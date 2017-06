Gendarmera Nacional irrumpi en territorio mapuche de Neuqun junto a la petrolera YPF para avanzar con la cuestionada tcnica del fracking. A pesar de la legislacin que favorece las demandas indgenas, cien efectivos allanaron el camino para intentar realizar nuevos pozos en la zona de Loma Campana (Vaca Muerta). La Confederacin Mapuche de Neuqun denunci la militarizacin del lugar y acus a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de una escalada de represin. Amnista Internacional emiti un comunicado de urgencia donde destac su mximo preocupacin por lo sucedido en Vaca Muerta.

El lof (comunidad) Campo Maripe vive cerca de Aelo desde 1927, confirmado por estudios histricos y antropolgicos de la Universidad Nacional del Comahue. Su territorio, siempre despreciado por empresas y funcionarios, comenz a ser codiciado cuando se decidi explotar la formacin petrolera Vaca Muerta.

Argentina cuenta con legislacin que protege los derechos de comunidades originarias (Convenio 169 de la OIT, Declaracin de Naciones Unidas sobre Pueblos Indgenas, artculo 75 de la Constitucin Nacional, entre otros). Incluye el derecho a consulta (el Estado debe garantizar que las comunidades den su consentimiento cuando alguna actividad pudiera afectar su territorio). Nunca se cumpli ese derecho y el lof Campo Maripe cerr el paso a nuevos pozos de fracking (tcnica muy cuestionada por sus consecuencias en el ambiente y salud). Desde hace 15 meses que YPF-Chevron no pueden perforar en ese territorio mapuche.

El mircoles 21, un centenar de efectivos de gendarmera nacional lleg hasta la comunidad, cerr los caminos internos y escolt a cuadrillas de YPF. Los integrantes de la comunidad pidieron explicaciones, solicitaron que exhiban la orden judicial (nunca se las mostraron) y exigieron que se retiren del territorio indgena.

La Gendarmera incluso impidi que la comunidad abandonara su propia tierra. YPF usa la Gendarmera para entrar ilegalmente a territorio mapuche. Ingresaron sin consulta, ni autorizacin, con un procedimiento totalmente desmedido, sin mediar palabra, ni exhibir orden judicial. Los miembros del lof fueron amenazados y fueron rehenes en su propio territorio, denunci el Consejo Zonal Xawvn Ko de la Confederacin Mapuche de Neuqun.

Acusaron a Gendarmera e YPF de actuar ilegalmente y sealaron como generadores y responsables del conflicto al gobierno nacional y al gobernador, Omar Gutirrez. Los efectivos y operarios de la petrolera se retiraron por la tarde, pero avisaron que volveran para montar torres y realizar un nuevo pozo de fracking.

El jueves 22 a la maana, las comunidades mapuches marcharon hasta la sede de Gendarmera en el centro de Neuqun. Repudiaron el accionar de los efectivos y las mujeres de la comunidad se encadenaron al portn de entrada. Las autoridades de la fuerza reconocieron que no contaban con orden judicial.

Por orden de la ministra Bullrich, Gendarmera ha militarizado la comunidad Campo Maripe. Nos sentimos prisioneros en nuestra propia casa y nos llenan de basura de la contaminacin petrolera, denunci la Confederacin Mapuche. Apuntaron tambin al Poder Judicial, por no hacer cumplir los derechos indgenas: La Justicia deja todo para que el ms fuerte imponga sus condiciones.

Ms all de la violencia que desatan sobre nuestras vidas desde que lleg el fracking y la muerte a nuestro territorio, anunciamos que si no hay seguridad sobre nuestras tierras y aplicacin de derecho a la consulta, no los dejaremos en paz, advirti la Confederacin Mapuche.

La versin de YPF y los gobiernos nacional y provincial fue mutando en el tiempo. Primero dijeron que no haba comunidad mapuches y que eran tierras fiscales. Luego reconocan que existan pero los acusaron de violentos y que detenan el progreso.

Amnista Internacional emiti un comunicado de urgencia. Cuestion el accionar de Gendarmera y remiti un pedido de acceso a la informacin pblica a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al Secretario de Seguridad de la Nacin, Eugenio Burzaco, para que informen sobre los procedimientos realizados por la Gendarmera y los fundamentos jurdicos de los mismos.

El 18 de junio, Amnista Internacional visit el territorio y recibi denuncias por parte de referentes de la comunidad sobre la presencia de efectivos en sus tierras, incluso en horas de la noche, que funcionaran como estrategia de desgaste y persecucin para silenciar sus reivindicaciones histricas y as poder avanzar con la explotacin petrolera. La organizacin de derechos humanos manifest su mxima preocupacin y llam a que las autoridades de gobierno avancen en el reconocimiento territorial de las comunidades.

El Ministerio de Seguridad de la Nacin, en su informe de gestin de agosto de 2016, acus a los pueblos originarios de la Patagonia de delitos federales, los responsabiliz de hechos delictivos (sin aportar ninguna prueba) y apunt contra el lof Cushamen (Chubut) y contra las comunidades mapuches en Vaca Muerta.

