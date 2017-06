La geopoltica del peronismo

La actual coyuntura internacional nos obliga a pensar cuales son las aristas del actual proceso de desarrollo capitalista que ya desde 1989 se ha extendido a casi cada ultimo terruo del planeta.La cada del bloque sovitico empujo en una primera instancia a los EEUU como pvot mundial hegemnico impulsando el paradigma del neoliberalismo ms all de sus fronteras pero las sucesivas crisis posteriores en geografas tales como la asitica y la latinoamericana pusieron en cuestin dicha parmetro sumado al ascenso de otras geo potencias tales como China, India y Rusia donde en la actualidad se concentra el crecimiento mundial econmico.Europa sufri un proceso de crecimiento endogmico al encerrarse en su Unin Europea y establecer ciertas fronteras cautelares en materia de aranceles e ingreso de productos forneos pero asimismo el fortalecimiento alemn va acuerdos comerciales con las Bloques anteriormente citados y al integrar a su hinterland la totalidad del mercado europeo generaron su albur econmico en particular tambin gracias a una moneda apreciada en funcin de sus intereses.Amrica Latina fue producto de dos grandes procesos polticos por una parte la ola neoliberal de los 90 que termino por el rechazo popular y la ola populista donde se privilegi la cuestin social, el mercado interno, la re industrializacin y la bsqueda de alianzas geopolticas ms all de las fronteras del continente y en ese sentido las demandas asiticas de materias primas y colocacin de excedentes financieros fueron su punto neural.El continente pese a ciertas dificultades intento integrarse ms en lo poltico que en lo econmico va los acuerdos entre los ex presidentes Chvez, Kirchner y Lula a los que se sum Correa, Morales y Mujica bajo el mando de la Patria Grande Latinoamericana. Los resultados no fueron los esperados segn afirmo Mujica en una conferencia en Buenos Aires por una serie de trabas burocrticas e intereses diversos entre los dos grandes pases latinoamericanos pero en vistas quedo la impronta integracionista en la mente de la progresa regional.El triunfo de Trump y Macri y el proceso destituyen te brasileo intentan re establecer al continente bajo el anterior influjo estadounidense asestando un golpe neoliberal en la regin bajo acuerdos comerciales y de seguridad donde los EEUU sean el nuevo hegemon regional abandonando sea dicho de paso las reformas establecidas previamente por los gobiernos progresistas.Asimismo la situacin europea que en trminos comerciales argentinos no supera el 15% de sus exportaciones pero que presenta un cadiz poltico relevante para las relaciones entre los bloques se halla en discusin del desarrollo de su proceso neoliberal donde la antigua socialdemocracia y su alianza con los sectores trabajadores y populares comienza a avanzar en pases como Espaa, Reino Unido, Portugal y levemente en Francia con programas de cobertura del mercado interno, la re distribucin del ingreso va reformas impositivas que graven a los sectores mas concentrados y una mayor cobertura social, retomando los viejos parmetros de su estructura.Hoy es necesario re pensar el legado de Keynes para comprender los procesos econmicos del actual capitalismo como as tambin la versin aggiornada del peronismo de la mano del Papa Francisco uno de los pocos actores mundiales que pone el acento en los grandes procesos geopolticos y en la desigualdad reinante.Tambin los ciudadanos a travs de los procesos electorales sufragan segn sus propios intereses y no tan perceptivamente ante el inters general dado el todava legado individualista tiene un peso relevante, tienen un peso relevante en esta contienda.Las transformaciones de los ltimos 12 aos en la Argentina son la cabal muestra de que la necesaria voluntad poltica y el acompaamiento de la poblacin a dichas reformas fueron clave para entender el donde estamos y el hacia dnde vamos pues la memoria histrica de las mayoras puede ser ms fuerte que las improntas reaccionarias.Dijo un ex presidente soy un hombre pre moderno antes de asumir su cargo y desde dicha concepcin filosfica emprendi su gesta poltica y desde all miro al mundo e inserto a un pas.Gracias Ricardo Rouvier!

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.