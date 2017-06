Entrevista a Alejandro Butti de "Adultos Mayores Autoconvocados de Bariloche"

Toma de la sede del PAMI en Bariloche

A.B.: Los Adultos Mayores Autoconvocados no le esquivamos al fro con tal de reivindicar nuestros antiguos beneficios. Comenzamos a presentar quejas a partir de los primeros das del ao cuando sali la ordenanza N 5 de las autoridades del PAMI, donde restringan el beneficio del descuento del 100% a la compra de frmacos por parte de los jubilados. Desde aquel entonces estamos permanentemente en la lucha. Hicimos reuniones en el Centro Cvico, en lo que actualmente llamamos la Plaza de los pauelos, en el hospital y en los salones del sper. Finalmente nos pusimos de acuerdo para tomar los dos PAMI y Anses.

Por otro lado, hicimos un recurso de amparo presentado en la Defensora federal, dado que PAMI pertenece a Nacin y prximamente el Concejo Deliberante de la ciudad va a presentar un recurso de amparo donde van a llamar a la emergencia previsional dada la cantidad de quitas de beneficios en ordenanzas sucesivas que van presentando las autoridades del PAMI.

Yo descreo que las autoridades del PAMI vayan haciendo esto para lograr aumentar las arcas del organismo, dado que es mnimo el cambio que ocurre a partir de sus determinaciones, creo que lo hacen para que la gente se indigne contra el PAMI. Yo le pido constantemente a todos los adultos mayores que no lo hagan, que tenemos que luchar para recuperarlo, porque si comenzamos a indignarnos, cuando vean que la cosa est madura, van a salir por los medios a darle con todo al PAMI y los adultos mayores podran terminar saliendo a pedir que vuelvan las AFJP y ah s que estaramos perdidos. O puede ser que lo hagan para retrotraer todas las medidas y contentar a los adultos mayores y, paralelamente, presentar la nueva Ley previsional que tiene medidas demasiado perversas en contra de los adultos mayores.

Hay fundamentalmente tres, una es el aumento de la edad que sera la ms suave, porque incluso hay gente como maestros e investigadores del CONICET que piden que no los jubilen, mientras que un pen es lgico que s lo haga. Las otras dos medidas son la disminucin del impuesto patronal, con lo cual las arcas del Anses van a ir disminuyendo y la quita del aumento de las jubilaciones dos veces por ao. Van a volver a suprimir todo aumento a los jubilados salvo la mnima, con esto lo que logran es que por ms que uno se jubile con un relativo buen sueldo, con el paso de los aos, no muchos, con que pasen dos o tres aos basta, uno pase a cobrar la mnima, porque al haber aumentos solamente en los que la perciben, con la inflacin la mnima alcanzar a todo el mundo.

Por eso estamos luchando y maana vamos a hacer una nueva toma y nos vamos a poner de acuerdo para definir la toma de Anses. Posteriormente vamos a hacer una marcha o concentracin con todo el pueblo, tanto trabajadores como estudiantes que se acercan y se ofrecen; esto va a ser un sbado. La cuestin es mostrar el descontento de toda la poblacin.



M.H.: Cul es la posicin que frente a esto que nos ests comentando, tiene el gobernador de Ro Negro, Alberto Weretilneck?



A.B.: Tanto el gobernador como el intendente local hasta ahora no han abierto la boca. La crtica que le hacemos es que el que calla otorga.



M.H.: Cules son los problemas ms acuciantes que enfrentan los adultos mayores en la ciudad de Bariloche?



A.B.: Son como 15 o 20, desde fin de ao hasta ahora, todos los meses sacan 3 o 4 medidas as que ya se han acumulado muchas. Quita de medicamentos, no atencin en algunos sanatorios, no pago a especialistas, con lo cual los mismos renuncian, as se van sumando medidas. Por eso en el recurso de amparo hemos pedido que cese todo esto. Ahora la emergencia previsional que va a presentar prximamente el Consejo Deliberante tambin hace hincapi en estos hechos.



M.H.: Recordanos la accin que van a desarrollar maana.

A.B.:

Maana de 10:00 a 13:00 vamos a hacer una toma pacfica, simplemente nos reunimos los adultos mayores en la sala de la sede de PAMI, es una toma sin cese de actividades, los trabajadores van a continuar con sus actividades, y a las 11:00 haremos una conferencia de prensa para denunciar nuestra situacin.





