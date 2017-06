La crisis del Antropoceno

Y es debido a que nos mantenemos en la oscuridad sobre la naturaleza de la sociedad humana -entendida como opuesta a la naturaleza en general- por lo que ahora nos enfrentamos (as me lo aseguran los cientficos implicados) a la completa destructibilidad de este planeta que apenas se ha convertido en un lugar en el que vivir.

Bertolt Brecht [1]

El Antropoceno, visto como una nueva era geolgica que ha desplazado al Holoceno de los ltimos 10.000 a 12.000 aos, representa lo que ha sido denominado "brecha antropognica" en la historia del planeta [2]. Introducido formalmente en el debate cientfico y medioambiental contemporneo por el climatlogo Paul Crutzen en 2000, defiende la idea de que los seres humanos se han convertido en la fuerza geolgica emergente primaria que afecta al futuro del Sistema Tierra. Aunque a menudo se ha seguido su rastro hasta la Revolucin Industrial de finales del siglo XVIII, el Antropoceno se ve probablemente con ms claridad como algo surgido a finales de los aos 1940 y principios de los 50. Pruebas cientficas recientes sugieren que el periodo desde aproximadamente 1950 en adelante muestra un gran pico, marcando la Gran Aceleracin en el impacto humano sobre el medio ambiente, encontrndose la traza ms importante de la brecha antropognica en la lluvia de radionclidos procedentes de ensayos de armas nucleares [3]

Planteado de esta forma, el Antropoceno puede ser visto como algo que coincide aproximadamente con el auge del movimiento ecologista moderno, que tuvo sus inicios en las protestas llevadas a cabo por cientficos contra las pruebas nucleares terrestres tras la Segunda Guerra Mundial, y surgi como un movimiento ms amplio tras la publicacin de Primavera Silenciosa de Rachel Carson en 1962. Al libro de Carson le siguieron pronto en los 60 los primeros avisos por parte de cientficos soviticos y estadounidenses del calentamiento global acelerado e irreversible[4]. Es esta interrelacin dialctica entre la aceleracin hacia el Antropoceno y la aceleracin del imperativo radical ecologista en respuesta lo que constituye el tema central del nuevo y maravilloso libro de Ian Angus. Es su capacidad para ofrecernos perspectivas sobre el Antropoceno como un nuevo nivel emergente de interaccin naturaleza-sociedad producido por el cambio histrico -y cmo los nuevos imperativos ecolgicos que genera se han convertido en la cuestin central a la que nos enfrentamos en el siglo XXI- lo que hace que Facing the Anthropocene sea tan indispensable.

Hoy parece probable que el Antropoceno llegar a estar vinculado especialmente con la ciencia de la poca posterior a la Segunda Guerra Mundial. En cualquier caso, como en el de todos los grandes puntos de inflexin en la historia, hubo signos de picos menores en etapas tempranas durante todo el periodo a partir de la Revolucin Industrial. Esto refleja lo que el filsofo marxiano Istvn Mszros denomina "la dialctica de continuidad y discontinuidad" que caracteriza todos los nuevos desarrollos emergentes en la historia [5] Aunque el concepto de Antropoceno solo se ha desarrollado completamente con la nocin cientfica moderna de sistema Tierra, y se ve cada vez ms como algo que tiene su base fsica en la Gran Aceleracin posterior a la Segunda Guerra Mundial, estuvo prefigurado por ideas anteriores, surgidas de pensadores que se centraron en los cambios dramticos en la interrelacin humanos-medio ambiente producidos por el auge del capitalismo, entre los que se incluye la Revolucin Industrial, la colonizacin del mundo y la era de los combustibles fsiles.

"Naturaleza, la naturaleza que precedi a la historia humana", tal como destacaron Karl Marx y Frederick Engels en una fecha tan temprana como en 1845, "ya no existe en ninguna parte (excepto quiz en unas pocas islas coralinas australianas de origen reciente)." [6] Puntos de vista similares fueron presentados por George Perkins Marsh en Hombre y naturaleza en 1864, dos aos antes de que Ernst Haeckel acuase el trmino ecologa, y tres aos antes de que Marx publicase el primer volumen de El Capital, con su advertencia sobre la brecha metablica en la relacin entre los seres humanos y la Tierra [7]

No fue hasta el ltimo cuarto del siglo XIX y principios del siglo XX, sin embargo, que surgi el concepto clave de biosfera, a partir del cual se desarroll la idea moderna de sistema Tierra, con la publicacin, principalmente, de La Biosfera del geoqumico sovitico Vladimir I. Vernadsky en 1926. "De manera notable", escribieron Lynn Margulis y Dorian Sagan en Qu es la vida?, "Vernadsky desmantel los rgidos lmites entre organismos vivos y medio ambiente no vivo, describiendo la vida globalmente antes de que ningn satlite nos mostrase fotografas de la Tierra desde rbita" [8]

La aparicin del libro de Vernadsky coincidi con la primera introduccin del trmino Antropoceno (junto con Antropogeno) por parte de su colega, el gelogo sovitico Aleksei Pavlov, quien lo utiliz para referirse a un nuevo periodo geolgico en el que la humanidad era el principal causante del cambio geolgico planetario. Como observ Vernadsky en 1945, "A partir de la idea del rol geolgico del hombre, el gelogo A. P. Pavlov (1854-1929) en los ltimos aos de su vida sola hablar de la era antropognica, en la que ahora vivimos Destac correctamente que el hombre, ante nuestros propios ojos, se est convirtiendo en una poderosa y siempre creciente fuerza geolgica En el siglo XX el hombre, por primera vez en la historia de la Tierra, ha conocido y abarcado toda la biosfera, completado el mapa geogrfico del planeta Tierra y colonizado toda su superficie" [9]

Simultneamente al trabajo de Vernadsky sobre la biosfera, el bioqumico sovitico Alexander I. Oparin y el bilogo socialista britnico J.B.S. Haldane desarrollaron de manera independiente en los aos 20 la teora del origen de la vida, conocida como la "teora de la sopa primigenia". Tal como lo resumen los bilogos de Harvard Richard Levins y Richard Lewontin, "La vida surgi originalmente de la materia inanimada [lo que como es bien sabido Haldane describi como una "sopa caliente diluida"], pero este origen hizo que su repeticin fuese imposible, porque los organismos vivos consumen las complejas molculas orgnicas necesarias para recrear la vida de novo. Adems, la atmsfera reductora [falta de oxgeno libre] que exista antes del principio de la vida se ha convertido, por accin de los organismos vivos, en otra rica en oxgeno reactivo". De esta forma, la teora Oparin-Haldane explic por primera vez cmo se pudo haber originado la vida a partir de materia inorgnica, y porqu el proceso no se poda repetir. De manera igualmente significativa, la vida, surgida de esta forma hace miles de millones de aos, podra ser vista como la creadora de la biosfera dentro de un complejo proceso de coevolucin [10]

Fue Rachel Carson, presentadora como es bien sabido del concepto de ecosistema al pblico estadounidense, en su charla de 1963 que supuso un hito, "Nuestro medio ambiente contaminado", quien expres de la forma ms elocuente esta perspectiva ecolgica integrada y la necesidad de tenerla en cuenta en todas nuestras acciones. "Desde el principio de los tiempos biolgicos", escribi, ha existido la interdependencia ms ntima posible entre el medio ambiente fsico y la vida que este sostiene. Las condiciones de la Tierra joven produjeron la vida; la vida, inmediatamente despus, modific las condiciones de la Tierra, de manera que este nico y extraordinario acto de generacin espontnea no poda ser repetido. De una forma u otra, la accin y la interaccin entre la vida y lo que le rodea ha estado en marcha desde entonces.

Este hecho histrico tiene, creo, un significado ms que acadmico. Una vez lo aceptamos vemos porqu no podemos llevar a cabo con impunidad repetidos asaltos contra el medio ambiente como ahora hacemos. Un estudiante serio sobre la historia de la Tierra sabe que ni la vida ni el mundo fsico que la mantiene existen en pequeos compartimentos aislados. Por el contrario, reconoce la extraordinaria unidad entre organismos y medio ambiente. Por esta razn sabe que las sustancias dainas liberadas en el medio ambiente vuelven con el tiempo para crear problemas a la humanidad.

La rama de la ciencia que trata de estas interrelaciones es la ecologa. No podemos pensar solo en los organismos vivos, ni podemos pensar en el medio ambiente fsico como una entidad separada. Los dos existen juntos, actuando uno sobre el otro para formar un complejo ecolgico o ecosistema [11].

Sin embargo, a pesar de la visin ecolgica integrada presentada por figuras como Carson, los conceptos de Vernadsky de biosfera y ciclos biogeoqumicos fueron minimizados durante mucho tiempo en Occidente debido al modo reduccionista que prevaleca en la ciencia occidental y el trasfondo sovitico de estos conceptos. Los trabajos cientficos soviticos eran bien conocidos por los cientficos en Occidente y fueron traducidos con frecuencia en los aos de la Guerra Fra por editoriales cientficas e incluso por el gobierno de los EEUU -aunque incomprensiblemente La Biosfera de Vernadsky no fue traducida al ingls hasta 1998-. Esto era una necesidad puesto que en algunos campos, como la climatologa, los cientficos soviticos iban muy por delante de sus homlogos estadounidenses. Pero este amplio intercambio cientfico, que cruzaba las divisiones de la Guerra Fra, era raramente transmitido al pblico general, cuyo conocimiento de los logros soviticos en estas reas fue prcticamente inexistente. Ideolgicamente, por tanto, el concepto de biosfera parecer haber cado durante mucho tiempo bajo una especie de prohibicin.

No obstante, la biosfera ocup el centro del escenario en 1970, con un nmero especial de Scientific American sobre el tema [12]. Aproximadamente por esa misma poca, el bilogo socialista Barry Commoner advirti en El crculo que se cierra de los enormes cambios en la relacin de los humanos con el planeta, a partir de la era atmica y el auge de los desarrollos modernos en qumica sinttica. Commoner recordaba los tempranos avisos de la alteracin medioambiental del capitalismo de los ciclos de la vida representados por el debate de Marx sobre la brecha en el metabolismo del suelo [13]

En 1972, Evgeni K. Fedorov, uno de los principales climatlogos mundiales y miembro del Presidium del Soviet Supremo de la URSS, as como el principal partidario sovitico de los anlisis de Commoner (escribi unas "Observaciones finales" a la edicin rusa), declar que el mundo debera desengancharse de los combustibles fsiles: "El ascenso de la temperatura de la Tierra es inevitable si no nos limitamos al uso, como fuentes de energa, de la radiacin solar directa y las energas hidrulica, maremotriz y elica, en lugar de obtener energa de los [combustibles] fsiles o las reacciones nucleares"[14] Para Fedorov, la teora de Marx del "metabolismo entre la poblacin y la naturaleza" constitua la base metodolgica para un enfoque ecolgico de la cuestin del sistema Tierra [15] Fue en los 60 y 70 cuando los climatlogos de la URSS y los Estados Unidos hallaron por primera vez "pruebas", en palabras de Clive Hamilton y Jacques Grinevald, de un "metabolismo mundial" [16]

El auge de los anlisis del sistema Tierra en las dcadas siguientes se vio tambin fuertemente impactado por las extraordinarias vistas desde fuera, aparecidas con las primeras misiones espaciales. Como escribi Howard Odum, una de las figuras principales en la formacin de la ecologa de sistemas, en Medio ambiente, poder y sociedad:

Podemos empezar una visin de sistema de la Tierra con la macroscpica del astronauta muy por encima de la Tierra. Desde un satlite en rbita, la zona viva de la Tierra parece ser muy simple. La delgada cscara de agua y aire que cubre la Tierra -la biosfera- est limitada hacia el interior por slidos densos y hacia el exterior por el casi vaco total del espacio exterior Desde los cielos es fcil hablar de equilibrios gaseosos, presupuestos energticos de millones de aos y la magnfica simplicidad del metabolismo total de la delgada cscara exterior de la Tierra. Con la excepcin del flujo de energa, la geobiosfera en su mayor parte es un sistema cerrado del tipo en que los materiales se reciclan y reutilizan [17].

"El mecanismo de sobrecrecimiento" que amenaza este "metabolismo total", segua Odum, "es el capitalismo" [18] El concepto actual de Antropoceno refleja por tanto, por una parte, un reconocimiento reciente del rol en rpido aceleramiento de los impulsos antropognicos en la alteracin de los procesos biogeoqumicos y de los lmites planetarios del sistema Tierra y, por otra, un serio aviso de que el mundo, bajo el "business as usual" [seguir como siempre], est siendo catapultado a una nueva fase ecolgica -menos propicia para el mantenimiento de la diversidad biolgica y una civilizacin humana estable-.

Unir estos dos aspectos del Antropoceno -vistos de forma diferente como el geolgico y el histrico, el natural y el social, el clima y el capitalismo- en una visin nica, integrada, es lo que constituye el logro principal de Facing the Anthropocene. Angus demuestra que el "capitalismo fsil", si no es detenido, es un tren fuera de control que lleva al apartheid medioambiental global y a lo que el gran historiador marxista britnico E.P. Thompson llamaba la amenazada etapa histrica del "exterminismo", en la que las condiciones de existencia de centenares de millones, quiz miles de millones de personas, cambiarn drsticamente, y estarn en peligro las bases mismas de la vida tal como la conocemos. Adems, todo esto tiene su origen en lo que Odum llamaba "capitalismo imperial", que pone en peligro las vidas de las poblaciones ms vulnerables del planeta en un sistema de desigualdad global forzada [19]

Los peligros son tales que solo un enfoque nuevo, radical, de las ciencias sociales (y por tanto de la sociedad misma), nos dice Angus -uno que se tome en serio la advertencia de Carson de que si socavamos los procesos vivos de la Tierra esto "volver en su momento" para acosarnos- puede daros las respuestas que necesitamos en la era del Antropoceno. Por lo que se refiere a la urgencia del cambio, "maana es demasiado tarde" [20]

Pero la ciencia social dominante, la que sirve al orden social dominante y a sus capas dirigentes, hasta ahora ha servido para oscurecer estos temas, poniendo su peso en las medidas paliativas junto a soluciones mecanicistas como los mercados de carbono y la geoingeniera. Es como si la respuesta a la crisis del Antropoceno fuese estrechamente econmica y tecnolgica, compatible con la ulterior expansin de la hegemona del capital sobre la Tierra y sus habitantes -a pesar de que el actual sistema de acumulacin de capital se encuentra en la raz de esta crisis. El resultado es empujar al mundo a un peligro an mayor. Lo que hace falta, por tanto, es reconocer que es la lgica de nuestro actual modo de produccin -el capitalismo- lo que se interpone en el camino para crear un mundo de desarrollo humano sostenible que trascienda el desastre en espiral que de otra manera espera a la humanidad. Para salvarnos debemos crear una lgica socioeconmica diferente que apunte a fines humano-ambientales diferentes: una revolucin ecosocialista en la que las grandes masas de la humanidad participen.

Pero no hay riesgos en un cambio tan radical? No nos esperan grandes luchas y sacrificios ante cualquier intento de derrocar el sistema dominante de produccin y de uso de la energa en respuesta al calentamiento global? Hay alguna seguridad de que seremos capaces de crear una sociedad de desarrollo humano sostenible como conciben ecosocialistas como Ian Angus? No sera mejor equivocarse por el lado del negacionismo que por el del catastrofismo?No deberamos dudar en pasar a la accin a este nivel hasta que no sepamos ms?

Aqu puede ser til citar el poema didctico del gran dramaturgo y poeta alemn Bertold Brecht "La parbola de Buda de la casa en llamas":

Buda, sentado todava bajo el rbol del pan, a los que no le

haban preguntado les narr la siguiente parbola: No hace mucho vi una casa que arda. Su techo era ya pasto de las llamas. Al acercarme advert que an haba gente en su interior. Fui a la puerta y les grit que el techo estaba ardiendo, incitndoles a que salieran rpidamente. Pero aquella gente no pareca tener prisa. Uno me pregunt, mientras el fuego le chamuscaba las cejas, qu tiempo haca fuera, si llova, si no haca viento, si exista otra casa, y otras cosas parecidas. Sin responder, volv a salir. Esta gente, pens, tiene que arder antes que acabe con sus preguntas. Verdaderamente, amigos, a quien el suelo no le queme en los pies hasta el punto de desear gustosamente cambiarse de sitio, nada tengo que decirle. [21]

Es el capitalismo y el medio ambiente global alienado que este ha producido lo que constituye hoy nuestra "casa en llamas". Los ecologistas mayoritarios, ante este monstruoso dilema, han preferido generalmente hacer poco ms que contemplarlo, observando y haciendo pequeos ajustes a lo que les rodea en el interior mientras las llamas lamen el tejado y toda la estructura amenaza con derrumbarse a su alrededor. El punto, en cambio, es cambiarlo, reconstruir la casa de la civilizacin con principios arquitectnicos diferentes, creando un metabolismo ms sostenible entre la humanidad y la Tierra. El nombre del movimiento para conseguir esto, surgiendo de los movimientos socialistas y ecologistas radicales, es ecosocialismo, y Facing the Anthropocene es su manifiesto ms actualizado y elocuente.

