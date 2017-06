El CETA es un acuerdo de libre comercio que solo tiene ventajas?

- Es una miserable impostura intelectual hacer creer que quienes critican el CETA son cuatro populistas sin razones, ni fundamento, enemigos del progreso o incluso del comercio!

- Dcimo artculo de la serie Desvelando mentiras, mitos y medias verdades econmicas

Una concentracin de paraguas rechaza el CETA y pide al Parlamento Europeo que vote en contra de su ratificacin EFE

Hace unas semanas escrib en esta serie de artculos sobre mitos y mentiras econmicas uno dedicado a denunciar los que tienen que ver con las condiciones en que se desarrolla el comercio internacional de nuestros das ( Los mitos sobre el comercio internacional y las ventajas del librecambio). En l sealaba que los economistas y polticos neoliberales suelen responder a los economistas que critican el mito del libre cambio y el modo tan injusto en que funciona el comercio internacional actual con meras caricaturas, acusndolos de defender el proteccionismo o la autarqua.

No ha pasado mucho tiempo para que me den la razn. El Partido Socialista ha anunciado su posicin ms crtica ante el CETA (el amplio acuerdo comercial entre la Unin Europea y Canad) y el Gobierno responde diciendo que lamenta que el PSOE " vire al proteccionismo como Podemos o la extrema derecha" y dirigentes europeos acusan a Pedro Snchez de oponerse a la globalizacin.

Algunos de los economistas espaoles ms conocidos tambin se han pronunciado en este sentido y la naturaleza de los "argumentos" que utilizan para defender el CETA son bien significativos.

Daniel Lacalle califica a los crticos del acuerdo como " enemigos del progreso" y se hace un lo defendiendo al mismo tiempo una cosa y la contraria con tal de combatirlos: por un lado, dice que el CETA "es un acuerdo bilateral que tiene de todo menos liberal, est completamente alineado con una vertebracin de la economa dirigista" y seis lneas ms abajo que el acuerdo CETA"es uno de los mayores xitos de la Unin Europea, un tratado de libre comercio". Y, para defenderlo, afirma que supondr un aumento de las exportaciones de 12.000 millones de euros. Una cifra que nadie sabe de dnde viene pero que es menos de la mitad (26.000 millones) de lo que afirma Cristina Serrano que aumentarn gracias al CETA en otro artculo publicado en el Real Instituto Elcano ( La verdad sobre el CETA: en qu consiste realmente el acuerdo econmico y comercial entre la UE y Canad?).

Jos Carlos Dez tambin defiende la firma del CETA basndose fundamentalmente en dos grandes argumentos econmicos ms concretos ( Por qu debemos apoyar el CETA? Mitos y verdades). Por un lado, porque en su opinin el CETA ayudar a reducir el desempleo y a aumentar los salarios y, por otro, porque aumentar el entorno competitivo y obligar a nuestras empresas a mejorar su eficiencia para no perder cuota de mercado.

Tambin se ha referido al CETA y a sus crticos Juan Ramn Rallo pero, en este caso, no hay mucho que comentar sobre sus argumentos porque, con tal de atacar a quien no piensa como l, cae sencillamente en la caricaturizacin ms grotesca. Por ejemplo, cuando da a entender que solo en el capitalismo se da el comercio y que los crticos del CETA somos " radicalmente anticapitalistas y, por tanto, anticomercio". Cmo entrar a debatir con alguien que dice semejante estupidez para descalificar a su adversario ideolgico?

Pero que hay de riguroso en estas crticas? Es cierto que criticar el CETA y oponerse a que se apruebe es estar contra el libre comercio, que este acuerdo solo tenga ventajas y que la globalizacin a la que vienen a apoyar este tipo de tratados es buena de por s y hay que dejar que funcione como viene funcionando?

Dejar este ltimo asunto de la globalizacin para un prximo artculo y hoy me centrar en las supuestas ventajas de acuerdos comerciales como el CETA.

Lo primero que hay que saber es que, aunque se denominen as, estos acuerdos no son de libre comercio. As lo asegura, entre otros muchos reputados economistas, el Premio Nobel de Economa Joseph Stiglitz cuando, refirindose al TTIP, deca que su objetivo no era fortalecer el libre comercio sino "administrar las relaciones comerciales y de inversin de sus miembros () en representacin de los ms poderosos lobbistas de negocios de cada pas" ( La farsa del acuerdo comercial del Pacfico).

Lo segundo a tener en cuenta es que las estimaciones tan optimistas sobre los efectos del acuerdo en el empleo, el comercio o el crecimiento de las economas no deben tomarse muy en serio. Ya he sealado que las estimaciones que se manejan son muy contradictorias y es bien sabido (como reconoci un medio tan poco sospechoso como The Economist) que los modelos que se utilizan para hacer las estimaciones con las que se defienden estos tratados son muy discutibles y dbiles ( A weighting game).

En tercer lugar, para analizar los efectos de un acuerdo comercial como el CETA se debe considerar lo que ha ocurrido en el pasado reciente con otros semejantes y con la filosofa que inspira el tipo de globalizacin que comportan.

En este sentido, un articulo de Binyamin Appelbaum en The New York Times mencionaba algunas evidencias que se han podido constatar en los ltimos aos y que si se tuvieran en cuenta quiz rebajaran el optimismo de los defensores del CETA ( Perils of Globalization When Factories Close and Towns Struggle). Entre ellas seala las siguientes:

- Los efectos positivos de los 17 acuerdos comerciales que ha suscrito Estados Unidos desde el NAFTA han sido siempre menores de los que se proclamaban cuando se iban a firmar.

- La mayor competencia que generan estos acuerdos eleva el desempleo y reduce los salarios.

- Tras estos acuerdos liberalizadores se reducen los ingresos de los trabajadores de menor formacin y, en general, el de los grupos de poblacin ms pobres.

- Como dice Stiglitz, aunque siempre se argumenta que los ganadores con estos acuerdos compensarn a los perdedores, lo cierto es que eso no se produce nunca.

Finalmente, una amplia investigacin sobre el CETA publicada en septiembre del ao pasado llega a conclusiones muy diferentes de las que sostienen sus defensores a ultranza ( CETA Without Blinders: How Cutting Trade Costs and More Will Cause Unemployment, Inequality and Welfare Losses).

Esta investigacin parte de sealar que las estimaciones oficiales sobre el incremento del PIB que generar el acuerdo (0,08% para Europa y 0,76% en Canad) no son solamente muy moderadas sino, sobre todo, nada realistas pues se basan en modelos muy simples (como seal antes) y en dos hiptesis inaceptables: que siempre habr pleno empleo y que el acuerdo no provocar ningn tipo de efecto sobre la distribucin.

Por el contrario, al aplicar un modelo que contempla hiptesis ms cercanas a la realidad, como el de anlisis de poltica global de las Naciones Unidas, los autores llegan a las siguientes conclusiones sobre el CETA:

El acuerdo provocar divergencia y desequilibrio porque solo mejorar la balanza exterior de Alemania, Francia e Italia y perjudicar a las dems economas europeas.

El CETA incrementar el peso de las rentas del capital en la renta nacional y disminuir el de los salarios en Europa y en Canad.

El CETA reducir los salarios medios: un promedio de 1.776 euros en Canad en 2023 y entre 316 y 1.331 euros en Europa.

El CETA disminuir los ingresos de los Estados y, por tanto, aumentar los dficits pblicos.

El CETA destruir 230.000 empleos en Canad, 200.000 en Europa y 80.000 en el resto del mundo.

Como consecuencia de que el CETA debilitar la demanda y crear empleo provocar una prdida del 0,96% en el ingreso nacional de Canad y del 0,49% en la Unin Europea.

La investigacin concluye sealando que el CETA "no solo conducir a prdidas econmicas, sino tambin al aumento del desempleo y la desigualdad, con implicaciones negativas para la cohesin social" y sus autores sealan finalmente el peligro letal que conllevan las polticas que inspiran el CETA: "En el contexto actual de alto desempleo y bajo crecimiento, mejorar la competitividad mediante la reduccin del costo de la mano de obra slo puede daar la economa. Si los responsables de la adopcin de polticas adoptaran el CETA y siguieran este camino, pronto tendran una nica opcin para reactivar la demanda ante las crecientes tensiones sociales: aumentar los prstamos privados, posiblemente mediante una nueva desregulacin financiera, abriendo la puerta a una deuda insostenible y inestabilidad financiera".

Es evidente, pues, que detrs de la crtica al CETA hay algo ms que "trapicheo poltico" (Rallo) o "deriva populista" (Lacalle). Hay anlisis econmicos muy potentes y realizados por economistas de gran prestigio y en instituciones bien reconocidas, y tambin (aunque no lo he tratado en este artculo) una gran preocupacin por la democracia, al comprobar que este tipo de tratados la debilitan pues atan las manos de los poderes pblicos representativos antes las multinacionales.

Por supuesto, es en todo caso legtimo defender el CETA, pero es una miserable impostura intelectual hacer creer que quienes lo critican son cuatro populistas sin razones, ni fundamento, enemigos del progreso o incluso del comercio!, como dice Rallo. Hay muchas razones econmicas para estar en contra del CETA y son de mucho peso.

Juan Torres Lpez es economista, miembro del Consejo Cientfico de Attac Espaa y catedrtico de Economa aplicada en la Universidad de Sevilla. @JUANTORRESLOPEZ

Fuente: http://www.eldiario.es/zonacritica/CETA-acuerdo-libre-comercio-ventajas_6_658344170.html