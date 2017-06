Honestidad, legitimacin e institucionalidad

No hace mucho, un amigo europeo relacionaba la corrupcin en Amrica Latina con el comercio internacional en una discusin informal. Le respond que no descartaba que en ese rubro hubiera focos de corrupcin. De hecho, en Argentina, hubo y posiblemente haya actualmente maniobras de evasin fiscal y especulativas por parte de los grandes grupos exportadores de commodities. En ocasiones el propio Estado estimula y consiente la evasin y el dolo. Sin embargo, le recomend que dirigiera la mirada con mayor detenimiento hacia la obra pblica y los diversos contratos celebrados con los Estados por parte de empresas privadas. Las prcticas corruptas requieren como mnimo de tres condiciones de existencia: el poder corruptor del capital, la venalidad de los funcionarios y la opacidad en la toma de decisiones. Casi inmediatamente despus comenzaron a salir a la luz las confesiones de los ms altos directivos de la empresa constructora multinacional Odebrecht (de origen brasilero pero operando en buena parte de los pases latinoamericanos) en el marco de la ofensiva judicial anticorrupcin local conocida como lava jato. Sera aventurado concluir que la justicia brasilera hubiera conquistado la independencia y la voluntad indispensables para llegar a investigar a fondo, procesar y condenar la ramificada corrupcin de su pas. Por el contrario, sospecho que an se encuentra sometida a grandes presiones o inclusive participando de ella. La justicia tambin forma parte del Estado y es potencialmente corrompible. No obstante, cada paso que logre dar para desnudar la trama fraudulenta debera ser celebrado, quienquiera resulte vctima de sus pesquisas. Izquierdas y progresismos no pueden especular con la lucha anticorrupcin segn quien o quienes puedan resultar objeto de procesamiento, al menos sin autocondenarse ticamente, para desgastar finalmente su legitimidad a mediano plazo.

Justamente el esmerilado constante de la legitimidad de las alternativas al neoliberalismo, es la estrategia predilecta de las derechas y de los oligopolios mediticos aliados para el acceso al poder, en virtud del carcter antipopular y decadente de sus recetas programticas. Evitarlo es casi tan importante como implementar un programa redistributivo y de ampliacin de derechos. La dinmica restauracionista y demoledora que viene extendindose por la regin, no es ajena al problema que intento exponer, ms all de otras posibles falencias de los gobiernos progresistas. Y no es casual que resisten esta oleada dos pases cuyos presidentes sostuvieron que la poltica no es para el enriquecimiento personal: Bolivia y Uruguay. Cmo sustentar, por ejemplo, la defensa de un gobierno que ha tomado indudables medidas populares como el anterior argentino, cuando su presidenta, duea de un emporio inmobiliario y hotelero, tena de inquilinos a los principales beneficiarios de concesiones en el negocio del juego y la obra pblica, entre tantos otros casos escandalosos no slo suyos, sino tambin de varios ex funcionarios? Cmo no sospechar si el principal ocupante de inmuebles y habitaciones de hotel era a la vez la empresa de un ex modesto empleado bancario devenido dueo de una enorme empresa constructora, beneficiada por contratos con el Estado? Pero si todo se remitiera a una persona, o inclusive a un grupo poltico, al igual que en Brasil, no sera todo lo grave que es, ya que en asociacin con sta y otras empresas, se encuentra la -tambin constructora beneficiaria de grandes obras pblicas- de la familia del actual Presidente Macri, subrepticiamente vendida a otro familiar cuyos antecedentes de fortuna no lo situaban en condiciones de adquirirla. Precisamente las empresas de la multimillonaria familia Macri fue particularmente beneficiaria de contratos con el Estado durante la dictadura, de manera completamente directa y discrecional. En suma, el problema se presenta mucho ms estructural que faccioso o personal.

En Brasil no es menos sistmico, aunque el vrtice (me refiero a los ex presidentes Lula y Rousseff) estn aparentemente indemnes de usufructo personal o participacin directa en los delitos, cosa que no es menor para explicar la actual popularidad de Lula. Baste considerar que el actual presidente y anterior vicepresidente, producto de la alianza electoral del PT con el PMDB y gestor del golpe institucional que lo sent en el mximo cargo, ya fue grabado exigiendo coimas a un acaudalado empresario que lo califica como lder de la mayor mafia criminal del pas donde se incluyen una gran proporcin de lderes polticos, varios de los cuales ya cumplen condena. Como tambin la cumplen ms de una decena de altos dirigentes del PT, entre ellos el ex jefe de gabinete de Lula. Es as que la actual movilizacin por las diretas ja -adems de remitirme a las movilizaciones de las que particip a mediados de los aos 80 en San Pablo- slo cumplen con la elusin de la inevitable cada del corrupto actual y su sustitucin mediante el voto parlamentario, segn prev la constitucin. Si el PT no revisa a fondo su participacin en la urdimbre corruptora y su poltica de alianzas, de poco servir que Lula o cualquier personalidad, concite expectativas populares, ya que slo reproducira las causas de la crisis. La pregunta ante una denuncia de corrupcin no es quin la formula, ni sobre quin, sino qu veracidad probable contiene y qu pudo y puede hacerse en adelante para evitarla.

A diferencia de estos dos casos mencionados, limtrofes con Uruguay, esta semana la oposicin intent conformar en el senado una comisin investigadora sobre supuestas prcticas delictivas del ms masivo sector del oficialismo, el MPP, incluyendo el posible rol que el ex presidente Mujica habra tenido. No creo que pueda desecharse genricamente la creacin de comisiones parlamentarias, pero slo se justifica en pases en los que la justicia se vea impedida de actuar. No existe un solo indicio en Uruguay que permita sospecharlo. La iniciativa est alentada por la revelacin en un libro del testimonio de un ex militante cuyo nombre est oculto bajo un seudnimo. Y no es nada novedoso, hay insinuaciones de ello en el libro sobre Zabalza y otros textos, sin que se haya podido probar absolutamente nada, salvo la participacin individual de algn militante en atracos en la dcada del 90. Este nuevo aporte est en manos de la justicia y Mujica ha manifestado que no se amparar en fuero alguno. Justamente en lugar de revelar corrupcin como en los casos mencionados lneas arriba, exhibe la voracidad tctica derechista internacionalizada como deslegitimacin de izquierdas y progresismos a cualquier costo y con cualquier excusa, al punto de haber sugerido que hasta se habra beneficiado con la adquisicin de la propia chacra que habita con fondos ilcitos. Algo as como acusar de homicidio a la Madre Teresa de Calcuta.

La intervencin de Mujica en el debate merece ser tomada como antecedente institucionalizable. No slo por la explicacin poltica de las finanzas de su organizacin, sino por el detalle con el que expuso sus pertenencias, sus ingresos actuales y pasados, las limitaciones autoimpuestas al usufructo personal y el destino de sus recursos. Porque no slo sera til para la ciudadana, conocer la declaracin de bienes de todos los polticos, sino tambin la trayectoria laboral y econmica de cada uno de ellos. Ms an lo sera para replantearse el serio problema del financiamiento de la poltica.

La insidia de las intervenciones posteriores del Partido Nacional, contrastantes -para mi sorpresa- con la digna postura del senador Bordaberry del Partido Colorado a pesar de haber participado de la frustrada iniciativa de la comisin, resulta una prueba ms del oportunismo degradante de la tctica derechista. Sin duda la intervencin del ex presidente es un ejemplo de tica que no moraliza por ello la poltica al dejarla sometida a la libre decisin individual de los polticos. Si se trata de desvincular el ejercicio poltico de los intereses econmicos de los actores, como explcitamente se aspira, no basta con apelar a la honestidad individual, la autoimposicin o la filantropa. Ser indispensable hacerle un piquete al puente del provecho.

Con nuevas reglas polticas como barricadas.

Emilio Cafassi. Profesor titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires.

