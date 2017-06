Cmo el banco Santander se lucra con la quiebra de Puerto Rico

Viento Sur

Foto David Galarza

Esta semana miles de personas de Puerto Rico, Estados Unidos e incluso Brasil han celebrado el Da Internacional contra los Bancos con manifestaciones frente a las sedes del banco Santander y del Popular (ninguna relacin con la entidad espaola) para protestar contra las supuestas maniobras de estas entidades financieras para lucrarse de la frgil situacin econmica que atraviesa Puerto Rico.

Los convocantes acusan a dos ejecutivos del Santander de ser responsables de que la colonia estadounidense alcanzara niveles de deuda insostenibles en beneficio de la entidad espaola, al mismo tiempo que implementaban un duro programa de austeridad cargado de privatizaciones, recortes sociales y privilegios fiscales para inversores con perfil especulador y grandes fortunas. Qu ha pasado exactamente?

Una investigacin de las organizaciones estadounidenses Comit para Bancos Mejores, Hedge Clippers y la Federacin de Trabajadores de Puerto Rico revela que el Banco Santander es una pieza clave para entender por qu la economa de la isla se encuentra sumida en uno de los episodios ms oscuros de su historia reciente. La crisis financiera de 2008 asest un duro golpe a esta colonia estadounidense Estado libre asociado, segn la nomenclatura oficial , que por entonces ya sufra los estragos propios de una economa perifrica y desindustrializada dependiente de la potencia vecina, con una elevada deuda pblica, un gobierno maniatado y una poblacin menguante debido a la precariedad y el elevado desempleo que asolan la isla. Puerto Rico, definida por varios economistas como la Grecia del Caribe, ya tiene ms poblacin en Estados Unidos (4,7 millones) que en la isla (3,6 millones).

La investigacin, titulada Piratas del Caribe, cuenta cmo dos ejecutivos del Santander fueron los encargados de disear el programa de austeridad fiscal y la emisin de ms deuda pblica con elevados tipos de inters en favor del banco espaol. El nombre ms relevante es el de Carlos Garca, el Rodrigo Rato de Puerto Rico, presidente del Banco Santander Puerto Rico tras haber sido ejecutivo de la entidad Santander Securities en la isla, filial encargada del negocio de los bonos pblicos que gestiona este banco, tal y como explica a este medio Saqib Bhatti, uno de los investigadores que participaron en el estudio y que estos das visita Madrid junto con varios activistas puertorriqueos.

En 2009, Garca fue designado para dirigir el Banco de Fomento Gubernamental (Puerto Rico no tiene banco central), responsable de poner en marcha el programa de austeridad que supuso el despido de ms de 30.000 funcionarios puertorriqueos, as como drsticos recortes y privatizaciones en los mbitos educativo (cerraron el 43% de las escuelas pblicas), sanitario y de pensiones que han agravado la crisis humanitaria que vive la isla (el 46,1% de la poblacin vive bajo el umbral de la pobreza, segn datos del gobierno). Nada ms llegar a la institucin, Garca fich a su compaero Jos Ramn Gonzlez, consejero delegado del Santander Puerto Rico. Desde entonces, miles de ciudadanos dentro y fuera de la isla caribea han protestado contra el conflicto de intereses de estos dos altos cargos del Santander y su programa de austeridad.

Bajo la direccin de Garca y Gonzlez, Santander Securities se estableci rpidamente como administrador principal de emisiones de bonos del gobierno, coincidiendo con el crecimiento de la deuda pblica, dice el informe. Al mismo tiempo que implementaba estas medidas de austeridad y creaba nuevas normas de exencin fiscal para quienes especulaban con la deuda de la isla (no sin aumentar los impuestos a las rentas medias y bajas), Carlos Garca firm la emisin de ms deuda pblica en forma de bonos txicos por valor de 71.000 millones de dlares, de los cuales 61.000 millones (85,9% de esa deuda) estn en manos del Banco Santander, entidad para la que haba trabajado como directivo. Desde que la isla se declar en bancarrota en 2016, el Santander ha obtenido ms de 1.000 millones de dlares en beneficios por el pago de intereses de esa deuda.

Este y otros datos tambin aparecen en la auditora realizada por la red VAMOS4PR, que integra a varias organizaciones acadmicas, sindicales y de la sociedad civil de la isla y de Estados Unidos. Garca y un grupo de exejecutivos del Santander implementaron en el Banco de Fomento Gubernamental un programa masivo de emisin de bonos que es la raz de la crisis de Puerto Rico, sostiene el informe de Hedge Clippers acerca de la elevada deuda pblica de la isla (en torno al 100% del PIB). La Marea ha solicitado las cifras del negocio del Banco Santander en la isla y su posicin ante este posible caso de prevaricacin, conflicto de intereses, violacin de secretos, trfico de influencias y malversacin por parte de sus dos directivos al frente de entes pblicos de Puerto Rico. La entidad no ha contestado.

Tras poner en marcha esa emisin de deuda pblica con elevados tipos de inters real (ms del 300% en algunos casos, segn esta auditora) y en medio de un pernicioso programa de austeridad fiscal, Carlos Garca y Jos Ramn Gonzlez abandonaron el Banco de Fomento Gubernamental de Puerto Rico para volver a sus puestos en el Banco Santander. Pero la historia no termina ah: en 2016 el gobierno de Estados Unidos design a Garca y Gonzlez para formar parte de la Junta de Control Fiscal que ejerce de troika -integrada tambin por la Comisin de Control Fiscal y representantes de los partidos Republicano y Demcrata de EEUU- con pleno control sobre las finanzas de la isla para asegurar que las autoridades puertorriqueas aplican las polticas de austeridad al pie de la letra. El gobernador de Puerto Rico es el nico miembro de Comisin que no tiene voz ni voto.

Fuentes del Banco Santander respondieron* a La Marea que en Puerto Rico fue prctica comn en la industria de firmas de corretaje, como Santander, participar en la emisin y comercializacin de la deuda de Puerto Rico. Desde la entidad aseguran que los productos financieros vendidos a los clientes de Santander cumplieron con todas las leyes, regulaciones y requisitos aplicables, incluyendo los establecidos por el regulador local de valores y declinaron hacer declaraciones sobre el posible conflicto de intereses por parte de sus ejecutivos Carlos Garca y Jos Ramn Gonzlez.

Al no ser un Estado en pleno derecho de EEUU, Puerto Rico no puede declararse en quiebra para recibir un rescate pblico (tal y como sucedi con Detroit en 2013) y, por tanto, el gobierno puertorriqueo no tiene poder en las negociaciones con sus acreedores, entre los que destaca el Santander.

Actualmente Puerto Rico dedica casi el 25% de su PIB a pagar los intereses de una deuda pblica que es insostenible, opina la puertorriquea Xiomara Paola, del Centro para la Democracia Popular. Puerto Rico pagar 33 500 millones de dlares en intereses por los 37 800 millones de deuda emitida en forma de bonos de Apreciacin de Capital (CABs), por citar un ejemplo del carcter especulativo de gran parte de los ms de 134 000 millones de deuda pblica que adeuda la isla caribea.

Estados Unidos controla Puerto Rico pero los isleos no pueden participar en la vida poltica de ese pas, a pesar de las intensas movilizaciones que desde hace aos protagonizan sus estudiantes y numerosos ciudadanos. El domingo pasado los puertorriqueos votaron en un plebiscito con escasa participacin (menos del 25%) para posicionarse mayoritariamente a favor de una completa anexin a Estados Unidos, un resultado que analistas y medios interpretan como una respuesta desesperada al hundimiento del sistema financiero de la isla.

El futuro de la economa puertorriquea depende en buena medida del Banco Santander, principal acreedor de la isla que adems es la entidad financiera con mayor volumen de prstamos subprime en Estados Unidos. Este mircoles hay convocadas nuevas movilizaciones ante las sedes del Santander en San Juan, capital puertorriquea. La entidad dirigida por Ana Botn no desglosa las cifras de negocio de su filial en Puerto Rico, subsidiaria de su filial estadounidense Santander Holdings. Hasta la fecha ni este banco ni la Junta de Control fiscal han expresado su posicin ante el creciente malestar social que generan sus actuaciones en la antigua colonia espaola.

Esta informacin coincide con el juicio en la Audiencia Nacional espaola contra siete directivos del Banco Santander por supuesto blanqueo de capitales en el marco del caso HSBC, que afecta a varias entidades financieras de la lista Falciani.

Fuente: http://vientosur.info/spip.php?article12724