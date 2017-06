Operacin financiera relmpago y secreta pactada a una tasa de inters altsima y a un plazo ultralargo

El escndalo del bono a 100 aos

Pgina/12

La inslita emisin de un bono a 100 aos a una tasa de inters elevadsima fue una operacin financiera concretada en secreto con cuatro grandes bancos internacionales, sin difusin entre inversores y definida en conferencia telefnica para unas pocas grandes firmas administradoras de fondos millonarios. Por normas de transparencia en un mundo de negocios porosos y para convocar a la mayor cantidad de interesadas con el objetivo de que la puja permita reducir el costo de la colocacin, el pas que quiere emitir un bono de deuda realiza lo que se conoce como road show. Es una recorrida por las principales plazas financieras (Nueva York, Londres, Frankfurt, Tokio) presentando las caractersticas del ttulo de la deuda y, fundamentalmente, desplegando una estrategia de convencimiento acerca del futuro venturoso de la economa del pas para sumar interesados. La rareza de un bono soberano a 100 aos demandaba publicidad y no que sea informado a la maana y el cierre de la transaccin a media tarde. Fue una operacin oscura del Ministerio de la Deuda, bajo el comando del ex Deutsche Bank y JP Morgan, Luis Caputo, asociado con los bancos HSBC, Citi, Santander y Nomura. El escndalo del bono del siglo tiene al ministro Caputo como protagonista principal.

La colocacin del bono a 100 aos fue ordenada en forma directa a unos cien grandes inversores internacionales. No se conocen los nombres de las firmas financieras privilegiadas ni cmo fue su seleccin. Las explicaciones posteriores brindadas por el ministro de las razones de disear esa operacin de deuda en sigilo slo suman ms sospechas acerca de la oportunidad y la velocidad de cerrar la emisin de un bono a un plazo ultralargo con una tasa elevadsima y en una moneda que no es la propia.

Al otro da de esta opaca transaccin, Caputo afirm en un reportaje al portal oficialista Infobae que es increble que nos critiquen por alargar el plazo de la deuda a 100 aos. Lamento reproducido por voceros oficiosos sin tener en cuenta una observacin sencilla: la crtica principal no fue por el plazo, aunque es extravagante, sino por la tasa altsima que el ministro pact en secreto con los bancos, costo que se pagar cada ao en los prximos cien. Dice que lo felicitaron de todo el mundo, sin precisar el origen de las personas que lo saludaron pero que no puede ser otro que del mundo de las finanzas. Para defenderse apunta que todos los reproches que recibi fueron polticos o por falta de conocimiento, argumento preferido de quienes no pueden explicar sus actos con solvencia. Hay algunos economistas que pueden ser buenos, pero que claramente no entienden nada de finanzas, descalific, para asegurar que la tasa fue muy buena. El consenso entre especialistas es que lo fue para los fondos de inversin elegidos para quedarse con los bonos a 100 aos.

Ninguno de los funcionarios obsesionado con el marketing electoral que habitan la Jefatura de Gabinete sali a respaldar la movida de Caputo. No hubo un instructivo para publicitarla. No fueron informados del plan de emisin del bono a 100 aos? Si fue tan exitoso como asegura Caputo, por qu el presidente Macri no lo est utilizando como argumento de campaa? No saba el presidente del lanzamiento de ese ttulo de deuda? Caputo qued solo en el gabinete con una decisin financiera que no encontr defensores entre sus pares.

El emisor de un ttulo de deuda elabora un contrato, conocido como prospecto o memorando de oferta, que sirve de respaldo para los compradores. No hubo una distribucin ni publicacin oficial de ese documento, otro elemento que define la opacidad de la actuacin de Caputo. Lo que se conoce es una versin que circul por la city, a la que tuvo acceso PginaI12. En ese texto en ingls de 290 pginas, el responsable de la rubrica fue el ministro Luis Caputo, con el asesoramiento legal en Estados Unidos del Estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton. Es el mismo bufete jurdico que acompa a la Argentina en el litigio con los fondos buitre, criticado en esa instancia por la oposicin poltica y financiera que hoy es oficialismo. El gobierno de Mauricio Macri ha continuado con esos servicios lo que revela que las anteriores observaciones slo eran funcionales a los intereses de los buitres.

En las primeras pginas advierte que el memorando de oferta contiene informacin importante que debe leerse cuidadosamente antes de la decisin de inversin. Una de ellas es que ante un eventual litigio por no pagar intereses y capital, Argentina se someter irrevocablemente a la jurisdiccin de cualquier estado de Nueva York o un tribunal federal de los Estados Unidos asentado en el distrito de Manhattan, ciudad de Nueva York. La cesin de soberana jurdica en este bono, como en todos los que ha emitido el gobierno de Macri, adquiere ms relevancia puesto que ha sido pactado a 100 aos a una tasa altsima, con un cupn de intereses pagadero semestralmente del 7,125 por ciento anual. Cuando se compromete una tasa de inters tan elevada es porque el acreedor duda de la solvencia del emisor, lo que significa que el riesgo de un default tambin es ms alto. La renuncia a la soberana jurdica es un resguardo para los inversores para esa eventualidad, como ya se sabe con los buitres.

En caso de que en un futuro cercano otro gobierno quisiera rescatar esos bonos onerosos se enfrentar con una condicin desventajosa y, por supuesto, beneficiosa para los dueos del ttulo de deuda. De acuerdo al prospecto que circula por la city, Caputo y los bancos colocadores incorporaron en el contrato del bono a 100 aos la clusula make-whole call, que no es la opcin de recompra habitual en transacciones financieras (call). Esa condicin -clusula de redencin es una virtual crcel para el emisor porque hace muy caro el rescate. Es otro favor a los fondos elegidos que compraron el bono a 100 aos porque a ellos nos les interesa el plazo, sino cobrar el flujo anual de intereses altsimos que les permite mostrar rentabilidades atractivas en sus carteras de inversin. (El documento no ha sido publicado oficialmente y algunos financistas afirman que directamente no figura la clusula de un call ni la onerosa opcin de recompra make-whole call, lo que hace todava ms vulnerable al pas).

Expertos en finanzas calcularon que si hoy Argentina se arrepintiera de la operacin ruinosa diseada por Caputo y sus bancos amigos y decidiera retirar los 2750 millones de bonos emitidos a 100 aos, por las condiciones de emisin debera desembolsar 8600 millones de dlares. Argentina no recibi 2750 millones de dlares, sino que fueron 2475 millones porque los bonos fueron entregados con un descuento del 10 por ciento. Es decir que por cada lmina de 100 dlares, el inversor pag 90. Por eso, la tasa implcita de esa operacin para los financistas iniciales fue 7,91 por ciento, mientras que el cupn de tasa de inters es 7,125 por ciento anual.

El documento de venta del bono a 100 aos presenta el estado de la economa argentina, su pasado, perspectivas y riesgos. Realiza una descripcin muy crtica de la gestin econmica en los dos mandatos de Cristina Fernndez de Kirchner, destaca el perodo econmico de Nstor Kirchner y no ahorra loas para las polticas del macrismo. Dice que las polticas del gobierno de CFK erosionaron la confianza en la economa, lo que provoc, entre otras cosas, salidas de capital, disminucin de las inversiones y una disminucin significativa de las reservas internacionales del Banco Central. Seala que la administracin Macri ha implementado cambios significativos en la poltica y ha anunciado medidas adicionales, pero seala que se desconoce la capacidad para implementarlas con xito. Advierte que requerir de apoyo de los partidos de oposicin y, si no lo logra, se puede debilitar la confianza en la economa argentina y la situacin financiera. Adelanta el ajuste cuando explica que han emprendido importantes pasos para frenar el dficit fiscal a travs de una serie de medidas para aumentar los ingresos, reducir los subsidios de energa, gas y transporte y controlar el gasto pblico, y prev que el aumento del gasto podra tener un efecto adverso sustancial y consecuencias negativas de larga data sobre las perspectivas econmicas de la Argentina.

Pese a que los funcionarios de Hacienda han afirmando en varias ocasiones que la economa brasilea se est recuperando, para de ese modo mejorar las expectativas locales, en el prospecto de oferta del bono a 100 aos se afirma que la incertidumbre poltica (en Brasil), sin embargo, ha aumentado bruscamente, ya que una variedad de escndalos han afectado al gobierno y han llevado a varias dimisiones. Adems se indica que las futuras devaluaciones de la moneda brasilea pueden generar una disminucin de las exportaciones argentinas y un aumento de las importaciones, lo cual puede tener un efecto adverso sustancial sobre el crecimiento econmico de la Argentina, su situacin financiera y la capacidad de pagar sus obligaciones, incluyendo los bonos (a 100 aos).

Se afirma que si los niveles actuales de inflacin no disminuyen, la economa podra verse afectada negativamente y que sigue siendo vulnerable a los shocks externos. Respecto a las elecciones prximas de octubre, el documento destaca que la composicin del Congreso despus de estas elecciones es incierta, as como el impacto que un fracaso de la coalicin gobernante Cambiemos para mejorar su representacin en el Congreso podra tener en la poltica argentina y, por lo tanto, en la economa.

Un dato revelador de este informe se encuentra en uno de los cuadros resumen con las principales variables macroeconmicas. La Alianza Cambiemos vociferaba el descontrol de las cuentas fiscales en su rol de oposicin y luego publicit que recibi una herencia fiscal desastrosa. No fue as de acuerdo a lo que inform a los inversores del bono del siglo. El documento (form 18-k) que present en la Securities and Exchange Commission (SEC, la comisin nacional de valores estadounidense), que integra el prospecto de oferta, en la pgina 91, precisa que el dficit fiscal primario fue 0,2 por ciento del PIB en 2012; 0,7 (2013); 0,8 (2014); y 1,8 por ciento (2015). En el primer ao del gobierno de Macri subi a 2,2 por ciento. Quienes compraron los ttulos de deuda de Caputo recibieron la informacin cierta y no la que economistas del macrismo tergiversan inventando una crisis fiscal que no haba.

Como se sabe, uno de los postulados bsicos de las finanzas es que un peso hoy no es lo mismo que un peso maana, por eso se evala el monto de la operacin a valor presente utilizando una tasa de inters (de descuento) para determinar la rentabilidad de la inversin. Cuando los plazos de una deuda son tan largos, como el bono a 100 aos, el capital involucrado no es lo ms importante, en cambio pasa a ser fundamental el nivel de la tasa de inters. En el bono del siglo, como se mencion, los grandes inversiones obtuvieron un descuento inicial del 10 por ciento (por cada lmina de 100 desembolsaron 90) y un cupn de inters anual de 7,125 por ciento. Esas condiciones son un extraordinario negocio para los inversores y una psima operacin para las finanzas nacionales.

Los economistas del Instituto de Trabajo y Economa Fundacin Germn Abdala hicieron un clculo muy fcil de comprender. Si Argentina hubiese colocado la deuda a 100 aos a un rendimiento similar al que obtuvo Mxico cuando lo hizo en 2015 (al 5,8 por ciento), por cada 100 dlares que se comprometi a pagar, hubiese obtenido hoy 122,80 dlares en vez de 90 dlares, es decir, un 36 por ciento ms de fondos.

As queda en evidencia que se trata de una transaccin ruinosa para las finanzas del pas emitir deuda a tasas de inters tan elevadas y, adems, a plazos ultralargos. El escandaloso bono a 100 aos sumar ms carga de intereses al presupuesto nacional que, segn el ITE-FGA, ya est exigiendo el 10,6 por ciento del gasto total del sector pblico nacional en los primeros cuatro meses de este ao. Desde 2001 que esa cuenta no marcaba dos dgitos. El Bono Caputo convoca a los fantasmas de ese ao.



Fuente: http://www.pagina12.com.ar/46241-el-escandalo-del-bono-a-100-anos