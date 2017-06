En su lucha contra el apartheid, Cuba defendi la causa ms bonita de la humanidad (II)

[Vea aqu la primera parte de la entrevista]

Cmo describira la estrategia cubana [en Angola] en este contexto?

La estrategia cubana fue muy bien resumida unos meses ms tarde por Fidel Castro en una conversacin con Joe Slovo, el secretario general del Partido Comunista de Sudfrica. Fidel le dijo: Nuestra estrategia ha sido la del boxeador. Con la mano izquierda mantiene a raya a su adversario y con la mano derecha golpea. La mano izquierda detuvo el golpe en la batalla de Cuito Cuanavale. Antes de todo, Cuba ha enviado sus aviones a Cuito Cuanavale y ha ganado la supremaca area. Qu significa eso? Lo que os cuento tambin se basa en documentos sudafricanos. Esto significa que la carretera de Menongue hacia Cuito Cuanavale se vuelve disponible pues los sudafricanos no pueden atacar ms a los convoyes que trayendo refuerzos, ya que los aires estn dominados por los cubanos. Esto tambin significa que antes de la llegada de los cubanos, las fuerzas sudafricanas estaban listas para atacar Cuito Cuanavale y podan ser reabastecidas por va area desde Mavinga. Ahora ya no podan ser suministradas por va area debido a la aviacin cubana. Tenan que ser reabastecidas por carretera en un territorio muy difcil.

Esto significa an otra cosa. Los sudafricanos tenan un mortero especial, el G5, con un alcance mayor que cualquier cosa disponible entre los angoleos y cubanos. Pero he aqu que el G5 ya no poda disparar contra Cuito Cuanavale porque cuando un G5 dispara, los aviones cubanos ven inmediatamente dnde est, y responden. El comandante sudafricano de la fuerza operativa contra Cuito Cuanavale tena un diario, que yo pude consultar en los archivos militares sudafricanos. Este diario de guerra describe la cada de la moral de las tropas sudafricanas, ms y ms desalentadas.

En segundo lugar, los angoleos tenan una cabeza de puente en la orilla este del ro Cuito. Los cubanos enviaron 1.500 soldados a Cuito Cuanavale, a veces en pequeas unidades, tanques cubanos, artillera cubana. Otros para fortalecer las brigadas de Angola. En resumen, los sudafricanos lanzaron contra la cabeza de puente tres asaltos importantes , que fracasaron. Cuando el tercer ataque fall, el 23 de marzo de 1988, los miembros americanos del Estado Mayor interarmas, escribieron en un memorndum: La guerra en Angola ha tomado un giro dramtico, y para los sudafricanos, un giro muy peligroso. Es la batalla de Cuito Cuanavale, ganada por los cubanos. Pero se trata de una batalla defensiva. No se gana la guerra con batallas defensivas. Lo que oblig a los sudafricanos a aceptar las exigencias cubanas fueron las ofensivas en el suroeste.

Es la mano derecha la que golpea

Exactamente. El 9 de marzo de 1988, cuando los sudafricanos todava estaban luchando contra Cuito Cuanavale, algunas poderosas columnas cubanas comenzaron a avanzar al sur de la lnea hacia la frontera de Namibia y tenan la superioridad area. Mientras tanto, las negociaciones cuatripartitas (frica del Sur, Estados Unidos, Cuba y Angola) comenzaron a trabajar en el problema de frica del Sudoeste. Una reunin considerada como crucial tuvo lugar en El Cairo, el 24 de junio de 1988.

El plenario estaba previsto para la tarde. Por la maana, la delegacin sudafricana fue a la embajada de Estados Unidos (esto tambin se incluye en los documentos de Sudfrica). Era una delegacin de muy alto nivel, con el Ministro de Asuntos Exteriores, el Ministro de Defensa, el comandante de las fuerzas armadas sudafricanas, varios generales, etc. Queran saber dos cosas de los americanos, porque los estadounidenses tenan una mejor informacin, tenan satlites. Ellos queran saber cul era el poder de estas columnas cubanas, y en segundo lugar, si las columnas cubanas se detendran en la frontera de Namibia. Y el vicesecretario adjunto de defensa James Wood respondi inmediatamente dando lectura a una lista muy impresionante de armamento en manos de los cubanos. Luego dijo: No sabemos si van a parar en la frontera o no. Se trata de una campaa que est totalmente dirigida por Fidel Castro, es muy difcil para nosotros saber Pero puedo decirles una cosa y ahora estoy parafraseando: es que las columnas cubanas son lo suficientemente fuertes para cruzar la frontera de Namibia, para tomar las bases de Sudfrica en el norte de Namibia y continuar hacia el sur. Los estadounidenses, el Departamento de Defensa, afirmaba que los cubanos eran lo suficientemente fuertes como para avanzar en Namibia.

Francamente, debemos tener en cuenta el hecho de que el gobierno de Sudfrica mantena una guerra en dos frentes. Uno contra los cubanos en el sur de Angola. El otro en la misma Sudfrica contra su propio pueblo, los levantamientos en los barrios. Por eso, cuando los sudafricanos piensan en la guerra en el sur de Angola, deben considerar que no pueden enviar a todo sus ejrcito a Angola, tienen que mantener tropas en Sudfrica para luchar el otro frente. Esto se encuentra en todas las declaraciones de Sudfrica sobre la situacin. Brevemente, he aqu la declaracin sudafricana -que cito textualmente de un memorando del general Geldenhyus, comandante en jefe de las fuerzas armadas sudafricanas- al Presidente P.W. Botha, de julio de 1988. Dijo: Nuestra principal preocupacin es evitar una gran confrontacin con los cubanos. Si nos vemos obligados a esta confrontacin militar importante, deberemos a utilizar nuestra aviacin sabiendo que ser neutralizada en pocos das.

Los sudafricanos son conscientes y estn convencidos de que la aviacin cubana es ahora ms fuerte que la suya, y que su fuerza area ser destruida si se involucra en una guerra a gran escala con los cubanos. Adems, los sudafricanos no tienen potentes armas antiareas, porque nunca se imaginaron que podran tener que luchar contra un enemigo que tendra superioridad en el aire. La situacin es dramtica, agravada por el hecho de que los cubanos estn avanzando hacia el Sur con las defensas anti-areas muy potentes. Los sudafricanos lo reconocen: Ya no podemos sobrevolar a las tropas cubanas. Mientras tanto los MIG-23 cubano despegan en el cielo del norte de Namibia. Los sudafricanos no responden, no se arriesgan a la confrontacin, se dice la cosa abiertamente en la prensa sudafricana! Se tiene una declaracin del administrador general sudafricano en Namibia, Niekerk, que dice, Aviones cubanos sobrevuelan el norte de Namibia. Esto suscita mucha ansiedad. El general Geldenhyus dijo exactamente lo mismo.

Parece que la pregunta que se plantea a los sudafricanos en la poca es .Los cubanos pasarn a Namibia o no?

Precisamente. Los estadounidenses y los sudafricanos no podan adivinar lo que los cubanos iban a hacer. El jefe de la delegacin estadounidense en la Conferencia de El Cairo, Chester Crocker, secretario de Estado adjunto para frica, trat de sondear a Jorge Risquet, jefe de la delegacin cubana, despus de las sesiones plenarias. Dijo algo como: Quiero saber cules son sus intenciones. Tienen la intencin de pasar a Namibia? Porque sus tropas estn cerca de la frontera. Y Risquet, un hombre muy carismtico que era un maestro en el arte del sarcasmo, contest: No le puedo dar un calmante. Si dijera que nuestras tropas se detendrn en la frontera, os dara un calmante. Si dijera que van a entrar en Namibia, os amenazara. No quiero ni amenazados ni tranquilizados. La nica cosa que puedo deciros es que vuestro nico medio para que no entremos en Namibia, es aceptar nuestras exigencias.

Y estas exigencias eran: el fin de la ayuda de Sudfrica a Savimbi, este criminal que apoyaban, y elecciones libres en Namibia bajo supervisin de la ONU. Esto es algo que los sudafricanos no queran para nada, sabiendo que la SWAPO, el movimiento rebelde de Namibia, sera el ganador. Cada informe de sudafricanos y estadounidenses desde mediados de la dcada de 1970, deca que si la SWAPO ganaba las elecciones, eso sera un golpe terrible para el rgimen del apartheid en Sudfrica, pues eso alentara los negros y desmoralizara a los blancos (2). Pero ante la amenaza de la entrada de los cubanos en Namibia y vista la superioridad de la aviacin cubana, los sudafricanos han capitulado: en diciembre de 1988 en Nueva York, firmaron un acuerdo en virtud del cual aceptaban elecciones libres Namibia y cesaban toda asistencia a Savimbi. Volviendo a su pregunta, cuando Nelson Mandela habla de Cuito Cuanavale [ver la primera parte de la entrevista] no lo hace, en mi opinin, slo de la batalla de Cuito Cuanavale, sino del conjunto de la campaa.

Pasemos ahora al otro factor de la poltica exterior cubana que usted ha mencionado anteriormente: la ayuda humanitaria. Cules son los elementos principales de esta poltica?

Bueno, estos son elementos muy simples, ser rpido. El primero se remonta a la Guerra Fra, cuando 30.000 cooperantes cubanos viajaron a frica, con todos los gastos pagados por el gobierno cubano (3). Fueron a las zonas de guerra as como a las zonas de paz. Ah es donde quiero ir: haba una guerra en la Guinea Portuguesa entre 1966 y 1974. Ms del 90% de los mdicos de la guerrilla en Guinea Bissau eran cubanos. No haban otros mdicos extranjeros y haban muy pocos mdicos guineanos. Amlcar Cabral, el lder de la guerrilla, tena una poltica de envo de mdicos recin titulados, y que haban estudiado en Europa del Este, por ejemplo, a tomar cursos especializados para prepararse para el futuro. Sin embargo, durante ese tiempo, fueron los mdicos cubanos quienes arriesgaron sus vidas para proporcionar atencin mdica a los guerrilleros. Los portadores de la bandera de la ayuda humanitaria cubana eran los mdicos, maestros y trabajadores de la construccin.

Si queremos comparar rpidamente con los Cuerpos de Paz de Estados Unidos, los Cuerpos de Paz cubanos eran de un nivel claramente superior, ya que los Cuerpos de Paz de Estados Unidos enviaban aprendices mientras que los cubanos enviaban mdicos de primer orden. Para daros un ejemplo de lo que representaba esta ayuda, tomemos Benguela en Angola en los aos 1987-1988. Es una gran ciudad, que entonces contaba con unos 300 000 habitantes. Solo tena dos mdicos angoleos. Uno de ellos era el director del hospital que se preocupaba slo de las tareas administrativas. Haba una pequea misin sanitaria sovitica que inclua cuatro mdicos, y haba una delegacin mdica cubana de cerca de 25 personas, entre las que haba 12 mdicos. As que entienda ahora lo que eso significa.

Cuba tambin tena fama por haber recibido estudiantes de frica y Amrica Latina para proporcionarles educacin y formacin

Djeme darle otro ejemplo. En mayo de 1978, hubo un ataque areo de Sudfrica contra Cassinga. Cassinga era un campo de refugiados de Namibia en Angola situado a unos 300 km al norte de la frontera con Namibia. Los sudafricanos atacaron y haba un pequeo campamento cubano, incluyendo algunas tropas, situado a 20 km al sur de Cassinga. Y los cubanos fueron a ayudar a los refugiados. Steenkamp, ​​un historiador sudafricano especialista del apartheid, escribi en un libro publicado en 1983 que los soldados sudafricanos que estaban en Cassinga siempre se sorprendieron por el herosmo de los soldados cubanos que avanzaron para Cassinga mientras estaban sin defensa contra los ataques areos sudafricanos. Es un historiador del apartheid quien lo dice. Cuando los cubanos llegaron, los sudafricanos han huido y los cubanos han salvado a los refugiados, entre los cuales haban nios. Unas semanas ms tarde, 600 nios de Cassinga fueron a Cuba con el fin de crecer y estudiar. Yo estaba en La Habana en 2005 o 2006, cuando las fuerzas armadas y la embajadora de Namibia se explicaron. Ella comenz su discurso diciendo: Estoy viva gracias a los soldados cubanos, dado que haba sido herida por los soldados sudafricanos en Cassinga. Y hay muchas ms historias como sta; cuando visit Namibia pude encontrar un superviviente tras otro.

Cuando estaba all, habl con una mujer, un general, que era la mdico-jefe del ejrcito de Namibia. Empezamos la entrevista en ingls, y tuve la impresin de que la entrevista iba un poco tambaleante, su ingls pareca un poco vacilante. Y entonces le dije: Oye, y si hablamos en espaol? . Mi espaol es supuestamente perfecto, pero el suyo era an mejor, teido de un ligero acento cubano! Era un superviviente de Cassinga. Ella fue llevada a Cuba, y fue a continuacin a las escuelas cubanas, consigui su bachillerato en el instituto, fue a la universidad para estudiar medicina, se convirti en mdico y, finalmente, regres a Namibia. Ella se acordaba del ataque y me dijo que cuando ella abri los ojos y vio a un soldado blanco cerca de ella, se congel. Porque pensaba que los blancos eran sudafricanos y que los sudafricanos eran malos. Pero era un soldado cubano. Los cubanos haban venido a salvarlos. Esto es lo que han sido los cubanos en frica!

Los cubanos enviaron a unos 30.000 africanos a estudiar en Cuba durante la Guerra Fra. Algunos a partir de primaria y continuando hasta la universidad. Este es otro aspecto principal de la ayuda humanitaria cubana. Djame que te cuente otra historia. Una vez, yo estaba en Conakry con un amigo cubano, Victor Dreke, y l tena que ir al Ministerio de Agricultura. Fui con l porque no tena nada ms que hacer. Y en el Ministerio de Agricultura muchas personas han hablado con l en espaol! Le dije: Vctor, qu est pasando? Ellos hablan francs aqu. Se ri y me respondi: S, pero estas son personas graduadas en la Universidad de Agricultura de Cuba! .

Despus del desmantelamiento de la Unin Sovitica y del bloque del Este, Cuba ha conocido tiempos difciles. Qu efecto ha tenido esto en los programas humanitarios?

Pas lo siguiente. El gobierno cubano tom una decisin, la de no aceptar estudiantes becarios, pues no poda permitirse el lujo de financiar los estudios de los africanos y latinoamericanos en Cuba. Pero los que ya estaban en Cuba podan terminar sus estudios. Ellos compartiran la misma comida y viviran exactamente en las mismas condiciones que los estudiantes cubanos porque haba compromisos personales con ellos. Y que se quedaran hasta que terminaran sus estudios. Habl con otra mdico en Namibia, que se gradu en 1994. Y ella dijo, slo personas como los cubanos, slo una persona como Fidel Castro habra podido hacer esto. Era una poca en que los estudiantes africanos eran expulsados ​​de todos los pases de Europa del Este y Rusia. Cuba ha tomado esta noble decisin. Estuve una vez en Cuba en 1995, durante una ceremonia de entregas de diplomas del ICAP (Instituto Cubano para la Amistad entre los Pueblos), creo, por un grupo de estudiantes africanos que acababan de terminar sus estudios y que iban a volver a su pas. Hubo discursos y toda la rutina que sigue. Y para la celebracin, todo el mundo fue invitado a un vaso de jugo y un pequeo pastel, verdaderamente muy pequeo, pero eso me ha parecido tan noble! Este pas, atrapado en una terrible crisis econmica, haba conservado a esas personas.

Y qu ha sido de las misiones en el extranjero?

Despus de la cada de la Unin Sovitica, todas las misiones cubanas, mdicas u otras, han regresado a Cuba. La nica excepcin fue una misin mdica en Guinea Bissau pues una organizacin holandesa ha financiado la mayor parte de los gastos. Resulta que yo estaba en Guinea Bissau entorno a 1996 y que me encontr con estos mdicos. Y fue una situacin conmovedora pues no eran bienvenidos. Los mdicos locales haban descubierto las alegras de la medicina privada, la facturacin de los cuidados a sus pacientes. Por lo que no amaban a los mdicos cubanos. Para ellos era una competencia desleal ya que los mdicos cubanos no estaban cobrando nada! Por lo que estos mdicos cubanos pobres vivan en un edificio en el medio de la nada, y haba un pequeo autobs que vena a recogerlos por la maana y les llevaba a trabajar. Y por la noche, los llevaba a casa. Pero los fines de semana, o en los das en que no trabajaban, ningn autobs iba a buscarlos. Estaban totalmente abandonados all. Pero han seguido haciendo su trabajo y crean en lo que hacan. Y eso significaba mucho para la gente que ayudaban.

Pero entonces la situacin ha cambiado, por supuesto, y Cuba recomenz a enviar misiones mdicas. Ahora cobran, pero a un precio relativamente bajo. Estuve en Sudfrica la semana pasada, creo que hay 400 mdicos cubanos all. Al mismo tiempo, en Cuba han creado la Escuela Latinoamericana de Medicina, cerca de La Habana, lo que sigue siendo algo muy generoso. Est pensada principalmente para los estudiantes de Amrica Latina, pero tambin hay estudiantes procedentes de frica y que Cuba financia totalmente. Y numerosos estudiantes que permanecen son de muy humildes orgenes, como por ejemplo los guatemaltecos. La esperanza de Cuba es crear un nuevo tipo de mdico como los que han tenido tanto xito en Cuba. Se trata de alguien que ve el hecho de ser mdico como una misin social, y cuyo principal objetivo no es ganar dinero, a diferencia de los mdicos de Estados Unidos. Si vas a ver a un mdico estadounidense, puedes ver inmediatamente el signo del dlar en sus ojos! En vez de crear mdicos que realmente se preocupan por sus pacientes. Esto no va a funcionar para algunos, pero otros lo harn. Y en teora es el juramento de los estudiantes, ir donde est la gente pobre.

Usted ha hablado de esos cubanos que viven en condiciones muy difciles, pero las personas que trabajan en estas misiones son voluntarios. Qu hace para que estas personas acepten trabajar en estas condiciones, lejos de sus casas?

Escucha, hay un bonito informe de la CIA en los aos 80 que habla de esta ayuda humanitaria, y que deca ms o menos lo siguiente: Es una nueva generacin de cubanos, que creci bajo Fidel Castro, y que ven las cosas de manera diferente. Son internacionalistas, estn comprometidos, existe ese elemento fuerte. Djame darte un ejemplo. Me encontr con una mdico cubano en Benguela en 1988 y hemos simpatizado, tenamos una buena relacin. En un momento dado, le pregunt si ella tena un diario o algo por el estilo. Ella se ri y me respondi, mi diario son las cartas a mi madre. Ella me prest el equivalente a alrededor de un ao de cartas, yo pude fotocopiarlas, haba 227 pginas. Adems, ella no era parte del partido comunista, pero se poda ver ese sentido de compromiso, esa voluntad de ayudar. Por supuesto que hay momentos difciles, momentos de frustracin, y seguro que todo el mundo no es un hroe. Algunos son voluntarios porque saben que es bueno, o porque estn bajo la presin de su familia o sus vecinos. Pero hay en muchos de ellos un compromiso sincero, que incluso la CIA reconoce: Es una nueva generacin de cubanos, son los cubanos de Fidel Castro! .

Siente lo mismo hoy?

S, estoy seguro que las cosas han cambiado significativamente, pues ese perodo especial y estas pruebas han tenido consecuencias graves. Tengo, por ejemplo, una amiga que es anestesista y que ha vivido en Venezuela durante tres aos. Y, obviamente, tuvo en cuenta el aspecto econmico, ya que reciben un pequeo pago en dlares que se les da a su llegada, que ella ha utilizado cuando lo necesitaba, y tambin haba un fuerte compromiso. Este elemento est siempre presente. Durante el perodo de la Guerra Fra, no haba ms que ese aspecto, el de hacer su deber internacional porque no haba un tal beneficio material para hacer esto. Sabe lo que es muy hermoso en eso? Imagine que un cirujano y un carpintero estn en Angola. Mientras estn all, el gobierno cubano paga sus salarios en Cuba, sea a las familias o directamente en su cuenta. Digamos que el cirujano recibe 400 pesos y 150 pesos el carpintero. Pero en Angola, comparten exactamente las mismas condiciones. Reciben exactamente la misma retribucin, para comprar cualquier cosa, por parte del gobierno, ya que no reciben nada de Angola! Tanto seas un carpintero o un cirujano, eso no supone ninguna diferencia.

Para acabar, volvamos a las relaciones con Estados Unidos. Usted ha calificado la poltica de Estados Unidos hacia Cuba como un deseo de venganza. Y ha habido recientemente las declaraciones del presidente electo Donald Trump tras la muerte de Fidel. Cmo cree que va a evolucionar la relacin entre Cuba y los Estados Unidos?

Obviamente, yo creo que no habr ningn progreso. Y ya sabes, si Hillary hubiera sido elegida, podra haber habido un progreso lento, pero nada extraordinario. No creo que Trump rompa las relaciones con Cuba, a pesar de que ahora tienen esta retrica estpida segn la cual Obama ha establecido relaciones con Cuba y no ha recibido nada a cambio, ahora queremos algo a cambio, si no . Quiero decir que, lo que Obama hizo fue reconocer que la poltica de Estados Unidos haba fracasado completmente y adems se trataba de una cuestin moral. Y los cubanos no les debemos nada a cambio, absolutamente nada. Y no creo que los cubanos vayan a conceder nada a Trump tampoco. Me sorprendera si Trump rompe las relaciones con Cuba, pero yo soy alguien que crea que Trump nunca ganara esta eleccin! As que mis pronsticos sobre Donald Trump no valen absolutamente nada. Lo que es importante es que los estadounidenses son tan ignorantes que no se dan cuenta de los crmenes cometidos por los EEUU contra Cuba. Y ellos piensan realmente que los EEUU son vctimas de una agresin cubana!

Foto de portada: Fidel Castro discursando en una ceremonia de graduacin para los dentistas y mdicos en 1965, la primera hornada de mdicos formados despus de la revolucin. Muchos de ellos se partiran en misin internacional. (Fuente: Granma)

Notas

(1) Piero Gleijeses es politlogo e historiador italiano, profesor de poltica exterior de los Estados Unidos en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados (SAIS) de la Universidad John Hopkins, EEUU. Es un experto en poltica exterior de Cuba

(2) Esta prediccin era muy precisa. En 1990, el gobierno sudafricano inicia las negociaciones con el ANC y Nelson Mandela gana las elecciones presidenciales en 1994.

