdaderamente real, de entre las diferentes versiones. Esa autoridad, por ms que no se la nombre directamente, no puede ser ms que la que emana del complejo saber-poder moderno en sus mltiples y diferentes fuentes de legitimidad, desde la cientfico-tcnica a la intelectual, pasando por sus derivados burocrticos e institucionales. La tradicin a la que, por lo dems, recurre tambin el propio vecino Manuel Alonso al presentar ese documento legal, pero no desde la posicin de poder de la Televisin Pblica, ni escudndose en una supuesta objetividad informativa, sino desde un movimiento vecinal en el que se valoran tambin otro tipo de autoridades: principalmente la autoridad que tiene cualquiera para intervenir en el debate necesariamente colectivo sobre cul es una vida digna -ese debate sobre qu es lo verdaderamente importante que le plantea Manuel Alonso a la periodista, y en el que ella no quiere entrar si no es con sello lacrado.

Pues en efecto, no es otra cosa lo que reclaman esas voces de cualquiera de los nuevos movimientos surgidos en la estela del 15M cuando irrumpen en los medios u en otros foros pblicos: qu se les deje hablar sobre lo que es verdaderamente importante, pero no desde la autoridad cultural hegemnica (cientfico-tcnica, intelectual, meditica, etc.). En ese sentido, me parece que lo que hacen es algo ms complejo que desmentir o corregir una mala informacin, aunque ese sea el propsito inmediato muchas veces. Se trata tambin, al menos tcitamente- de reclamar que las arenas pblicas en absoluto neutrales ni objetivas en las que se establece lo que va a pasar por real para un grupo humano, y en las que, por tanto, se construyen tambin las expectativas acerca de lo que debe ser una vida digna, no sean monopolizadas por voces que esgrimen autoridades expertas (como son las de los tertulianos, periodistas, intelectuales, polticos y otros pertenecientes al grupo de los que saben). Pues ese monopolio supondra que van a dilucidar de forma exclusiva algo que nadie debera delegar en otros: el sentido y la dignidad de sus vidas.

Este conflicto de autoridades se expresa a menudo como confrontacin, como choque, a la manera de estas respuestas indignadas en los medios, interrupciones, e intercambios de pruebas y contrapruebas. Los ltimos aos han sido proclives a desafos pblicos a la autoridad en el Estado espaol, y as, hemos podido ver a estudiantes que al recibir sus Premios Nacionales de Fin de Carrera negaban el saludo al ministro Wert, responsable de recortes en educacin; hemos visto a la portavoz de la PAH Ada Colau llamar criminales en el Congreso de los Diputados, a supuestos expertos financieros que alaban la legislacin espaola sobre desahucios mientras hay gente que se est quitando la vida por ese problema (momento que ocasion otro vdeo viral); hemos visto a espaoles emigrados en Pars y pertenecientes a la Marea Granate (la de los exiliados por la crisis econmica) confrontando pblicamente a la candidata del PSOE a las elecciones europeas para recordarle que su partido es tambin responsable de la austeridad contra la cual ahora enfoca su campaa; hemos visto a una mujer acercarse al Felipe de Borbn en plena calle para exigirle un referndum sobre la permanencia de la monarqua, y hemos visto tambin, por citar solo algunos casos, numerossimas grabaciones circulando por las redes en las que se mostraban hechos que contradecan versiones oficiales y mediticas, como, notablemente, el papel activo de la polica secreta en la provocacin de enfrentamientos violentos en la calle incluyendo ese vdeo en el que uno de estos policas secretas, disfrazado de antisistema, era vapuleado por los propios antidisturbios, a los que gritaba: qu soy compaero, coo!.

Manifestaciones todas ellas de ese conflicto entre la autoridad de los poderes culturales establecidos y la de los cualquiera que colaboran para impedir el monopolio de esos poderes sobre el sentido y la dignidad de la vida humana.

