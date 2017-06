Las guerras hay que combatirlas antes de que estallen

El Plan Barbarroja, elaborado para derrotar a la Unin Sovitica en tres meses, fue implementado el 22 de junio de 1941. La madrugada de ese da, la Werhmacht, las Fuerzas Armadas de Alemania nazi, atacaron la URSS con 5500.000 de soldados, 4.000 tanques, 4.980 aviones y 192 buques.

La primera derrota nazi se dio en Mosc. El General MacArthur escribi sobre esta batalla en ninguna parte haba visto una resistencia a la que siguiera una contraofensiva que hiciera retroceder al adversario haca su propio territorio. La envergadura y brillantez de este esfuerzo lo convierten en el logro militar ms relevante de la historia.

El 3 de julio, Stalin se dirigi al pueblo sovitico: Camaradas, ciudadanos, hermanos y hermanas, miembros de nuestras fuerzas armadas! A ustedes me dirijo, amigos mos!... Nuestras tropas luchan heroicamente contra un enemigo armado superiormente... Junto con el Ejrcito Rojo, el pueblo entero se levanta en defensa de su amada patria... Esta guerra no ser una guerra cualquiera entre dos ejrcitos enemigos. Esta guerra ser la lucha de todo el pueblo sovitico contra las tropas germano-fascistas. El propsito de la guerra popular consistir no slo en destruir la amenaza que pesa sobre la Unin Sovitica sino tambin en ayudar a todos los pueblos de Europa que se encuentran bajo el yugo alemn. En esta guerra el pueblo sovitico tendr sus mejores aliados en las naciones de Europa y Amrica, incluido el pueblo alemn, esclavizado por sus cabecillas... Camaradas... Toda la fortaleza de nuestro pueblo se emplear para aplastar al enemigo. Adelante! Hacia la Victoria!

La Gran Guerra Patria, desarrollada en el frente oriental, resquebraj la espina dorsal de la Werhmacht. De las 783 divisiones alemanas derrotadas durante la II Guerra Mundial, 607 lo fueron en este frente, donde tambin fueron abatidos 77.000 aviones y destruidos 48.000 tanques y 2.500 navos de guerra; el 75% del podero militar de Alemania nazi.

El xito inicial de la Werhmacht obedeca a las ventajas que posea Alemania nazi: trabajaban para su industria blica 6.500 centros industriales y 3'100.000 obreros especializados de la Europa ocupada, su economa posea 2,5 veces ms recursos que la URSS. Se necesit del colosal esfuerzo del pueblo sovitico para revertir la situacin y lograr la victoria hace 72 aos. Luego de las Batallas de Stalingrado y Kursk y de liberar del yugo nazi-fascista a 17 pases, las tropas soviticas entraron en Berln y el 2 de mayo de 1945 izaron su bandera en el Reichstag.

El 9 de mayo de ese ao termin una contienda en la que fallecieron 60 millones de seres humanos, de los que 27 eran soviticos. La historia no conoce mayor bestialidad que la de los nazis en la Unin Sovitica; se recuerda algunos hechos: La guerra dej en ese pas 60 millones de mutilados, destruy 1710 ciudades, 70.000 aldeas, 32.000 empresas industriales, 65.000 km. de vas frreas, 98.000 cooperativas agrcolas, 1876 haciendas estatales, 6 millones de edificios, 40.000 hospitales, 84.000 escuelas. La URSS perdi unos tres billones de dlares; algo de lo que jams se recuper.

En conclusin: La ms importante leccin para las presentes y futuras generaciones es que las guerras hay que combatirlas antes de que estallen.