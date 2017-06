Per

Cuatro jvenes trabajadores muertos por la desregulacin laboral

El pasado 22 de junio se registr un incendio en laen la zona de Las Malvinas, en el centro de la ciudad de Lima, capiatl del Per. Hasta este momento estn desaparecidos cuatro trabajadores de dicha galera comercial. Entre ellos estn identificadosde 20 aos yde 19 aos yde tan solo 15 aos. Hay un cuarto trabajador que an no ha sido identificado.Todos ellos se desempeaban como trabajadores de la empresa JPEG SAC laborando en un contenedor metlico acondicionado de manera irregular como taller, en donde remarcaban tubos de nen para ser vendidos en dicha Galera. Ellos laboraban sin contratos de trabajo, de lunes a sbado en jornadas de ms de 11 horas pues ingresaban a las 7.00 am. y terminaban aproximadamente a las 6.30 de la tarde, cuando anocheca pues el contenedor no contaba con luz propia. Por una semana de trabajo reciban 100 soles, que equivalen a poco ms de 30 dlares. No disponan de baos, y solamente unos tragaluces superiores iluminaban algo el reducido espacio.Lo ms trgico, es que el empleador habitualmente cerraba el contenedor con un candado para impedir que los trabajadores salgan antes de tiempo. Los cuatro trabajadores mueren pues cuando se inicia el incendio, el empleador desaparece dejndolos encerrados.En el Per la Superintendencia Nacional de Fiscalizacin Laboral cuenta a nivel nacional con 18 supervisores inspectores, 98 inspectores de trabajo y 275 inspectores auxiliares. No existe ni un solo inspector de trabajo en Loreto, Tumbes, Tacna, Ayacucho, Ica, Lambayeque, Apurmac, Puno, Moquegua, Amazonas, Pasco, Huancavelica, Madre de Dios y San Martn.Mediante la Resolucin de Superintendencia N 131-2015-SUNAFIL se establece el Plan del Cuadrante Inspectivo que se basa en la sectorizacin por manzanas del mbito distrital, sobre la base de la informacin suministrada por el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica. En mayo del 2015, SUNAFIL inicia un plan piloto en el distrito de La Victoria para fiscalizar puerta por puerta los centros informales. De esta manera, se inspeccionaba galera por galera, piso por piso. Para fines del 2015 ya estaba aprobada la implementacin de este plan de fiscalizacin laboral.Sin embargo, en febrero del 2016, asume Sylvia Cceres como superintendenta , (a pesar de la oposicin de la CGTP) y una de sus primeras acciones fue desactivar el Plan del Cuadrante Inspectivo. El Sindicato Nacional de Inspectores Laborales seala que con esta decisin se ha desarticulado el grupo de inspectores encargado exclusivamente de fiscalizar la informalidad y se ha despedido a la persona que estaba a cargo.Por su parte, el Gobierno ha dictado el DS N 007-2017-TR del 31 de mayo del presente ao que modifica el Reglamento de la Ley General de Inspeccin de Trabajo en tres aspectos importantes: limita a una inspeccin al ao respecto de una misma empresa por un mismo caso. Es decir, ya no se puede hacer seguimiento de las infracciones. En segundo lugar; cuando una empresa comete varias infracciones, solamente se aplicar la multa ms alta de manera que las otras infracciones menores no sern multadas. En tercer lugar, se reducen los montos de las multas en general.Para rematar el actual gobierno plantea un Proyecto de Ley N 1437/2016-PE que impide las inspecciones laborales cuando existen procesos judiciales sobre el caso denunciado. Es decir, si una empresa es enjuiciada por una infraccin laboral, mientras dure el proceso (que puede ser varios aos), no recibir multas ni inspecciones.declara el Ministro de Trabajo Alfonso Grados.Ahora bien, debe recordarse que legalmente el Ministerio de Trabajo y SUNAFIL tienen lade fiscalizar de oficio los centros que se presume estn infringiendo las normas laborales.Por otro lado, descargar la responsabilidad en los trabajadores por no denunciar su situacin, es absurdo. Trabajadores que por su precariedad econmica se ven obligados a aceptar condiciones inhumanas de trato van a estar en condiciones de ir al Ministerio de Trabajo y poner una denuncia laboral arriesgndose a perder el trabajo y ser marcados por todas las empresas de ese conglomerado?Hay muchos responsables, ciertamente. La muerte de los cuatro trabajadores es consecuencia del proceso de desregulacin laboral que se viene implementado en el pas desde fines de los aos 80s y con mayor fuerza durante la dictadura de Alberto Fujimori.Actualmente las relaciones laborales en el Per se caracterizan por su precariedad. Predominan los contratos temporales, cuando existen. Se trata de un mercado laboral ampliamente desregulado, con varios regmenes laborales que en diversos sectores y por diferentes razones han eliminado derechos laborales importantes. Los trabajadores textiles y de agroexportacin por ejemplo, pueden estar con contratos temporales a lo largo de toda su vida productiva. Los trabajadores de PYMES slo gozan de 15 das de vacaciones y de media gratificacin.En general, la desregulacin desincentiva la afiliacin sindical que actualmente se encuentra en alrededor del 6% de la PEA Asalariada. La frmula del crecimiento econmico en el pas tiene entre sus ingredientes un Estado que no desea fiscalizar a las empresas y ms bien promueve el debilitamiento de los sindicatos. Sin sindicatos fuertes, los pocos que logran desarrollarse enfrentan una dura oposicin por parte de los empresarios, que dilatan los procesos de negociacin colectiva o persiguen a los activistas sindicales. Al final del anterior gobierno, la CGTP sealaba que haba ms de 500 dirigentes sindicales despedidos ilegalmente. Los gremios de empresarios, como la Confederacin Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), junto con la Cmara de Comercio de Lima y la Sociedad Nacional de Industrias han defendido pblicamente el modelo de libre mercado y desregulacin laboral. Se habla de lobbys pro-empresa que inciden en las altas esferas del gobierno para mantener la actual legislacin laboral y para impedir que se cambien por leyes a favor de los trabajadores que restablezcan por ejemplo la estabilidad laboral o impongan mayores niveles de regulacin laboral.En julio del 2014, el lobby logr que el gobierno modifique sustancialmente la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el trabajo mediante la Ley 30222. Entre otras cosas se cambi el Articulo 168-A incluyendo nuevas condiciones para la responsabilidad penal del empleador en caso de accidente con lesiones graves o muerte del trabajador. Con la modificacin debe demostrarse que la falta sea deliberada, reiterada, que la autoridad haya notificado de la misma y que el empleador pudo prever las mismas.Tambin el Alcalde de Lima tiene responsabilidad al permitir que se instalen contenedores como lugares de trabajo y si bien el edificio fue administrativamente clausurado, no se dio el seguimiento respectivo y los dueos del mismo seguan operando tranquilamente.Esto es as, porque todos los actores tienen la certeza de su impunidad. Los empresarios pueden operar en edificios clausurados y encerrar con candados a los trabajadores porque saben que la autoridad municipal y ministerial no los va a molestar.La desregulacin laboral precariza el empleo, debilita los sindicatos y reduce la fiscalizacin laboral. El incendio y muerte de los trabajadores en la Galera Nicolini no fue un hecho fortuito o azaroso. Hay una responsabilidad directa de los empresarios que explotan y encierran trabajadores, pero tambin el Estado a travs del Ministro de Trabajo y la Superintendenta de Fiscalizacin, as como el alcalde de Lima son responsables indirectos. Tambin los gremios empresariales que siguen considerando que no deben existir obstculos, -es decir, derechos laborales-, para acceder a mayores utilidades.

