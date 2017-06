Ley de Comunicacin

En los ltimos tiempos, tras el ascenso al poder del nuevo gobierno en Ecuador, uno de los temas ms discutidos es la Ley Orgnica de Comunicacin (LOC) y es tan intenso el debate que mantiene a la nacin dividida entre quienes quieren reformar a esta ley y aquellos que exigen su extincin. Sin embargo todo lo dicho da para pensar que no se ha considerado a la opinin pblica ecuatoriana, ni los porqu que nos llevaron hasta la emisin de esta ley. Entre ecuatorianos solo se habla pero no se acta en este debate que debe importarle, y mucho, por lo que le afecta.

Toda sociedad que enfrenta un conflicto siempre halla en las leyes una especie de refugio o solucin a una parte del mismo. Y esas leyes siempre tratan de generar procesos de aplicacin y cumplimiento, los cuales pasan por interminables debates y perfeccionamientos constantes. Sin embargo, nunca debe soslayarse los motivos por los cuales se dictan esas normas, es decir, jams deben olvidarse las causas que provocaron ese conflicto y por ende esa ley.

La comunicacin social en Ecuador, como en todo el mundo, ha sido un proceso de enfrentamiento constante entre quienes la controlan, frente a la masa que hace la opinin pblica. Siendo como es un instrumento de poder en nuestra nacin la disputa por el control del gobierno y sus espacios pasa por ese esfuerzo y lucha del control de la prensa y su mensaje.

Qu pasaba en el Ecuador antes de dictar la LOC (2013)?. Pues, que imperaba el reino de la impunidad ante los abusos que se cometieron desde quienes tenan como suya y, todava controlan, a la prensa ecuatoriana.

As, el manejo de la gran prensa estaba en manos de cinco poderosos grupos econmicos y financieros, mas unos cuantos bancos y sistemas empresariales. En buena medida haban constituido un monopolio con esos y otros negocios aadidos, con extensos tentculos de concesiones entre frecuencias de radio y televisin, ms las exoneraciones de impuestos y prebendas para la produccin de peridicos y revistas, que se sumaron a los subsidios que promovan la cuasi gratuidad del papel. Era un gran negocio con alta valoracin en lo publicitario, que gener prosperas ganancias y cuantiosas fortunas.

El monopolio de la prensa implic el control cuasi absoluto del concepto y la palabra que se emitieron en esos medios. Esto era parte de la disputa dentro del poder poltico promoviendo a los dueos de esos medios, as como a algunos de sus personajes de pantalla, lderes de opinin o, periodistas hasta convertirlos en actores polticos que rigieron con su estilo al comportamiento de la opinin pblica a la que influyeron seriamente en su comportamiento. Esto al punto de construir imgenes de personas a su antojo, o crear listas negras con las cuales se niega a sus contrarios el derecho de opinin. La disputa incluy la capacidad de negociar espacios de poder con la clase poltica y ser sus voluntades las que designaron funcionarios o polticas pblicas. Y, si es del caso, como se dio entre los aos 1997 al 2005 fueron partcipes activos de las conspiraciones o sediciones para destruir la democracia ecuatoriana, con la inestabilidad consiguiente que nos llev a tener hasta 10 gobernantes en menos de una dcada.

El afn monoplico para que la comunicacin social solo est en manos privadas lleg a anular a otros sectores que pueden y deben participar en la misma, sean estos el pblico o el comunitario que haban sido borrados con abuso. Apropiarse de las frecuencias de radio y televisin en Ecuador llev a una lista interminable de irregularidades hasta llegar al extremo delictivo del trfico de concesiones del estado a costos altsimos ms, falsificacin de informes, testaferrismo, alteracin de documentos pblicos, trfico de influencias para dar esas frecuencias a la clase poltica como pago por sus trafasas y, de paso, no cancelar las cuotas obligatorias al estado, perjudicando a la nacin. S, as como lo leen, ese panorama mafioso y delictivo impera hasta ahora en el mundillo de las frecuencias de radio y tv nacionales, por eso se la disputan tanto, porque su dinero les cost a algunos de los propietarios que andan llorando porque se les mantenga con ese esquema corrupto.

El estado intelectual de la prensa ecuatoriana no puede ser ms desastroso. Para estos grupos de control monoplico y sus arrimados, la comunicacin social no es una ciencia sin un oficio. El estudio no debe existir entre los periodistas, y muy por el contrario se negaron a aceptar que los periodistas seamos graduados en las universidades, a las cuales se las estigmatiz siempre por incapaces de producir gente que sea manipulable a su antojo. Yo mismo sufro hasta ahora las consecuencias de haber disputado ese reclamo para que se acepte que los periodistas somos profesionales y que la comunicacin es una ciencia. Sin embargo, todava impera en esa gran prensa privada la presencia de los arrimados cuya legalidad les regal la dictadura militar del 75, que les gradu de periodistas y les otorg credencia a modo de un carn profilctico por los aos de experiencia para que se mantengan abusivos en sus redacciones. Ese absurdo impera en la prensa ecuatoriana, siendo esta la nica profesin a la que se la ha maltratado de ese modo, sin olvidarse las infames condiciones laborales que violaron muchos derechos.

Al amparo del grito grotesco de muchos de los miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que Para la prensa la mejor ley es la que no existe desde este sector se apropiaron de las libertades y derechos de opinin. As: la libre expresin, la libertad de pensamiento, el derecho a la informacin y la respetabilidad de la honra, fueron tratados como si fuesen exclusivos de ellos, sin considerar que son DERECHOS CIUDADANOS. Por este manejo cruel sin ley es que la tica no existi ni siquiera como concepto en muchas publicaciones o programas de la prensa nacional, tanto que la honra de las personas ha sido atropellada en forma miserable, la desinformacin fue parte del pan diario de esta prensa, mientras que la carencia del rigor, la falta de contrastacin, la ausencia de la confirmacin o desmentido de versiones han hecho un campo impune de los ataques y asesinatos de imagen. Y, para colmo de males, la negativa a aceptar corregir sus errores gener una tendencia infame a negar los derechos de rectificacin o rplica a quienes han sido vctimas de versiones injuriosas o calumnias publicadas.

Y si se quiere profundizar en los motivos para reclamar por todo esto, hay que fijarse en el perverso criterio manejado desde esas salas de redaccin que siempre consideraron que el funcionario pblico no tiene derechos ante esa prensa. Bajo el prejuicio pblico sembrado ante la opinin nacional se logr imponer el linchamiento meditico, que con un afn conspirativo contra la democracia y estado de derecho, lograron llegar con su opinin hasta judicializar la noticia y destruir la vida de inocentes, sin que importe aquello. Si quieren una muestra acusatoria de este tipo de linchamiento solo fjense en el caso de la ex ministra Sandra Correa Len, acusada por un hbil de la comunicacin que fuera candidato presidencial y secretario de estado, abusando de la pantalla de un canal, sumado a dos peridicos una revista y dos periodistas que le inculparon injustamente. Resultado: destruyeron su vida, perseguida por 10 aos le llevaron a la crcel, y hasta ahora es atacada injustamente por ese linchamiento meditico, siendo totalmente inocente. Quin responde por esto? pues ellos no, ni los medios que publicaron esa noticia falsa ms los jueces que se dejaron atemorizar por esa prensa y, dictaron una sentencia infame reconociendo que se basaron el publicado falsamente.

Creo que la lista de servidores pblicos vctimas de este linchamiento meditico es elevada, mientras que si sumamos muchos casos personales o privados le vuelven interminable.

El panorama tan nefasto al arribo de Rafael Correa al poder en enero del 2007 estuvo signado por este enfrentamiento. Un grupo de grandes propietarios, viendo en peligro sus negocios que los haban disfrazado de comunicacin social se lanz a la pelea poltica y, tomndose el nombre de todos los periodistas, medios y sociedad, se subieron al ring a disputarle el poder poltico al nuevo presidente al publicar un comunicado el 7 de marzo de ese ao bajo el ttulo de Intolerable con el abrieron fuego y metieron a todo el Ecuador en el conflicto.

Esta parte de la prensa como actor poltico convirti a toda la prensa ecuatoriana en su caballo de batalla contra Rafael Correa, que a su vez les puso a nivel de su principal rival. La lucha encarnizada de estos diez aos ha enfrentado desde simples publicaciones falsarias hasta campaas levantadas para promover la conspiracin o el golpe de estado, como en el 30S por ejemplo. Y si no es verdad lo que digo, que se revise en fiscala la investigacin que en ese entonces se llev a cabo por versiones de un prestigioso comunicador social de la tv ecuatoriana que lo denunci con suficiencia, denotando la existencia de reuniones de comits de redaccin, de imagen pblica, de crisis, para generar toda una guerra meditica contra el mandatario gobernante, a quien hasta por instrucciones de agencias extranjeras de inteligencia haba que provocar sus reacciones abusando de su mal carcter, para explotar ante la opinin pblica tal como consta en las revelaciones de WikiLeaks y la actuacin de la embajada norteamericana en Ecuador, asociada con los promotores criollos de tal inestabilidad para aprovecharse de ella.

La reaccin del ex presidente Correa Delgado siempre fue de confrontacin con este sector de la prensa, pero cometi el severo error de nunca particularizar su enfrentamiento. Al extender el concepto generalizado de prensa corrupta provoc un dao grave a la comunidad entera de la prensa ecuatoriana, perdiendo as la objetividad necesaria en esta lucha que termin afectndonos a todos, y que, sin embargo, esa gran prensa contra la que se atacaron sigue viva y ahora acta con sed de venganza por el poder disputado, sintindose nuevamente poderosos ante un nuevo presidente que les ha dado seas de mirarlos complacientes sin saber el destino de esa relacin.

Me ratifico en el concepto inicial del que parti este anlisis. Las sociedades claman por leyes para zanjar sus conflictos, y en este ambiente la comunicacin lo era, lo es y lo seguir siendo. Por ello, la LOC es ahora el nuevo reclamo en la pelea, porque desde los distintos sectores de la clase poltica y dirigente de la nacin nunca se escuch ni se quiso entender que haba mucho de impunidad en el comportamiento de quienes haban manejado la comunicacin social destruyendo a la opinin pblica, a su autoestima y hasta su democracia.

Dictada la ley el conflicto principal ha sido convertirla en aplicable. Y en ello hay que anotar que se han hecho esfuerzos por ponerla en vigencia, sin embargo las fallas severas son ms bien resultado de luchar contra este sistema.

Por ejemplo, la falta de normatividad conexa as como la ausencia de reglamentacin completa son las fallas menores. La falta de claridad en los conceptos como definicin de la publicacin de lo importante, la conceptualizacin de los derechos de proteccin o la normatividad del linchamiento meditico son reclamadas. El reparto de frecuencias entre lo pblico, privado y comunitario todava es un punto de conflicto, mientras que el reclamo de la asignacin de publicidad de hasta un 10% obligatorio a los medios menores es enfrentada por la mala experiencia del manejo del anterior rgimen con la burbuja publicitaria que ha provocado graves perjuicios a los medios, esa una norma urgente a reformarse y dictarse.

La cuestionada creacin de la Superintendencia de Comunicacin SUPERCOM, fue una respuesta al gritero de la oposicin que dijo que la ley era inaplicable, y es precisamente ese el concepto por el cual se dio paso a este organismo que debe mantener la norma, sancionar con ella. No es cuestin de desaparecer a la misma y regir con el espritu auto-regulador de la ley, porque eso falla. Debe existir un organismo que norme sino el ciudadano no tiene a dnde acudir para que se cumpla y respete la ley. Lo digo por experiencia, sin esa ley y esa entidad yo no hubiera podido reclamar el atropello de Rodas contra Ecuadorinmediato.com, por eso creo que la SUPERCOM debe estar vigente para impedir el atropello de un funcionario pblico.

Debe considerarse que una ley tiene que lograr modificar el comportamiento y conducta de una sociedad; por ello, la nacin debe preguntarse si con la LOC se ha logrado mejorar la calidad de la comunicacin en Ecuador, y la respuesta no puede medirse en las sanciones que se han aplicado a los 477 casos denunciados y castigados. En verdad se requiere que entre todos entendamos que no se puede mantener el estado de impunidad que tena la prensa ecuatoriana, ni volver a ello como si fuese una ventaja porque nos afronta. El cambio exigido es una urgencia que nos obliga a reflexionar a diario entre quienes somos parte de la comunicacin social en el Pas.

Si, debe entenderse a una reforma como lo perfectible pero jams como una regresin. Que no se les ocurra a los legisladores hacer caso a los grupos de presin para que se arrebaten los derechos ciudadanos ganados en esta ley, y muy por el contrario debe estimular al cumplimiento de procesos de cumplimiento de una norma que garantiza la estabilidad social como el valor de la democracia y sus propias regulaciones que tanto favor le hacen a todos en bienestar comn.

A todo este debe enfrentar la nacin, a la posicin extremista de eliminar la ley, de llegar a quemar irracionalmente el libro legal como lo hizo la UNP en un gesto fascista y exigir que se debe botar al tarro de basura la legislacin. Esta es una propuesta no vlida por el principal motivo: porque es el resultado de la voluntad popular que clam por dictar una ley que regule la comunicacin en Ecuador. Que se sienta que todo esto surgi por un hartazgo de los abusos y la mala calidad de la prensa nacional, que no pueden seguir imperando bajo ninguna justificacin en el pas.

Al final me queda una sola duda. Se ha apropiado y empoderado de esta ley la ciudadana ecuatoriana? La verdad siempre me sorprender mirar como la Indiferencia Nacional opera a veces en la nacin, y en este caso, querr pelear por este su derecho ciudadano a una comunicacin social positiva para Ecuador. No tengo respuesta, solo duda, porque esta disputa de poderes por controlar a la comunicacin solo ha provocado que a la opinin pblica se la ha convertido en el pasto destruido vctima de la pelea entre mastodontes. (FHA).

