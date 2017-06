Entrevista a Renn Vega Cantor de la Universidad Pedaggica Nacional (Bogot-Colombia)

"En Colombia se est terminando una guerra pero no sabemos cuntas ms se pueden estar incubando"

R.V.C.: Primero habra que decir que este paro ha sido muy importante porque aos anteriores FECODE haba organizado otros paros que haban sido de muy corta duracin y la Junta directiva prcticamente haba negociado y llegado a acuerdos con el gobierno nacional a espaldas de las bases. Incluso hubo un paro donde prcticamente antes de iniciarse la Junta directiva ya haba arreglado con el gobierno nacional. As que este paro tiene la caracterstica de que por primera vez particip masivamente la mayora de los docentes y adems se hicieron una serie de solicitudes que iban ms all de las reivindicaciones exclusivamente salariales y econmicas que involucran a los profesores.

Este es uno de los hechos que ms utilizan los medios de comunicacin y el mismo gobierno nacional para desprestigiar la reivindicacin de los profesores, decir que es una protesta puramente salarial, pero que no tiene en cuenta ni propone ningn proyecto en cuanto a la mejora de la educacin colombiana.

Esta huelga tuvo estas caractersticas, fue prolongada y presion al gobierno nacional para llegar a un acuerdo y a dialogar durante gran parte del paro. El propio Presidente de la Repblica afirm que no haba recursos, que no haba cmo responder a las demandas del magisterio y adems que el gobierno colombiano durante los 8 aos de gestin de Juan Manuel Santos prcticamente haba transformado la educacin colombiana con grandes niveles de atencin con compra de aparatos electrnicos para ser aplicados a las clases, con construccin de escuelas y una gran cantidad de informacin demaggica y propagandstica para transmitir a travs de los medios desinformacin. Adems de eso el gobierno colombiano hace promesas que suelen quedarse en eso, tenemos que esperar a ver si stas se cumplen o no.

M.H.: Al respecto, se establece que las partes pactan el acuerdo con una vigencia hasta febrero de 2019, reconocen la educacin como un derecho y un servicio pblico esencial, se acuerda una Comisin de seguimiento a los acuerdos pactados que se reunir cada dos meses y producir un informe de cumplimiento de los acuerdos. Esto da algn tipo de garanta?

R.V.C.: En absoluto. El gobierno de Santos est con el sol a las espaldas en su ltimo ao de gestin, ya se ha iniciado la campaa electoral donde se presentan ms de diez candidatos presidenciales, y es obvio que un acuerdo que vaya ms all del 7 de agosto, fecha en la que termina esta presidencia, no puede garantizar su cumplimiento, queda en manos del prximo gobierno.

Entonces, hay que estar pendiente de qu tipo de gobierno es el que llega, si es uno que est interesado en atender los problemas del pas y uno de ellos es la educacin; o si es un rgimen represivo de extrema derecha que es una posibilidad que se apunta en el horizonte, donde la cuestin social no va a tener ninguna importancia. No hay garanta de que esto se vaya a cumplir.

Quiero aprovechar para comentar una visin del estado calamitoso de la educacin colombiana. En este paro participaron ms de 322.000 profesores que estn agrupados en la Federacin Colombiana de Educadores a lo largo y ancho del pas, en todos los Departamentos del pas, hasta en los pueblos ms lejanos, el paro fue efectivo y esto llev al gobierno a negociar. Pero la movilizacin de los profesores se hace en medio de condiciones laborales absolutamente precarias, imagnense un saln de clase de una escuela pblica de Colombia absolutamente desvencijada, abandonada, con los vidrios de las ventanas rotos, donde no hay pupitres para que los estudiantes se sienten, a veces sin agua potable, con aulas concurridas por 50 o ms estudiantes. Con docentes con salarios absolutamente pauprrimos en la mayor parte de los casos. Esas son las condiciones que llevaron a los profesores del sector pblico a manifestarse, porque la cobertura de la educacin bsica y media en Colombia se acerca al 80%, pero hablamos de un 20% de educacin privada que son cerca de 2 millones de estudiantes en los cuales si no se presentara este tipo de paros los trabajadores no podran organizarse ni formar sindicatos. Es en estos colegios privados donde est una educacin de punta que cobija a una minora donde estudian los hijos de los ricos, los super millonarios, los funcionarios del Estado y a veces tambin, de manera paradjica, hasta los hijos de los sindicalistas, que no envan a sus hijos a la educacin pblica.

Representantes del partido de Uribe han dicho que van a hacer trizas el acuerdo con las FARC

M.H.: Se ha producido un atentado en la ciudad de Bogot en el Centro Comercial Andino, tengo entendido que con un saldo de tres muertos. A qu o a quin se puede atribuir este hecho?

R.V.C.: Es un hecho muy reciente, se present el fin de semana anterior con un saldo trgico de tres jvenes mujeres muertas, se coloc un artefacto que aunque de bajo poder, dadas las condiciones de encierro del artefacto, fue muy contundente el impacto en el bao de este centro comercial que queda en el norte de la ciudad.

Es muy difcil atreverse a hacer afirmaciones con plena seguridad porque es un hecho muy reciente. Los que dicen cosas con plena seguridad, que en la mayor parte de los casos se basan en mentiras y desinformacin, son los grandes medios de comunicacin, pero yo creo que hay una serie de elementos que pueden llevarlo a uno a pensar que este es un hecho que se produce por algo que aqu en Colombia se llama en un lenguaje que tal vez en Argentina no conocen, se dice que es producto de las fuerzas oscuras, cuando se habla de esto, que es casi un epigrama que utilizan los polticos y los medios de comunicacin, es para no referirse a la extrema derecha.

Hay muchas circunstancias para pensar que ellos son los autores de este tipo de atentado criminal y condenable, por la sencilla razn de que se presentan en el mismo momento de que ya casi termina el proceso de desarme de las FARC, cuando se esta adelantando un proceso de dialogo con el ELN y cuando prcticamente los hechos de esta naturaleza, al menos en las grandes ciudades, haban desaparecido haca meses.

En esa medida, representantes de la extrema derecha, un gran espectro poltico encabezado por el partido del ex presidente lvaro Uribe Vlez que se llama Centro Democrtico, lo cual es un oxmoron, una contradiccin en los trminos, han dicho recientemente que ellos van a hacer trizas el acuerdo con las FARC y van a encargarse de ensangrentar este pas.

Si ellos han dicho eso, y ha sido difundido por los medios de desinformacin de manera masiva, esto puede entenderse como un comienzo de lo que llaman detener el proceso de paz y ensangrentar el pas. Me parece que una hiptesis bastante probable apunta en esa direccin, ms an si tenemos en cuenta antecedentes histricos cuando es la extrema derecha la que ms se ha movilizado para que no se concreten estos acuerdos.

M.H.: Quers agregar algo ms a cerca de la actualidad poltica de tu pas?

R.V.C.: El momento poltico de Colombia es muy incierto, se est terminando una guerra aparentemente pero no sabemos cuntas ms se pueden estar incubando, porque estamos asistiendo a un desarme de la insurgencia, pero no se han impulsado ningn tipo de reformas ni modificaciones serias en la estructura poltica y econmica de este pas, de tal manera que Colombia sigue sumido en el terrorismo de Estado, en el predominio de grupos paramilitares que son dueos y seores de importantes regiones de este pas y ahora ms, que copan sectores que han abandonado las insurgencias de las FARC.

A nivel internacional el pas sigue siendo un socio incondicional de los EE UU, los niveles de desigualdad e injusticia son terribles, se acaba de producir un informe que apareci ayer y que hoy se dio a conocer sobre refugiados y Colombia es el primer pas en desplazamiento interno, superando a Siria, Irak y Somalia. Se habla de ms de 7 millones de desplazados, de tal manera que no hay indicadores alentadores que nos lleven a pensar que vamos a entrar en una etapa de post conflicto, ms bien lo que podemos pensar es que se estn incubando nuevas formas de guerra y de conflicto.

Y el Estado no da muestras de modificar su comportamiento terrorista ante la protesta social porque el paro de maestros fue violentamente reprimido por el SMART que es un escuadrn represivo del Estado colombiano. Si eso hubiera sucedido en otro pas hubiera tenido mucha cobertura pero como es en Colombia, donde tanto se habla de paz, ese tipo de cosas no se difunden. Esperamos que el paro de maestros, que fue muy importante, d lugar a otras protestas de otros sectores sociales, creo que es la nica manera de lograr un movimiento social fuerte y consolidado para comenzar transformaciones en este pas.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.