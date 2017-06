A desnacionalizar la ciudadana

Por un mundo sin muros hacia la ciudadana universal

CELAG

Desde hace tiempo atrs he venido sealando que para las luchas de los migrantes, para dejarlos de ver como una amenaza, como otros, extraos, afuereos o extraterrestres, es necesario plantear nuevas configuraciones polticas, jurdicas e identitarias. Algunas corrientes de pensamiento -en las que me incluyo- hemos venido aportado en esta direccin a partir de estudios transnacionales o postnacionales, as como tambin desde movimientos sociales en defensa de los derechos de las personas en movilidad. Desde estas vertientes han surgido nuevas propuestas que abogan por un proyecto poltico de ciudadana universal que han quedado plasmados en algunos documentos e instrumentos jurdico y polticos de ciertos gobiernos progresistas como es el caso de la Constitucin de Ecuador del 2008 o la propuesta de Bolivia de buscar un mundo Sin muros hacia la Ciudadana Universal que se debatir este mes de junio en la Conferencia Mundial que lleva el mismo nombre.

Como han sealado algunos autores como Saskia Sassen (2015)[1] la nocin de ciudadana, que ha sufrido muchas transformaciones a lo largo de su historia, es susceptible de transformacin si el significado mismo de la nacin (y la pertenencia a ella aadira), se modifica. A esto hay que sumar la existencia de un rgimen internacional de derechos humanos, la conformacin de espacios de integracin supranacionales como la Unin Europea, la CAN, UNASUR, entre otros, y las propias dinmicas de la globalizacin que ha dado paso a la circulacin de diferentes tipos de bienes, mercancas y personas, as como a la existencia de nuevos espacios globales virtuales.

En la actualidad tenemos sitios no-nacionales que permiten demandar derechos y practicar una ciudadana ms all del Estado-Nacin, construir identidades y experiencias colectivas de solidaridad de alcance global e incluso replantear el estatuto jurdico sustantivo de la ciudadana formal como se entenda en los albores de las repblicas. Hoy por hoy muchos pases reconocen la pertenencia y por ende el reconocimiento de ciudadana a partir de ius sanguinis e ius soli [2]; dan derechos a sus connacionales que viven en el exterior; reconocen la doble nacionalidad; se acude y acepta fallos de las cortes internacionales e incluso se han construido categoras que reconocen derechos a ciudadanos regionales: ciudadana europea, andina, suramericana.

La propuesta que hacemos desde el Estado Plurinacional de Bolivia a la Conferencia Mundial de los Pueblos por un Mundo sin Muros hacia la Ciudadana Universal es una invitacin para defender a todos los migrantes del mundo como seal el Presidente Evo Morales y tambin es una respuesta a todos aquellos que piensan que la solucin es el enfoque de seguridad y control que lleva a la construccin de muros y vallas como mecanismo para contener los flujos migratorios. Por el contrario, la propuesta y respuesta que hacemos desde Bolivia hacia el mundo entero es por un planeta plurinacional y una ciudadania universal.

Plantear el concepto de ciudadana universal implica un cuestionamiento de la divisin del mundo en estados-nacin, implica cuestionar la existencia de fronteras divisorias entre pueblos y retomar la idea de comunidad, hermandad, hospitalidad y bien comn para todos hijos e hijas de la pacha mama [3].

Esta entrada coloca de manera tcita el concepto de comunidad, pero una comunidad imaginada a escala planetaria (planeta plurinacional). En otros estudios sobre comunidades transnacionales de migrantes he argumentado que estas no pueden definirse meramente a partir de los mandatos de los estados o de normas legales, de lmites territoriales o de la copresencia de personas en un espacio. Las comunidades se configuran a partir de la existencia actual o pretrita, factual o imaginada de seres humanos que, an traspasando lmites concretos o abstractos, inventan maneras de reafirmar y crear lazos humanos, convivencia y afectividad. La ciudadana universal nos invita a pensar y a construir esos nuevos lazos, nuevas subjetividades, nuevas cosmovisiones y sentidos de ser nosotros sujetos de derechos a escala planetaria, propuestas que desde la teora clsica de ciudadana anclada en lo nacional no se puede comprender. De ah la necesidad de nuevos paradigmas para des-nacionalizar la ciudadana y pasar de ius sanguinis e ius soli al ius domicile, es decir al reconocimiento de los derechos a todos las personas en su lugar de residencia (Ramrez, 2016) [4].

Pero esto no implica, como nos recordaba Zamudio (2010) [5], que proponer una ciudadana universal es propugnar por la destruccin de los estados; tampoco significa ignorar los procesos histricos de conformacin de elementos de identificacin nacional; mucho menos niega la responsabilidad de los gobiernos en la generacin de condiciones propicias para un ejercicio de derechos pleno e integral de todos quienes se encuentran en su territorio soberano.

Proponer la ciudadana universal significa demandar que se reconozca en la mesa del debate intra e internacional que la razn de ser de las estructuras sociales, polticas, econmicas, etc., trtese del nivel territorial que sea, es el ser humano intrnsecamente social, segn nos lo recordaba repetidamente Hanna Arendt que sus derechos son inalienables y no deben estar condicionados por visiones mercantiles de la ciudadana, las cuales slo reconocen la humanidad de aqullos que cumplen con su parte del contrato. La propuesta de una ciudadana universal evidencia la falacia de las visiones contractualistas de la constitucin del Estado, las cuales legitiman que se condicione el ejercicio de derechos al cumplimiento de obligaciones y demanda el reconocimiento de todos los derechos para todas las personas en todos los espacios geogrficos y sociales en los que se encuentren.

Indudablemente esta propuesta que se discutir en Tiquipaya tendr sus detractores. Ya hemos visto durante estos aos frreas oposiciones a otorgar derechos a los migrantes en los pases de residencia, tambin hemos sido testigos de crticas y sobre todo de incomprensin a la propuesta de ciudadana universal pensando que al incorporar este principio de manera unilateral en los marcos jurdicos y polticos se resolvera de manera mgica todos los problemas de las personas en movilidad (y stas crticas justo vienen hacia aquellos pases que se arriesgan a proponer nuevos paradigmas y no a los que deportan masivamente migrantes, construyen centros de detencin, militarizan fronteras o construyen muros).

De ah la importancia de una Conferencia Mundial de los Pueblos por un Mundo sin muros hacia la Ciudadana Universal, de ah la necesidad de seguir luchando por la libre movilidad de todos los habitantes del planeta, por el otorgamiento de facilidades de residencia y derechos a todos los migrantes, ms aun si estos son refugiados que huyen de las guerras, la violencia, las desigualdades o el cambio climtico.

Los problemas globales de la migracin requieren soluciones que piensen primero en los de abajo, en esos miles de annimos que por algn motivo tuvieron que cruzar una frontera.

Notas:



[1] Sassen S. (2015) Incompletud y la posibilidad de hacer. hacia una ciudadana desnacionalizad a?. En Revista Mexicana de Ciencias Polticas y Sociales Universidad Nacional Autnoma de Mxico Nueva poca, Ao LXI, nm. 226 enero-abril de 2016 pp. 107-140

[2] La mayora de Estados que reconocen la ciudadana a partir del uis solis son del continente Americano, ninguno de la Unin Europea.

[3] Vale la pena recordar que el Presidente Evo Morales utiliza siempre los trminos hermano o hermana para referirse a todos nosotros.

[4] Ramrez, J. (2016) Hacia el Sur. La construccin de la ciudadana suramericana y la movilidad intrarregional. CELAG, Quito.

[5] Zamudio P. (2010) Prlogo en Ramrez J. (coord.) Con o Sin Pasaporte. Anlisis socio antropolgico de la migracin ecuatoriana. IAEN: Quito.

Jacques Ramrez Gallegos / Investigador CELAG

Artculo publicado en: http://www.celag.org/a-desnaci onalizar-la-ciudadania-por-un- mundo-sin-muros-hacia-la- ciudadania-universal/

