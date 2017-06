El Frum de Debats de la Universitat de Valencia presenta la obra del fotgrafo Gustavo Germano

El terror de las desapariciones: Argentina, Brasil, Colombia, Espaa

Tampoco hay que poner a Argentina como la panacea de la memoria histrica, hubo ms de 20 aos de impunidad; la lucha es larga y no se acaba nunca. Afincado en Barcelona, el fotgrafo argentino Gustavo Germano empez a trabajar en 2006 en el proyecto Ausencias. La exposicin consiste en pares de fotografas contiguas: la primera, con todos los miembros de una familia o grupo de amigos; la segunda refleja la misma realidad pasados los aos, aunque haya desaparecido alguno de los personajes. De este modo el fotgrafo presenta los horrores de la dictadura cvico-militar argentina (1976-1983), que se sald con 30.000 desaparecidos. En una de las fotografas, en blanco y negro, aparece el mismo autor con sus tres hermanos en 1969. En la que completa la serie, tomada a color en 2006, falta Eduardo Germano, secuestrado en diciembre de 1976 en la ciudad de Rosario y cuyos restos fueron identificados en 2014. El fotgrafo Gustavo Germano ha presentado su obra en el Frum de Debats de la Universitat de Valncia, dentro de las VII Jornades de Memria Democrtica.

El vaco que deja la ausencia se muestra en una fotografa de la playa La tortuga alegre de Ro Uruguay, provincia de Entre Ros. Realizada en 2006, no queda rastro alguno de otra tomada en blanco y negro, en 1975, a Orlando Ren Mndez y Leticia Margarita Oliva, vctimas de la represin golpista. La exposicin tambin da fe de lo ocurrido con la familia Amestoy, liquidada en noviembre de 1976 en la llamada masacre de la calle Juan B. Justo, en la ciudad de San Nicols de los Arroyos (Buenos Aires). Fue en la casa familiar donde efectivos del ejrcito argentino y las fuerzas federal y bonaerense asesinaron a Omar Daro Amestoy, de 31 aos; su pareja, Mara del Carmen Fettolini, de 29; y los dos hijos del matrimonio, de cinco y tres aos. Otro secuestrado y desaparecido con 20 aos de edad fue Mario Eduardo Menndez. Ocurri en Rosario, en 1977. Antes de la detencin haba sido dirigente regional de la Agrupacin de Estudiantes Universitarios. El recuerdo de Mario Eduardo Menndez aparece en una imagen de 1973 junto a su amigo Luis Mara Pirro, cuando se dirigan a una reunin del movimiento religioso Mallinista en la ciudad de Reconquista (Santa Fe).

Gustavo Germano confiesa en la Universitat de Valncia que no le agradan las urgencias de la denominada fotografa de conflicto. La realidad empuja demasiado y no permite observar las heridas a largo plazo. Es lo que le sucedi durante su experiencia en Colombia, en 2007, cuando retrat a las vctimas del conflicto armado. Germano ha expuesto su obra en un buen nmero de pases: Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Alemania, Italia, Espaa, Cuba, Estados Unidos, la sede de Naciones Unidas en Nueva York y Corea del Sur, entre otros. Considera la muestra Ausencias como una herramienta para concienciar a la poblacin argentina, y una forma de acompaar el trabajo que en este pas realizan familiares, abogados, periodistas, investigadores as como algunos jueces y fiscales. Es mi manera de contribuir a la causa, no me veo de juez, comenta el fotgrafo.

De la fotografa de Mara Irma y Susana Ferreira del ao 1970, ha desaparecido la primera de las hermanas en 2006. Mara Irma Ferreira, de 22 aos, fue asesinada junto a su marido en Rosario, en enero de 1977. Militante de la juventud peronista, fue suspendida como estudiante universitaria por el decano normalizador militar de la Universidad de Entre Ros, en abril de 1976. Tras el golpe militar, Mara Irma Ferreira y su marido, ambos montoneros, pasaron a la clandestinidad. El bombardeo de la casa de ambos perpetrado por fuerzas dependientes del Segundo Cuerpo del Ejrcito puso fin a sus vidas. De la escabechina sobrevivi su hijo, que tena un mes y medio de vida, segn informaciones recabadas para la exposicin. A la ristra de ejemplos se suma Claudio Marcelo Fink, secuestrado en Paran (Entre Ros) en agosto de 1976 por un grupo de paramilitares, cuando tena 23 aos. Haba iniciado su militancia poltica en la Universidad Tecnolgica Nacional de Paran, donde cursaba estudios. En enero de 1977 se public un informe del Consejo de Guerra del Gobierno militar: Claudio Marcelo Fink figuraba en el listado de terroristas prfugos. Su madre, Clara Atelman de Fink, aparece en la exposicin junto a Claudio Marcelo en una fotografa de 1974. De la imagen contigua (2006), su hijo ha desaparecido.

La muestra titulada Ausencias (2012) ofrece testimonio de los asesinatos y desapariciones durante la dictadura militar brasilea (1964-1985). Uno de los ejemplos de mayor impacto es el de Alex de Paula Xavier Pereira, joven militante de Aao Libertadora Nacional desaparecido en 1972 en Sao Paula. A la fotografa de este estudiante y activista en 1970, acompaa otra de una simple pared, blanca y desnuda, tomada en 2012. La exposicin tambin permite recordar al sindicalista y guerrillero Virgilio Gomes da Silva, desaparecido en 1969. O a otros como Luiz Almeida Arajo, retratado en 1964 en la parte delantera de un automvil junto a Mara do Amparo Almeida Arajo y Mara Jos Mendes de Almeida Arajo. Luiz ha desaparecido de la fotografa de 2012.

Guillermo Rivera Fuquene fue detenido, torturado y desaparecido en las inmediaciones de su casa el 22 de abril de 2008. Las organizaciones integradas en el Comit por la Vida y la Libertad de Guillermo Rivera denunciaron una ejecucin extrajudicial, de la que hicieron responsable a la polica colombiana; calificaron los hechos como crimen de estado. Los restos del dirigente poltico y sindical fueron hallados en un despoblado de Ibagu (Tolima). En un comunicado hecho pblico en julio de 2008, las organizaciones denunciaron la poltica de seguridad nacional del presidente Uribe Vlez, a quien responsabilizaron del asesinato de ms de 600 lderes sociales, sindicales y populares, principalmente entre 2002 y 2007. Tambin subrayaron el ocultamiento y desinformacin de los medios de comunicacin masivos. En una fotografa de 1968 Guillermo Rivera Fuquene se presenta con su hija en brazos; en 2015 Shaira se retrata, sola, siete aos despus de la desaparicin de su padre. Hay espacio asimismo para la memoria de Eduardo Loffsner Torres, capturado y desaparecido en 1986. Adems de sindicalista y miembro del M-19 (con cuya direccin despus mantuvo diferencias), durante los ltimos aos de vida fue activista en el Frente Amplio del Magdalena Medio.

A los 500.000 exiliados espaoles que siguieron al triunfo fascista de 1939, Gustavo Germano dedic la serie Distancias. Una fotografa de 1940 realizada en la Repblica Dominicana tiene en el centro a la maestra y bibliotecaria catalana, Mercedes Gili Maluquer. Junto a ella, en un silln, figura su marido, el abogado Alfredo Perea Pmies. ste fue detenido, sometido a torturas y asesinado en Santo Domingo por la dictadura de Trujillo, quien gobern el pas entre 1930 y 1961. La exposicin destaca en otra instantnea a Mercedes Gili, tambin retratada en 2008 en un sof, pero en esta ocasin viuda y en el exilio de Mxico DF. De ese mismo ao es la segunda fotografa de Mario Constante, en Montpellier. En la primera el espectador puede verle en el campo de concentracin de Mauthausen, con el uniforme a rayas de los presos. Este superviviente aragons de los campos de exterminio public libros como Los aos rojos (espaoles en los campos nazis) y Yo fui ordenanza de los SS, entre otros. Militante de las Juventudes Socialistas, Mario Constante combati en la guerra espaola y lleg a oficial del ejrcito republicano. Despus de la guerra, se exili a Francia.

Otra vctima del exilio fue Rosa Lavia, fotografiada en 1937 en Palafrugell (Girona) y en 2009 en Toulouse. Militante de las Juventudes Libertarias, de Solidaridad Internacional Antifascista (SIA) y de la CNT, atraves la frontera de los Pirineos tras la derrota de la Repblica. Durante un ao permaneci en el campo de concentracin de Argels. Asimismo cruz la frontera francesa gueda Mata Torres. Lo hizo con su familia cuando el bando fascista entr en el municipio donde resida, Barbastro (Huesca). gueda Mata termin en el exilio mexicano, donde falleci con 99 aos.

La serie Bsquedas (2015) pone el objetivo en los nios robados durante el franquismo y la democracia. Entre 1939 y 1952 la cifra de bebs y menores sustrados puede cifrarse, segn algunas fuentes, en 30.000. Despus continuaron las desapariciones, con la implicacin de clnicas, hospitales, casas de maternidad y casas cuna. Las adopciones irregulares fueron una prctica habitual durante los aos 60 y 70 del siglo pasado en el estado espaol, y se prolongaron durante la dcada de los 90. El nmero de adopciones como consecuencia de los robos podra oscilar entre las 180.000 y las 300.000. Fotografas que ponen rostro al gran latrocinio son la de Ana Mara Ferrer Moncho, quien busca a su hermano nacido en Alcoy en 1978. O Margarita Herreros Pipaun, que sigue la pista de una hermana alumbrada en 1964 en Vitoria-Gasteiz. Otro ciudadano que no se rinde es Eusebio Caballero. Busca a un hijo que vio la luz en el hospital La Milagrosa de Madrid, en octubre de 1981.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.