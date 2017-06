MANIFESTACIN en Madrid convocada por la Plataforma Contra la Corrupcin y la Impunidad

24-J: La corrupcin es el cncer de la democracia

Cuarto Poder

- Para que haya polticos corruptos ha de existir un poder empresarial y financiero corruptor.

- La ciudadana tiene la percepcin de que hay mucha ms corrupcin de la que se conoce y que existe un alto riesgo de que la delincuencia poltica organizada quede sin castigo.

- Es preciso introducir mecanismos que garanticen un mayor control ciudadano sobre el poder poltico y que revoque a los gobernantes corruptos.

Manifestacin en Valencia contra la corrupcin en 2016, en un imagen de archivo. / Efe

Deca Balzac que detrs de la fortuna est el crimen. Y detrs del capitalismo est la corrupcin que engrasa el sistema. La Plataforma Contra la Corrupcin y la Impunidad ha convocado una gran manifestacin en Madrid el 24 de junio. Esta plataforma est formada por ms de tres decenas de organizaciones, mareas ciudadanas, movimientos sociales, grupos ecologistas, sindicatos y partidos polticos progresistas.

Es una iniciativa de la sociedad civil ante la constatacin de que la corrupcin poltica y empresarial en Espaa es sistmica. Proviene del franquismo, y la democracia no ha acabado con ella. Segn el CIS, alcanza tal gravedad que se ha convertido en la segunda preocupacin de la ciudadana. Con los gobierno del Partido Popular se ha producido un autntico desidertum de delitos de corrupcin (Grtel, Pnica, Lezo) y hasta Mariano Rajoy tiene que comparecer ante los tribunales por la financiacin ilegal de su partido. No son casos aislados, son muchos cestos de manzanas podridas, miles de procesados por corrupcin como resultado de una lista interminable de operaciones policiales y judiciales.

Para que haya polticos corruptos ha de existir un poder empresarial y financiero corruptor. As se engrasa la maquinaria del sistema econmico: pago de comisiones a partidos polticos a cambio de contratos y concesiones pblicas, que sirven para su financiacin ilegal y para el enriquecimiento personal de dirigentes. Con este dinero negro se falsea la democracia al emplearse en campaas electorales para mantener el poder. Y si no es suficiente el dopaje electoral, se recurre al soborno de diputados de otras formaciones como pas con el tamayazo y otros muchos casos de transfuguismo.

Cuando son cogidos con las manos en la masa, es decir con cuentas en parasos fiscales, niegan todo, no asumen responsabilidades polticas, presionan a fiscales y jueces, cuestionan el trabajo de las fuerzas de seguridad encargadas de la investigacin. Acostumbrados a la impunidad del franquismo, buscan seguir disfrutando de ella, cargndose la independencia judicial y la divisin de poderes propia de la democracia. La ciudadana tiene la percepcin de que hay mucha ms corrupcin de la que se conoce y que existe un alto riesgo de que la delincuencia poltica organizada quede sin castigo. La absolucin de los procesados del caso Guateque, al tiempo que se condena a vecinos de Gamonal que luchaban contra la especulacin urbanstica, abunda en la idea de que la justicia tiene dos varas de medir. Una sociedad en la que la corrupcin y la impunidad estn generalizadas, es una sociedad desmoralizada y esto siempre es una derrota.

Roban y recortan. La corrupcin se dispara y los problemas del pas no dejan de crecer. Hay un paisaje social desolador que no puede ocultar la propaganda gubernamental. Paro, precariedad, desproteccin, recorte de pensiones y salarios, desahucios, deterioro medioambiental y aumento de la exclusin social y de la pobreza. Hay una conciencia clara entre la ciudadana de la relacin entre corrupcin, recortes, polticas antisociales de ajuste y privatizaciones. La poltica de privatizaciones ha fomentado los pelotazos y esa singular corrupcin poltica que son las puertas giratorias. Es el caso de las empresas pblicas de energa y del agua, la sanidad, la educacin y el transporte, y todo aquel patrimonio colectivo convertido en un bien expropiable y una oportunidad de negocio para las lites econmicas.

Frente a este estado de cosas, hay alternativas. Y stas pasan por fortalecer la democracia, la participacin ciudadana y la moralidad pblica. Por asegurar la independencia del poder judicial, de la UDEF y de la UCO en la investigacin de este tipo de delitos; por un gobierno honesto y respetuoso con la ley y la divisin de poderes; por la no prescripcin de estos delitos y que se sancione tanto a corruptos como a corruptores; por la devolucin del dinero robado y la creacin de un fondo destinado a proteger a colectivos vulnerables. En suma, es preciso introducir mecanismos que garanticen un mayor control ciudadano sobre el poder poltico y que revoque a los gobernantes corruptos.

Urge recuperar la iniciativa ciudadana para acabar con este cncer. Es necesario salir a la calle contra la corrupcin. La clase trabajadora y la ciudadana deben participar activamente. Para que no haya la menor complicidad, el 24 de Junio no se puede faltar a la cita, porque con corrupcin no hay democracia.

Fuente: https://www.cuartopoder.es/ideas/opinion/2017/06/23/la-corrupcion-es-el-cancer-de-la-democracia/