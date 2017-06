Buenaventura, territorio de paz y armona

La historia poltica que caracteriza la tierra de Petronio lvarez tiene sus grandes paradojas desde su construccin como municipio hasta su declaracin como distrito especial portuario, martimo y fluvial. Partamos de reconocer que Buenaventura es el principal puerto del pas y al mismo tiempo es una de las zonas subsumidas en altos niveles de pobreza, corrupcin y violencia slo por mencionar algunos casos, la realidad poltica de esta regin enfrenta dos lgicas slo por mencionar algunas que siempre han estado en contrava:

La primera, consiste en la fuerte alianza entre la corrupcin, la clase poltica tradicional y los sectores empresariales que privatizaron la principal fuente de empleo y produccin en la zona, que es la empresa puertos de Colombia. Aqu, se logra constatar como las estructuras rgidas que generan las lites criollas en el territorio se convierte en uno de los factores que inciden en un panorama de abandono estatal, violencia estructural y prcticas polticas en funcin de los intereses del capital y los monopolios econmicos del territorio.

El segundo, concretamente es la conexin entre los grupos paramilitares, las bandas criminales y la guerrilla; organizaciones que poseen autoridad sobre las zonas ms olvidadas de la regin. Un aspecto central que muestra el panorama de inestabilidad por parte de las instituciones y el terror que ejercen estos sectores dedicados al crimen, el narcotrfico y el control sobre los distintos espacios del puerto, mostrando un escenario de violencia, persecucin e inseguridad estructural.

A su vez, el escenario de inseguridad/violencia que histricamente ha sufrido Buenaventura, es resultado de todo un proceso de exclusin por parte de las estructuras del Estado. Tal como sucedi cuando aparecieron las famosas fronteras invisibles y casas de pique dichos sucesos hicieron que la prensa, los organismos, las organizaciones sociales y los centros internacionales dedicados a la proteccin/garanta de los DDHH, pusieran los ojos sobre la realidad estructural de terror, abandono y exclusin que vive el puerto ms importante del Estado Colombiano.

En el territorio de las comunidades negras o afrocolombianas, se ha desarrollado y ejercido todo un proceso de organizacin, solidaridad y defensa de la vida, la paz, la tierra. Lo que ha puesto en jaque los intereses de las bandas criminales, las cuales han golpeado de manera constante la estabilidad y convivencia del porteo, el turista o cualquier ciudadano que desea conocer de forma concreta la tierra del viche, el arrechn, la cocada y la marimba sin dejar el sabor o alegra que caracteriza los habitantes del pacfico colombiano, lo que muestra procesos de organizacin desde adentro en funcin de la construccin de otro tipo de paz, armona y convivencia desde abajo. Vase: http://josecaperafigueroa.blogspot.com.co/search/label/Buenaventura

As pues, el vaco estructural que presencia Buenaventura no aparece de repente, es producto de la exclusin y la negacin estructural frente a las diferentes organizaciones, movimientos y grupos sociales que desean otro tipo de territorio, cultura y condiciones para la regin. Un ejemplo concreto fue el Paro Cvico que presenci por ms de 20 das, su capacidad de movilizacin social, la legitimidad por parte de los sectores ms oprimidos y la fuerza que tiene la organizacin comunitaria, la armona y el fortalecimiento del tejido social en el territorio.

En ltimas, en este momento tan crucial que presenciamos en la tierra de Macondo con un proceso de paz a medias, lento y cojeando, pero no podemos echar a un lado la esperanza de paz, ojal sea desde adentro y con los de abajo, es decir, pensar un escenario de perdn, reconciliacin y construccin de paz implica superar los problemas de fondo que vive la nacin, no se trata de negociar con los grupos guerrilleros y permitir que las empresas transnacionales entren a los territorios, lleguen a acuerdos con los caciques/gamonales en los pueblos e impongan un tipo de modelo econmico privatizador, crematstico y en funcin de los intereses de sectores ajenos a las comunidades, lo que se traduce en un atentado contra la soberana, la vida, la tierra y los bienes naturales que deberan estar al servicio de los grupos excluidos/oprimidos de nuestra poca, ms no de los grandes monopolios, familias y sectores polticos tradicionales que se han adueado de las diferentes regiones del pas.

Post-scriptum: 1) el gobierno nacional sigue apostndole a la paz no sabe para dnde va pero lo importante es la sustancia ms no el contenido. 2) los sectores ms reaccionarios y conservadores empieza a intimidar las capitales a travs de la creacin de un escenario de violencia, tal como sucedi en Bogot con el atentado del centro comercial. 3) La organizacin sindical Aspu aliada con la administracin de turno de la Universidad del Tolima, promociona y legitima la masacre laboral que se avecina para este periodo semestral.

Jos Javier Capera Figueroa es Politlogo de la Universidad del Tolima (Colombia), Analista poltico y columnista del Peridico el Nuevo Da (Colombia) y del portal de ciencias sociales rebelin.org (Espaa).

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.