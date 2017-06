Realidad paralela

Miembros deorganizacin civil que integra a grupos que pugnan por la justicia y la libertad, se manifestaron ayer en la ciudad de Nueva York contra el presidente Donald Trump Foto: ApLa sensacin de estar en una realidad paralela es constante en un pas que an se esconde detrs de sus mitos, pretende no ver las consecuencias de sus polticas y decisiones colectivas y tiene una enorme capacidad para justificar casi cualquier cosa, desde guerras hasta el uso de tortura, armas, matanzas, odio y temor. Es una sensacin cotidiana que nutre una tolerancia increble ante tanta evidencia hoy da tan efectivamente difundida hasta el ltimo rincn del pas por las redes sociales de cosas que no slo violan, sino hasta se burlan de lo que pretende ser el pas.

Estos son slo algunos ejemplos que se reportaron en das recientes:

Los videos de las declaraciones preliminares de un par de ex siclogos militares que fueron obligados a testificar como parte de una demanda legal federal interpuesta por la Unin Americana de Libertades Civiles (ACLU) en nombre de dos ex detenidos y la familia de otro que muri en un centro de detencin estadunidense son escalofriantes. Bruse Jessen y James Mitchell, en tonos muy profesionales, describen las tcnicas de tortura que disearon e implementaron para interrogar a los detenidos en sitios clandestinos de la CIA en los meses posteriores al 11-S. Aqu explican cmo elaboraron y aplicaron las tcnicas incluyendo el famoso waterboarding, colgar a la gente de los brazos, encerrarlos en un atad, golpearlos contra paredes, sujetarlos a temperaturas extremas y ms. Nada nuevo, ms que escuchar sus voces tranquilas y justificar todo como cumpliendo rdenes (aunque estaban en esos momentos trabajando de contratistas independientes y su negocio gan 81 millones de dlares por sus servicios). El juicio est programado para septiembre. Aunque se ha reportado ampliamente sobre el uso de estas tcnicas, que estos dos expertos en tortura expliquen sus mtodos, que han sido ahora prohibidos y fueron calificados de tortura bajo leyes y convenciones internacionales, de nuevo est en frente de todos. (nytimes.com/ interactive/2017/06/20/us/cia-torture.html)

Desde la eleccin de Trump, 20 estados estn elaborando o ya promulgaron nuevas leyes para limitar y hasta suprimir actos de protesta. Algunos incluyen medidas punitivas, como hasta cinco aos de crcel para aquellos que obstaculicen calles o carreteras durante marchas y manifestaciones, la prohibicin de mscaras o disfraces, una que criminaliza gritos no respetuosos contra funcionarios pblicos, la expulsin de estudiantes de universidades pblicas por participar en actos de protesta violentos y hasta otorgar inmunidad a conductores de vehculos que atropellen a manifestantes.

Seis integrantes del Consejo Presidencial sobre Sida, establecido en 1995, han renunciado. Afirman en una carta abierta, publicada en Newsweek, que ya no pueden participar en algo que pretende ofrecer asesora a un presidente a quien simplemente no le importa . Denuncian que el gobierno actual no tiene estrategia para abordar la epidemia de VIH/sida.

Despus de que alguien atac a un polica en el aeropuerto de Flint, Michigan, y oficiales lo calificaron de posible atentado terrorista, Michael Moore envi un tuit: Un terrorista en Flint? GM (General Motors) mat a 70 mil empleos en Flint. El capitalismo lanz a miles de sus hogares. El gob Snyder envenen a cada nio de Flint. Terrorismo? Moore se refiere a la clausura de la gran planta automotriz en Flint (su pueblo natal, donde trabaj su familia y tema de su primer documental, Roger & Me, como tambin a la devastacin econmica de ese pueblo y, ms recientemente, al hecho de que bajo un plan del gobierno estatal para ahorrar fondos se cambi el sistema de agua potable a uno que contena un alto nivel de plomo.

Un nuevo informe del Centro para el Control de Enfermedades (CDC, agencia federal) registra que 19 menores de edad mueren o son heridos por armas de fuego cada da en este pas. El total anual es de casi mil 300 decesos y casi 6 mil heridas no fatales. La tasa al ao es de dos de cada 100 mil menores de edad, pero es el doble para afroestadunidenses. El Congreso ha prohibido al CDC usar fondos federales para promover o recomendar el control de armas.

Una nueva investigacin revel que extremistas derechistas estadunidenses han planeado o cometido casi el doble de los atentados terroristas que los identificados como extremistas islamistas en este pas en los pasados nueve aos. Los investigadores sealan que esto muestra la irracionalidad de las polticas de Trump sobre el terrorismo islmico como la mxima amenaza de seguridad al pas (www.revealnews.org/article/home-is-where-the-hate-is/).

El nmero de muertes por sobredosis de droga probablemente super 59 mil personas en 2016 (las cifras an son preliminares), el incremento ms alto jams registrado, segn clculos del New York Times. Eso es un total mayor en slo un ao que todos los estadunidenses que perecieron en las guerras de Vietnam, Irak y Afganistn, combinadas. El factor central es la adiccin a los opiceos. Hoy da, las sobredosis de drogas son la causa principal de muerte entre estadunidenses menores de 50 aos. Se calcula que ms de 2 millones de estadunidenses son adictos a opiceos y otros 95 millones usaron drogas antidolor que, en muchos casos, llevan a la adiccin.

La guerra ms larga de la historia del pas ahora ser ampliada en Afganistn, hay ms noticias sobre un incremento de muertes civiles en operaciones antiterroristas estadunidenses, cada da hay noticias de madres o padres migrantes esposados, encadenados y encarcelados en frente de sus hijos, se registra un incremento en los crmenes de odio antisemitas, antimusulmanes y contra migrantes por todo el pas.

Vida, libertad y la bsqueda de la felicidad es el lema oficial con que se fund el pas, junto con su cdigo de derechos constitucionales. No es que sea totalmente falso, sino al defenderlo se tendra que proclamar que toda esta otra realidad es intolerable. Por lo menos se debe confesar que hay un choque.

Y mientras se resuelva el choque, lo menos que el resto del mundo debe esperar es que este pas ya se quite ese curioso disfraz de juez planetario.

