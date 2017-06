...Y un solo Dios verdadero!

Era dogma de fe. Y, adems, uno de los ms gordos:. Por su lado, Jesucristo tena dos naturalezas, una divina y otra humana. O sea, un nico Dios, dos naturalezas en Cristo y tres personas conformando la Santsima Trinidad. Todo un galimatas ininteligible que haba que aprender de memoria porque, caso de confundirte, te quedabas sin recreo, tenas que copiar quinientas veces la frase, recibas un reglazo por hereje, o las tres cosas a la vez, segn el humor con el que viniese el cura-profe de turno.

Algo de eso ocurre tambin con el concepto de Espaa, porque si bien eres libre de poner al mismo cuantas naturalezas y personas quieras y construir con ellas cuantas santsimas trinidades desees (estado autonmico, federal, confederal,...), soberana, lo que se dice soberana, tan solo hay una, la espaola. Esa es la gran seal de fe constitucional en torno a la cual los generales franquistas recauchutados a demcratas de toda la vida trazaron una lnea roja infranqueable: Espaa indisoluble e indivisible, soberana nica espaola, Ejrcito garante de esa unidad... Y mandaron callar. El PSOE y el PCE se tragaron sus anterior reivindicaciones autodeterminacionistas.

El PSOE acaba de aprobar en su Congreso el reconocimiento del carcter plurinacional del Estado espaol, si bien dejando claro que la soberana reside en el pueblo espaol. Algunos Alfonso Guerra entre ellos- han blandido sus Tizonas contra esa afirmacin- pero no hay razn para ello. Lo ha explicado como nadie el presidente de Extremadura, Fdez. Vara: Los nombres no dicen nada si no hay nada detrs. Si se mantiene el compromiso de que la soberana reside en el pueblo espaol- y el compromiso de la indisoluble unidad de la nacin espaola...., dnde est el problema?. Sincero el chaval. Ms claro agua.

Ya hay fecha y pregunta para el referndum cataln. Ser el 1 de octubre y en la papeleta pondr: Quiere que Catalunya sea un Estado independiente en forma de repblica? Comienza, pues, la cuenta atrs.

Deca Lenin cito de memoria- que la revolucin no es como la avenida Nevsky, una inmensa va de cuatro kilmetros de largo que atravesaba la antigua San Petersburgo, sino algo bastante ms retorcido, similar al tramado de los cascos antiguos de las ciudades. Y es que, en la vida poltica y social la distancia ms corta entre dos puntos, el pasado a cambiar y el futuro a construir, no suele ser casi nunca la lnea recta, ni la mejor estrategia aquella que se disea con escuadra y cartabn.

Ante la convocatoria del referndum hay quienes optan por ponerse de perfil, como si la cosa no fuera con ellos. Como Ortega y Gasset con la II Repblica, no hacen sino repetir: No es esto. No es esto!, y sacan entrada del gallinero para ver la obra de lejos. Pero no es la hora de echar balones fuera y hablar de marcos y procesos institucionales estatales de diseo, cuando la posibilidad de su materializacin no se ve por ninguna parte. En el marco de una Constitucin fortn, un Tribunal Constitucional correveidile, unas leyes fabricadas ad hoc y un Gobierno marrullero, exigir al proceso cataln la superacin de una tras otra prueba del algodn y garantas mil no resulta ser de recibo. Mucho ms an cuando en las casas institucionales propias se es menos exigente y en vez de algodn hidrfilo se usa bayeta de cocina al uso.

Lo que se juega el 1 de octubre en Catalunya no es tanto independencia s o no, sino soberana, democracia y participacin ciudadana si o no. En la pasada legislatura el PP, el PSOE, UPyD,.. se han negado en redondo, reiteradamente, no solo a reconocer el derecho a decidir, sino, incluso, el mero derecho a consultar o impulsar procesos participativos ciudadanos. Y en esta nueva legislatura las posturas siguen siendo similares.

No estamos tan solo ante un problema institucional, sino eminentemente democrtico. No existe yo no la conozco al menos- ninguna reivindicacin poltica en el Estado espaol -y me atrevera a decir que tampoco en Europa-, que haya sido apoyada activamente de forma reiterada durante estos ltimos siete aos por decenas, cientos y millones de personas. Por eso, quienes defienden la democracia participativa (ILP -iniciativas legislativas populares-, etc..), deberan apoyar tambin decididamente y sin reservas que todas estas exigencias defendidas por millones de personas, miles de grupos sociales y cientos de instituciones locales, puedan ser sometidas a referndum. Mucho ms an, si frente a todo lo anterior la respuesta del Gobierno central ha sido nicamente negativa total al dilogo, el juego sucio y la sancin penal.

La legitimidad del referndum cataln es institucional y es social, es democrtica y es ciudadana. Tiene por ello carcter estratgico y afecta, no solo a catalanes y catalanas, sino a todas las gentes y pueblos del Estado. Si la democracia y la participacin son derrotadas, lo ser para todos. Algunos ya lo han sealado. Yo tambin quiero, pido y solicito pblicamente un Referndum para Catalunya, ha afirmado Oscar Reina, Secretario General del SAT andaluz. Por su parte, Anticapitalistas (Podemos), ha afirmado que apoyamos el referndum y llamamos a toda la izquierda del Estado espaol a organizar la solidaridad con los derechos democrticos del pueblo cataln.

Frente a estas ms que meritorias posturas, contemplar aqu, en Euskal Herria, las posturas cortofueguistas en torno al proceso cataln que el PNV est sirviendo en bandeja al PP, es particularmente grave. Brindar al ms rancio centralismo espaol del Gobierno de Rajoy la oportunidad de argumentar que frente al nacionalismo irresponsable y unilateral cataln existe otro, el del Gobierno de Urkullu, sensato y dialogante, clama al cielo. Mucho ms an cuando todo ello se hace por una cucharada ms de lentejas en el plato del Convenio y cemento a espuertas en el proyecto del TAV.

Por el contrario, Euskal Herria debe estar a la cabeza de la solidaridad con el pueblo cataln. Una solidaridad a levantar y construir ya desde hoy, pueblo a pueblo, porque la dignidad democrtica reclama acabar ya ese dios tirnico, nico, indisoluble e indivisible. La cuenta atrs ha comenzado.

