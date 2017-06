La deuda per cpita tuvo un alza del 12,4% en un ao, lo mismo que en 2011-2015

Deuda pblica: 7.000 dlares por cada argentino

Tiempo Argentino

Para sanear los nmeros de la Nacin, cada argentino debera levantar un pagar de 7000 dlares, sin importar su edad, su condicin social ni su provincia de residencia. Esa cifra, que equivale a unos 115 mil pesos, es provisoria: crece da a da, conforme el gobierno apela a la tctica de endeudarse para tratar de que el dinero necesario para salir del rojo no provenga de su propio bolsillo.

El monto proviene de dividir el total de la deuda pblica bruta por la poblacin del pas. Segn el Ministerio de Finanzas, al 31 de diciembre del ao pasado la deuda era equivalente a U$S 288.448 millones que, repartidos entre los casi 43,6 millones de habitantes de la Argentina, segn proyeccin del Indec en base al censo 2010, da 6617 dlares por persona. La cifra creci en lo que va de este ao, aunque se carece de nmeros oficiales. El Observatorio de Deuda del Instituto del Trabajo y la Economa estima que en estos cinco meses el gobierno emiti obligaciones por U$S 39 mil millones; si bien muchas de ellas fueron para pagar vencimientos, una parte ya se aplic a cubrir el dficit fiscal, proyectado en U$S 25 mil millones para todo 2017, lo que equivale a 7000 dlares por habitante.

Aunque el indicador es menor que en otros pases de la regin, como Uruguay y Brasil, la deuda por habitante creci fuertemente en los ltimos 12 meses. Hasta entonces, contabilizando los bonos que no haban sido ingresados a los canjes anteriores (y que igual fueron incluidos en la serie histrica armada por Finanzas para facilitar la comparacin), la relacin haba pasado de U$S 5256 por persona en diciembre de 2011 a U$S 5889 a finales del gobierno kirchnerista, con una suba del 12% en ese perodo (incluso en 2015 haba llegado a bajar levemente). Pero el giro de timn que en la materia impuso Cambiemos, al frenar la emisin monetaria y recurrir al endeudamiento para cubrir el desequilibrio entre recursos y gastos, le imprimi un crecimiento explosivo a la deuda, que subi casi U$S 35 mil millones en un ao. Por eso, en 2016 la deuda per cpita tuvo un alza del 12,4%, mayor que en todo el cuatrienio anterior. Pese al cambio de poltica, algunos vicios de la gestin anterior quedaron, como el financiamiento intraestatal. Por caso, los adelantos transitorios del Banco Central apenas mermaron un par de puntos porcentuales: el BCRA es acreedor en U$S 24 mil millones.

El incremento de la deuda pblica (que podra terminar el ao arriba de los U$S 300 mil millones) tambin se refleja en otra relacin que los analistas miran muy de cerca: el coeficiente entre deuda y PBI, que refleja cun grande es el pasivo en relacin con las posibilidades productivas de un pas. Segn estim el Instituto de Pensamiento y Polticas Pblicas (IPyPP), que dirige el exdiputado nacional Claudio Lozano, en 2016 la deuda significaba el 54,2% del Producto Bruto y los intereses y servicios representaban el 13,6% de ese indicador. En ese centro de estudios consideran que la deuda intraestatal tomada en 2016 (Letras del Tesoro suscriptas por organismos pblicos) super los U$S 17 mil millones y por eso cuentan que en 18 meses de gestin, los compromisos netos contrados por el macrismo fueron de U$S 80.723 millones: un promedio de U$S 149 millones por da.

Medida con el coeficiente que se quiera, la deuda pblica es un lastre que condiciona fuertemente no solo a la gestin, sino a la gente. En primer lugar porque, aun cuando se logre refinanciar los compromisos una y otra vez, genera un inters que hay que pagar: en lo que va del ao el gobierno ya abon por ese concepto $ 76 mil millones, duplicando casi el dficit primario (ingresos menos gastos). Adems, porque es una deuda que abarcar a varias generaciones. Hasta hace pocos das, la obligacin ms lejana en el tiempo era una cuota de un prstamo del BIRF (Banco Internacional de Reconstruccin y Fomento) con vencimiento en 2047. Pero en la ltima semana se agreg un bono que coloc el Ministerio de Finanzas y que vencer en 2117. De todas maneras, lo que le importa al equipo econmico es el ya y ahora: entre julio y diciembre los vencimientos sern de U$S 31 mil millones, ms del 10% del total.

Por el dficit pblico, Cambiemos "rasca la olla"

En un mes cargado de emisiones de deuda por parte del gobierno nacional, llam la atencin la colocacin, el mircoles pasado, de Letras del Tesoro en pesos por 4271 millones que fueron adquiridas por el Fondo Fiduciario para la Reconstruccin de Empresas (FFRE), un fideicomiso constituido en 1995 para auxiliar a los bancos tras el efecto Tequila y que en 2000 ampli sus objetivos de salvataje a todo tipo de empresa. El FFRE jug un papel importante entre los aos 2002 y 2004, cuando las empresas debieron renegociar sus deudas en dlares ya pesificadas.

El FFRE tena una fecha de disolucin, pero diferentes normas le dieron sobrevida. Si bien el respaldo al Tesoro nacional ante el creciente dficit pblico no figuraba entre sus objetivos, el FFRE hizo su aporte a la poltica de "rascar la olla" del gobierno nacional para hacerse de fondos.

Este mismo fondo ya prest plata al gobierno nacional. Lo hizo en 2010. Recibi a cambio una letra intransferible a un ao.

Ese plazo es el mismo de las Letras adquiridas en esta oportunidad y pagar un inters semestral anclado en la tasa Badlar de bancos pblicos, ms baja que la que rige para los bancos privados.

La administracin Cambiemos ya apel a la ANSES y el Banco Nacin para obtener fondos a cambio de bonos. Ahora apela a organismos menos conocidos.

No es lo mismo

Una manera de analizar la deuda pblica es segmentarla segn el acreedor: si es un privado o un organismo estatal. El gobierno de Cambiemos ha privilegiado el endeudamiento con el sector privado, tanto nacional como extranjero, que le ha prestado en moneda local y en divisas duras.

La deuda de este tipo abre la puerta a la injerencia del acreedor sobre la poltica econmica del gobierno a fin de asegurarse el cobro de su acreencia. Adems de que reemplaza la jurisdiccin de los tribunales locales por otros extranjeros, tpicamente los de Nueva York y Londres.

En tanto, si el acreedor es el Banco Central o la Anses, el gobierno tiene la posibilidad de refinanciarla en forma permanente, tal como hizo el kirchnerismo. El problema es que impacta negativamente en los balances de esos organismos y los condiciona para cumplir con sus obligaciones futuras.

El bono del siglo, un pedido de los acreedores

Una colocacin a largo plazo con una tasa de inters seductora, ideal para los fondos de pensin y las compaas aseguradoras que necesitan cubrir los riesgos de sus operaciones. Todos esos ingredientes rene el bono a 100 aos que el gobierno argentino coloc esta semana, en una operacin sin precedentes en la Argentina. En el mundo los analistas preguntan por qu un inversor querra un ttulo as, en lugar de fijarse en los beneficios para el emisor.

Segn el Financial Times, el inters que despert el bono (se colocaron U$S 2750 millones pero hubo ofertas por ms del triple) se debe a la necesidad de cubrirse si la situacin en Estados Unidos no mejora y finalmente la Reserva Federal no eleva el tipo de inters. Las condiciones del ttulo (tasa de 7,125% anual, pero del 7,9% real) lo convierten en una buena alternativa, incluso para un pas que en el exterior es visto como incumplidor despus de sus reiterados defaults. "Con un rendimiento cercano a 8%, el bono se repaga a los inversores en cerca de 12 aos, sin contar su valor de reventa", dice el anlisis del influyente peridico financiero.

Qu dijo el gobierno? "El pago del capital ser irrelevante dentro de 100 aos. Y el cupn de inters es ms bajo al de nuestro bono de 30 aos", explic el ministro de Finanzas, Luis Caputo, en una entrevista concedida al diario Clarn. "Es la ventaja de haber recuperado la credibilidad y la confianza", agreg. Lo que no dijo el ministro fue que al finalizar el perodo Argentina habr pagado entre siete y ocho veces el valor de lo recibido (que fue solo U$S 2490 millones, porque la suscripcin se realiz por debajo del valor nominal) y que desde 2030 hasta 2117 el pas remesar U$S 200 millones por ao que sern ganancia pura de los acreedores. Y que las condiciones son mucho ms onerosas que los pocos pases que recurrieron a estrategias similares: Blgica pag 2,30%, Irlanda 2,35% y Mxico 5,75%. Aunque en el futuro, la Argentina mejore su calificacin crediticia, la sobretasa que el mercado le impone hoy deber seguir siendo pagada durante un siglo.



Fuente: http://www.tiempoar.com.ar/articulo/view/68446/deuda-pa-blica-u-s-7000-por-cada-argentino