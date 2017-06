Golpe a golpe

Cinco aos del juicio poltico en Paraguay

El pasado jueves 22 de junio se cumplieron 5 aos del juicio polticoque, en menos de 48 horas, destituy a Fernando Lugo. El golpe a la democracia afect profundamente no solo a Paraguay, sino a la regin en su conjunto. Precisamente, en mayo de 2016 se experiment otro golpe institucional, pero esta vez en uno de los Grandes de Sudamrica, Brasil. Interesan aqu dos cuestiones: la primera, relativa al contexto y motivo de desestabilizacin y derrocamiento de Lugo. La segunda, asociada a los indicios que dan cuenta de la presencia del gobierno estadounidense no solo en el golpe, sino en los lineamientos de seguridad implementados en los gobiernos que le sucedieron.

La matanza de Curuguaty y el golpe

El detonante inmediato del juicio poltico fue la Masacre de Curuguaty. Y fue precisamente hace menos de un mes que se ratific la condena de 11 campesinos. Entre los principales afectados estn Rubn Villalba (condenado a 30 aos de crcel, ms 5 aos de seguridad) y Luis Olmedo (20 aos de crcel). Tambin fueron condenados Arnaldo Quintana y Nstor Castro con 18 aos de prisin; Fanny Olmedo, Luca Agero y Dolores Lpez, a 6 aos de pena. Ningn miembro de las fuerzas policiales ha sido investigado por la muerte de los campesinos. Pese al arduo trabajo de las organizaciones de DDHH, no fue posible evitar una sentencia que pareca cantada desde el inicio [2].

Cuando se habla de la Masacre de Curuguaty se hace referencia al desalojo de la ocupacin de las tierras de Marina Kue (Curuguaty), el 15 de junio de 2012, que result en la muerte de 17 personas (11 campesinos y 6 policas). Ni bien trascurrido el suceso, la Unin de Gremios de la Produccin, la Asociacin Rural del Paraguay y el editorial de ABC Color, ya hablaban de la presencia del Ejrcito del Pueblo Paraguayo (EPP) en Marina Kue y pedan juicio poltico a Lugo. La versin de los hechos que a lo largo de estos aos sostuvieron las instituciones estatales y la prensa conservadora es que la polica, que (supuestamente) lleg a la localidad con una actitud negociadora, fue emboscada por los campesinos en una estrategia previamente articulada y que, por lo tanto, la muerte de los campesinos es resultado de la legtima defensa por parte de la polica. Sin embargo, diversos elementos marcan la parcialidad de la sentencia: el ascenso del primer fiscal de la causa, Jalil Rachid, a viceministro del Interior; la introduccin de pruebas fabricadas en la escena del crimen; la violacin del derecho de defensa de los campesinos; numerosas suspensiones del juicio; la desaparicin de las filmaciones realizadas por un helicptero que particip de la operacin de desalojo, seguida de un accidente que result en la muerte del piloto de ese helicptero.

El trgico episodio fue incansablemente manipulado por la prensa, contribuyendo a la conmocin social que podra abonar un escenario en el que el proceso golpista encontrara legitimidad.

El vicepresidente Federico Franco, del Partido Liberal Radical Autntico, concluy el mandato y fue abriendo camino para lo que vendra con Horacio Cartes. No es menor el hecho de que pocos meses antes del golpe, el SENAVE (Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas) negara el permiso de siembra comercial de la semilla de algodn transgnico Bollgard BT de Monsanto. El 20 de agosto de 2012 (dos meses despus de la aprobacin del juicio poltico) Federico Franco autoriza por decreto la introduccin de algodn genticamente modificado. Actualmente, existen en Paraguay 27 tipos de transgnicos aprobados (hasta el derrocamiento de Lugo eran solo 2). Tambin por decreto, a menos de un mes de asumir como presidente, Franco autoriz las negociaciones con la gigante canadiense del aluminio, Rio Tinto Alcn.



En la coyuntura de las elecciones presidenciales del 21 de abril del 2013, un columnista de la revista Veja exponente del ms profundo conservadurismo de la sociedad brasilea celebraba (de forma bastante premonitoria) la democracia en Amrica Latina: Demcratas de Amrica Latina, algrense. Adems del dursimo golpe que ha sufrido en su propia patria, Venezuela, donde la mitad del pas vot contra el heredero del caudillo Hugo Chvez, el socialismo del siglo XXI y del o bolivarianismo va a desaparecer del mapa en otro pas hasta hace poco alineado con los pases latinoamericanos o enemigos del imperialismo, Paraguay [3].



Desde el inicio, la poltica de Horacio Cartes se centr en un mayor apoyo a los intereses de los capitales trasnacionales del agronegocio, acompaado de una escalada de represin sobre los movimientos populares, en especial las organizaciones campesinas. En este sentido, tres leyes aprobadas a menos de tres meses del inicio de la gestin de Cartes son claves: La Ley de Responsabilidad Fiscal, que limita el aumento de los gatos del sector pblico al nivel de la inflacin interanual ms 4 % de crecimiento, y establece tambin el lmite al dficit fiscal en 1,5 % del PIB del ao anterior al del ejercicio fiscal; La Ley de Alianza Pblico-Privada que modifica la intervencin del Estado a travs de contratos con el sector privado afectando principalmente las reas infraestructura, salud y educacin; y las modificaciones a la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna que atribuyeron facultades extraordinarias al Ejecutivo para militarizar determinadas zonas del pas con el empleo transitorio de elementos de combate de las FFAA, ms all de la vigencia del Estado de Excepcin.



No es un dato menor que las modificaciones en la ley de defensa fueron pensadas en su aplicacin a la zona norte, la regin oriental de Paraguay, ms especficamente, a los departamentos de San Pedro y Concepcin, donde se articulan actualmente las resistencias ms fuertes en contra del agronegocio de la ganadera y la soja en el pas. En la misma zona, un supuesto grupo terrorista denominado Ejrcito del Pueblo Paraguayo (EPP), que a partir de marzo de 2008 comienza a ser protagonista de la prensa hegemnica local (un mes antes de la victoria electoral de Fernando Lugo con la bandera de la reforma agraria) como amenaza a la seguridad nacional. En los aos siguientes, distintos episodios de violencia son atribuidos al grupo hasta culminar con la masacre de Curuguaty, punto nodal de toda la invencin meditica y policial que trata de vincular la existencia y accionar del EPP con las organizaciones campesinas desencadenando el proceso golpista contra Lugo, tal como lo sealan Winer y Melfi (2014) [4]. En este contexto, la militarizacin y la persecucin de las organizaciones campesinas se ejecuta por medio de medidas como la promulgacin de la Ley Antiterrorista (2010), la declaracin de Estados de excepcin (2010 y 2011), incluidas las modificaciones a la Ley de Defensa y Seguridad Interna (2013).



Paraguay en la geopoltica estadounidense



Indicios de la presencia del Gobierno estadounidense

Lo que muchos analistas sealaban en la coyuntura del golpe, pero que hoy es an ms evidente, es que el proceso de desestabilizacin impulsado en el eslabn ms dbil de la cadena de los gobiernos progresistas, vislumbraba la modificacin del tablero geopoltico regional y fortalecimiento el boicot contra la UNASUR y el proceso de cambio de algn modo cristalizado en el No al ALCA (rea de Libre Comercio de las Amricas).

No parece mera coincidencia el hecho de que la Embajadora de Estados Unidos en Paraguay al momento previo a la destitucin de Lugo, Liliana Ayalde, tambin estuvo como embajadora en Brasil en la coyuntura del impeachment a Dilma y actualmente, en un contexto de ofensiva contra Venezuela, es la Vice Jefa Civil del Comando Sur [5].

Aunque se hable muy poco de Paraguay en los diversos anlisis, el rol histrico desempeado por ese pas en la contrainsurgencia no debe ser menospreciado. Desde la Guerra de la Triple Alianza y pasando por la centralidad que ocup en la Operacin Cndor [6], el pas se configura como el territorio estratgico de contencin. En los ltimos aos el incremento de la presencia militar de Estados Unidos se verifica tras el argumento de lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. En esa lnea, el Informe sobre Terrorismo por pas 2015, del Departamento de Estado estadounidense menciona el problema del terrorismo en Paraguay del siguiente modo:



Desde 2008, personas que afirman pertenecer al Ejrcito del Pueblo Paraguayo (EPP) un grupo criminal interno dedicado a la revolucin socialista en Paraguay han estado activas en los departamentos del norte del pas, Concepcin y San Pedro (...) El gobierno paraguayo considera que el EPP es un pequeo grupo descentralizado de 20 a 100 miembros. Adems, la Asociacin Campesina Armada (ACA), un grupo de ex miembros del EPP que fueron expulsados del grupo por cuestiones disciplinarias en 2014, continu operando en los departamentos del norte [7].



No se trata aqu de considerar la veracidad o no de la informacin contenida en esta estimacin, sino de dar cuenta del modo en que desde el gobierno estadounidense se contribuye a dotar de realidad a un grupo del que no se tienen pruebas fehacientes de su existencia (ms all de su conveniente aparicin en la escena poltica para justificar distintos episodios de represin y militarizacin e incluso, como se mencion, el mismo golpe al presidente Lugo).



Paraguay es un territorio clave para Estados Unidos por una serie de razones geoestratgicas. Su localizacin permite el monitoreo del espacio areo de todo el continente y posibilita un desplazamiento rpido a cualquier parte del subcontinente, de ah la importancia de la base de Mariscal Estigarribia, que tiene la mayor pista de aterrizaje de Amrica Latina; ocupa una posicin de puente terrestre entre la cuenca de las Amazonas y la cuenca del Ro de La Plata [8]; est entre los dos gigantes Brasil y Argentina; posee enorme disponibilidad de reservas de agua dulce (Acufero Guaran) y se encuentra muy prximo a las reservas de gas boliviano.



Uno de los casos paradigmticos de desestabilizacin del gobierno paraguayo y antecedente del golpe que se procesara dos aos despus, fue el juicio poltico contra el entonces Ministro de Defensa, general Luis Bareiro Spaini, en 2010. La polmica comenz en un almuerzo organizado por la embajadora de Estados Unidos, Liliana Ayalde, donde participaron el vicepresidente Federico Franco, el vice Ministro de Defensa Ceclio Bordn, senadores del Partido Colorado y generales del ejrcito estadounidense. En la ocasin, se denigr la imagen poltica de Lugo y se habl de la urgencia de destituirlo. La inconformidad de Bareiro se materializa con la carta enviada el 22 de febrero a la embajadora donde pide explicaciones sobre las que considera como inadmisibles e intolerables palabras de sentido panfletario y demaggico sobre la psima gestin administrativa del Presidente Fernando Lugo que lo hace merecedor de un urgente e innegociable juicio poltico [9]. El malestar causado por la osada del ministro gener distintas reacciones en cadena, donde se destaca la declaracin de censura aprobada por la Cmara de Diputados en el mes de abril de 2010. Algunos hechos como, por ejemplo, la llegada de Frank Mora Subsecretario Adjunto de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos en la misma semana del pedido de destitucin y la filtracin de cables de la embajada que mencionan relaciones tensas con el ministro de defensa, no deben ser considerados mera coincidencia [10]. En este contexto, se emite un comunicado del Ministerio de Defensa: El ministro de Defensa es objeto de persecucin poltica, donde se afirma que el intento de juicio poltico del ministro de defensa es slo un primer paso para el objetivo final de dar un golpe institucional contra Lugo. El General Luis Bareiro Spaini renuncia a su cargo, que es asumido por el entonces vice ministro Ceclio Bordn, con una clara alineacin a los intereses estadounidenses. Algo interesante es que Bareiro defenda una alianza militar regional en el mbito de la UNASUR capaz de brindar una alternativa frente a los acuerdos de defensa y seguridad con Estados Unidos y Colombia. Una medida que tom en este sentido, fue el rechazo en 2009 a la entrada de 500 militares estadounidenses para el operativo Nuevos Horizontes programado para el 2010.



La militarizacin de la zona de conflicto: Plan Colombia for export



En agosto del 2013, tras una serie de ataques del supuesto grupo terrorista EPP, el recin electo presidente Horacio Cartes logra modificar la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna que le confiere, como Comandante de las Fuerzas Armadas de la Nacin, la disposicin inmediata de los militares en situaciones, consideradas por l mismo, de agresin interna. En este marco se promulga el decreto N103/13, el 24 de agosto, que crea la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) integrada por efectivos de las Fuerzas Armadas, Polica Nacional y agentes de la Secretaria Nacional Antidrogas, inmediatamente desplegada los departamentos de San Pedro, Concepcin y Amambay.



Alrededor de 60 efectivos del Batalln Conjunto de Fuerzas Especiales (BCFE), una unidad de lite de las Fuerzas Armadas, entrenada y equipada por las FFAA estadounidenses, aparece como parte del contingente que inicia sus incursiones en la zona de Tacuati (San Pedro). El entrenamiento de la fuerza de lite comenz en 2007 y en 2009 fue elevado a batalln [11]. Adems, en lo referido al BCFE es importante notar el modo en que es presentado como herramienta antiterrorista. En la ceremonia de trasferencia final de equipos, la embajadora de EEUU, Liliana Ayalde, se dirige al cuerpo de lite afirmando que en el mundo moderno, todos los pases se enfrentan a nuevos problemas y desafos. Uno de estos problemas es el terrorismo. El terrorismo es un mal que no reconoce fronteras, ni razas, ni edades. Es algo que puede salir de la nada y destruir el nimo de un pas. Un pas necesita nuevas herramientas para enfrentar problemas como el terrorismo y Paraguay ya tiene una herramienta as [12].



En febrero de 2014 es instalado un Centro de Operaciones de Emergencia (COE) en Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro. Luego de cinco aos de haber suspendido la cooperacin militar, el Comando Sur y el Ministerio de Defensa paraguayo celebraron la apertura de esta instalacin en el marco Programa de Ayuda Humanitaria del Comando Sur, en una zona donde se viene llevando a cabo una importante disputa territorial encabezada por las organizaciones campesinas y sintierras.



La dinmica de cooperacin entre Paraguay y Colombia en asuntos de defensa y seguridad se ha incrementado a partir del 2014 con el adiestramiento en tcnicas de guerra irregular. En este punto, es fundamental tener en cuenta el rol de Colombia como exportador de seguridad va Estados Unidos [13]. Entre mayo y agosto del 2014, un grupo de 77 militares paraguayos recibi adiestramiento avanzado en tcnicas y tcticas de combate contra bandas terroristas, en la Escuela de Soldados Profesionales (ESPRO) en Colombia. El curso incluy tcnicas y tcticas de patrullaje, emboscada, contraemboscada y otras especialidades. Al concluir la capacitacin, los efectivos se incorporaron a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), desplegada en la zona norte del pas desde el 2013 para combatir al EPP.

Abel Irala, del SERPAJ-PY, seala que a pocos das de su retorno, el grupo protagoniz un ataque areo contra la Asociacin Campesina Armada (supuesto desmembramiento del EPP), que hasta aqul momento era desconocida, en la zona del asentamiento Arroyito (Concepcin), operativo que culmin con la muerte de cuatro personas, entre ellos un joven de 15 aos: Lo acontecido pareca responder a la necesidad de montar algo similar a un teatro de operaciones para obtener bajas de los enemigos, poner en prctica lo aprendido y demostrar un cierto podero militar, a juzgar por la trascendencia de la operacin [14].

El segundo contingente fue enviado entre septiembre y diciembre del 2015. En esta ocasin instructores del ejrcito colombiano brindaron adiestramiento a 80 militares paraguayos. Jos Agreda, mayor del Ejrcito colombiano, seal que los cursos apuntan a llevar al combatiente a trabajar bajo presin para que est en capacidad de liderar pequeas unidades en combate irregular [15].

Desde 2013 hasta la actualidad se han presentado diversas denuncias pblicas sobre el accionar de la FTC. En el ltimo informe de la situacin de los derechos humanos en Paraguay de CODEHUPY, Abel Irala y Vidal Acevedo describen una serie de operativos fallidos y acciones de la FTC que atentan contra la integridad de familias campesinas. Ms que un rgano creado para combatir a grupos criminales, funciona como un fuerte dispositivo de disciplinamiento social en medio de tensiones y conflictos rurales alrededor de la grave disputa por la tierra en Paraguay, cuyo trasfondo es el uso y la mala distribucin de la tierra [16]. Resultados que, con las diferencias del caso, tambin parecen entreverse en el proceso de militarizacin y paramilitarizacin de Colombia.



Segn el Libelo Acusatorio, el presidente Lugo fue responsable por promover el odio entre los paraguayos, la lucha violenta entre pobres y ricos, la justicia por mano propia y la violacin al derecho de propiedad, atentando de modo permanente contra la Carta Magna [17]. Por "mal desempeo en sus funciones" Lugo fue destituido del cargo por la Cmara de Diputados (76 votos contra 1). En octubre de 2013, durante una reunin que mantuvieron autoridades paraguayas con empresarios en la sede del WTC Uruguay, Horacio Cartes indica, en el marco de la aprobacin de la Alianza Pblico-Privada, que Paraguay es fcil () Paraguay es como esa mujer bonita, que cada maana se pone su mejor vestido y se pone maquillaje [18]. En febrero de 2014, al reunirse con miembros de la Confederacin Nacional de la Industria de Brasil (CNI), el mandatario invita a que usen y abusen del Paraguay porque es un momento importante de oportunidades [19].



En el plano interno vemos como los tibios avances sociales que logr el proyecto luguista fueron sustituidos por una poltica de ofrecer los padecimientos del pas (cortes en los gastos sociales, incremento de las polticas de seguridad contra las organizaciones sociales) como ventajas a la inversin extranjera, principalmente a las transnacionales vinculadas al agronegocio. El incremento de la presencia militar estadounidense y los lineamientos de seguridad cada vez ms vinculados a las directrices de Washington (directamente o va Bogot), parecen confirmar los argumentos de que el pas se configura como epicentro de la militarizacin en el Cono Sur [20] y laboratorio de Estados Unidos en la regin [21]. A cinco aos del golpe en Paraguay, el paquete Cartes-Macri-Temer y el vaciamiento de la UNASUR plantean nuevos desafos geopolticos y geoestratgicos para la regin.



