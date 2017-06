Descolonizar la educacin

Esa desgracia del hombre

Los timbales callados

Se la debo a las historietas de Bombolo, Tremebunda y otras que publicaba Diario El Universo. Son de factura argentina y adquir con ellas la deuda de la bibliofilia. El peridico llegaba por avin y alrededor de las once de la maana ya estaba en las calles de Esmeraldas; era el peridico referencial. Vea los dibujos e inventaba los dilogos hasta que pude leer las anotaciones en las burbujas y entender el chiste. El efecto mgico de ponerle sonidos y significaciones a los caracteres, termin por convencerme que estaba obligado angustias inexplicables a saberlo todo o casi. Alguna vez de visita al cementerio de la ciudad me perd, en el laberinto de cruces y lpidas, leyendo las frases de adioses pstumos, el espanto fue de cuatro dedos cuando tropec con un atad medio destapado, se vea una calavera amarillenta y desdentada. Grito, estampida y la santa burla de los parientes. No debo ser el nico que aprendi la veneracin medio religiosa a bibliotecas y bibliotecarios; a libreras y libreros.

Aprend a leer con relativa facilidad y el sencillo gusto de matar el rato libro en mano nunca ms lo perd. No s cundo empec a buscar hroes o heronas negros en la literatura que consuma, protagonistas del color de mi vecindario o de la amplia parentela que se incrementaba con las rememoraciones de familiares que hacan padre o madre en interminables conversaciones con recin llegados del campo o del otro lado de la raya. Esos personajes referentes de mis fantasas infantiles no existan. Tampoco asomaban en las pelculas que de tarde en tarde miraba en los cinemas esmeraldeos. Era un raro mundo sin negros o como si hubieran sido expulsados del territorio comn y habitual de la imaginacin libresca. La bsqueda continu en libros conseguidos en prstamos, empezando por los de aventuras y otra vez la inexistencia de personajes negros. No los haba en las novelas de Julio Verne, no recuerdo si Emilio Salgari incorpor alguno en sus mltiples aventuras literarias, algn personaje nfimo y media lengua [1] en algunas de las novelas de Karl May. Y ninguna referencia en las aulas escolares. De ese ayer a este hoy los cambios en las escuelas no son como para que bramen los timbales.

Muchacho de horas sentado en una banca con otros diez lectores, cada uno embebido en su revista de cmics, al dueo del puesto le molestaban los que lean por encima del hombro. El alquiler de la revista costaba veinte centavos de sucre, pero las novelas del far west de Marcial Lafuente Estefana o de otros escritores espaoles con seudnimos gringos costaban algo ms y se podan llevar a casa. Alternaba las revistas de historietas con libros de aventura. Entre tanto combatiente del mal estaba Mandrake el Mago y su ayudante Lothar o Lotario (media lengua y bastante msculo, por supuesto), era evidente la superioridad racial del uno sobre el otro, o de Tarzn de los monos y su reinado inapelable en el centro de una selva que se supona africana. Lea Santo el enmascarado de plata, Batman, El hombre araa o Superman, Kalimn o Chanoc.

La pedagoga de la inutilidad heroica de la gente negra molestaba y me molestaba por las preguntas sin destinatario, no saba cmo plantearlas sin menoscabar la an inexistente correccin poltica. Por qu no existan hroes (o heronas) negros en las historietas? Alguna vez en Chanoc apareca entre las estrellas mexicanas de ftbol talo Estupin, pero fue una rara excepcin, los negros dibujados en las historias eran salvajes o canbales. La frmula se repeta sin variar o con pocas variaciones, por eso no es raro que se nieguen las referencias histricas.

El da que le Memn Pingn sent, ahora estoy seguro que no deb ser el nico, esa insoportable carga gravitacional de la incomodidad cultural o vergenza a secas, pero disimulada por la amargura de identificarme con los perdedores de todas las epopeyas. El personaje da para este anlisis de Frantz Fanon en aquellos aos de oprobio: En el Negro hay una exacerbacin afectiva, una rabia a toda comunin humana que lo confina en una insularidad intolerable [2] . La familia de Memn es de una caricaturesca fatalidad, se pretende humorstica, pero es un descarado chiste racista. Mientras los otros personajes blancos cuidadosamente dibujados, son buensimos (civilizados?), los personajes negros son deformados exageradamente para acentuar la diferencia racial del menosprecio. Se recrea en la identidad (morfolgica) toda codificacin que pervive en nuestro inconsciente colectivo sobre lo bonito y lo feo, que nace de un concepto de belleza occidental (europeo), el perfil griego. Todo pueblo o grupo tnico que no se identifique cultural y fsicamente con la realidad tnica europea es considerado feo [3] .

A los hroes literarios negros los encontr muy tarde y de vez en cuando, algo parecido me ocurri en el cine. En ese mundo de gente que somos africanos y afrodescendientes, no haba lderes favorables. De las revistas de historietas mexicanas o de otra nacionalidad pas a las revistas ecuatorianas, como Vistazo y otras similares era (o an es) el mismo panorama. Mediante el buscador Google se puede encontrar el artculo del investigador y catedrtico universitario Jean Muteba Rahier, titulado: Mami, qu ser lo que quiere el negro? Representaciones racistas en la revista Vistazo, 1957-1991 , en la pgina 30, describe: Representaciones de negros que no sean de afro-ecuatorianos, de africanos o de negros norteamericanos son relativamente raras a lo largo de la historia de Vistazo. Las pocas que he podido encontrar en el periodo indicado apuntan principalmente a poblaciones afro-caribeas y a Brasil (pgina 30, en pdf).

Esa desazn de nuestra niez transitando un mundo racial y culturalmente diferenciador, justificando la humillacin de millones de personas y manteniendo estrictos e invariables patrones culturales, a pesar de la festiva explosin de la diversidad. Ese universo pasa frente o involucra la niez de las Amricas. La desgracia del hombre, deca Nietzsche, proviene de haber tenido infancia [4] .

Descolonizar la historia

Herodoto, historiador griego de la antigedad, no tuvo problemas raciales para escribir sobre la influencia africana y asitica en la cultura griega y aun sus lectores para leer sus obras. En las ltimas dcadas del siglo XV, la acumulacin capitalista se aceler con el comercio de inteligencia y tenacidad fsica africanas y comenz este medio milenio de tinieblas en todos los rumbos que marca la rosa nutica del saber. Tambin la intelectualidad progresista ecuatoriana y afroecuatoriana debe comprometerse con descolonizacin del pensamiento. O la descolonizacin de la historia. Pero tambin el sistema de educacin ecuatoriano ya debera ser emancipador de pueblos y nacionalidades. No da el salto cuntico, porque parece engarrotado en la posicin de brinco de pantera negra. As parece que se alarga como pesada sombra triste la visin de Tarzn con respecto a frica o de Memn Pingn en relacin a los afroamericanos.

En el 2014, se cumplirn cincuenta aos del inicio de aquel proyecto cultural reivindicatorio de la UNESCO titulado: Historia General de frica. Fue una pedrada de sol en las profundas tinieblas de la ignorancia universal, muy bien apadrinada por las potencias coloniales y sus medios de comunicacin, incluyendo literatura, cine e historia. Quedarn en el frontispicio de las casas ceremoniales, en donde se ubican las nimas ms buenas, los nombres de Cheikh Anta Diop, Hampat Ba, Joseph Ki-Zerbo, Al Mazrui y Thophile Obenga. Ellos cumplieron con la odisea grandiosa del dilogo con todos aquellos que quisieron aportar sus saberes para la elaboracin de la obra mencionada.

En la revista Correo de la UNESCO n 8, del 2 009, en la pgina 10, se descuelga del altar de los prejuicios de la supuesta agrafa de las Culturas africanas. El artculo explica la adopcin del alfabeto rabe por idiomas africanos (cierta insolencia eurocntrica suele llamarlos dialectos y a naciones de millones de personas las denomina impropiamente tribus) como el bambara, el fula, el malink, el swahili o el wolof. En el alfabeto prestado, los documentos hacen referencia a la vida social, cultural y poltica de las naciones africanas y se los califica de ajamy o sea no rabe. Es ms si se requiere abundar en explicaciones se devuelven a grafemas africanos. Los ajamy se descubrieron en Tombuct (Repblica de Mal) y datan del siglo XIV, se explica en el artculo y se informa que son decenas de miles de estos documentos testimoniales del desarrollo africano.

[1] Suele utilizarse en Esmeraldas, para describir el habla defectuosa del castellano. Es una burla a gente campesina afroecuatoriana, que por la razn que sea pronuncia mal alguna palabra.

[2] Piel negra, mscaras blancas , Frantz Fanon, pg. 51, Schapire Editor S. R. L.

[3] El Negro en el Contexto Social , Eusebio Camacho Hurtado, pg. 90. Editores del Pacfico Ltda., 1 990.

[4] p. Cit., pg. 16.