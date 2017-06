Una mirada desde los Derechos de la Naturaleza

La acumulacin de desperdicios y el desperdicio de las riquezas

Los dueos del mundo usan el mundo

como si fuera descartable:

una mercanca de vida efmera

Eduardo Galeano

En este momento la cosa ms desechable del mundo es el ser humano

Jos Saramago, Premio Nobel de Literatura

El capitalismo, en tanto civilizacin de la desigualdad, es en esencia explotador y depredador. El sistema capitalista, como afirm el filsofo ecuatoriano Bolvar Echeverra , vive de sofocar a la vida y al mundo de la vida, ese proceso se ha llevado a tal extremo, que la reproduccin del capital solo puede darse en la medida en que destruya igual a los seres humanos que a la Naturaleza [1] .

Como sabemos, l a civilizacin del capital no solo que busca ganancias sin fin, sino que las necesita para subsistir . Acumula explotando la mano de obra y la Naturaleza. Acumula fomentandoun proceso sostenido cada vez ms en el crecimiento econmico permanente, en el consumo desbocado y en el masivo desperdicio. Atesora tambin especulando. Incluso a transformado recursos renovables en no renovables como resultado de tanto extractivismo y transtornos provocados. Y no tiene empacho alguno en obtener cuantiosos rditos destruyendo lo construido, a travs de las guerras, por ejemplo; o del desarrollo de tecnologas riesgosas con capacidad de devastar territorios y ecosistemas.

Ese modelo dominante de crecimiento infinito, ha roto el equilibrio interno de la Naturaleza, en donde el residuo de una actividad productiva podra ser el recurso para otro uso provechoso para la vida. De esta manera no solo se acumulan desperdicios sino que se desperdician recursos. El parida de nacimiento de esta barbarie se plasm cuando a la Naturaleza se le despoj de poder generador y regenerador, cuando paso a ser un conglomerado de materias primas mercantilizables, no simplemente subordinada al ser humano, sino a la voracidad del capital.

Hay que tener presente que a dems de la expansin material, el capitalismo necesita expandirse ideolgica y culturalmente. As se ha consolidado un discurso ideologizado en la necesidad de asegurar el consumo y el crecimiento econmico como el camino indiscutible para alcanzar el bienestar.

Con la globalizacin de una sociedad atrapada en una realidad inventada desde el mundo de las mercancas, la produccin y el consumo rompieron los ciclos metablicos del planeta. Por una parte la extraccin de materiales, que han tardado siglos en constituirse, se realiza a velocidades vertiginosas con una creciente prdida de energa, rompiendo los ciclos naturales y acumulando montaas de desechos que no alcanzan a reintegrarse a los procesos metablicos del planeta. A esto se suman las rupturas y las disfuncionalidades de la propia economa mercantilizada: la velocidad de acumulacin productiva difiere del ritmo de acumulacin sustentada en la especulacin financiera. Recordemos que, en los ltimos 200 aos, las tasas de crecimiento econmico, que nos daran cuenta del mundo de la produccin, bordean el 2%, y que las tasas de inters, que reflejaran los niveles de la especulacin financiera, habran alcanzado el 4,5% promedio anual, segn Thomas Pikkety [2] . Estos ritmos de una economa que ha roto sus races materiales, son infinitamente ms altos que lo que podra ser la tasa de intercambio con la Naturaleza. Esto nos grafica una situacin de tres velocidades insostenibles en el tiempo.

El capitalismo, originado en las condiciones de produccin , acompaada de la especulacin , su contracara inseparable, va imponiendo su lgica en muchas otras esferas de la realidad social hasta crear un imaginario que justifica visiones de dominacin, exclusin y depredacin y que rinde culto a lo efmero, a lo que est de moda y que, inclusive, por aquello de la obsolescencia programada, dura poco.

Sin embargo, el mismo capitalismo, como modo de produccin enfocado a garantizar la reproduccin continua del capital y sus ganancias, gesta su propia crisis, una crisis civilizatoria. Ese momento histrico se aproxima, si es que ya no ha empezado.Vivimos un punto crtico no solo con las desquiciadas estructuras socioeconmicas, con los superados lmites ambientales, sino tambin con instituciones polticas incapaces de atender los retos planteados. As, con la crisis civilizatoria del capitalismo se generan varias crisis especficas que ponen en peligro la libertad y la misma supervivencia de todos los seres vivos, incluyendo los humanos .

En respuesta, necesitamos plantearnos un cambio civilizatorio . El objetivo es pensar en un mundo diferente, en un planeta vivo, en donde todo tiene que ver con todo, que supere al capitalismo y a todas las visiones antropocntricas que de l se alimentan.

El desperdicio entre el negocio y la crisis planetaria

Como resultado de este proceso de crecimiento y acumulacin del capital, es cada vez ms impactante e inocultable el volumen de todo tipo de desechos y basura. Este desperdicio, en trminos amplios, presente tambin en el gasto excesivo o en el subconsumo de mercancas constituye parte del motor del capitalismo. Y aunque puede resultar paradjico, los desechos y la basura son tambin objetos de acumulacin del capital. Las posibilidades de negocio en los procesos de reutilizacin o reciclaje de materias primas o inclusive en el minado de la basura son enormes. Basta ver la multiplicidad de negocios en este mbito, los que en su mayora poco tienen que ver con el aprovechamiento sostenido de dichos desperdicios.Es ms, con mucha frecuencia,estos negocios someten, directa o indirectamente, a seres humanos y a territorios a condiciones de precariedad extrema. Son negocios muchas veces ilegales que han construido una suerte de economa criminal tanto por las condiciones salud, como el uso de la violencia que la ilegalidad impone.

El pivotede este proceso -no lo olvidemos- es el crecimiento econmico permanente azuzado por las demandas de acumulacin sin fin del capital. Un ejemplo a una escala planetaria sobre cmo el desperdicio se convierte en negocio es el que tiene que ver con el procesamiento de combustibles fsiles. No se puede seguir consumindolos si no se quiere seguir carbonizando la atmsfera.Sin embargo, en lugar de reducciones en la produccin y el consumo, ha surgido una nuevo negocio alrededor de ese desperdicio: el mercado de carbono.

Para poder continuar con esta reflexin preguntmonos sobre lo que significa el desperdicio en el mundo en que vivimos. Jrgen Schuldt, en un trabajo notable, aunque lamentablemente poco difundido, nos habla de la civilizacin del desperdicio [3] . El llama la atencin sobre el derroche y el desperdicio de dinero y mercancas en los procesos de produccin, consumo y comercio. Inclusive nos habla de sus graves consecuencias econmicas, psicolgicas, sociopolticas, culturales, medioambientales y ticas. Y plantea reflexiones para entender sus causas y muchas propuestas urgentes para contribuir a su resolucin, abarcando los niveles local, nacional y global. En su texto detalla una larga lista de posibilidades de accin, procurando encontrar nuevas formas de convivencia humana y con la Naturaleza desde la perspectiva de la dinmica especfica de la actual civilizacin, que no cubre las necesidades axiolgicas y existenciales del ser humano, ni potencia sus capacidades y realizaciones, a la vez que irrespeta los Derechos de la Naturaleza, en un planeta cada vez ms estrecho, sobreexplotado y contaminado.

Un planeta que es visto como un reservorio de bienes materiales inagotable. Ese es uno de los mensajes que podemos extraer de las polticas de marketing y de publicidad masiva y alineante, analizadas por la piscoeconoma, que de manera desembozada alientan el consumismo y su contracara, el desperdicio. Parecera que no hemos entendido que el mundo tiene lmites biofsicos que ya estn siendo sobre pasados y que es imposible imaginarnos una sociedad mundial en la que todos sus miembros puedan consumir como las lites del planeta.

El autor en mencin asume como que gran parte de esos gastos exagerados y los crecientes desperdicios puede ser evitable. Vinimos una situacin indignante, nos dice, en que en un mundo globalizado, coexisten la abundancia exagerada con la escasez extrema, la riqueza inconmensurable con la pobreza abyecta. Un asunto an mucho enojante si vemos como funciona la obsolescencia programada de muchos productos y la creciente inutilidad de algunos de ellos, como es el caso de los telfonos celulares inteligentes: su vida til est predeterminada de antemano para asegurar una creciente velocidad en la circulacin de su mercantilizacin, demandando cada vez ms materiales, mientras que las posibilidades de utilizacin plena de la tecnologa disponible en esos aparatos de comunicacin resulta una quimera.

El estilo de vida consumista y depredador -existente en las lites del Norte y del Sur, y que gua el accionar de miles de millones de personas- est poniendo en riesgo el equilibrio ecolgico global y margina cada vez ms masas de seres humanos de las ( supuestas) ventajas del ansiado progreso. Segn la FAO, en un mundo donde la obesidad y el hambre conviven, al ao se desperdician ms de 1,3 mil millones de toneladas de alimentos perfectamente comestibles: 670 millones en el Norte global y 630 millones en Sur global, incluyendo los pases ms pobres del planeta. Un 70% de los cereales que se mercadean en el mundo estn determinados por lgicas especulativas. Se produce alimentos para los autos y no para los seres humanos, llmeselos agro o biocombustibles.

Cada vez se destinan ms y ms extensiones de tierra para un agricultura fundamentada en los monocultivos, a travs de los cuales se pierde aceleradamente la biodiversidad. Los organismos genticamente modificados (OGM) y sus paquetes tecnolgicos hacen tambin lo suyo. Toda esta combinacin de acciones ha conducido, desde inicios del siglo XX, a la prdida de un 75% de la diversidad gentica de las plantas. En la actualidad, de conformidad con datos del Ministerio de Agricultura de Alemania, el 30% de las semillas estn en peligro de extincin. Mientras el 75% de la alimentacin del mundo se asegura con doce especies de plantas y cinco de animales, solo tres especies arroz, maz y trigo contribuyen con cerca de 60% de las caloras y protenas obtenidas por los humanos de las plantas. Apenas el 4% de las 250 mil o 300 mil especies de plantas conocidas son utilizadas por los seres humanos. Y en este escenario, cuando el hambre azota a unos mil millones de personas en el mundo, vemos cmo los grandes conglomerados transnacionales de la alimentacin, como Monsanto, siguen concentrando su poder a travs del control de las semillas.

El agua tambin es otro patrimonio en riesgo, a ms de presentar niveles de una enorme desigualdad en su distribucin y de un uso cada vez menos justificable. Jrgen Schuldt es categrico con el desperdicio del agua:

el tristemente conocido uso exagerado del agua, en el que las tuberas o los caos no solo gotean por desperfectos, sino que son reflejo de la actitud de muchas personas que dejan correr el lquido en demasa para regar el jardn y para lavar ropa, utensilios o su propia persona. Es obvio que tiene que perderse necesariamente una cierta parte, aunque hay casos en que se puede volver a utilizar, como veremos en su momento. () Se estima que el 85% del agua de uso domstico termina malgastado en el mundo. En el Per, mientras el 30% no tiene acceso al agua, el desperdicio sera del 40% (con una norma permisible a nivel mundial del 20%), bsicamente por falta de mantenimiento de las redes; en donde el colmo es que los que viven en zonas residenciales pagan 3,20 soles por metro cbico, mientras que en los barrios marginales el costo es de 33 soles (sin garanta alguna de su potabilidad.

A lo anterior sumemos otros usos realmente insostenibles e intolerables. El sobre consumo y desperdicio de agua sobre todo en actividades industriales es gigantesco: A esto debe sumarse el desperdicio por los precarios sistemas de distribucin de aguas. Las actividades extractivas -minera, petrleo, monocultivos-, a su vez, son grandes responsables de las formas ms perversas de desperdicio sistemtico, por la contaminacin a gran escala de las aguas de superficie y subterrneas (A lo que cabra aadir la contaminacin masiva del aire y de los suelos).

Lo que sucede con los alimentos y el agua acontece con las medicinas, la energa, la vestimenta, el papel, productos electrnicos, vehculos, construcciones de todo tipo, ollas Toda esta composicin de desperdicios es provocada por el sobregasto y por la capacidad ociosa de consumo, al decir de Jrgen Schuldt [4] .

As las cosas, siguiendo a este mismo autor,

para poder avizorar un panorama completo de la basura que se vierte en el mundo, puede ser til tener una idea de los montos de que se trata. En el ao 2007, segn The Economist (2008a), se generaron 2.120 millones de toneladas de basura a escala mundial (Medina 2008). Gran parte de ella (alrededor del 26% en 2009) responde a tres pases: Estados Unidos, China e India. De ese total de basura, generada en el ao 2007, 566 millones corresponden a los pases de altos ingresos, 986 millones a pases de ingresos medios y 569 millones a los de bajos ingresos. En los pases ms desarrollados es donde ms residuos slidos por habitante se generan. En trminos per cpita, tenemos que la basura que producen las personas de los pases de altos ingresos equivale a 1,4 kilos por da; los de medianos ingresos, 800 gramos/da y los de bajos ingresos, 600 gramos/da.

Ms all de que la nocin del desperdicio sea connatural al capitalismo, el concepto de la basura revela la ruptura de las relaciones entre las sociedades humanas y la Naturaleza y esta se vuelve un problema mayor con la industrializacin y peor an, en la actualidad, en la era de la ciberntica. Ahora, por ejemplo, los aparatos electrnicos despus de muy poco tiempo ya resultan obsoletos:

la basura electrnica contiene metales pesados y sustancias qumicas txicas persistentes que no se degradan con facilidad en el ambiente entre los cuales podemos identificar plomo, mercurio, berilio y cadmio. Como estos aparatos han sido diseados utilizando tales sustancias, cuando son desechados, no pueden ser dispuestos o reciclados de un modo ambientalmente seguro. Solo el ao 2010, terminaron en la basura unos 10 millones de celulares. [5]

El problema radica en el imparable proceso de ruptura de los procesos metablicos. Los combustibles fsiles y toda la organizacin socioeconmica-poltica-cultural a su alrededorjuegan un papel central por la creciente generacin de desechos no biodegradables. La acumulacin de basura est alterando no slo la qumica del planeta sino tambin sus formas: montaas de basura, islas de basura, de hecho ahora ya se habla del Octavo Continente o Basural del Pacfico Norte [6] .

En la bsqueda de respuestas a esta ruptura de relaciones con la Naturaleza nos tropezamos con un patrn tecnocientfico que en lugar de construir comprensiones vitales del funcionamiento de la Naturaleza, su metabolismo y sus procesos vitales, irrumpe en ella para explotarla, dominarla y transformarla. Como record Vanda Shiva en los aos noventa del siglo pasado,

con el advenimiento del industrialismo y del colonialismo, sin embargo, se produjo un quiebre conceptual. Los 'recursos naturales' se transformaron en aquellas partes de la naturaleza, que eran requeridas como insumos para la produccin industrial y el comercio colonial. () La Naturaleza, cuya naturaleza es surgir nuevamente, rebrotar, fue transformada por esta concepcin del mundo originalmente occidental en materia muerta y manejable. Su capacidad para renovarse y crecer ha sido negada. Se ha convertido en dependiente de los seres humanos [7] .

No olvidemos que en todo tipo de tcnica hay inscrita una forma social, que implica una manera de relacionarnos unos con otros y de construirnos a nosotros mismos; basta mirar la sociedad que produce el automvil y el tipo de energa que ste demanda. De la misma manera los dispositivos tecnolgicos, como son los telfonos celulares, por ejemplo, que en pocos aos de vida se han convertido en un fenmeno global: hoy habra ya ms telfonos celulares que seres humanos, o los computadores que se reproducen y desechan ao a ao, lo que supone una inmensa cantidad de desechos.

Se trata de un patrn tecnolgico que no solo altera los sistemas naturales generando grandes cantidades de desperdicios, sino que pretende enfrentar los problemas de esos desperdicios con las mismas soluciones ocultando elracismo e inclusive la inequidad social. Los basurales se ubican en los sitios ms marginados, la basura ms txica se exporta a pases empobrecidos. As la inequidad ecolgica se superpone a las inequidades sociales, econmicas e inclusive de gnero.

Del desperdicio de elementos vitales al reencantamiento del mundo

Este tema del desperdicio recobra nueva fuerza en la actualidad, con una sociedad mundial signada por sus enormes logros materiales y tecnolgicos, que contrastan con sus crecientes desequilibrios en trminos de ingresos y riqueza, oportunidades y libertades. Tenemos una sociedad dominada por profundos y contradictorios fenmenos de globalizacin econmica, caracterizados, adems, por una mundializacin de una cultura consumista y productivista.

La crisis de la institucionalidad de los Estados-nacin, surgidos en la modernidad, parece en la actualidad que les ha dejado una funcin meramente policial: asegurar a nivel local/nacional el correcto desempeo que demanda la economa mundial, en medio de una creciente financiarizacin que parece ser el sustrato de la actuales y desbocadas violencias estructurales, al tiempo que los extractivismos se expanden con redoblada fuerza a partir de lgicas de acumulacin primario-exportadoras que comenzaron a surgir desde los orgenes de la colonia. Karl Marx fue muy claro cuando destac que el descubrimiento de las comarcas aurferas y argentferas en Amrica, el exterminio, esclavizacin y soterramiento en las minas de la poblacin aborigen, la conquista y saqueo de las Indias Orientales, la trasformacin de frica en un coto reservado para la caza comercial de pieles-negras, caracterizan los albores de la era de produccin capitalista. Estos procesos idlicos constituyen factores fundamentales de la acumulacin originaria (El Capital, tomo I, 1876). Y desde entonces la misin civilizatoria empez un proceso global de transformacin de la Naturaleza en recursos comercialmente utilizables y de las comunidades indgenas en individuos portadores de esa modernidad capitalista, emulando a sus conquistadores. As, la subordinacin de la Naturaleza al mercado vino acompaada de la represin de lo comunitario, con la consiguiente prdida de los antiguos y tradicionales derechos de aquellos pueblos para asegurar su fuente de sustento en la Naturaleza. Debe quedar claro que no hay violencia sin colonialismo, ni capitalismo sin extractivismo, pues ste es un fenmeno estructural, histricamente vinculado y acotado a la modernidad capitalista [8] .

En este contexto se gesta -como algo indito en la historia de la relacin entre la Tierra y la Humanidad- una cada vez ms compleja y profunda crisis ambiental provocada por la superacin de los lmites biofsicos como consecuencia del accionar de los seres humanos, organizados dentro de la lgica de la civilizacin capitalista, cabe agregar. Y es este proceso de sostenida destruccin de la Naturaleza -y tambin de la sociedad- el que est poniendo en peligro la vida misma sobre el planeta.

No nos olvidemos que a ms de los problemas ambientales, el mundo enfrenta una creciente y nunca antes vista desigualdad social, en medio de masivos negocios especulativos y de destruccin, que se dan, por ejemplo, a travs de la migracin y la trata de personas, el narcotrfico, las guerras, la venta de armas y otras muchas formas de acumulacin no productiva del capital. As las cosas, inclusive la privatizacin y la creciente mercantilizacin del conocimiento estn a la orden del da. Y, en consecuencia, la mercantilizacin de la Naturaleza contina imparable, para muestra el enloquecido mercado de carbono.

Desde esa perspectiva mltiple, la superacin de la civilizacin del desperdicio, es tambin la superacin de la civilizacin de la desigualdad, de la explotacin y de la destruccin. Por lo tanto hay muchas acciones que se deben emprender inmediata- y simultneamente

Una sntesis de las acciones a seguir nos conduce a asumir concretamente mensajes que podemos desplegarlos desde la cotidianidad y que deben proyectarse desde abajo a los otros niveles de accin estratgicos: local, nacional, regional, internacional. As los principales ejes de estas propuestas se sintetizan en reemplazar, rechazar, reutilizar, reducir, reparar, reciclar, reclamar, respetar. Avanzando en construccin de alternativas cabra destacar los lineamientos bsicos de la lucha, que podramos sintetizarlos en desurbanizar, destecnologizar, descomplejizar, despetrolizar. Y todo esto como parte de la construccin de otra economa para otra civilizacin.

Podemos partir de un punto donde cada vez hay mayor consenso, incluso entre quienes creen posible el desarrollo: el crecimiento econmico no es sinnimo de desarrollo. El crecimiento implica un simple incremento de magnitudes econmicas (como el PIB u otra magnitud utilizada de referencia), mientras que el desarrollo (a la larga siempre capitalista) no solo implica aspectos cuantitativos, sino incluso cualitativos (por ejemplo una industrializacin contaminadora en esencia, mayor peso en el comercio internacional, poder y dominio de sociedades capitalistas fuertes sobre sociedades capitalistas dbiles, etc.) [9] . Lo que falta an entender es que el desarrollo (sin apellido), aunque cueste aceptarlo, no es ms que un fantasma inalcanzable. Por eso, liberarnos de las ataduras del desarrollo podra potenciar las capacidades propias para encontrar otras formas de construir estilos de vida dignos para todos los habitantes del planeta, inspirados en las visiones y propuestas de cada sociedad, sin caer en la copia inviable y caricaturizada de otras realidades (caricatura que incluso ha sido exacerbada por los propios promotores del desarrollo).

Este cuestionamiento no implica sostener las actuales desigualdades e inequidades sociales que permitiran a los grupos opulentos de las sociedades en el Norte y en el Sur mantener sus privilegiados modos de vida. Eso de ninguna manera. Al contrario, especialmente en condiciones de decrecimiento (no confundirla con una reduccin del producto interno bruto provocada por una crisis), la nica forma de para disminuir la pobreza y mejorar las condiciones econmicas de las grandes mayoras es con una transformacin agresiva en los procesos distributivos [10] .

En trminos econmicos, el decrecimiento critica directamente a la lgica del capital pues si las economas decrecen en lugar de crecer, ya no es posible realizar una reproduccin ampliada del capitalismo, implicando a su vez una no-acumulacin de capital (e incluso una posible des-acumulacin). Si se deja de acumular capital, se pone un alto a la concentracin de poder en manos de las clases capitalistas, y el propio sistema entra en un proceso de desaparicin debido a que, si no se crece, la nica forma de reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de las mayoras es por medio de drsticos cambios distributivos. Simultneamente empezara el derrumbe del capital financiero, el cual precisamente se sostiene de la acumulacin ficticia de capital.

A esta dinmica se acopla perfectamente el post-extractivismo, pues si los principales centros capitalistas se contraen, aparte de contraer su demanda de productos primarios, hasta es posible que los mecanismos de intercambio desigual que generan la extraccin de valor desde la periferia a los centros se vayan asfixiando (pues los centros ya no necesitaran seguir extrayendo valor para acumular). Al asfixiarse el intercambio desigual, la periferia capitalista posiblemente requerir cada vez exportar menos recursos naturales para tratar de evitar los flujos negativos del comercio internacional capitalista. Si a esto se suma una contraccin en la demanda internacional, entonces necesariamente el capitalismo dependiente (tpicamente atado a modalidades de acumulacin primario-exportadoras) no podra sostenerse y, a la larga, terminara por desaparecer [11] . Y todo este proceso deber venir de la mano con un reencuentro de los seres humanos con la Naturaleza.

Al endiosar la economa, en particular al mercado, se ab andonaron muchos instrumentos no econmicos, indispensables para mejorar las condiciones de vida. Por ejemplo, creer que los problemas ambientales globales se resolvern con medidas de mercado es un error que puede costarnos muy caro; se ha demostrado que ms efectivas han sido las normas y regulaciones (todava insuficientes), que las leyes de la economa capitalista de la oferta y la demanda. Pero eso no es todo. No podemos seguir mercantilizando la Naturaleza, proceso que propicia su explotacin desenfrenada; todo lo contrario, hay que desmercatilizarla; tenemos que reencontrarnos con ella asegurando su capacidad de regeneracin, basada en el respeto, la responsabilidad y la reciprocidad [12] .

Un paso inevitableradica probablemente en empezar a pensar en los desechos con ms respeto. Se considera basura o desperdicio a una gran cantidad de materiales cuyo uso ha sido desvinculado de los procesos naturales. Los desechos orgnicos, por ejemplo, son realmente una importante materia prima para devolver la fertilidad a los suelos. Esto nos lleva a recuperar la Naturaleza desde la perspectiva de la vida y no como depsito de materia inerte, privatizable, mercantilizable

La clave est en pensar en la produccin y el consumo con una visin que cierre los ciclos y evite las fugas de nutrientes o de energa, que errneamente se los considera basura. La utilizacin de estos excedentes de nutrientes y energa servirn para apoyar el mayor nmero de ciclos de diferentes actividades manteniendo el equilibrio interno. De esta manera el residuo de una actividad de produccin puede ser asumido como recursos para otra actividad productiva, as no solamente se maximiza la productividad sino que se evita la contaminacin del ambiente. Un uso razonable de estos recursos exige tambin evitar usos dispendiosos, como los que se dan en el tema del empaque de muchos productos, por ejemplo.

El secreto est en pensar a laNaturaleza como un ser vivo. Un sujeto con derecho a mantener sus procesos vitales, que incluyen la circulacin de los nutrientes y de la energa.La Tierra como sistema viviente- nos excede, nos precede y nos contiene absolutamente, para recurrir a palabras de Horacio Machado Aroz.

Aqu est implcito un gran paso revolucionario, realmente civilizatorio, que nos conmina a transitar de visiones antropocntricas a visiones integradoras desde lo biocntrico comunitario, queterminen por asumir las consiguientes consecuencias polticas, econmicas, sociales y culturales que supone. Cabe dar paso al reencantamiento del mundo [13] es decir

a derribar barreras artificiales entre los seres humanos y la Naturaleza, a reconocer que ambas forman parte de un universo nico enmarcado por la flecha del tiempo. El reencantamiento del mundo se propone liberar an ms el pensamiento humano. El problema fue que, en el intento de liberar el espritu humano, el concepto del cientfico neutral (propuesto no por Weber sino por la ciencia social positivista) ofreca una solucin imposible al laudable objetivo de liberar a los estudios de cualquier ortodoxia arbitraria. Ningn cientfico puede ser separado de su contexto fsico y social. Toda medicin modifica la realidad en el intento de registrarla. Toda conceptualizacin se basa en compromisos filosficos, como recomienda Immanuel Wallerstein [14] .

Los derechos de la Naturaleza, como derecho a la existencia de la Humanidad

Desde una remozada aproximacin a los retos de la Humanidad se convoca, entonces, a repensar colectivamente los caminos para superar el capitalismo y el antropocentrismo.

La liberacin de la Naturaleza de su condicin de simple objeto de propiedad, exigi y exige, entonces, un esfuerzo poltico que le reconozca como sujeto de derechos. Los Derechos de la Naturaleza, siempre vinculados a los Derechos Humanos, nos abren la puerta para empezar a transitar hacia otra civilizacin, en donde la reproduccin de la vida y no la reproduccin del capital sean su horizonte permanente [15] .

Este aspecto es fundamental si aceptamos que todos los seres vivos tienen el mismo valor ontolgico, lo que no implica que todos sean idnticos. Eso s, todas las especies vivas tienen la misma importancia y por lo tanto merecen ser. Esto conduce a romper con la visin instrumental del ambiente, en tanto se reconocen valores propios a la Naturaleza. No se habla de valores que son atribuidos por los seres humanos.

Dotar de Derechos a la Naturaleza significa, entonces, alentar polticamente su paso de objeto a sujeto, como parte de un proceso centenario de ampliacin de los sujetos del derecho. Lo central de los Derechos de la Naturaleza, es rescatar el derecho a la existencia de los propios seres humanos. Responsabilidad, respeto y reciprocidad con la Naturaleza deben ser los tres pilares de este accionar.Aqu cabe la clebre frase de uno de los grandes racionalistas de la filosofa del siglo XVII, el holands Baruch de Spinoza (1632-1677), quien en contraposicin con la actual posicin terica sobre la racionalidad, reclamaba que cualquier cosa que sea contraria a la Naturaleza lo es tambin a la razn, y cualquier cosa que sea contraria a la razn es absurda.

Hay que entender que lo que hacemos por la Naturaleza lo hacemos por nosotros mismos. Este es un punto medular de los Derechos de la Naturaleza. Insistamos hasta el cansancio que el ser humano no puede vivir al margen de la Naturaleza y menos an si la destruye. Por lo tanto, garantizar la sustentabilidad es indispensable para asegurar la vida del ser humano en el planeta. Esta lucha de liberacin, en tanto esfuerzo poltico, empieza por reconocer que el sistema capitalista destruye sus propias condiciones biofsicas de existencia.

Este es el meollo del asunto. Lo potente en la actualidad es que contamos con valores, experiencias y prcticas civilizatorias alternativas como el Buen Vivir o sumakkawsay o suma qamaa de las comunidades indgenas andinas y amaznicas. [16] A ms de las visiones de Nuestra Amrica hay otras muchas aproximaciones a pensamientos de alguna manera emparentados con la bsqueda de una vida armoniosa desde visiones filosficas incluyentes en todos los continentes. El Buen Vivir, en tanto cultura de vida, con diversos nombres y variedades, es conocido y practicado en diferentes regiones de la Madre Tierra, como el Ubuntu en frica o el Swaraj en la India [17] . Y hay muchas, muchsimas ms experiencias a lo largo y ancho del planeta, que estn inmersas en un maravilloso y complejo proceso de reencantamiento del mundo.

El Buen Vivir, sin olvidar y menos an manipular sus orgenes ancestrales, puede ser una plataforma para discutir, concertar y aplicar respuestas frente a los devastadores efectos de los cambios climticos a nivel planetario y las crecientes marginaciones y violencias sociales en el mundo. Incluso puede aportar para plantear un cambio de paradigma en medio de la crisis que golpea a los pases otrora centrales. En ese sentido, la construccin del Buen Vivir, como parte de procesos profundamente democrticos, puede ser til para encontrar incluso respuestas globales a los retos que tiene que enfrentar la Humanidad.

Nos toca, en definitiva, reencantar el mundo alrededor de la vida. Requerimos para ello abrir todos los caminos de dilogo y de reencuentro entre los seres humanos, en tanto individuos y comunidades, y de todos con la Naturaleza, entendiendo que todos los seres humanos formamos parte de la misma, que, en suma, somos Naturaleza.-

Notas:

[1] Bolvar Echeverra (2010); Modernidad y Blanquitud, Editorial ERA, Mxico.

[2] Return to capital and growth rate of the world, 0-2200https://www.quandl.com/data/PIKETTY/T10_3-Return-to-capital-and-growth-rate-of-the-world-0-2200

[3] Jrgen Schuldt (2013); Civilizacin del desperdicio - Psicoeconoma del consumidor, Universidad del Pacfico, Lima.

[4] Este autor diferencia el subconsumo microeconmico relativo, que se refiere al desperdicio de bienes perecederos: alimentos, bebidas medicamentos, de la capacidad ociosa de consumo, que trata del desperdicio de bienes duraderos: artefactos electrnicos, maquinaria, ropa, papel. Anota tambin la existencia de un subconsumo microeconmico absoluto cuando el ser humano no puede acceder a esos bienes por no poseer el poder de compra o porque le est vedado conseguirlos (por la destruccin de su chacra, por ejemplo), lo que provoca pobreza extrema, desnutricin, enfermedades, etc.

[5] Frers Cristian ( 2010) ;Hacia donde va la basura electrnica?, en http://www.ecoportal.net/Temas-Especiales/Basura-Residuos/hacia_donde_va_la_basura_electronica

[6] Gigantesca mancha de basura que flota en el Ocano Pacfico, cuatro quintas partes de las cuales son de plstico, con una extensin de 700 mil kilmetros cuadrados, casi tres veces el Ecuador.

[7] Aqu cabe rescatar las valiosas reflexiones de Vandana Shiva al respecto en el Diccionario del desarrollo Una gua del conocimiento como poder, editado por Wolfgang Sachs en los aos 90 del siglo pasado (Ver edicin en el Per, 1996).

[8] Horacio Machado Aroz; La naturaleza americana y el orden colonial del capital - El debate sobre el extractivismo en tiempos de resaca, abril del 2016. https://www.rebelion.org/noticia.php?id=211020

[9] Una breve reflexin sobre la condicin cuantitativa del concepto de crecimiento y la condicin cualitativa del concepto de desarrollo puede encontrarse en el artculo de John Cajas Guijarro; Definiendo el desarrollo, 2011, Ver: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=128304

[10] Esto otorga una dosis de verdad a las palabras de Rafael Corre al decir que es deseable el crecimiento, pero no es ni necesario ni suficiente para el buen vivir, expresin mencionada en el enlace ciudadano no 456. Ver: https://youtu.be/0lXJXf_ykYc?t=5798 . En verdad, el crecimiento econmico per se no es ni necesario ni suficiente ni siquiera para eliminar la pobreza, sin embargo estas palabras no fueron dichas para fomentar una estrategia de decrecimiento econmico en el Ecuador sino que, al contrario, buscan ser un instrumento para atenuar los efectos de la crisis econmica que actualmente vive el pas (adems, la distribucin del ingreso en vez de mejorar, ir empeorando). En trminos ms generales, el decrecimiento no debe ser el resultado de un capitalismo en crisis que termine empeorando la distribucin del ingreso, sino que, al contrario, una estrategia consciente de decrecimiento es la que debe poner en crisis al capitalismo, cuestionarlo y llevarlo a su extincin por medio de una drstica transformacin distributivo a favor de las clases explotadas.

[11] Pensemos, por ejemplo, en un escenario donde EEUU empieza a contraerse. Su contraccin no solo implicara un menor PIB sino incluso una menor participacin en el comercio internacional. Esto obligara a que pases como el Ecuador (el cual exporta alrededor del 40% de su petrleo crudo a EEUU) necesariamente deba dejar de estar enfocado en el mercado externo (va productos primarios) y empiece a enfocarse en su mercado interno. Si bajo tales circunstancias las cosas se manejaran responsablemente (y no de forma desproporcionada como actualmente sucede en el Ecuador y en otros pases de la regin ante el fin del boom de los commodities), sin duda se abriran las puertas a que un centro capitalista deje de succionar valor y un pas perifrico empiece a volverse econmicamente independiente.

[12] Aqu cabe rescatar las valiosas reflexiones de Vandana Shiva al respecto en el Diccionario del desarrollo Una gua del conocimiento como poder, editado por Wolfgang Sachs en los aos 90 del siglo pasado (Ver edicin en el Per, 1996).

[13] Tal como lo plantea en su libro Morris Berman, cuyo aporte sirve para rectificar la epistemologa dominante y tambin para construir un nuevo paradigma que entienda en la prctica que los seres humanos formamos parte integral de la vida de la Madre Tierra y del Universo.

[14] Wallerstein, Immanuel (1996); Abrir las ciencias sociales, Comisin de la Fundacin Gulbenkian para la reestructuracin de las ciencias sociales, Siglo XXI Editores, Mxico.

[15] Las reflexiones sobre los Derechos de la Naturaleza se multiplican en el mundo, sobre todo luego de su aprobacin constitucional en Montecristi, en el ao 2008. Entre muchos otros valiosos textos, sugerimos los aportes de Esperanza Martnez (2014); La Naturaleza entre la cultura, la biologa y el derecho, en la serie La Naturaleza con derechos, Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo, Quito; o los de Eduardo Gudynas (2009); El mandato ecolgico Derechos de la naturaleza y polticas ambientales en la nueva Constitucin, en Acosta, Alberto y Martnez, Esperanza (editores), serie Debate Constituyente, AbyaYala, Quito o (2016); Derechos de la Naturaleza tica biocntrica y polticas ambientales, Abya-Yala, Quito; as como las contribuciones de varios autores y varias autoras (2011)en el libroLa Naturaleza con Derechos De la filosofa a la poltica(Alberto Acosta y Esperanza Martnez editores), AbyaYala, Serie Debate Constituyente. Quito.

[16] La lista de textos que abordan este tema es cada vez ms grande. Podramos mencionar los textos der Alberto Acosta, entre otros, El Buen Vivir SumakKawsay, una oportunidad para imaginar otros mundos(2014), ICARIA, Barcelona, libro publicado tambin en francs, alemn y portugus .

[17] Ver Ashish Kothari, Federico Demaria y Alberto Acosta (2015) BuenVivir, Degrowth and Ecological Swaraj: Alternatives to sustainable development and the Green Economy, Development 57.3/4 Inequalities, 2015. http://www.palgrave-journals.com/development/journal/v57/n3-4/full/dev201524a.html

Alberto Acosta, economista ecuatoriano. Investigador de la FLACSO-Ecuador. Exministro de Energa y Minas. Expresidente de la Asamblea Constituyente. Excandidato a la Presidencia de la Repblica. Miembro del Tribunal Permanente de los Derechos de la Naturaleza.

Esperanza Martnez,biloga ecuatoriana. Presidenta de Accin Ecolgica (2016) y coordinadora de Oilwatch. Asesora del presidente de la Asamblea Constituyente. Miembro del Tribunal Permanente de los Derechos de la Naturaleza.

NOTA: Los autores deja constancia del aporte del economista ecuatoriano John Cajas-Guijarro.