Curiosa imagen para una Feria del Libro que organiza el Ayuntamiento de Zamora junto a la Asociacin Zamorana de Libreras, con la colaboracin de la Diputacin de Zamora, La Junta de Castilla y Len, la Biblioteca Pblica de Zamora, la Biblioteca Pblica Municipal, el Museo Etnogrfico de Castilla y Len, la Caja Rural, la confederacin de empresarios CEOE_CEPYME de Zamora y la editorial Anaya, entre otros. El cartel fue elegido, segn los pliegos municipales, por un jurado formado por dos representantes de la Escuela Superior de Arte de Zamora, miembros de Azal y de la Biblioteca Pblica y Biblioteca Municipal de Zamora. Qu despropsito! pienso nada ms verlo.Cmo es posible que nadie haya cado en que el cuerpo de un hombre en ese mismo lugar constituira una visin absolutamente humillante, irrisoria, denigrante, "inferiorizadora"? Es posible tanta ignorancia en materia de violencia hacia las mujeres? Pero vamos a hablar de violencia sexista de tipo simblico, que es de lo que trata realmente el cartel. Violencia simblica es un concepto acuado por el socilogo francs Pierre Bourdieu (2000) que describe una forma de violencia ejercida por los sujetos dominantes sobre los dominados.Consiste en la imposicin de una visin del mundo, de unos roles sociales, de categoras cognitivas y de estructuras mentales, que constituyen una violencia prcticamente invisible, que es ejercida con el consentimiento (fruto del desconocimiento) de quien la padece, y que esconde las relaciones de poder que la configuran. Estos sistemas de violencia simblicos son instrumentos de comunicacin y de dominacin que hacen posible el consenso lgico y moral, al mismo tiempo que contribuyen a la reproduccin del orden social.As que, por lo visto, en todo el Consistorio zamorano no han ledo a Bordieu. Pero eso no es lo ms grave; lo realmente alarmante es que nadie en todo el Ayuntamiento sepa lo que es la violencia sexista simblica, esa que coloca a las mujeres en situacin de "inferiorzacin", de desprestigio, en situacin de ser dominadas. De hecho, el Ayuntamiento, a travs de la concejala de Cultura de Zamora, ha defendido el cartel y ha acusado las crticas de "neopuritanismo extremo". La portada del disco 'S' de la cantante Mal es otro de los ejemplos que utilizo en todos los cursos que imparto sobre la materia.Se imaginan a David Bisbal o a cualquier otro artista masculino en esa postura? Si no se lo imaginan es fundamentalmente por dos razones: la primera es que la violencia simblica hacia las mujeres est tan normalizada que no la percibimos. Y la segunda razn es que la violencia simblica hacia los hombres est tan ausente que aunque nos forcemos en imaginarla no la contemplamos como posible.Para ayudarnos en esta "prueba de la inversa" que utilizamos en la teora de gnero, tambin llamada teora feminista, suelo utilizar la estupenda campaa que realiz en 2013 el concesionario Motocorsa de Portland, que realiz una sesin de fotos en la que, para anunciar la nueva Ducati Panigale 1199 y denunciar a la vez el sexismo en la publicidad, coloc a mecnicos de su taller con la misma ropa y en las mismas posturas que poco antes haba realizado una modelo profesional.

La teora de gnero (tambin llamada por la ignorancia eclesistica "ideologa de gnero") explica cmo en cada sociedad se construye socialmente cada sexo, es decir, se establece cmo debe ser lo masculino y cmo lo femenino. Se asignan a mujeres y a hombres diferentes roles, idearios, objetivos vitales. Por ejemplo, un objetivo vital que se inculca a los hombres en nuestra sociedad (para que se sientan hombres de verdad) es que triunfen en el mbito profesional, mientras que al mismo nivel de importancia vital, a las mujeres se les inculca que deben ser madres (antes de que "se les pase el arroz").Esta construccin social del gnero que es como se denomina establece por tanto cmo ser, cmo hacer, cmo pensar y cmo sentir a mujeres y hombres de forma diferenciada. As por ejemplo, en nuestra sociedad occidental, se ve como "natural" que las mujeres sean ms sensibles, ms afectivas, y que los hombres por el contrario, sean ms hoscos, ms fros. Si les apetece ver cmo es la construccin social del gnero en otras sociedades, pueden leer a Margaret Mead, Sexo y temperamento en tres sociedades primitivas (1935). Es en esta asignacin de roles y caractersticas diferenciadas que se hace a cada gnero en la que se imprime menos valor social a lo femenino.Cmo? Fundamentalmente a travs de la violencia simblica que se expresa en todo cuanto emana del mundo de la creacin artstica, del mundo audiovisual. Una representacin simblica que persigue sin descanso un nico objetivo: degradar, quitar valor, "inferiorizar" a las mujeres. Porque no debemos olvidar que tal y como se representa la imagen de mujeres y hombres somos capaces de construir a ambos seres en nuestra mente. Pero no se queden en lo que afirmo e investiguen, porque una de las ms valiosas estrategias de los sistemas de dominacin es conseguir eliminar la capacidad crtica de la ciudadana.Lean por ejemplo a la terica feminista Teresa de Lauretis, quien desarrolla la nocin de "tecnologas del gnero" en el contexto de las representaciones y su problemtica. De hecho, en el mbito de la crtica cinematogrfica, de Lauretis presenta al cine como el mejor ejemplo de estas "tecnologas", como un perfecto vehculo en la produccin de representaciones de gnero. Su concepto de "tecnologa" bebe de otro gran terico, Michel Foucault, de quien toma la idea de que las prohibiciones y las reglas producen relaciones sociales (de Lauretis, 2000). No se queden en la superficie de las cosas, no se paren solo en si ha ganado el Madrid o el Atleti, en si el Gobierno dice que ha bajado el paro, o en que hemos salido de la crisis Lean, por favor, seoras y seores polticos, lean e instryanse para que al menos no sea la ignorancia la que