Cristina y su terquedad de yegua

Modestia aparte, Cristina adems de mujer es yegua y morocha, (como dicen los argentinos) vaya que ya quisieran muchas ser yeguas como ella. En mi pueblo, que queda en el oriente de Guatemala y que colinda con El Salvador, rido como l solo, en aquellos cerros yermos, es comn que uno al referirse a una mujer diga yegua o potranca, nadie se ofende, porque no se dice para ofender, es un halago y una afirmacin. Son honores que solo la gente de pueblo agradecemos. Pero claro, uno tiene que convivir con los animalitos (que son nuestra familia) para entender el contexto, nadie de la capital lo entendera. Porque nadie que no ha convivido con ellos conoce su naturaleza. La mujeres en esencia somos muy parecidas a las yeguas.

Entonces a m me dicen que Cristina es una yegua y yo lo afirmo y lo aplaudo, qu yegua! Repito, ya quisieran muchas Una yegua que cautiva, Cristina tiene ese poder de convocatoria impresionante, sus palabras deslumbran y convencen, porque tienen la fuerza de las manadas de potrancas salvajes que galopan libres en los montes. No hay tranca que las detenga, ni abismo, ni tormenta que las asuste. Porque son yeguas, ni ms ni menos.

Me enamor de la poltica suramericana gracias a Cristina y Evita, ambas me hacen sentir argentina, porque soy una ms de los descamisados de Evita y una paria de los arrabales ms inhspitos.

Cristina demostr con hechos que la patria es el otro. Porque de la oratoria a la accin con ella no hay diferencia, palabra que dice la cumple y eso en poltica es algo extinto. Dijo que siempre estara y lo cumpli, no se fue, ha permanecido, est ah, al frente con un objetivo: reconstruir de nuevo a Argentina. Y lo har, de los escombros la volver a levantar porque ya lo hizo una vez. Y porque es necia como las yeguas.

Cristina es ese tipo de persona que no se rinde y que incita a otros a no hacerlo, a no doblar las manos, ella impulsa, es generadora de energa, es una lucirnaga en medio de la oscurana. Tiempos difciles se viven en Argentina y ella sigue convocando a multitudes con su sola presencia. Para muchos debi estar vencida, olvidada, pero al contrario, ella es una institucin, un ro crecido, es una flor, siempre fresca y deslumbrante como los girasoles de verano al medioda; de pie, siempre viendo de frente al sol.

Qu tiene Cristina que la siguen multitudes? Esencia y transparencia. Un ser sin alma es como una tormenta que se qued estril, en el amago de una pasada de nube. Es un frijolar lejos del pie del milpal: que crece dbil y marchito. Cristina es una montaa reverdeciente en los primeros das de primavera. Cistina es el canto del jilguero en patio de casa de pueblo.

Qu tiene Cristina que la siguen multitudes? Nada especial, es humana. Y porque amor con amor se paga. La veremos nuevamente de presidenta, reescribiendo la historia de Argentina, para orgullo de las mujeres y las yeguas, y perdn por el ego, pero modestia aparte, para orgullo de las morochas.





