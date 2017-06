Se vulnera el derecho a la identidad

Sptimo Da

La postura que tenemos como institucin es la defensa de los derechos y, en este caso particular, los de Satya, una nia ecuatoriana, a pesar de que no se le ha dado ni siquiera la cdula de ciudadana.Actualmente, ella vive en el pas con una visa de amparo, pese a ser ecuatoriana, lo cual revela que sus derechos ya son vulnerados. Eso la ubica en desigualdad de condiciones respecto a otros nios y nias que estn en su misma edad.Uno de los derechos ms importantes es el de la identidad. Hay que indicar, adems, que la menor tiene una, pero de hecho. Satya no est pidiendo que el Estado le reconozca una familia, porque ella ya la tiene.Ella tiene 2 mams, como se le reconoce en el barrio y en todo su entorno, lo cual significa que tiene una identidad, pero no ha podido ser formalizada y, por lo tanto, se viola este derecho que est en la Constitucin para todas las personas.Incluso, la Constitucin contiene una norma especfica para la proteccin de la identidad de nios, nias y adolescentes, donde consta que deben tener nombres y apellidos voluntariamente escogidos, adems de su nacionalidad.Nosotros creemos que s se est vulnerando el derecho a la identidad de Satya.Al momento seguimos las vas constitucionales y, en su momento, presentamos una accin de proteccin ante el juzgado. Aunque este lo neg, apelamos ante la Corte Provincial, organismo que tambin neg. Despus acudimos con una accin extraordinaria de proteccin ante la Corte Constitucional, donde tuvimos 2 audiencias, la ltima fue ante el pleno de esta institucin, donde expusimos lo que consideramos son violaciones a los derechos de Satya; ahora esperamos una resolucin de la Corte. Si las madres de Satya piden una identidad, el Registro Civil es el organismo que debe reconocerla y con esto ella estara ejerciendo su derecho, pero es esta institucin la que se niega a realizar la inscripcin con los 2 apellidos de sus progenitoras.El Registro Civil dice que estara protegiendo el derecho de un supuesto padre, que no lo conocemos, y que, adems, la legislacin -que est por debajo de la Constitucin- no contempla estas alternativas de inscripcin de 2 apellidos en parejas homoparentales.Efectivamente, la legislacin no lo contempla, pero ese no debera ser un inconveniente porque tenemos una Constitucin que est por encima de la legislacin. Por eso nosotros creemos que cuando la Corte resuelva este caso, esperaramos que no solo disponga la inscripcin, sino que solicite a la Asamblea regular suficientemente la normativa para que estos casos no se repitan.Defensor del puebloFuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/septimo-dia/51/el-derecho-a-la-identidad-se-vulnera