Cunto mejor, en poltica y economa, repartir al pueblo esta masa de bienes en vez de sacarlos al mercado!... La parte de deuda que se amortiza vale ms o vale menos que los intereses territoriales que podran crearse con ese reparto, hecho juiciosamente? Es preferible el crdito circunstancial, para encontrar quien preste, a las ventajas futuras de la buena distribucin del terreno?...Resultar que los caciques de los pueblos, la clase burstil, los que poseen ya una mediana fortuna, adquirirn bienes considerables pagndolos a largos plazos con el mismo producto de las tierras..Y en tanto el pueblo agricultor y laborioso no podr adquirir propiedadSi lo he pensado, Seor, si lo he pensado!...Pero no le dan a uno tiempo para nada ("Mendizbal", de Los Episodios Nacionales, Benito Prez Galds, 1898).