Redujo los salarios reales, baj los aranceles de importacin, achic los impuestos de sectores de poderes econmicos, benefici a la renta financiera, y cre un sistema corrupto para favorecer empresarios amigos. Y se transfirieron recursos del trabajo hacia el capital, en una revancha clasista. No es la poltica econmica de Mauricio Macri. Es la voz de Osvaldo Bayer explicando en la pelcula Martnez de Hoz lo que hizo el ex ministro de Economa durante la ltima dictadura cvico-militar. Es que, como dice Mariano Aiello, director del documental, el cipayismo de las grandes lites subordinadas a las potencias occidentales est ms vigente que nunca.

Mitre, Roca, Martnez de Hoz son apellidos del pasado que siguen influyendo al presente. El neocolonialismo y la superestructura creada por esas viejas oligarquas es la verdadera pesada herencia: Los Martnez de Hoz como familia hicieron una construccin de una argentina moderna en funcin de sus propios intereses. En la pelcula trabajamos mucho sobre la estructura cultural y poltica del pas y tambin sobre cmo un argentino se ve a s mismo y cmo se ve en relacin al mundo: se ve con un prisma deformante, un prisma que nos pusieron a travs de la educacin y la cultura, que permea lo que somos y permea an ahora. Se considera que los europeos son superiores a los mestizos y al indio. Es el neocolonialismo que est interiorizado en nosotros, que creemos que los productos importados son mejores que los productos nacionales. Despus de trece aos de gobiernos populares esa superestructura, creada en los gobiernos de Bartolom Mitre y Julio Argentino Roca, todava no se pudo desmontar.

Martnez de Hoz, la pelcula, existe porque hubo quienes quisieron tapar la historia. Los nietos del ex ministro de Economa le hicieron una denuncia penal al guionista e historiador Osvaldo Bayer y al director y abogado Mariano Aiello por el documental Awka Liken, donde se contaba la matanza de los pueblos originarios en la Argentina para entregarles las tierras a hacendados, como la familia Martnez de Hoz. Y Mariano y Osvaldo decidieron, entonces, que ese proceso judicial habra que filmarlo en un documental que incluyera tambin la historia de cmo la familia Martnez de Hoz da al pas a lo largo de toda su historia. Esta pelcula no estaba pensada, yo estaba en Estados Unidos por hacer otra pelcula pero me enter del juicio y volv a Argentina para hacer la defensa del juicio como abogado y me puse con la pelcula tambin, recuerda Aiello.

La superestructura que abarca y golpea a la historia argentina est resumida en poco ms de tres horas. No poda durar menos: la historia econmica de la Argentina, la historia del Poder Judicial, la creacin de la cosmovisin nacional y el juicio de censura contra Awka Liken son los cuatro ejes que podran haber sido cada uno de ellos una sola pelcula.

El inicio del documental es una llamada telefnica ficcionalizada entre un heredero de Martnez de Hoz y una familiar que trabaja en el Poder Judicial, quisieron marcar, a partir del intento de censura de Awka Liken, cmo la Justicia es responsable directa de un modelo de pas signado por la desigualdad?

El Poder Judicial no es democrtico, es la nica rama del poder donde no podemos elegir: ni a los jueces, ni a los magistrados, ni a los camaristas. Es la pata coja de nuestra democracia. Zaffaronni dice, y lo deca Jauretche tambin: siempre ponen a un primo pobre en el Poder Judicial para cuidar sus propios intereses y eso lo vimos en la Ley de Medios, en cmo la Justicia impidi su cumplimiento. Y en otros temas como la recuperacin del predio de La Rural o el impedimento de que la AFIP cobre el Impuesto a las Ganancias que el diario La Nacin viene evadiendo hace 15 aos. Entonces ese es un poder que tiene que ser reformado, tiene que haber eleccin por voto popular.

Por qu tuvieron tantas dificultades para producir y terminar la pelcula?

Hicieron su aporte econmico los sindicatos y los alemanes. Por nuestra parte lanzamos una campaa de crowfunding colectivo en Idame pero la empresa la dio de baja a pedido de los nietos de Martnez de Hoz y despus cost mucho conseguir el dinero. Seguimos con el juicio, les ganamos y en marzo nos hicieron una segunda demanda. Y despus lo que pas en el pas: el INCAA est totalmente devastado, a mi me congelaron los fondos, todava no cobr nada de subsidio, se tard mucho en hacer la pelcula, y adems el proceso judicial se iba alargando.

El gobierno de Macri es en materia econmica similar al de Martnez de Hoz?

El gobierno actual y los anteriores conservadores tienen la caracterstica de relacionarse con el mundo en una forma ridcula y naif: se sienten tranquilos en ser las grandes elites subordinadas a las potencias occidentales. Por eso lo que estamos mostrando y deconstruyendo en la pelcula ahora es ms vigente que nunca. Pero el dao econmico que gener Martnez de Hoz es muy menor comparado al que est generando actualmente Macri. Un gran hecho de corrupcin en la poca de Martnez Hoz fue la privatizacin de la empresa Italo, de energa elctrica, un negociado por ms de 300 millones de dlares; los negociados macristas en meses superan ampliamente ese monto.

En las ltimas elecciones gan de vuelta el modelo hegemnico en la Argentina, el del modelo tributario de los viejos hacendados de la provincia de Buenos Aires. Es un modelo hereditario de la visin elitista del pas, que deja a las grandes mayoras excluidas de los beneficios de la actividad econmica y que solo se permite tener gobernabilidad a travs de la represin, porque una vez que se terminan los dulces de los medios y, los globos que los medios inflan, va a tener que venir la represin. Todava ms fuerte que ahora. Este gobierno es tradicional de derecha y Martnez de Hoz si estuviera vivo lo vera con muy buenos ojos.

