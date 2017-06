Muertos... condenar o despertar conciencias

Las 6 principales empresas de armamento del mundo han experimentado subidas en bolsa una media de un 40 % en tan slo un ao. Hasta hace tan slo 26 aos el enemigo pblico nmero uno era el comunismo, hoy es el terrorismo islmico, del comunismo, ni rastro... Dos balas para situar este debate. Da la impresin de que, en la muerte como en la vida, hay categoras o jerarquas, muertos de primera, segunda, tercera divisin y regional; vamos a intentar diferenciar 4 grandes grupos. Como todas las simplificaciones, este esquema peca de generalismo, pero para entendernos...

1/ Champions y primera divisin: Los fallecidos en el primer mundo (Europa, EEUU, Canad o Japn) por el llamado terrorismo islmico. Aadir hasta hace 5 aos los asesinados por ETA, que siguen y seguirn dando juego poltico durante mucho tiempo. Desde los 3 mil de las Torres Gemelas (mxima cantidad) hasta los ltimos 22 de Manchester, o los 8 de Londres. Podramos cuantificar entre 1 y 10 muertos diarios de media. En los medios a todas horas. Atentados muy fciles de preparar y con vctimas de clase baja.

2/ Segunda divisin: Muertos en el tercer mundo o en cualquier parte por causas derivadas de la emigracin desde ah al mundo occidental o mas rico. Refugiadas, sobre todo, pero tb los que atraviesan el Ro Grande en EEUU, palestinos, saharauis, etc. Digamos unos 100 m diarios. En los medios, segn su impacto.

3/ Tercera divisin: Muertos en el segundo o tercer mundo por terrorismo, ademas de guerras (Afganistn), invasiones (Libia), bombardeos (Siria), colonialismo (Congo por el coltan), etc... Unos 1.000 diarios. Muy poco presentes en los medios, ya casi no son noticia, excepto casos aislados. Muertas por violencia machista, si estan en el primer mundo, para el resto, desconocidas.

4/ Regional: Muertos en cualquier parte del mundo, sobre todo pases menos desarrollados, por causas derivadas de la pobreza, el hambre o la enfermedad, en definitiva, por causas fcilmente solucionables en un mundo socialmente justo. Ascienden a unos 10.000 diarios, cifra reconocida por casi todas las ONGs. M estructurales derivados del tipo de sociedad de mercado que sufrimos. Invisibles. Su inters, excepto para sectores sociales muy concienciados es casi nulo.

Ntese la relacin inversa entre la cantidad y la calidad de la informacin, como si en nuestro mundo moderno y civilizado hubiese parmetros que escapan a la sensibilidad general, quiz porque sta est secuestrada por los grandes medios, y a su vez stos secuestrados por las grandes firmas del Ibex 35 y multinacionales. Del mismo modo que los jerifaltes de la economa (ministros, empresas expertas, bancos o presidentes/directores) entienden como normal que un Banco (el Popular) sea comprado o vendido por 1 uro, mientras sus antiguos responsables, que decan todo iba maravilloso hasta ayer, se hayan llevado a casa 74 millones de uros, dejando en la estacada a 300.000 personas que confiaron en ellxs, y por otro lado, sea lgico que la Seguridad Social haya entrado en quiebra.

Con estos datos habr que concluir que vivimos en una sociedad muy podrida y no nos damos cuenta. Ah radica tal vez, su mayor gravedad. Hay muchos ms datos pero no quiero aburrirles ms de lo conveniente. Pues bien, consecuente con esta gradacin en la categora de los muertos, los medios y los partidos polticos, sindicatos u organizaciones de todo tipo, se aprestan a hacer sus valoraciones pblicas. Y lo hacen teniendo en cuenta, la clasificacin antes presentada. NO importa, quien sea el causante de la injusticia, o la magnitud de la tragedia social. Tan slo la divisin en la que jugaba el/la muerto/a.

Se han preguntado ustedes a quien beneficia el llamado ISIS? Tal vez a los pobres del mundo rabe, a los refugiados en su bsqueda de un pas justo y sin guerra, a las nias que desaparecen cruzando las aguas del Mediterrneo o los que sacan el coltan de las minas del Congo para nuestros mviles... NO. A las mujeres secuestradas por Boko Haram o violadas en cualquier guerra como dao colateral... NO. A los habitantes de Surfrica o la India en busca de una sociedad, ya independiente de la metrpoli, pero tan desigual como antes. NO. A las que viven sin comida, ni agua, sin escuelas ni hospitales, y que mueren por una simple diarrea. NO.

Me da la sensacin (puedo estar equivocado, naturalmente) que sta vorgine de atentados, busca crear una sensacin de miedo generalizado, que pidamos ms ejrcitos y ms polica, que aceptemos ms seguridad y menos libertad, mas represin y menos derechos sociales, que se vendan ms armas y que, al fin y al cabo, sigan con el control del mundo los de siempre, los de arriba, los que nunca mueren cuando hay atentados, porque slo mueren pobres y gente corriente, nadie con un salario superior a 100.000 /ao.

Por eso, cuando decimos que no condenamos un atentado, sino tan slo rechazamos es porque queremos explicar la hipocresa que se esconde detrs de esa declaracin. Que parece de derechas porque tan slo busca lavarse la cara, nunca preguntar porqu el mundo est as y qu debemos hacer para cambiarlo. Desde luego, aprobando mociones de condena y hacindonos la foto delante de la fachada de nuestra Casa Consistorial o Parlamento, no. Malditas las guerras y las que las hacen, deca Anguita. Malditos pues, tambin los que disfrazan la injusticia y el terror (al hambre, al paro, al viaje hacia ningn lado) con vestidos de normalidad, invisibilidad o indiferencia, cuando el planeta pide a gritos un revulsivo urgente. Tanto la tierra y el mar, como sus habitantes. Perjudicados ecolgicos o perjudicadas sociales.

