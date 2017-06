Videgaray y los mensajes de Cancn

Al trmino de la reunin de la OEA en Cancn en la que fue derrotada la propuesta yanqui-mexicana de intervenir en los asuntos internos de Venezuela, incluida, desde luego, una intervencin militar extranjera, el canciller mexicano Luis Videgaray dijo pblicamente, sin poder asimilar la derrota, que no es poca cosa que 20 pases de la regin sostengan que en Venezuela se ha roto el hilo constitucional. Y que este mensaje debera ser escuchado en Caracas.Pero aunque Videgaray no pueda verlo y menos aceptarlo, el mensaje de Cancn es otro y muy distinto al que asume el vapuleado canciller. El verdadero y satisfactorio mensaje de Cancn es que 14 pases latinoamericanos y caribeos no aceptaron actuar como vasallos de Estados Unidos.El verdadero mensaje es que 14 pases fueron capaces de resistir las presiones, las amenazas y los chantajes de Estados Unidos. Que 14 naciones actuaron con la dignidad, el decoro y el respeto que se deben a s mismas. Que 14 gobiernos justipreciaron cabalmente el valor de su propia soberana e independencia. Y esto s que no es poca cosa, aunque Videgaray prefiera mirar para otro lado.Hubo, sin embargo, otros mensajes no menos significativos. Como la ausencia del canciller estadounidense en la Asamblea. Y no es poca cosa que el patrn se haya ausentado y haya dejado hacer el trabajo sucio a sus serviles 20 empleados, Mxico en primersimo lugar. Con su premeditada ausencia, Rex Tillerson se ahorro la vergenza personal de la derrota y les dej pasar el trago amargo a sus perritos falderos, algunos de ellos autnticas dictaduras criminales disfrazadas de democracias, como por ejemplo Guatemala, Honduras, Colombia y Mxico.Qu le impeda a Tillerson apersonarse en Cancn? Algn asunto urgente del que no hay noticia y que, en la era de las comunicaciones instantneas, exiga su atencin personal? Ms bien habra que pensar en que Tillerson ola la derrota. En que saba o supona fundadamente que la victoria era improbable, pero que no poda dejar de hacerse el trabajo sucio. El patrn a jugar golf y los sirvientes a pasar vergenzas.Incapaz de reconocer la derrota y con mala sindresis, Videgaray amenaza con proseguir el acoso contra Venezuela. Pero le queda poco tiempo. Entre septiembre y octubre prximos ser destapado el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Y entonces las cosas habrn cambiado sustantivamente en Mxico. Para ese momento habr otro hombre fuerte que, frente a unas elecciones muy difciles, deber cultivar una imagen de independencia y libre de derrotas internacionales. Y esto que a un presidente en ejercicio puede, como a Pea Nieto, no importarle, ser de vital importancia para el candidato.Hubo en Cancn, finalmente, aunque Videgaray no quiera verlo, otro claro mensaje, ste para la ultraderecha fascista de Venezuela: as como la correlacin de fuerzas internas no le favorece, Cancn revel que tampoco le favorece la correlacin de fuerzas en el plano internacional.Cmo dar un golpe de Estado si no se cuenta con el ejrcito. Y cmo propiciar una invasin militar extranjera, ya estadounidense, ya colombiana, ya brasilea, sin contar con el aval de la OEA.El tiempo juega a favor del chavismo. Para 2018 habr una nueva Constitucin venezolana. Y para entonces tambin habrn cambiado favorablemente para los revolucionarios venezolanos las condiciones internas.Blog del autor: www.economiaypoliticahoy.wordpress.com

