Vengo a dar aqu noticia entusistica de la publicacin de un nuevo libro de mi amigo Salvador Lpez Arnal, Siete historias lgicas y un cuento breve. En torno a la obra lgica y epistemolgica de Manuel Sacristn Luzn (Ediciones Bellaterra, S. L., 2017). Antes de adentrarme en comentarios sobre forma y contenido, es preciso que deje constancia de mi sentimiento discipular de Manuel Sacristn, en punto a rigor intelectivo y exigencia argumental de la verdad (que su hija se llame Vera, es, para m, algo ms que una curiosidad), sin por ello sentirme seguidor hoy de sus ideas polticas y sociales y sin estar a mi alcance la bondad que l demostr en su compromiso con los desgraciados, que llev a extremos que me parecen exagerados e incluso contraproducentes. Fui su alumno a lo largo de tres aos, primero de su asignatura Metodologa de las Ciencias Sociales, en la Facultad de Ciencias Polticas, Econmicas y Empresariales de la Universidad de Barcelona; otro ao en un curso idntico en la misma facultad, por puro placer intelectual, llevando a dos amigos de la Facultad de Medicina, que siguieron el curso completo; y un tercer ao, como doctorando en el curso de doctorado sobre la biografa y la Lgica de John Stuart Mill. Antes, lo haba conocido y pedido que impartiera un curso sobre el Capital, en la clandestinidad, cosa que acept, pero tuvo que anular despus, al temer ser detenido dada la proximidad de su fecha de cumpleaos. Rigor, Verdad y Ciencia, son palabras constituyentes de Manuel Sacristn y que he hecho mas.

A Salvador Lpez Arnal lo conoc mucho ms tarde, hace aos ya, pero no demasiados y le profeso enorme cario, por su bondad sincera acreditada, por su fidelidad a la obra de Manuel Sacristn, que no poda encontrar mejor albacea intelectual para una obra polifactica y tica como la de nuestro gran pensador, y, como l, comprometido socialmente con los pobres, sin perderse en el sectarismo propio de los hombres de fe (no religiosa en su caso, sino en ideas de cambio social, trascendentes slo si se acta). Salvador es el gran conocedor de la vida y obra de sacristn, a la que ha dedicado innumerables horas y se ha ocupado en recopilar documentos y testimonios (doy fe de ello, en lo que a m respecta). Salvador no se conforma con la apariencia, incluso cuando le duele en sus carnes descubrir espejismos.

Por todo ello, comprender el lector que mis juicios se vean condicionados, por más que intente ser objetivo, que es lo que me exigería Manuel Sacristán.

Vayamos, ahora, con el ttulo del libro, que yo considero mejor invertido: poner primero de lo que va: En torno a la obra lgica y epistemolgica de Manuel Sacristn Luzn, que se ajusta muy bien al abasto y contenido, pues "en torno" indica consideracin sin estricta delimitacin, y el resto nos informa de que slo se adentra en la parte lgica y epistemolgica de entre toda la obra producida por Manuel Sacristn. A continuacin vendran Siete historias lgicas y un cuento breve, aludiendo a la organizacin capitular, reflejando lo que se le ha acomodado expositivamente a Salvador para el tratamiento de la gran cantidad y diversidad de materiales que ha utilizado en la confeccin del libro para dar cuenta de las faceta lgica y epistemolgica, las principales que desarroll en el mbito del pensamiento; siendo su compromiso poltico la causa de amenguar su dedicacin a la lgica y a la epistemologa, como queda constancia en el libro y como algunos le sugerimos (en mi caso, en sus ltimos aos de vida).

Salvador Lpez Arnal, nos ofrece unas combinacin poco usual, pero muy propia de l, que combina retazos biogrficos, sealamiento de obras y actividades de Sacristn a modo de mojones que va plantando para el recuerdo, los retenga o no el lector, con la glosa, aclaracin y ambiente intelectual de las ideas de Sacristn sobre la materia tratada. La produccin polifactica y fragmentaria a veces, de Sacristn, combinada con su alterada vida clandestina durante muchos aos y pendiente de asegurarse el primum vivere a base de ingentes y meticulosas traducciones y otros encargos editoriales escasamente retribuidos, hacen difcil tomar una lnea de su estudio y produccin intelectual, en este caso, la lgica y epistemologa, sin olvidar la componente filosfica, y no incurrir en reiteraciones biogrficas y de ideas que se han desarrollado extensamente en otros libros como lneas separadas (vanse mis comentarios citados ms arriba), o incluso en diversos captulos.

No se arredre el lector por el temor a enfrentar un libro abstracto y espeso de lgica y epistemologa en una primera inmersin, que la tcnica expositiva de Salvador le ayuda, pues no se enfoca ni a la sntesis ni al desarrollo de esas materias, sino que va insertando las ideas del Maestro en el ambiente intelectual en que esas ideas cobraron relieve en l, en forma de produccin de libros, intervenciones pblicas o traducciones de grandes autores de relieve mundial, correspondencia con colegas que compartan una visin similar o parecidos estmulos intelectuales. Con muy buen criterio, Salvador ha separado las sucintas notas aclaratorias a pie de pgina, del complementar o profundizar algunos aspectos relevantes, situndolos al final de cada captulo en notas ms extensas, lo cual permite al lector seguir el hilo sin haber de interrumpirse por densidades aplazables. Ciertamente, los estudiantes de lgica o epistemologa podrn sacar mayor provecho que el resto en punto a esas materias, pero no se olvide que la filosofa del Derecho y la aplicacin de la lgica a este, estn presentes en las reflexiones de Sacristn y otros colegas en algunos momentos de su vida intelectual y quedan reflejadas en el libro. Tambin los estudiantes de filosofa podrn hallar captulos que les interesen directamente, como el dedicado a la dialctica y Hegel. El dedicado a Quine requiere tener frescos conceptos bsicos de la lgica moderna para situar las diversas controversias y las opiniones de Manuel Sacristn al respecto, pues no tratndose el libro de un manual ni de un ensayo sistemtico, no contiene introduccin al respecto. Ms fcil de hacerse con l es el captulo sobre Heidegger, con la orientacin orteguiana que sigui Sacristn, y sus matices posteriores siguiendo a su maestro en Munster, Scholz. La polmica filosfica queda servida en estos captulos, de ms densidad de contenidos y menos biogrficos en el sentido de mayor dominio de las ideas y los textos que las vivencias personales.

Manuel Sacristn fue un intelectual de primera; a mi modo de ver, es continuacin de Ortega (no faltan en este libro las referencias pertinentes) como lo fue Zubiri, si bien por caminos bien distintos y con labor y productos diferentes en extremo, con un modo de habrselas con la realidad social tambin opuesta. Ortega, el gran pensador de la primera mitad del siglo XX, el nico espaol que pudiera forjar una obra comparable a la de otros filsofos del mundo y pocas, dio frutos en sus discpulos, no un Maras (al que ya demoli en un prlogo a una historia de la filosofa de ste, si no recuerdo mal, al decir "donde acaba el libro de Maras, empieza la filosofa"), sino entre aquellos que hicieron de la profundidad y el rigor, su camino, con compromiso poltico o sin l. El ambiente intelectual espaol no era el de ahora, pero no por la falta de libertad, acicate al fin y al cabo, sino por la ausencia de inters en el conocer profundo, riguroso y veraz de las nuevas generaciones, sumidas en su mundo feliz consumista y abocado al espectculo, a la sorpresa de lo nuevo per se, a la trivialidad y a la desidia, con la apariencia dominando. Dudo, pues que el esfuerzo de Salvador Lpez Arnal sirva los intereses de los jvenes universitarios de hoy, por ms que a los que conocimos a Manuel Sacristn nos interese vivamente. Ojal me equivoque!

Fernando G. Jan es profesor titular de Economa y Empresa de la Universidad de Vic-UCC.

