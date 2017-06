Breve puesta en perspectiva

A propsito de la ruptura de relaciones diplomticas de Panam con Taiwn y la apertura de relaciones con China Popular

El pasado, Panam anunci la ruptura de sus relaciones diplomticas con Taiwn y el establecimineto de relaciones con China (vase nota de El Pais).Como es sabido, los Estados deciden de forma discrecional si desean entablar relaciones diplomticas y de igual forma pueden optar por cesarlas. No existe ninguna norma internacional que obligue a un Estado a mantener relaciones diplomticas con otro. Usualmente, el cese de relaciones diplomticas se da a raz de una profunda crisis poltica entre dos Estados: la ltima ruptura de relaciones diplomticas en Amrica Latina registrada tuvo lugar en el 2014 entre Venezuela y Panam (vase breve nota nuestra al respecto publicada en Nodal), antecedida por la ruptura de relaciones entre Colombia y Venezuela (2010) as como entre Ecuador y Colombia (2008).Se lee usualmente en manuales de derecho internacional pblico o en artculos de doctrina que en el caso del establecimiento de relaciones diplomticas, ambos Estados son requeridos, mientras que la ruptura es unilateral:" (vase artculo de Carles Prez-Desoy i Fages, p. 2).En el caso del intenso juego poltico que libran China Popular y Taiwn, esta afirmacin sufre algunas leves alteraciones en la medida en que abrir relaciones con uno de los dos significa de forma automtica romperlas con el otro (algo que la literatura especializada designa por la expresin ""). Ambos Estados asiticos no permiten que, por alguna razn, un Estado mantenga durante un breve perodo de tiempo relaciones oficiales con ambos. Recientemente en, en una reunin internacional sobre el comercio de diamantes, se pudo apreciar la dureza de esta cristalina exigencia (vase nota de prensa).La ruptura con Taiwn (o con China Popular) reviste aspectos propios ya que no se asemeja a ningun otro tipo de ruptura de relaciones diplomticas que pueda darse entre dos Estados atravesando una crisis poltica: se trata, de un da para otro, de cesar el reconocimiento oficial de un Estado como tal. En un caso, a una entidad que ejerce su soberana sobre 36.188 kilmetros cuadrados; en otro, a una mayor que lo hace sobre una superficie de 9.640.011 kilmetros cuadrados.Despus deen junio del 2007,se separa de esta manera de los restantes Estados de Centroamrica, quines mantienen sus lazos con Taiwn. En la actualidad, a nivel global, son 20 los Estados que an reconocen diplomticamente a Taiwn, a saber:- Belice, El Salvador, Guatemala, Hait, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Repblica Dominicana, San Kitts y Nevis, Santa Lucia, San Vicente y Grenadinas en el hemisferio americano;- as como, en el resto del mundo, Burkina Faso, Islas Marshall, Kiribati, Nauru, Palau, Salomon (Islas de), Suazilandia, Tuvalu y la Santa Sede (Vaticano).Vale la pena recordar que el primer Estado en reconocer en Amrica Latina a China Popular fue, en 1960. En 1971, se adoptara la resolucinde la Asamblea General de Naciones Unidas que decidira "" (vase texto completo de esta resolucin). El texto fue puesto a votacin ante la frrea oposicin de Estados Unidos y la de sus aliados: fue adoptado conentre los que se registra a Chile, Cuba, Ecuador, Mxico y Per --; a Bolivia, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hait, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Repblica Dominicana, Uruguay y Venezuela -; y a Argentina, Colombia y Panam -).Despes del tempranero reconocimiento de Cuba, seguiran(ambos en 1971), y luego(en 1972), as como(ambos en 1974), y posteriormente(1980) as como(1985). Ntese la progresin sostenida en Amrica Latina bajo la forma de "duplas" anuales, posiblemente como resultado de una hbil estrategia de las autoridades diplomticas en Beijing, causando probablemente el desconcierto de las autoridades en Taipei.Antes de Costa Rica en el 2007, el ltimo Estado de Amrica Latina que haba procedido a reconocer a China fue, casi 20 aos antes, en febrero de 1988: sobre el caso uruguayo, vase este muy detallado artculo publicado en el 2007.Se inform en su momento que el Presidente de Costa Rica para el perodo 2002-2006 recibi fondos de Taiwn para financiar su campaa electoral (vase nota de prensa). De la misma forma que su antecesor para el perodo 1998-2002, quin recibi a su homlogo taiwans en Costa Rica en agosto del 2000 y lo condecor (vase nota de prensa). En el 2004, el que fuera Presidente de Costa Rica entre 1998 y 2002 admiti que Taiwn tambin le financi su campaa con miras a ocupar la Secretara General de la Organizacin de Estados Americanos - OEA (vase nota de prensa). En este artculo sobre las diversas formas que tomaron las ayudas de Taiwn en Centroamrica y en el Caribe, se lee que:" (pgina 18).En aos ms recientes, se indic en el caso de un ex mandatario deque:" (vase artculo deldel 2014).La efectividad de las generosas donaciones taiwanesas puede explicar el caso peculiar de: el 7 de diciembre de 1985, sus autoridades reconocieron a China Popular al tiempo que suspendieron toda relacin con Taiwn. En 1990, la Presidenta Violeta Chamorro opt por reconocer a Taiwn, obligando a China Popular a suspender de inmediato sus relaciones con Nicaragua, situacin que se mantiene a la fecha (vase nota de El Pais del 8 de noviembre de 1990). De igual manera, despus de 10 aos reconociendo a China,opt en el 2007 por entablar relaciones con Taiwn, provocando idntica reaccin de China (vase nota de prensa en ingls). Se concluye en este estudio sobre la peculiaridad del reconocimiento que Taiwn intenta obtener que:" (pgina 183).En el mbito centroamericano, el gesto de Costa Rica del 2007 contribuy a aislarla un poco ms de sus socios regionales, al tener que ausentarse formalmente en varias reuniones del Sistema de Integracin Centroamericana (SICA), como la que tuvo lugar con presencia de las mximas autoridades taiwanesas (vase nota de prensa del 2007). Sern de ahora en adelante dos los ausentes a este tipo de reuniones, debiendo tambin prever Panam modalidades en materia de protocolo cada vez que asista un delegado de Taiwn a un foro regional al que participe Panam.Ntese que el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) entre Taiwn y Costa Rica de 1999 (vase texto ) se mantiene "" en la base de datos de la UNCTAD (vase casilla correspondiente a este tratado la cual precisa que las partes son "").Desde el 2007, las expectativas han crecido entre ambos Estados. En este documento elaborado por MIDEPLAN del ao 2009, se detalla el "paquete" de ayuda y donaciones recibidas por parte de China, siendo el ms emblemtico el Estadio Nacional, donado por China a Costa Rica "", construdo por ms de 800 operarios chinos, e inaugurado en marzo del 2011 (vase nota de prensa). Como en toda relacin idlica que genera expectativas muy altas, el paso del tiempo puede contribuir a que la ilusin inicial d paso a otra cosa.Para el perodo 2007-2017, ya son cinco los embajadores enviados a Beijing por Costa Rica (iniciando en estos meses la primera mujer al mando de la Embajada de Costa Rica en Beijing), mientras que China cubre este mismo perodo con tres embajadores enviados a San Jos.En el mes de marzo del 2017, se inform que el Embajador de Costa Rica en China fue cesado por falta de resultados (vase nota de CRHoy). En esa misma nota, se lee por parte del Presidente de Costa Rica una frase que posiblemente haya causado el entusiasmo del sector agroexportador y el estupor en sectores ecologistas costarricenses as como en crculos acadmicos preocupados por el insensato crecimiento de la produccin de pia en Costa Rica desde el 2006:(sic).Una nota del Semanario Universidad del mismo mes de marzo del 2017 detalla la destruccin de miles de hectreas de bosque por parte de productores de pia, que las autoridades costarricenses ignoran en los censos oficiales (vase nota ). El estudio " del Estado de la Nacin (2016) es en ese sentido ms que revelador. Actualmente, Costa Rica lidera el mercado mundial de la pia contoneladas exportadas: sus competidores en Amrica Latina son Panam, con tan soloy Ecuador contoneladas (vase informe de la UNCTAD 2016, p. 13). Un proyecto de ms de 600 hectreas de pia amenaza ahora sitios arqueolgicos en la Zona Sur de Costa Rica (vase nota de prensa).En el comunicado oficial emitido por su Ministerio de Relaciones Exteriores, Panam indica que: "" (vase texto completo del comunicado de Panam reproducido al final de esta nota).La reaccin de Taiwn no se hizo esperar, procediendo a suspender de forma inmediata toda relacin oficial con Panam (vase comunicado de prensa de su MFA), por lo que en un segundo comunicado de prensa, con fecha del 15 de junio, Panam di a conocer las gestiones oficiales realizadas en favor de sus estudiantes en Taiwn, y que se lee como sigue:".Tal y como se puede observar, la misma China ofrece su ayuda a los estudiantes panameos en Taiwn y "". Un gesto generoso sin lugar a dudas, que intenta remediar la situacin de becarios panameos en Taiwn, primeros afectados por este drstico cambio acaecido.Como es sabido, la Convencin de Viena de 1961 sobre relaciones diplomticas (vase texto completo ) prev las garantas que el Estado receptor y el Estado acreditante deben respetar el uno y el otro en caso de ruptura de sus relaciones diplomticas (vase artculos 45 y 46): estas disposiciones buscan resguardar, entre otros, el traslado del personal diplomtico, as como el de los activos y de los archivos de las legaciones diplomticas. Ninguna disposicin de este instrumento internacional refiere a la situacin de los nacionales de ambos Estados situados en el territorio del otro.La angustia que viven varias familias panameas desde la semana pasada recuerda la situacin que se present en junio del 2007 con un centenar de estudiantes costarricenses becados en Taipei, los cuales debieron en algunos casos sufragar ellos mismos su regreso a Costa Rica al no contar con ningun apoyo de sus autoridades. En el caso de varios de ellos, les faltaba un mes para concluir sus estudios cuando se les notific de la suspensin inmediata de su beca por parte de las autoridades universitarias taiwanesas.Se ha intentado consultar algn artculo o trabajo de investigacin pblico que recoja los diversos testimonios de estos estudiantes costarricenses y los de sus familias, que bien podra llevar el ttulo "", sin mayor xito a la fecha. Agradecemos desde ya a nuestros estimables lectores hacernos llegar informacin al respecto en caso de existir (al correo electrnico: cursodicr(a)gmail.com). En caso de no existir, se trata de una interesante veta a explorar para investigadores, que debera incluir la perspectiva jurdica y los arreglos a los que se procedi en el 2007 en Costa Rica: desconocer del da a la maana a un Estado su calidad de Estado no es lo comn para los servicios jurdicos de un aparato diplomtico.El cese de relaciones diplomticas entre Costa Rica y Taiwn en junio del 2007 signific tambin la sorpresiva prdida de empleos para 20 costarricenses participando a la gestin de diversos proyectos de la cooperacin taiwanesa en Costa Rica. Para muchos becarios costarricenses, la validacin de su ttulo se atras varios aos debido al abrupto cierre de la oficina de Costa Rica en Taipei. Con relacin a trmites de ciudadanos taiwaneses en Costa Rica, el consulado de Taiwn en Panam fue designado para asistir a los nacionales taiwaneses en Costa Rica.Finalmente, los proyectos en curso de la cooperacion taiwanesa quedaron suspendidos en Costa Rica. Leemos en esta nota de prensa regional costarricense que:".La dificil situacin vivida por nacionales de ambos Estados y la suspensin de proyectos de cierta envergadura como la carretera Ciudad Quesada - Sifn en la Zona Norte de Costa Rica se debe a la sorpresa que caus el establecimiento de relaciones entre Costa Rica y China a inicios del mes de junio del 2017.En este cable confidencial hecho pblico por Wikileaks, se lee queen hacerlo:".En ese mismo cable confidencial de la Embajada de Estados Unidos en San Jos, se indica que ni el Ministro de Seguridad de la poca, Fernando Berrocal, ni el Director de Migracin, Mario Zamora, fueron advertidos del gesto de Costa Rica hacia China:".Ntese la gran cantidad de informacin obtenida por la Embajada de Estados Unidos de parte del seor Zamora, quin, en el 2008, sustituira a Fernando Berrocal como Ministro de Seguridad de Costa Rica.En el mbito estrctamente interno costarricense, se inform en el 2012 de una investigacin de la Fiscala General de la Repblica(FGR) sobre el destino exacto de una donacin de un milln de US$ de Taiwn a Costa Rica que pudo haber terminado, segn indica la nota de prensa antes referida, en las arcas de una fundacin privada (vase nota de prensa). En el mismo ao 2012, esta misma fundacin privada tambin fue objeto de una investigacin por parte de un juez sobre una supuesta donacin proveniente de una empresa minera canadiense de memoria poco grata en Costa Rica (vase nota de prensa). En este ltimo caso, como en el anterior, la FGR opt finalmente por archivar los expedientes, confirmando la percepcin de muchos sobre su peculiar accionar cada vez que se trata de asuntos que puedan afectar a ciertos sectores polticos costarricenses.Siempre en Costa Rica, un estudio del Dr. Constantino Urcuyo publicado en el 2014 (vase estudio ) seala que luego del entusiasmo inicial, las relaciones entre China y Costa Rica se han ido deteriorando, y ello debido a la dificultad encontrada para realizar grandes obras (proyecto truncado de refinera y laborioso proyecto de ampliacin de la Ruta 32): segn el autor de este informe," (p. 5).La normativa ambiental y los mecanismos de participacin ciudadana que establece la legislacin costarricense son posiblemente un mbito desconocido para quines estan acostumbrados desde muchos aos a llevar a cabo proyectos de gran envergadura de manera expdita y sin preocuparse mayormente por sus efectos ambientales: hoy los graves problemas de contaminacin que aquejan a parte de la poblacin china as lo ponen en evidencia.Valindose por una parte de la experiencia de otros Estados con Costa Rica, y por otro del entusiasmo de las autoridades de comercio exterior de Costa Rica con tratados comerciales, China logr que en el 2015, la Asamblea Legislativa de Costa Rica ratificara en primer debate el tratado bilateral de inversiones (TBI). Se trata de un instrumento que, al igual que muchos otros suscritos por Costa Rica, permitir a empresas chinas concesionarias amenazar con una demanda internacional a Costa Rica en caso de ser necesario (vase al respecto nuestro breve estudio publicado en el OPALC en el 2015). El congreso costarricense aprob en segundo debate el 28 de marzo del 2016 esta herramienta legal que, de ahora en adelante, podrn usar empresas concesionarias chinas.De forma innegable, con este nuevo reconocimiento por parte de Panam, China consolida su posicin en Amrica Central, 10 aos despus de obtener similar reconocimiento por parte de Costa Rica. Mientras tanto, Taiwn deber redoblar de esfuerzos para evitar gestos similares a corto y mediano plazo: los altos montos que destina a apoyar los rganos regionales del SICA y la cooperacin que brinda de forma bilateral a Estados de Amrica Latina y del Caribe debern ser revisados a raiz de la experiencia reciente vivida con Panam. Ello sin olvidarse de generosas donaciones a las campaas de posibles futuros Jefes de Estado centroamericanos.(E)Blog del autor: http://derechointernacionalcr.blogspot.com/