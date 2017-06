El improbable retorno del "lulismo"

Brecha (Uruguay)

Desde que Joesley Batista, Ceo del principal frigorfico del mundo (JBS), difundiera la grabacin de una reunin que mantuvo con el presidente Michel Temer, el frgil gobierno brasileo entr en una pendiente que puede llevarlo a su destitucin. Los niveles de aprobacin del presidente son ms bajos aun que los de Dilma Rousseff das antes de su cada, y se acercan a la nada: menos del 5 por ciento.



Lo que mantiene al gobierno de Temer es la respiracin asistida de dos partidos: el suyo (PMDB), maestro en los malabares de una gobernabilidad trucha; y el socialdemcrata de Fernando Henrique Cardoso (PSDB), que, increblemente, sostiene a un gobierno corrupto con el psimo argumento de que si cae las cosas seran aun peores.



Sin embargo el propio Cardoso tom distancia del gobierno, dando marcha atrs a declaraciones hechas apenas tres das antes, y le exigi un gesto de grandeza a Temer para que renuncie y anticipe las elecciones generales (Brasil 24/7, 17-VI-17).



Resulta evidente que la poltica brasilea atraviesa una situacin sumamente compleja, y sobre todo imprevisible. Dos factores de poder, como la cadena Globo y el ex presidente Cardoso, demandan la salida del presidente que lucha denodadamente por permanecer en el cargo contra viento y marea. Lo peor es que puede conseguir llegar al fin de su mandato, algo que habla muy mal de la clase poltica nortea.



Tres son las razones que explican una crisis poltica que parece no tener fin: el pantano econmico del que no se ve la salida, las continuas denuncias de corrupcin que van a ms, y el renovado activismo de la sociedad brasilea. En este panorama, las encuestan dicen de forma consistente en los ltimos meses que Lula es el poltico ms popular de Brasil, que ganara la primera vuelta y aun el balotaje, contra todos los dems polticos.



As las cosas, vale la pena indagar qu chances tiene Lula de repetir la presidencia y de hacerlo de forma ms o menos exitosa, luego de los agudos cambios que ha experimentado la sociedad desde junio de 2013, cuando 20 millones de brasileos, en 353 ciudades del pas, se lanzaron a las calles contra la represin policial y la desigualdad, bajo el ltimo gobierno del Partido de los Trabajadores (PT).



La segunda cuestin es cmo podra un hipottico gobierno de Lula relanzar la economa, que bajo su mandato vivi un perodo de excepcionales precios de los commodities (soja, minerales y alimentos), que ahora se han hundido evaporando los anteriores supervits comerciales y los balances de cuentas de la federacin.



Volver a 2003?



El gobierno inaugurado el 1 de enero de 2003 tuvo una fuerte base parlamentaria en la que, a lo largo de las dos presidencias de Lula, cont con ms de 15 partidos a su favor. La habilidad poltica de Lula en un momento en el cual la sociedad peda cambios en la aplicacin de las recetas neoliberales privatizadoras, estuvo en la base de ese amplio respaldo parlamentario.



Era una base muy heterognea, prendida con alfileres, ya que supona entregar parcelas de poder a partidos esquivos y corruptos, como el Pmdb, de Temer. Esos barros trajeron lodos que fueron regados por la crisis econmica de 2008, hasta convertir la gobernabilidad lulista en una cinaga hedionda.



Pero lo principal del gobierno de Lula no giraba en torno a las alianzas parlamentarias, sino que se fundaba en un proyecto de largo aliento apoyado en un trpode que pareca slido: alianza con la burguesa brasilea, desarrollo de un proyecto industrial-militar para garantizar la independencia de Estados Unidos, y una paz social asentada en polticas contra la pobreza que permitieron a 40 millones de brasileos su integracin social a travs del consumo.



La primera pata implicaba utilizar los cuantiosos fondos del banco estatal de desarrollo (BNDES) para seleccionar a las empresas que Lula llam campeonas nacionales y lanzarlas al mercado mundial con la marca Brasil-potencia. Ellas fueron un puado de firmas de la construccin (Camargo Correa, Odebrecht, OAS, Andrade Gutierrez, entre las ms conocidas), procesadoras de alimentos (como JBS), algunas grandes del acero (Gerdau), adems de la petrolera estatal Petrobras, que lleg a figurar entre las primeras del mundo.



La palanca estatal (y de los fondos de pensiones controlados por sindicatos) lubric fusiones, capitalizaciones y obras pblicas (en Brasil y sobre todo en Sudamrica) que permitieron el despegue de estas campeonas. Los cientos de obras de infraestructura de la regin (siguiendo los lineamientos del COSIPLAN, ex IIRSA), fueron financiadas por el BNDES con la condicin de que se contratara a empresas brasileas para su ejecucin.



La segunda pata implicaba una alianza con las fuerzas armadas, que se consolid en 2008 con la publicacin de la Estrategia nacional de defensa que propuso la creacin de una potente industria militar, y los acuerdos con Francia, tambin en 2008, para la construccin de submarinos convencionales y nucleares. Se trataba de modernizar a las tres armas para defender a la Amazonia verde y la azul o sea los cuantiosos yacimientos petrolferos off shore descubiertos por Petrobras en la dcada de 2000.



Poco importaba que la estrategia de defensa fuera una reedicin apenas maquillada de los ambiciosos planes expansionistas de los militares conservadores liderados por el geoestratega Golbery do Couto e Silva, implementados por la dictadura militar instaurada con el golpe de 1964.



La empresa seleccionada por el Ejecutivo para construir los astilleros donde se haran los submarinos fue Odebrecht, sin que mediara licitacin alguna. Se propuso tambin que creara un rea militar para desarrollar otros proyectos, que iban desde cohetes hasta aviones de combate, ya que la ex estatal Embraer se mostraba remisa a colaborar con algunos proyectos que implicaban la cooperacin con la fuerza area rusa.



Un sociedad diferente



La tercera pata de la gobernabilidad lulista estaba lubricada por el plan Bolsa Familia, que llegaba a 50 millones de personas y fomentaba el consumo de los sectores populares. La pobreza cay ms aun que durante el perodo de Cardoso, pero las familias se endeudaron: en 2015 su endeudamiento con la banca consuma el 48 por ciento de sus ingresos, ms del doble que en 2006.



La crisis hizo que buena parte de esas familias volvieran a caer en la pobreza, y la ilusin del consumo se desvaneci, dejando un reguero de resentimientos que fue aprovechado, inicialmente, por las derechas.



Percibiendo que la desigualdad segua creciendo y que no tenan futuro en un pas que se desindustrializaba para exportar soja, carne y minerales, millones de jvenes se lanzaron a las calles en el invierno de 2013, en plena Copa de las Confederaciones que deba colocar al pas en la vidriera exitosa de la globalizacin. La represin fue la nica respuesta del PT, justificada con el peregrino argumento de que le hacen el juego a la derecha.



En los aos siguientes qued en evidencia que junio de 2013 no era apenas una despistada golondrina. En ese ao se registr el rcord de huelgas, superando incluso los guarismos de 1989 y 1990, cuando el movimiento obrero tuvo su pico de activismo, a la salida de la dictadura. Pero ahora eran las capas ms pobres de los asalariados las que irrumpan en la vida colectiva, como los recogedores de basura de Rio de Janeiro, casi todos negros y favelados.



La pregunta del milln



Cmo podra Lula reconstruir un proyecto de gobierno cuando las tres patas que sostuvieron su anterior gestin se vinieron abajo? Las denuncias de corrupcin despatarraron a sus campeonas nacionales, que se encuentran a la defensiva, en particular Odebrecht, que era, a la vez, el sostn de su proyecto industrial-militar. El dao infligido torna imposible que vuelva sobre sus pasos en ambos casos.



Pero lo ms significativo es que la paz social que haba conseguido con sus polticas sociales la han quebrado los beneficiarios de stas al comprobar que aquello era insuficiente si no se atacaba la brutal concentracin de riqueza en uno de los pases ms desiguales del mundo. El milagro lulista consisti en mejorar la situacin de los pobres sin tocar los privilegios de los ricos. Apenas desvanecido, los de abajo salieron de sus barrios para comprobar la mala calidad de la educacin y los servicios de salud, el psimo transporte pblico y el racismo imperante en la sociedad que se revitalizaba apenas invadan espacios nuevos, como las salas de espera de los aeropuertos.



Al quiebre de las tres patas de la gobernabilidad petista habra que sumar otros tres hechos: la economa atraviesa su peor momento en un siglo, con tres aos seguidos de recesin; no hay recursos para sostener una nueva onda de ascenso social de los ms pobres, sumado al hecho de que las familias sufren un fuerte endeudamiento.



La tercera es la brutal polarizacin social. El racismo, que es una marca fundacional e institucional de Brasil, se ha intensificado hasta extremos inimaginables aos atrs. Las principales vctimas son las mujeres y los jvenes negros y, por lo tanto, pobres.



El lema de la campaa electoral de 2002, Lula paz y amor, sonara como una burla grotesca en estos momentos. Ya no hay margen poltico para atender la pobreza sin realizar reformas estructurales. Gobernar para los de abajo supone, en las condiciones actuales, pelear contra los de arriba. Ser Lula capaz de tomar el camino de la lucha de clases, que no transit ni siquiera cuando era sindicalista?





Fuente: http://brecha.com.uy/improbable-retorno-del-lulismo/