Entrevista a Noam Chomsky, lingista y activista poltico

A cambiar el nuevo orden mundial

El Espectador

Para el intelectual estadounidense, los ciudadanos de a pie tienen un lugar clave en la construccin del futuro. Le asusta que no se le preste la debida atencin a la posicin de Trump frente al cambio climtico.

El mundo arde. Atentados terroristas siembran el temor a diestra y siniestra. No slo los pases europeos sienten el rigor de la violencia irracional, sino que, en los territorios alejados de las cmaras, como en frica, el fuego consume las esperanzas de democracia y fraternidad que se tenan con el cambio de siglo. Por supuesto, el terror en algunos casos es capitalizado polticamente por los sectores ms recalcitrantes de la sociedad para llegar al poder. Dispuestos a defender sus privilegios, el miedo se ha convertido en una herramienta eficaz. El resurgimiento de la xenofobia, la fuerza de los movimientos antisemitas y neonazis amenazan a quienes aman, creen y piensan diferente. Frente a estos retos, el pensador Noam Chomsky habla de la necesidad de dejar los lugares de confort para construir un futuro decente, pero sobre todo pensar en el medio ambiente como un tema poltico apremiante. Los efectos del calentamiento global pronto podran ser ms meridianamente evidentes de lo que ya son. Slo en Bangladesh, se espera que diez millones de campesinos de las llanuras bajas tengan que marcharse en los aos venideros por el aumento del nivel del mar y un clima ms severo, lo cual generara una crisis migratoria que hara que la actual parezca insignificante, resalta Chomsky en su libro Quin domina el mundo?

Noam Chomsky naci en Filadelfia el 7 de diciembre de 1928. Desde sus primeros aos como profesor tom nombre por renovar la lingstica y ser una figura visible de intelectuales que se oponan a la Guerra de Vietnam. La mayor parte de su trabajo lo ha realizado en el Instituto Tecnolgico de Massachusetts, uno de los centros de pensamiento ms importantes del Norte Global. Con versatilidad ha tratado temas como la religin, la poltica internacional, la ciencia y el deporte. Tambin ha sido un crtico acrrimo de los medios de comunicacin, como evidencia su libro Los guardianes de la libertad, junto a Edward S. Herman, en el que confronta las lneas editoriales y la forma en que los principales diarios de Estados Unidos cubrieron conflictos blicos dependiendo de los intereses econmicos. A pesar de su avanzada edad, contina colaborando activamente con los movimientos sociales de campesinos, estudiantes y trabajadores. El Espectador lo consult para conocer su opinin frente a la coyuntura poltica y social que atraviesa el mundo.

Qu tan peligroso es el resurgimiento del nacionalismo alrededor del mundo?

Muy desafortunado por la forma que est tomando: una alineacin de nosotros contra ellos. Si el nacionalismo es una forma de reforzar un sentido de comunidad e identidad cultural, puede ser inofensivo o incluso benigno. Pero no es as cuando es expresin de hostilidad, miedo y amenaza. La historia de esa forma de nacionalismo tiene un registro de horror que no necesita ser revisada.

Frente a este escenario de caos, muchos se preguntan qu suceder con el Estado, teniendo en cuenta la globalizacin que tiene lugar al mismo tiempo que la xenofobia...

Actualmente, en las principales sociedades, el poder privado y el poder estatal estn estrechamente vinculados. En Estados Unidos, el Estado ms poderoso de la historia, las concentraciones de poder privado han tenido durante mucho tiempo una influencia abrumadora en las elecciones y la formulacin de polticas, mientras que al mismo tiempo dependen del Estado para sostener su poder y alcance global. Para mencionar slo uno de innumerables ejemplos, un estudio del FMI encontr que las ganancias de los principales bancos estadounidenses derivan casi por completo de las ventajas que les proporciona la poltica implcita de subsidio gubernamental llamada demasiado grande como para caer.

Por qu el miedo desempea un papel tan importante en la poltica de hoy?

Hay muchas razones, pero una significativa es el impacto de 30 aos de polticas neoliberales. Esto ha llevado al empobrecimiento de la gran mayora de la poblacin, mientras que la riqueza se ha concentrado impresionantemente en un pequeo grupo y la democracia ha decado.

Denos un ejemplo prctico...

Estados Unidos, 2007, en la cspide del milagro neoliberal antes de la crisis, los salarios ajustados segn la inflacin para trabajadores sin empleados a cargo fueron inferiores a los de 1979, cuando el experimento estaba empezando. Esto fue un cambio dramtico desde el perodo de crecimiento histricamente sin precedentes de los aos 50 y 60, que tambin fue relativamente igualitario. El impacto en Amrica Latina fue mucho ms severo antes de que las polticas fueran finalmente eliminadas, en parte, en aos recientes.

Qu pueden hacer los ciudadanos comunes, que tienen su trabajo, deudas, una vida y una familia para cuidar en este nuevo orden mundial?

Su tarea es cambiar este nuevo orden mundial, y de manera significativa, si quieren un futuro decente. Los ciudadanos tienen muchas oportunidades, seguramente en las sociedades ms libres pueden educarse ellos mismos y junto a otros, organizarse para alcanzar fines comunes, unirse al activismo comprometido para abordar los problemas que les conciernen, etc.

Entre otras sorpresas que ha dado el campo poltico mundial se encuentra sin duda la eleccin de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Cmo pudo tener tanta acogida en tan poco tiempo?

Se le ha dado una gran publicidad a la eleccin de Trump, pero mucho ms notable es el xito de la campaa de Bernie Sanders, que signific una ruptura muy aguda de la historia poltica de los EE.UU.

A qu se refiere?

Durante ms de un siglo, las elecciones se han comprado: el xito electoral y las estrategias se pueden predecir conociendo las fuentes de financiacin de la campaa, ya sea si provienen de corporaciones o financiacin privada, como ha mostrado una extensa investigacin. Sanders era escasamente conocido, no tena financiacin privada o corporativa, fue descartado por los medios de comunicacin e incluso us una palabra que para algunos produce miedo: socialismo.

Entonces Sanders tena opciones de ganar la presidencia?

Es muy probable que hubiera ganado la nominacin del Partido Demcrata si no hubiera sido por la maniobra de los dirigentes del partido, Obama-Clinton, para impedir una eleccin democrtica. Y bien podra haber sido elegido presidente. En este momento es la figura poltica ms popular del pas por un amplio margen. El xito de un multimillonario con amplios medios de comunicacin y apoyo privado es mucho menos sorprendente.

Qu significa, entonces, el xito de estos dos candidatos tan dismiles?

El xito de Sanders y Trump refleja la fuerte oposicin a las principales instituciones polticas que se han desarrollado en los Estados Unidos y Europa, y tambin en otros lugares, como reaccin al asalto neoliberal contra la poblacin en general, que tuvo consecuencias polticas y econmicas directas. No es sorprendente que haya una reaccin popular, a veces tomando formas desagradables, sobre todo cuando estn respaldadas por los elementos ms reaccionarios del poder privado, como en el caso Trump. En Europa hay acontecimientos similares, a menudo ms ominosos.

Cree usted que las corporaciones transnacionales y los emporios econmicos, los amos del mundo, como usted los llama, ganarn mayor poder global durante el gobierno de Trump en los Estados Unidos?

Ellos ya tienen un poder extraordinario. No es bien conocido, pero las investigaciones han demostrado que las empresas con sede en EE.UU. poseen un fenomenal 50 % de la economa mundial y predominan en casi todos los sectores. Trump y su gur Steve Bannon buscan dominar la cobertura de noticias y desviar la atencin del pblico con una reclamacin extravagante o una accin tras otra, mientras que detrs del escenario, el ala Paul Ryan del Partido Republicano, el componente ms malicioso y salvaje, est desmantelando sistemticamente aquellas partes del gobierno que son funcionales a los intereses populares, al mismo tiempo que se reforma la poltica, an ms que en el pasado, para servir al poder privado y a la riqueza.

Los intelectuales han sealado que al generarse una crisis poltica y social en el gobierno de Trump, al siguiente perodo podra llegar la izquierda al poder. Usted qu opina?

En las prximas elecciones tal vez podra tener opcin un Partido Democrtico reformado que invierta el curso de los ltimos 40 aos, en los que abandon en gran medida a la clase obrera y adopte programas como los que propuso Sanders. Como he mencionado, es con mucho la figura poltica ms popular en Estados Unidos, sobre todo entre los jvenes, el electorado del futuro. Y sus polticas bsicamente socialdemcratas tienen un fuerte apoyo pblico.

Es Sanders una radical oportunidad de cambio?

Los programas que Sanders ha defendido no habran sorprendido al presidente Eisenhower en los aos cincuenta. Las lites se han desplazado muy a la derecha durante el perodo neoliberal, los demcratas de hoy son similares a lo que sola llamarse republicanos moderados y los republicanos han cambiado en su mayor parte en el espectro tradicional. Pero la poblacin general difiere en muchos aspectos.

En este escenario mundial, qu lugar tendr Amrica Latina con los gobiernos populares en crisis contra Trump?

Podemos esperar que el gobierno de Trump persista en la postura tradicional de hostilidad de Estados Unidos hacia los gobiernos independientes de base popular en Amrica Latina, como sucedi bajo el mandato de Obama Honduras es un ejemplo dramtico, quizs con mayor intensidad. Hasta ahora, poco se ha hablado sobre Amrica Latina, aparte de agitar los puos en Mxico. Pero esto es lo que sugerira la orientacin general de la poltica.

Cules son las ideas y los programas que ms le inquietan de Trump y el Partido Republicano?

De todos los programas de la administracin Trump y el liderazgo republicano en general, los ms peligrosos, de lejos, estn relacionados con la gran amenaza del cambio climtico. Mientras el mundo est tomando pasos vacilantes, pero no insignificantes para abordar este crtico problema de supervivencia, los Estados Unidos, bajo el liderazgo republicano, en un esplndido aislamiento, no se estn retirando simplemente de este esfuerzo necesario, sino que de hecho compiten con dedicacin hacia el precipicio. Estos son algunos de los sorprendentes acontecimientos de la historia moderna y no prestarles la debida atencin resultar en un fracaso de proporciones monumentales.

