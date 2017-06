Sobre algunos supuestos patrimonios comunes de las izquierdas catalanas: Pallach, Comorera, Nin y Campalans

El exdiputado cupaire David Fernndez [DF] public el pasado lunes en Ara un artculo que lleva por ttulo: "Noms criden per veure si ens fan callar". ["Slo gritan para ver si nos callamos", o, menos literalmente, "Slo gritan para intentar que nos callemos"]. El subttulo o entradilla -tal vez del diario- es un poco raro: "Proscriure lautodeterminaci, perseguir urnes i equiparar-les banalment amb el colpisme. Qui fora qu?" ["Proscribir la autodeterminacin, perseguir urnas y equipararlas banalmente con el golpismo. Quin fuerza qu?"] Raro... pero se entiende: los espaoles son zafios y unos reaccionarios de tres pares y medias de narices. Estn en sus memes han dicho alguna vez. Segn Miguel Lupiez, un alcalde que se dice socialista de Blanes, la sociedad catalana, toda ella como un solo hombre (las mujeres no contamos) es mueve ms por espritu de construcci, avanar (avance), esfor (esfuerzo), comproms i responsabilitat". En Espaa, asegura nuestro alcalde, se vive de otra manera. No lo ha aadido pero podra haber dicho que el molt ex honorable era y es un ejemplo de ese "movimiento singular cataln". Brcenas, por ejemplo, es otra cosa. Nada que ver, roba y vive de otra manera.

Abre el texto DF con una cita de Joan Fuster: "Tal vez lo ms repulsivo de los dominadores sea el hecho de imponer a sus dominados el espectculo de su mediocridad insoluble". No tengo fresco a Fuster, al que una ley de joven, pero debo admitir que tampoco entiendo muy bien la cita: eso es lo ms repulsivo de los dominadores? Lo ms repulsivo del fascismo, del franquismo espaol (incluido el cataln por supuesto) y de los capitalistas afines, fue el hecho de imponer a sus dominados, a las gentes que intentaron dominar -en Catalua y en el resto de Espaa- el "espectculo de su mediocridad insoluble"? De hecho, no capto bien lo de mediocridad insoluble pero me da que hubo cosas muchos peores. Por ejemplo, el asesinado de Maltilde Zapata por ejemplo, o la persecucin a Matilde Landa, mi herona. No era un espectculo de mediocridad; era otra cosa muy distinta. Pero pelillos a la mar, no tiene la ms mnima importancia.

Me he esforzado lo mo pero no consigo ver nada novedoso en el escrito de DF: el derecho inexistente a decidir (es decir, el derecho real a dividir) est apoyado por el 80% de los catalanes (no s exactamente a qu ciudadanos incluye DF en esta casilla); el derecho de autodeterminacin es inexcusable en el caso de Catalua porque, como es evidente, es una colonia o semicolonia oprimida, explotada y robada por el Imperio espaol; lo suyo va de democracia y ellos son los verdaderos demcratas (lo de las otras no, como es evidente); cualquier oposicin al referndum secesionista del 1-O es fruto de mentes reaccionarias y cuerpos fascistoides; apelar a la unidad de la nacin poltica espaola es una herencia del fascismo, cosa que no ocurre, en cambio, en el caso de Francia, Italia y Alemania, y mucho menos en los caso de Ecuador, Bolivia, Cuba o Venezuela; levantar un muro-Estado que separe a las trabajadoras de aqu de las que trabajan a unos 165 km es una finalidad fuertemente emancipadora y feminista por si faltara algo; el mismo relato reduccionista sobre la Constitucin de 1978, la transicin y los aos posteriores, etc. La msica es antigua; la letra anda pareja. Es el mismo guin que repiten una y otra vez sin que asome la mnima arista autocrtica. Una por ejemplo que es esencial: perdieron las elecciones el 27S y, a pesar de ello, amparndose en una ley espaola que han criticado una y mil veces, han trasformado una derrota en victoria parlamentaria y nos llevan a un lugar donde no queremos ir. Un claro ejemplo de prctica democrtica. Matrcula de honor es la nota.

De hecho, DF habla de paradojas y una no es capaz de vislumbrar una tan globalmente antinmica como la que representa el proyecto de la CUP: su finalidad es la construccin poltica de los llamados Pases Catalanes" y para conseguir esa unidad de pases catalanes (y luego dicen que no son nacionalistas!), levantan o ayudan a levantar un muro -con sierra en el caso de Eduardo Reyes- en Catalua que separe a la gran nacin, por ejemplo, del Pais Valenci. Luego, cuando llegue el momento, ya derrumbaremos el muro andorrano, el francs, el muro aragons, el valenciano, el italiano Como un huracn, ser como una ola. De ah, los Pases Catalanes libres e iguales.

Pero no es este el punto que una quera comentar; el punto es este. Traduzco y comento:

"Tambin son las razones -razonadas y razonables, en positivo constructivo- de algunos patrimonios comunes de las izquierdas catalanas". Leemos bien? Patrimonios comunes de las izquierdas "catalanas"? Ignoro qu fuerzas incluye en esta nueva casilla, pero adelante: patrimonios comunes de izquierdas "catalanas".

Qu razones pregunta DF. Pues las de Pallach por ejemplo: "Ningn ciudadano es libre si su pueblo no lo es". No estamos ante una razn, como es obvio, sino ante una afirmacin que puede sonar bien pero que convendra explicar o justificar un poco. Pero la cuestin es: Pallach es un patrimonio comn de la izquierda "catalana"? Pallach fue un dirigente, un ciudadano de izquierdas? De qu izquierda catalana hablamos cuando Pallach pertenece a esa casilla? Por ser cataln y ya est?

Las razones de Comorera, prosigue DF, cuando recordaba que somos lo que somos todava "por coaccin". Por coaccin? Y no habra que indicar en qu momento Joan Comorera afirmaba o defenda esa tesis que, ciertamente, no es una razn, sino, de nuevo, una afirmacin? Por cierto, qu tendr que ver Joan Comorera con aventuras separatistas?

Las de Andreu Nin cuando escriba, de nuevo DF, que "el derecho de los pueblos a disponer libremente de su destino acepta o se rechaza, pero discutirlo es un atentado a la democracia". A ver, a ver, lo diga Nin, Nun o Nan. Que discutir el derecho de los pueblos, as, en general, a disponer libremente de su destino es un atentado a la democracia? DF est acuerdo con esa conjetura-tesis-hiptesis? Esto es una razn o, de nuevo, una afirmacin? Esto no es un ejemplo de libro de falacia de autoridad? Y qu importa que una tontera as la haya dicho Nin para hacerla nuestra? Por lo dems, as, fuera de contexto, aislada, no suena rara-rarsima. No podemos discutir el derecho de los pueblos (de qu pueblos?) a la autodeterminacin? Tiene derecho a la autodeterminacin el pueblo y las aldeas tarraconenses? Y el de Barcelona y alrededores? Postulamos una serie infinita de muecas populares rusas donde rija para todas y en cada momento el derecho de separacin? Va a regir ese derecho en la heterognea Catalua, una nacin cultural si se quiere con diversas de culturas?

Y, por supuesto, quedan las razones de Rafael Campalans, afirma DF, cuando recordaba que "poltica es pedagoga", y que si la tirana hace "esclavos por fuera", la demagogia hace "esclavos por dentro". De acuerdo: poltica es tambin pedagoga pero cuidado! porque para demagogia la de algunas fuerzas secesionistas que aseguran que, tras la independencia, los pltanos sabrn a mango y los suspensos sern formas creativas de matrculas de honor.Nos tratan como nias, como si furamos tontas adems.

El mismo Campalans, prosigue DF, recordaba que "Catalua no es la historia que nos han contado, sino la historia que nosotros queremos escribir; no es el culto a los muertos, sino el culto a los hijos que estn por venir". Que Catalua no es la historia que suele contar el mundo secesionista es ms que evidente, cada da ms y para ms gente. Que Catalua sea el culto a los ciudadanos que estn por venir no lo es tanto, porque no se trata de que Catalua sea culto de nada ni de nadie pero, en todo caso, conviene que los y, sobre todo, las que tengan que venir no sufran el adoctrinamiento nacionalista permanente que hemos sufrido muchas durante estos ltimos 40 aos. Causa estragos, impide pensar bien. As, por ejemplo: si no ests conmido, eres una facha y una espaola de mierda.

"Que el sol todava sale para todos" con esta descripcin, con estas palabras finaliza su texto el ex diputado de la CUP, una fuerza revolucionaria de los Pases Catalanes que tiene a gala apoyar a un gobierno, el de Junts pel s, dirigido por una fuerza profundamente neoliberal y corrupta. Quines coses que fa aquesta esquerra radical! Pero, desgraciadamente, el sol no sale para todos y, mucho menos, para todas. Los asesinatos nos crujen! De hecho, pensndolo bien, el sol no sale.

Nota:

(1) http://www.ara.cat/opinio/David-Fernandez-nomes-criden-per-veure-si-ens-fan-callar_0_1820217998.html?utm_medium=social&utm_source=mail&utm_campaign=ara

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.