"Medicare" para todos

La solucin a nuestros males

La promesa del Presidente Trump de derogaro la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, est por volverse realidad, al tiempo que el Senado hace pblica su propia versin redactada en secreto de la nueva Ley de Cuidado de Salud de Estados Unidos de la Cmara de Representantes, el proyecto de ley que el propio Trump defendi y que recientemente critic. La mayora republicana del Senado pretende que el proyecto de ley se apruebe antes del feriado del 4 de julio. Como resultado dedecenas de millones de estadounidenses ahora tienen algn tipo de atencin de salud, aunque el plan adolece de sus propios problemas. Debido a que la atencin de la salud representa una sexta parte de la economa estadounidense, el debate poltico entre un muy mal proyecto de ley republicano y el menos malopodra dejar un espacio libre para lograr una solucin razonable, como ocurre en casi todos los pases desarrollados: un sistema de salud de pagador nico.

Este sistema ya est en prctica en Estados Unidos y ha tenido muy buena recepcin. Se llama Medicare, el programa financiado con los impuestos de los contribuyentes que garantiza atencin de la salud a las personas mayores y las personas con discapacidad. Las encuestas pblicas realizadas despus de la Segunda Guerra Mundial demostraban que exista un amplio apoyo para esta propuesta. Medicare se convirti en ley en 1965. En el tristemente clebre discurso de lanzamiento de candidatura que Trump realiz en junio de 2015, adems de atacar a los mexicanos al calificarlos de violadores, tambin prometi: Salvemos a Medicare, Medicaid y a la seguridad social sin recortes. Debemos hacerlo.

Si el actual proyecto de ley sigue su curso y es aprobado, Donald Trump deber decidir si romper su promesa. Si bien el proyecto de ley debe aprobarse primero en el Senado y luego pasar por un proceso en el que se deben reconciliar los proyectos de ley de la Cmara de Representantes y el Senado, como mnimo, recortar los fondos de Medicaid.

El motivo por el cual muchos opositores de Trumpcare lo denominan cuidado de la riqueza y no de la salud es que elimina el impuesto de Obamacare a los estadounidenses ms ricos. Mientras ellos obtienen una exencin impositiva, decenas de millones de estadounidenses se quedarn sin seguro de salud. Otros seguirn sin poder acceder a l, o se vern obligados a comprar planes vacos que ofrecen cobertura mnima, o planes con abultados deducibles y copagos. A las personas que padecen las denominadas afecciones preexistentes les resultar prcticamente imposible obtener un seguro de salud en la mayora de los estados. Un estudio reciente de Kaiser Family Foundation calcula que ms de 52 millones de personas no mayores padecen afecciones preexistentes. Kaiser aclara no mayores, dado que las personas mayores, que reciben cobertura a travs de Medicare, no pueden ser excluidas por padecer afecciones preexistentes.

Actualmente, de una poblacin total de 320 millones de habitantes en Estados Unidos, tan solo 57 millones de adultos mayores y personas con discapacidad son beneficiarias de Medicare. No hay un motivo racional por el cual Medicare no pueda ampliarse para cubrir a todos los estadounidenses, independientemente de su edad, desde que nacen hasta que mueren. Los defensores del sistema de atencin de salud de pagador nico denominan a esto Medicare para todos.

Medicare para todos mantendra el sistema actual de hospitales privados y sin fines de lucro, consultorios mdicos y otros aspectos conocidos del sistema de salud de Estados Unidos. La principal diferencia es que las aseguradoras de salud, tal cual las conocemos, dejaran de existir. Las aseguradoras no proporcionan atencin de salud. Actan como administradoras, procesan facturas y obtienen ganancias desorbitantes a costa del dolor de las personas y pagan a sus directores salarios muy elevados. Se ahorrara muchsimo dinero y el sistema probablemente sera mucho ms aceptado que Medicare.

Hay seales esperanzadoras a favor del sistema de pagador nico. El congresista John Conyers, el miembro ms antiguo del Congreso (que ha ocupado su banca desde 1965, el ao en que comenz Medicare), ha propuesto el proyecto de ley H.R. 676 o Ley por un Medicare ms amplio y mejorado para todos. Actualmente cuenta con el sorprendente apoyo de 112 copatrocinadores (todos demcratas). Dado que es improbable que las mayoras republicanas de ambas cmaras apoyen este proyecto de ley, algunos activistas estn llevando la lucha a los estados. La Ley California Saludable, SB 562, otorgara cobertura de salud a todos los habitantes del estado de California, y ya ha sido aprobada en el Senado estatal. La Asamblea, controlada por los demcratas, la est estudiando en este momento. En el estado de Nueva York, un proyecto de ley ha sido aprobado por la Asamblea y ser discutido en el Senado estatal de Nueva York, donde los republicanos controlan la cmara por un escao.

Detrs de toda la legislacin existe un movimiento de base creciente y diverso. Hay grupos nacionales que han estado trabajando durante aos, entre ellos Healthcare- NOW !, Mdicos por un Programa de Salud Nacional y sindicatos como el sindicato de enfermeros National Nurses United. Las coaliciones estatales educan, organizan y presionan a los legisladores y a polticos destacados como Bernie Sanders para que junten a sus seguidores e impulsen esta iniciativa.

El sistema Medicare de Canad, que brinda cobertura a todos los habitantes del pas, comenz en la provincia rural de Saskatchewan y luego se extendi a todo el pas. Mientras los canales de televisin por cable solo hablan de la batalla entre Obamcare y Trumpcare, el movimiento a favor de un sistema de salud de pagador nico, que no sale en las noticias, est creciendo. Al igual que ocurre con todos los grandes cambios en la historia, cuando el pueblo lidera, los lderes lo siguen.

Traduccin al espaol del texto en ingls: Mercedes Camps. Edicin: Mara Eva Blotta y Democracy Now! en espaol, [email protected]

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en ms de 800 emisoras de radio y televisin en ingls y en ms de 450 en espaol. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Hroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

Fuente: http://www.democracynow.org/es/2017/6/23/medicare_para_todos_la_solucion_a