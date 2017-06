Premio de la Fundacin Princesa de Asturias de la Concordia a la Unin Europea

Una vez ms, un ao ms, vuelven los premios Princesa de Asturias para mayor gloria de la monarqua a modo de auto homenaje y a expensas del erario pblico, a nuestra costa.

Los premios son muy necesarios para la monarqua y para el sistema, porque ambos necesitan hacerse valer arrimndose a personajes insignes, que en ocasiones s lo son, para as ganar el crdito que no tienen y, tambin, no menos importante, para definir qu es bueno, bueno para ellos, e imponer su modelo, su sistema neoliberal a ultranza.

Premiar precisamente a la Unin Europea por "su colaboracin en la implantacin y difusin en el mundo de valores como la libertad, los derechos humanos y la solidaridad no deja de ser un insulto o una burla a todos aquellos a los que les niegan los ms mnimos derechos humanos y libertades.

Se premia a la UE justamente por lo contrario que dicen premiar, es decir, por lo bien que est haciendo su papel de gendarme de todo lo que sea neoliberalismo y de todo lo que tal modelo implica: recortes sociales, polticos, econmicos, etc. Sobran datos sobre la vulneracin de cualquiera de los derechos que la UE dice defender y que el jurado de los Premios dice premiar.

La definicin ms precisa del modelo socioeconmico que la UE defiende es sumamente simple, se reduce a dar absoluta libertad de movimiento al capital y todas las restricciones que sean necesarias a las personas. Ningn lmite al capital, todo vale, para conseguir maximizar su incremento, solo importa el fin, nunca los medios para conseguirlo. En cambio todos los lmites y todas las aduanas, barreras y vallas que sean necesarias para las personas.

Premio a la UE de las guerras, de la OTAN, de las armas, de su venta, de la intervencin y ocupacin de cualquier pas que convenga siempre que sea necesario para nuestros intereses y en defensa, dicen sin rubor, de las libertades y los derechos humanos mientras esquilman y bombardean lo que haga falta dejando en la edad de piedra a pueblos y a pases enteros en Oriente Medio, en frica, Amrica Latina o en cualquier parte del mundo en donde haya algo que colonizar, es decir, algn recurso del que apropiarse.

Premio a la UE de la concordia por la sensibilidad con que acoge a los miles y miles de refugiados que yacen en el fondo del Mare Nostrum y a los millones de parados, de precarios y de marginados dentro de la propia UE.

Premio a la concordia precisamente para una UE cuna de parasos fiscales, de un Banco Central Europeo ideado para emitir y administrar dinero en favor de la banca privada con la garanta de los estados miembro sin que estos tengan control ni autoridad alguna que no sea avalar los desmadres de la banca privada con la garanta de los ciudadanos.

Premio a la concordia concedido precisamente desde el pas que apuesta por liderar la corrupcin a la que se ha de sumar la legalizacin de los rescates sin fin a la banca que adems es premiada con desahucios salvajes a familias empobrecidas que pierden su casa, el dinero invertido y siguen con la deuda a favor de los bancos. Y todo ello legal.

Un Premio que tambin se ha dado a destacadas figuras con domicilio en parasos fiscales, personas ejemplo de evasin fiscal que, sin duda, hacen honor a uno de tantos lemas, al de la (in)solidaridad.

En el terreno de las libertades, Premio de la concordia a la UE desde un pas ejemplo de ley mordaza y de ley antiterrorista que aplica a los movimientos laborales, sociales o a los relacionados con cualquier otro tipo de reivindicacin.

Todos y cada uno de los miembros del tribunal que han otorgado el Premio tienen sus motivos y sus sobradas razones para ello. Han vivido, viven y esperan seguir viviendo del rollo de una UE, de su UE, en la que tan bien les va. Nada es inocente ni tampoco son tontos, barren para sus intereses.

Siguiendo est lgica, para el prximo ao habra que conceder el Premio de la concordia a la OTAN y, para el siguiente, al BCE y despus al Pentgono.

Baste con decir que el premio ha sido propuesto o apoyado por los "socialistas" Felipe Gonzlez, Jos Luis Rodrguez Zapatero, Josep Borrel y Joaqun Almunia, entre otros.

