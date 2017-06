El nuevo rgimen social de Espaa

Nueva Tribuna

Espaa ha sufrido una de las ms importantes crisis econmicas y financieras durante su periodo democrtico, crisis que tambin ha determinado una crisis social, y, como era predecible, una gran crisis de legitimidad del Estado y del establishment poltico y meditico del pas. La respuesta de tal establishment ha sido que todos estos sacrificios eran necesarios para poder salir de la crisis, que, segn este establishment, se est resolviendo.

Ahora bien, en este argumentario se olvida que, en realidad, la crisis (la Gran Recesin) y la respuesta que se ha dado a ella estaban configuradas y determinadas por un contexto poltico que favoreci estructuralmente a unos a costa de otros. Los primeros eran aquellos sectores del mundo del capital (las grandes empresas financieras, y las grandes corporaciones productoras de bienes y servicios) que dominan el Estado espaol y la gran mayora de medios pblicos y privados de informacin del pas. Y las perdedoras han sido, predominantemente, las clases populares, que constituyen la mayora de la poblacin. Mientras que los primeros derivan sus rentas predominantemente de la propiedad del capital y de su gestin, los segundos lo hacen del mundo del trabajo, sobre todo de los salarios y de los beneficios sociales.

La evidencia de ello es abrumadora. Veamos algunos datos: 1) Des de el inicio de la crisis (2008) hasta el ao pasado (2016), las rentas del trabajo han cado un 6,1% (33.679M), mientras que las rentas del capital han aumentado un 1,7% (7.850M). En suma, en el periodo 2008-2016 el peso de los salarios en la economa ha bajado 2,9 puntos, de 54,6% al 52,7%; 2) La participacin de los beneficios de las empresas no financieras en Espaa est por encima del de la zona euro (42,6% frente a 40,6%); 3) Las empresas no financieras espaolas han aumentado su participacin en el VAB (valor aadido bruto) del 37,7% hasta el 42,6% entre el periodo 2007-2015: el segundo pas de toda la UE que ms ha aumentado; 4) La polarizacin social (S80/20) se ha incrementado en un 11,8% desde 2009 (de 5,9 en 2009 a 6,6 en 2016), es decir, el 20% ms rico dispone de 6,6 veces ms ingresos que el 20% ms pobre. Somos el 3 pas con mayor polarizacin de toda la UE (despus de Rumana y Bulgaria); 5) La desigualdad ha sufrido uno de los mayores incrementos de toda la OCDE desde 2009, y el ndice de Gini alcanz los 34,5 en 2016: 3,5 puntos por encima de la media europea (31 en 2015); 6) En los ltimos 15 aos el 30% de la poblacin que vive en riesgo de exclusin ha visto cmo sus activos netos apenas crecan un 3%, mientras que los del 10% ms rico se disparaban un 56%; 7) El 1% de la poblacin espaola con mayor patrimonio acaparaba en 2016 ms de una cuarta parte de la riqueza del pas (27,4%), mientras que el 20% ms pobre se quedaba con un 0,1%; 8) La fortuna de las 3 personas ms ricas en nuestro pas equivale a la del 30% ms pobre.

Todos estos hechos han sido, en gran parte, consecuencia de toda una serie de intervenciones por parte del Estado que han provocado un enorme deterioro del mercado laboral. Esto ha sido particularmente acentuado a partir de las reforma laborales del gobierno Zapatero, primero, y de las ms intensas del gobierno Rajoy. Indicadores de tal deterioro del mercado laboral muestran que: 1) El 41,5% de los desempleados llevan ms de 2 aos en paro (1,8 millones de personas); 2) El 24,7% de los desempleados llevan ms de 4 aos en paro (1,1 millones); 3) Ms de 4 de cada 10 jvenes que buscan trabajo estn en paro; 4) Un 15,3% de las jornadas laborales son a tiempo parcial; 5) Ms de uno de cada cuatro empleos es temporal (26,5%); 6) En los ltimos cinco aos se ha acumulado una cada del poder adquisitivo de la remuneracin media en un 4,5% (912 menos); 7) El 34,4% de los asalariados (seis millones de personas) cobran menos del salario mnimo interprofesional.

El desmontaje del Estado del Bienestar

Han contribuido a este enorme crecimiento de las desigualdades las polticas pblicas de los partidos gobernantes del Estado espaol, las cuales han debilitado el ya escasamente financiado Estado del Bienestar. De hecho, Espaa dedica menos recursos a los servicios pblicos y transferencias del Estado del Bienestar que la gran mayora de los pases de la UE. 1) Espaa tiene el gasto pblico social como porcentaje del PIB (24,6%) de los ms bajos de la UE-15; 2) Espaa tiene el gasto pblico social por habitante de los ms bajos de la UE y ha disminuido durante los aos de la gran recesin, consecuencia de los grandes recortes; 3) Espaa tiene uno de los porcentajes de la poblacin adulta que trabaja en los servicios pblicos ms bajos de la UE-15 (el grupo de pases de semejante riqueza), por ejemplo 1 de cada 10 habitantes en comparacin con 1 de cada 4 en Suecia. Si Espaa tuviera el porcentaje de la poblacin adulta trabajando en los servicios pblicos del Estado del Bienestar como en Suecia (de 1 de cada 10 a 1 de cada 4) reducira significativamente el desempleo; 4) El gasto pblico en Espaa es uno de los ms bajos de Europa, representa el 43,6% de su PIB; la media del conjunto de los 28 pases europeos es 48,1%; 5) Espaa es uno de los pases que dedican menor gastos en proteccin social: 2,7 puntos menos del PIB que la media de pases de la Eurozona (17,6% frente al 20,3 de la UE); 6) Esta subfinanciacin ocurre en todas las dimensiones del Estado del Bienestar excepto en el gasto en desempleo. Este retraso se ha acentuado con los recortes de gasto pblico social que ha ocurrido en todos los servicios: 6.a) El gasto autonmico de sanidad por habitante se redujo un 14,2% entre el periodo 2009-2016. (1.195 en 2016 mientras que en 2009 fue de 1.393); 6.b) El gasto autonmico de educacin por habitante se redujo un 5,87% entre el periodo 2009-2016. (785 en 2016 mientras que en 2009 fue de 834); 6.c) El gasto pblico total consolidado en Servicios Sociales fue de 16.000 millones de euros en 2016, aproximadamente 1.000 millones menos que en 2010; 6.d) El gasto autonmico de servicios sociales por habitante se redujo un 1,55% entre el periodo 2009-2016. (254 en 2016 mientras que en 2009 fue de 258).; 6.e) Mientras que, el gasto autonmico en deuda pblica por habitante aument 381,8% entre el periodo 2009-2016. (582 en 2016 mientras que en 2009 fue de 121); 7) El Estado del Bienestar es de los menos redistributivos de Europa: la tasa de pobreza se reduce antes de transferencias sociales en Espaa del 29,5% en 2016 al 22,3% despus de transferencias sociales. Mientras que en la UE se pasa de un 26% en 2015 baja al 17,3% de reduccin de pobreza (8,7% de reduccin en la UE frente a 7,2% en Espaa).

La pobreza del Estado del Bienestar en Espaa es consecuencia de una fiscalidad dbil y regresiva que se ha acentuado todava ms con las reformas de los gobiernos Zapatero y Rajoy. Como consecuencia, los ingresos fiscales en Espaa son inferiores a los de los pases de nuestro entorno. Las facilidades que tienen las grandes empresas y fortunas para pagar menos de lo que tienen establecido, gracias a un entramado de desgravaciones y exenciones, hace que la carga fiscal recaiga sobre las clases medias y trabajadoras a travs del IRPF y de los impuestos al consumo. Ms datos: 1) En Espaa el 85% del esfuerzo fiscal recae sobre las rentas del trabajo; 2) 17 de las 35 empresas del IBEX no pagan el impuesto de sociedades en Espaa, cuando tan solo 3 compaas cerraron 2014 con prdidas.

La pobreza se ha incrementado

Resultado de todo lo anterior es que la pobreza est ya incluida como parte integrante del sistema econmico. No es coyuntural, sino estructural. En otras palabras, la pobreza se ha instalado en la sociedad espaola, afectando a personas y familias que cada vez ven ms difcil salir de su situacin. La transmisin intergeneracional dar lugar a nuevas generaciones que van a reproducir la pobreza y que cada vez van a tener ms difcil salir de ella. De nuevo, ms datos: 1) La renta media de los hogares se ha reducido un 11% desde 2009 (30.045) a 2016 (26.730); 2) Hay ms de 2,5 millones de trabajadores/as estn por debajo del umbral de la pobreza: un aumento del 21,55% desde 2009 (11,6% en 2009 frente a 14,1% en 2016); 3) Espaa ha registrado la cifra ms alta de pobreza desde 2005: ms de 10 millones de personas en Espaa estn por debajo del umbral de la pobreza (el 22,3% de la poblacin); 4) Pese a la recuperacin econmica la tasa de pobreza ha continuado aumentado respecto al ao pasado (2015= 22,1%; 2016= 22,3%); 5) El 42,2% de los hogares de 1 adulto con 1 o ms nios dependientes est en situacin de pobreza; 6) El 30,6% de los hogares con nios dependientes estn en situacin de pobreza; 7) Casi 650.000 hogares, ms de 1 milln de personas, no tienen ningn ingreso (3,52% de los hogares); 8) La pobreza persistente (personas que permanecen en riesgo de pobreza 2 de los 3 ltimos aos) es de 15,8 en Espaa (2015) frente a 11,5 en la Eurozona (2015), 4,3 puntos menos, de las ms altas de Europa; 9) La mala alimentacin por motivos econmicos y, en ocasiones, el hambre, son situaciones reales que afectan a ms de 1 milln de personas en Espaa; 10) La Tasa Arope, que es el indicador utilizado por la Unin Europea para medir la exclusin social, sita a Espaa 4,9 puntos por encima de la media de la eurozona (27,9 frente al 23%): una de las ms altas de la UE; 11) En 1 de cada 10 hogares se pasa fro o excesivo calor por no poder mantener la vivienda a temperatura adecuada; 12) En 4 de cada 10 hogares no se puede permitir ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al ao; 13) El 15,3% de los hogares tienen mucha dificultad para llegar a fin de mes; 14) El 8,4% de los hogares tienen retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal; 15) 2,6 millones de personas sufren carencia material severa (5,8% de la poblacin); 16) 4 de cada 10 personas viven en hogares sin capacidad para afrontar gastos imprevistos; 17) Al menos 6 millones de personas, sin ser pobres, se encuentran en situacin econmica precaria.

Conclusin. El resultado de las polticas neoliberales que han sido seguidas hasta ahora por parte de los gobiernos del PSOE y del PP a nivel central, y por los partidos de derechas (tales como CiU, que ahora se llama PDeCAT) y socialistas que han gobernado en las autonomas

Espero no haberles aturdido con tantos datos. Pero les ruego que consideren que detrs de cada dato hay un enorme, repito, enorme, dolor impuesto a las clases populares de Espaa. Pero este dao se ha conseguido a costa de una gran transferencia de fondos del mundo del Trabajo al mundo de los beneficios de los grandes propietarios del capital, de los ms elevados de la Eurozona. Esta realidad permanece ocultada en los mayores medios de informacin y persuasin del pas.

Ante esta realidad hay que entender que las pequeas variaciones de los indicadores econmicos, que se presentan por los partidos gobernantes como el PP como indicadores de recuperacin econmica, se realizan dentro de un marco estructural caracterizado por estos datos. Lo que ha ocurrido estos aos en Espaa es un cambio dentro del rgimen capitalista, que ha pasado de blando a duro, y ello como resultado de la victoria en un conflicto poltico que ocurre entre una minora econmica, financiera, meditica y poltica, por un lado, y las clases populares, que son la mayora de la poblacin, por el otro. As de claro.

(Agradezco a mi colega Eduardo Gonzlez de Molina la ayuda en la provisin de la mayora de estos datos)

Vicen Navarro, catedrtico de Ciencias Polticas y Polticas Pblicas, Universidad Pompeu Fabra, y Director del JHU-UPF Public Policy Center.

Fuente: http://www.nuevatribuna.es/opinion/vicenc-navarro/nuevo-regimen-social-espana/20170623171500141121.html