Conversacin con Aron Lund, escritor sueco especializado en temas de Oriente Prximo

Los rebeldes sirios antes y despus de Alepo

Status Audio Journal/Jadaliyya.com

Bassam Haddad (BH): Buenas tardes a todos, tenemos aqu a Aron Lund, compaero de la Fundacin Century y un periodista muy respetado que centra su labor en las cuestiones relativas a Siria. Alguien cuyos trabajos siguen expertos, periodistas y ciudadanos de a pie por igual. Estamos muy contentos y nos sentimos muy afortunados de tenerle hoy aqu con nosotros. Hola, Aron.

Aron Lund (AL): Hola, gracias por tus palabras.

BH: Cmo ests?

AL: Muy bien, cmo ests t?

BH: Bien, bien. Repito que estoy muy contento de que te hayas unido a Status (al Wadha) para tu primera entrevista aqu, que espero pueda ampliarse a varias ms en el futuro. Nos gustara hablar un poco contigo de manera informal sobre Siria. En concreto, sobre la situacin posterior a diciembre, despus de que el rgimen retomara la totalidad de la ciudad de Alepo, y sobre las secuelas de este hecho respecto a los desarrollos dentro de los grupos y movimientos rebeldes; si has observado que se est dando alguna pauta o patrn; y, para terminar, hacia dnde crees que camina ahora el pas.

AL: OK, gran pregunta. Bien, creo que lo que ha sucedido despus de que Asad y el gobierno retomaran el este de Alepo es que ese hecho se ha convertido en algo simblico o emblemtico no de que el gobierno vaya ganando y la oposicin perdiendo, sino de un punto de inflexin en la guerra cuyas semillas ya se haban sembrado. Que el este de Alepo cayera finalmente ante el gobierno fue una especie de punto en el que todos, y por todos considero a este respecto la comunidad internacional, los Estados de Occidente, EEUU, reconocieron que los rebeldes no iban ganando. Y a partir de entonces, todo el mundo ha formulado de nuevo su enfoque ante la guerra. Creo que las tendencias, en relacin con los rebeldes, estaban ya claras, llevaban bajo asedio desde la primavera de 2016, un asedio que haban intentado romper, logrndolo en algn momento, pero despus se vieron de nuevo obligados a retroceder. Y creo que el verdadero punto de inflexin se produjo mucho antes; si tuviera que encontrar un momento nico, sera el de la intervencin rusa.

La escalada ruso-iran de septiembre de 2015 marc el momento en que, en mi opinin, las cosas cambiaron realmente. Y, desde entonces, hemos visto cmo actores externos cooptaban de una forma u otra a la oposicin siria, a lo que quedaba de insurgencia; Jordania y otros gobiernos aceptaron la desescalada en el sur y reenfocaron su atencin hacia el Estado Islmico y otros grupos yihadistas a expensas de la guerra contra Asad. En el norte, ha pasado ms o menos lo mismo con Turqua cuando se introdujo en la zona noroeste de Alepo, en Anfab y Yarablus y otros lugares en agosto de 2016, y sobre todo cuando Turqua se reconcili con Rusia en el verano de 2016 como consecuencia de las sanciones [de Occidente], ah fue cuando Turqua se dio cuenta de que el viento de la guerra no iba a su favor. Y que el PKK, a travs de varias organizaciones en el frente, iba avanzando en Siria, por eso estamos ahora tambin viendo que Turqua se est centrando mucho ms en sus intereses a expensas de la guerra contra Asad. Todava es su enemigo, todava quieren que se vaya, pero no se estn esforzando en ello de la misma forma que antes. Se estn dedicando a asegurar su propia frontera contra los grupos kurdos, a los que tratan de debilitar.

Y en cuanto a lo que realmente queda de insurgencia, de la insurgencia independiente que todava lucha por derrocar a Asad, tenemos por una parte algunas bolsas de territorio en Gutha, al este de Damasco, y unos cuantas ciudades al norte de Homs, (Rostam, Talbis?), y unos pocos enclaves ms dentro del territorio del rgimen, en el noroeste, bsicamente en el interior, y algunas reas adyacentes, como en la zona rural al oeste de Alepo y en el norte de Hama, y tambin un pequeo trocito de territorio al noreste de Lataquia. Y la parte de la insurgencia que todava cuenta con apoyos del extranjero, de Turqua y de Qatar, e incluso de EEUU en alguna medida, que podra amenazar de algn modo al gobierno sirio, creo que han ido demasiado lejos por la va islamista. Como el grupo ahora llamado Hayat Tahrir al-Sham, antes Shaat al-Sham, y antes Frente Nusra, entonces afiliado a al Qaida, realmente son la faccin ms poderosa ahora en esa zona de Siria. Y la segunda faccin ms poderosa, que es el nico grupo que puede realmente equilibrar las cosas de algn modo, contando con el apoyo internacional adecuado, es Ahrar al-Sham, que es tambin un grupo fundamentalista muy estricto que lucha por la teocracia y en contra de la democracia, y EEUU y los dems no quieren que ese grupo gane; quiz Turqua y Qatar y otros gobiernos, y desde luego la financiacin privada exterior, del Golfo, etc., podran an apoyar esa insurgencia slo para fastidiar a Asad, a Irn, a Rusia e impedir que esa zona caiga.

En el caso de Turqua, porque no quieren que los refugiados sigan all, pero la idea de que alguien pueda apoyar seriamente esa parte de la insurgencia como aspirante al poder en Siria no es real, creo que eso no est sucediendo. Es ms probable que Idlib se convierta en una especie de corazn de Siria, como dice alguna parte de la oposicin, en una zona que en algn momento se ver de la misma forma en que Occidente considera ahora Raqqa. Una especie de tierra yerma yihadista en la que no apoyamos a nadie y tan slo queremos deshacernos de ese territorio, y eso es una tragedia, por supuesto, por la cantidad de civiles que hay en esa zona, pero la ineficacia poltica de la oposicin ha hecho que no haya ninguna zona que la oposicin siria pueda realmente utilizar como plataforma de una victoria militar o de una solucin poltica que incorpore ese entorno de alguna manera. Por lo tanto, de algn modo creo que la oposicin siria, cualquiera que sea la definicin que le demos, ha perdido ya la guerra, y pueden redefinir la guerra como si estuvieran luchando para seguir dentro del juego, pero ya no se trata de la misma lucha que en 2012, 2013, 2014, etc., eso es lo que pienso.

BH: Crees que estamos presenciando, como algunos han dicho, el fin de la opcin militar? No el fin del uso de la fuerza para luchar contra el rgimen y sus aliados, sino el fin de la opcin militar en lo que respecta a casi todas las facciones de la oposicin, ya sean civiles o militares. Estamos yendo hacia esa coyuntura, o estamos ya en ella, al menos en parte, o, bajo tu punto de vista, en base a tu trabajo, observaciones e investigaciones, es algo que tiene ms que ver con una cuestin de reagrupamiento y despus todo el mundo va a subirse al carro de nuevo, teniendo en cuenta las diversas fisuras y luchas internas que estamos viendo?

AL: Bien, en primer lugar uno no debera decir nunca jams, bien sabes que esta guerra contina sorprendindome, a m y creo que a todos. Cada ao se produce un gran revs, ya sea por la intervencin rusa o por el ascenso del Estado Islmico u otra razn. Por tanto, podra suceder que el juego cambiara de nuevo y creo que hay algunos grupos de rebeldes que siguen an luchando porque conservan algn tipo de esperanza de que Asad se caiga muerto un da de repente o algo as. Creo que si eso no ha sucedido y prosigue la trayectoria actual, entonces lo que le queda a los grupos de la oposicin, o a la oposicin armada, algunos grupos de rebeldes ya estn hablando de ello, es pasar a la clandestinidad y organizar una insurgencia que no est territorialmente centrada ni trate de mantener un territorio; ya sabes, actuar mediante coches bomba, asesinatos y emboscadas y organizarse nicamente a nivel clandestino, y eso podra formar parte de la realidad siria durante muchos, muchos aos.

Pero una insurgencia de ese tipo, en la situacin actual, ser una insurgencia yihadista, como la que vimos en Iraq. El nico grupo de ese estilo es el Estado Islmico, Tahrir al Sham, al-Qaida, o como quieras llamarlo. Quiero decir que, de cara a los apoyos internacionales, no veo ninguna oposicin digamos respetable bajo esas circunstancias. Pero eso no significa que la lucha haya acabado, slo que la mayora de los gobiernos involucrados en la guerra siria no van a apoyar una estrategia militar para el cambio de rgimen como hasta ahora. Y eso significa que la lucha est acabada, porque esos gobiernos se estn centrando en sus propios intereses, tratando de asegurarlos por diversos medios. Y eso es lo que estamos viendo en el caso de Turqua, en el caso de Jordania y tambin respecto a EEUU.

EEUU ha incrementado muchsimo desde el pasado otoo sus operaciones de contraterrorismo, ataques con drones, ataques con misiles, etc., en el noroeste de Siria, en Idlib, y eso coincide con lo que algunos estn diciendo de que EEUU decidi: Oh, esos grupos yihadistas son una amenaza mayor de lo que me pensaba. Quiz la verdadera razn es que decidieron que esta insurgencia no va a ninguna parte, por tanto, no hay razn para seguir apoyndola. Es ms una estrategia centrada a nivel nacional y de intereses. Que la oposicin siria se acabe ah, no lo s.

En una guerra civil normal quiz pueda haber grupos rebeldes que hagan la transicin hacia un papel poltico, tomando parte en todo el proceso poltico, pero el problema aqu es que no hay proceso poltico. El gobierno de Asad no est ofreciendo nada. Pretenden estar llevando a cabo reconciliaciones a nivel local, lo que ellos llaman reconciliaciones, y disponen de varios mecanismos formales e informales para devolverlos al sistema, pero eso es realmente nada porque no hay intencin alguna de compartir el poder, no hay un debate abierto, no hay nada, no hay otra parte en el conflicto a la que llegar, y ese es el problema. Y as es como el rgimen funciona en muchos sentidos, es tan cerrado y tan estrecho de mente, que sencillamente es incapaz de cambiar incluso en un sentido que pueda beneficiarle. Es lo que pienso.

BH: Gracias. Puedes decirnos un par de cosas? En realidad, me gustara seguir con la idea de si esta ltima coyuntura, que ya est a unos cuatro meses de distancia de nosotros, aunque parece como si las cosas se hubieran quedado congeladas a algn nivel; tras los sucesos de Alepo, representa esta coyuntura una ruptura entre las facciones rebeldes, o al menos entre la mayora de ellas y lo que se denomina oposicin civil? Y no estoy refirindome a la oposicin en el interior de Siria, un gran nmero de personas y grupos que no estn necesariamente representados a nivel formal, sino a la oposicin que se encuentra en su mayora fuera de Siria o conectada con el patronazgo de varios pases, ya sea Qatar, Arabia Saud, EEUU o cualquier otro.

AL: Cmo la Coalicin Nacional?

BH: S, como la Coalicin Nacional y otros grupos, pero principalmente ese. Representa esta coyuntura algn tipo de ruptura? Tienes alguna idea de cmo ven todo esto los grupos internos que pudieran haber puesto sus esperanzas en las facciones rebeldes aunque no les apoyaran ideolgicamente? Porque ah hay todo un batiburrillo. Algunos pretenden siempre hablar por todos los sirios, a veces por una mayora de sirios, y somos todos un poco culpables de esto, pero hay algo que debe decirse sobre el tipo de apoyo que la gente da en Siria a las diferentes partes, que no es un apoyo incondicional ni un apoyo absoluto. Ya sabes que el rgimen es espantosamente problemtico, pero la gente que vive bajo el rgimen siente, o ciertos grupos y comunidades sienten que al menos estn ms protegidos que si hubieran estado viviendo bajo otros grupos o facciones. Y entonces la gente de la otra parte acaba apoyando a grupos como al-Sham, pensando o confiando que habr alguna victoria ms adelante, pero no apoyan realmente todo lo que Ahrar al-Sham representa, y menos an a Yabat al-Nusra o Yabat al-Sham. As que, a pesar de este tipo de posiciones de tipo gris, ha habido alguna ruptura en la conexin militar-civil que hubiera sido alguna vez una conexin slida?

AL: Es una pregunta interesante. Pienso, como bien dices, que la gente apoya a las diferentes partes por muchas, muchas razones, y eso puede aplicarse al gobierno, a la oposicin y, desde luego, al YPG [Unidades de Proteccin Popular kurdas] y al Estado Islmico, a todas las partes. Pero pienso que la importancia de la Coalicin Nacional y del Alto Comit Negociador, y todos esos rganos en el exilio, no estriba en que tuvieran realmente el apoyo popular. Me refiero a que su verdadera importancia se deriv del hecho de que los gobiernos extranjeros que estaban implicados en la guerra y apoyaban a ciertas facciones rebeldes dijeran a esas facciones que tenan que estar representadas en el extranjero por tal Coalicin Nacional o tales grupos, y que deberan ponerles en Ginebra para negociar y que ellos utilizaran a esos grupos como sus negociadores, ya sabes, queremos que estos sirios estn en el gobierno de unidad, o en el rgano de transicin, en lo que ellos considerasen. Para que Tahrir al-Sham no tome el control. Pero yo creo que el problema es que aunque los miembros y lderes de la Coalicin Nacional, otros grupos de la oposicin en el exilio conectados con ellos y muchos de los que utilizaban la bandera o los smbolos del Ejrcito Libre Sirio, aunque todos ellos apoyen an los mismos valores, las mismas soluciones y echen mano de la misma retrica, no tienen ninguna oportunidad de llegar a ninguna parte sin el apoyo exterior, porque eran muy, muy dependientes de ese apoyo. Del apoyo de EEUU, Francia, Gran Bretaa y tambin de Turqua, Qatar y Arabia Saud, aunque esos pases apoyaban tambin a otros grupos, a ms grupos islamistas. Quiero decir que si para esos gobiernos ya nos les resultan de utilidad, y creo que ya no lo son, les darn finalmente de lado o dejarn que desaparezcan. Por eso no estoy seguro de que se tratara de una ruptura, sino de que si esos grupos no tienen ya un papel que jugar nadie va a apoyarles finalmente. Y creo que el punto de inflexin, que en mi opinin se produjo anteriormente y que de alguna manera qued simbolizado en la cada del este de Alepo ante el gobierno, es que ha quedado claro para todos los implicados que no van a poder derrotar a Asad militarmente y que tampoco va a producirse una situacin en la que se le pueda presionar de forma tan firme que tenga que aceptar una solucin poltica que implique a estos grupos. A partir de ese momento, ya no hay una transicin en Siria, y sin una transicin esos grupos no tienen raison dtre, ni hay por qu apoyarles. Y eso est de alguna forma desconectado de cunto apoyo popular tienen o de si han sabido, o no, convencer a los grupos rebeldes para que les apoyen. Creo que todo est realmente en funcin de eso. Si es que eso tiene algn sentido.

BH: S, gracias. Antes de cambiar a un tema supongo que ms analtico, me gustara preguntarte si podras compartir con nosotros, aunque sea brevemente, desde donde ests en Europa, en buen lugar geogrficamente hablando para poder apreciar ese tipo de dimensiones, en qu han cambiado los actores que apoyan al rgimen o a la oposicin, ya se trate de los Estados del Golfo Arbigo, de EEUU, Irn, Hizbollah, Rusia, China y otros. Estamos hablando a 1 de mayo, a varios meses de diciembre, y quiz estamos poniendo demasiado nfasis en los sucesos de diciembre y Alepo, que son simplemente un hito ms.

AL: Bien, todo esto lleva sucediendo muchos aos. Por ejemplo, creo que EEUU, que la posicin de la administracin Obama evolucion mucho en 2012 e incluso 2013 y 2014. EEUU entr en el conflicto pensando que de alguna manera Asad iba a caer solo, o tal vez que podran empujarle un poco para que cayera y despus sucedera algo y se producira mgicamente la transicin, pero se fueron dando cuenta gradualmente de que las cosas no eran as. Obama no quera implicarse demasiado, pero tambin quera moldear la oposicin, por tanto la posicin de EEUU ha cambiado mucho con el paso del tiempo, en mi opinin. Pero tambin ha cambiado la posicin de los aliados de EEUU, siendo Turqua el ejemplo ms claro. Fue en 2016 cuando realmente cambiaron de poltica y creo que fue uno de los mayores puntos de inflexin en la guerra.

Quiero tambin decir que el gobierno saud, por ejemplo, sigue odiando a Bashar al-Asad y quieren que se vaya, pero estn demasiado ocupados con la cuestin de Yemen, con otros asuntos y pienso en general, como he dicho antes, que la oposicin ha evolucionado intentando buscar sus propios intereses en Siria despus de comprender que no iban a conseguir lo que se haban propuesto. Y eso puede adoptar formas diferentes, y no estn dispuestos a hablar pblicamente de ello porque no tiene sentido ofrecer concesiones gratuitas a Asad y Putin diciendo que Asad puede quedarse. Pero es lo que ha hecho, hasta cierto punto, la administracin Trump. Ahora, han dicho bsicamente, aunque todava pensamos que Asad debera irse, tenemos otras prioridades. Por parte del gobierno, me parece que los intereses y las polticas han sido bastante consistentes todo el tiempo.

El gobierno iran quiere realmente que el gobierno de Asad, el rgimen, la familia Asad, etc., se queden porque constituyen una parte inmensa de su infraestructura regional de seguridad, a causa de Hizbollah y el Lbano. Ha sido interesante observar cmo los gobiernos occidentales, EEUU en particular, queran que Rusia trabajara a favor de una transicin en Siria, queran que Rusia se ocupara de esto y que Asad se marchara; quiz que le presionaran o le convencieran o auspiciaran un golpe desde dentro o algo as. Pero los rusos, ya sabes, han dicho formalmente que se han comprometido con el rgimen, que no quieren un cambio de rgimen, que quieren una solucin ordenada, pero en la prctica han estado trabajando para salvar al rgimen, al igual que los iranes, porque estn tambin ah en una encerrona, los rusos no son magos. Pueden inclinar la guerra en beneficio de Asad, pero no creo que el gobierno ruso pueda entrar en el funcionamiento interno del gobierno sirio y hacer una especie de ciruga para sacar a Asad, su familia y sus compinches del poder sin destruirlos y sin provocar a Irn, y ellos necesitan a Irn y necesitan que Asad gane la guerra y ese es su objetivo. Estn tratando de ganar la guerra y eso significa apoyar a Asad. Digan lo que digan en pblico. Y, hasta ahora, han estado hacindolo bastante bien; quiero decir que van ganando la guerra en la medida en que la guerra puede ganarse.

Cmo evolucione su estrategia va a depender en gran parte de que el rgimen se mantenga unido a ellos y sea funcional y de cunto territorio puedan disponer que les apoye. Es decir, que no necesariamente tienen inters en retomar cada centmetro de Siria. Putin ha demostrado de forma muy clara que se siente cmodo teniendo estos conflictos congelados, con guerras medio acabadas, ya sea en Georgia o incluso en muchos lugares alrededor de las propias fronteras rusas. Y estoy seguro que se siente bien con esa situacin en Siria. Puede que Asad quiera contar con su apoyo hasta que vuelva a capturar cada pizca del territorio sirio, pero no es eso en lo que Putin est interesado, en mi opinin. Y no estamos ni siquiera cercanos a ese punto, todava tienen que asegurar a Asad, deshacerse de las ltimas zonas rebeldes en los alrededores de Damasco y Homs, y abordar la situacin en la regin de Idlib, presionando con mayor dureza a los patrocinadores extranjeros de la oposicin hasta que estos se retiren de la guerra, y quiz entonces pueda Rusia empezar a reconsiderar sus prioridades en Siria. Pero, hasta ahora, estn con Asad, pegados a l, hasta que hayan cruzado ese umbral que hemos referido. No estoy al tanto de las deliberaciones internas en el Kremlin o en Washington DC, pero esta es mi lectura de la situacin.

BH: Gracias, es verdad, es muy difcil descifrar la situacin, especialmente porque parece que las cosas podran cambiar ms que en los ltimos seis aos, o casi seis aos si hablamos desde el pasado diciembre. Las cosas pueden realmente tomar un giro diferente con lo que EEUU est haciendo. Adems de intentar adivinar el futuro, me gustara que regresramos un poco ms al pasado y hacerte las preguntas que a los estudiantes de Siria les gustara plantear. Hay algo sobre lo que podramos reflexionar ahora y sentirnos un poco ms libres para pensar, teniendo en cuenta que la matanza no se ha detenido, que la lucha no se ha detenido, que la crisis contina y que los refugiados siguen aumentando. Por alguna razn, los medios estn dando la impresin de que las cosas estn paradas en Siria, o que se han desacelerado de forma significativa, como si slo las grandes noticias fueran dignas de contarse. Te he estado siguiendo durante aos cuando escribas sobre los diversos grupos rebeldes y de cmo se unan o se separaban, formaban coaliciones y despus se desintegraban o disolvan; y la pregunta que deseo hacerte es, cmo explicas este tipo de uniones y separaciones en esas formaciones durante aos? Hay algunos factores especiales que hayas apreciado que puedan explicar esas pautas, o est ms en funcin de lo que ocurre en el campo de batalla en cuanto a la suerte de esos grupos para poder seguir adelante o no? Y desde luego algunos dicen que tiene que ver con la economa y la financiacin tanto como con el mensaje y la ideologa. Por tanto, hay alguna forma de mirar hacia atrs para que podamos empezar a considerar los factores que explican algunas de estas pautas?

AL: Esa es una pregunta realmente interesante, algo en lo que he pensado mucho sin llegar necesariamente a la respuesta, pero creo que la guerra siria ha demostrado que puedes sacar algunas lecciones importantes acerca de las insurgencias en las que hay muchas facciones o de las guerras multilaterales y las guerras con facciones divididas, porque Siria ha sido un ejemplo extremo de todo esto. Porque en 2013, en el punto lgido de la guerra, segn la Agencia de Inteligencia de la Defensa [EEUU], haba entre 1.200 y 1.500 facciones armadas en Siria. Pienso que se referan slo al lado de la oposicin, y desde luego que muchos de esos grupos eran pequeos y estaban muy localizados, ya sabes, alguien y sus primos en una aldea, y muchos de ellos cooperaban bajo algn paraguas ms amplio pero, en cualquier caso, eran entidades distintas. Y esa es una cifra inmensa de grupos. Y en un entorno de ese tipo, la mayor parte de esos grupos no tuvieron suerte, fueron destruidos o desaparecieron o, de forma ms habitual, fueron absorbidos por otro grupo ms grande. Y ah hay que ver qu grupos ms grandes tuvieron xito, y ah puedes ver cmo est Siria ahora.

Tienes las zonas del gobierno, tienes al Estado Islmico y tienes las zonas kurdas, controladas por grupos con nombres diferentes, YPG, Tev-Dem, PYD, etc., pero que realmente son el PKK. Y despus tienes las zonas de la oposicin con una mezcla de grupos diferentes, algunos ms grandes que otros. Dira que a los que les ha ido mejor son Tahrir al-Sham, antes Frente Nusra, bsicamente al-Qaida, ahora dicen que no tienen nada que ver con al-Qaida, pero salieron de al-Qaida. Y despus Ahrar al-Sham, es una especie de grupo nacional, con races an en el yihadismo salafista pero con formas diversas. Ms pragmticos, dira yo. Y despus tienes un grupo al que he estado siguiendo mucho en el este de la regin de Ghuta, que es un espacio de batalla contenida porque est bajo asedio, por tanto tienes all todo un microcosmos de grupos; es muy interesante ver cmo se relacionan unos con otros cuando se quedan aislados de la insurgencia ms amplia. Y el grupo ms grande all es el Ejrcito del Islam, Yaish al-Islam, con Zahar al-Rush, que es tambin un grupo salafista. Y creo que lo que estos grupos tienen en comn, todos ellos, es la ideologa, aunque tengan aspectos diferentes. No la misma ideologa, pero s una motivacin ideolgica parecida. La mayora tienen una especie de enfoque salafista o yihadista salafista; pero en el caso de los grupos kurdos, se trata ms bien de una ideologa izquierdista estilo bajalan, con races en el marxismo, considerablemente cambiado ya, pero es una ideologa que est realmente viva entre sus seguidores. Se les ensea esta doctrina, creen en ella e incluso estn dispuestos a morir por ella; cuentan con suicidas-bomba y son un grupo laico, lo que es bastante inusual.

Otro aspecto a tener en cuenta es que todos estos grupos estn muy centrados en determinados objetivos y, en cierta manera, son muy, muy implacables. Sobre todo con las rivalidades internas, especialmente el Estado Islmico, que mata a cualquiera que trate de oponrsele. Hubo un pequeo levantamiento tribal poco despus de que se apoderaran de esa zona en 2014, y liquidaron a clanes enteros que tuvieran algo que ver con dicho levantamiento. Tambin el Ejrcito del Islam en la regin de Ghuta utiliza tcticas implacables contra los disidentes en esa zona y otras facciones rebeldes. Parece que en el noroeste de Siria, Tahrir al-Sham ha actuado de forma algo diferente, aunque se han deshecho de varias facciones ms pequeas y, probablemente, los ms diplomticos y decentes hayan sido Ahrar al-Sham, que han absorbido otros grupos ofrecindoles proteccin, dinero y apoyo. No les han coaccionado mucho, aunque s lo han hecho en alguna ocasin.

Dira que la mayora de ellos tenan una jerarqua ya organizada, como en el caso del Frente Nusra y el Estado Islmico, entraron desde Iraq y tenan ya definida la estructura de grupo, llegaban con un lder, tenan una jerarqua, dinero, activistas y todo el mundo conoca la cadena de mando. Y despus se escindieron, pero todava tenan la estructura yihadista salafista. Y en caso de los grupos kurdos, lo mismo, el PKK exista ya como organizacin insurgente en funcionamiento en Iraq, llegaron a travs de la frontera y aplicaron ese patrn a Siria. Y respecto al Ejrcito del Islam, Ahrar al-Sham es un poco diferente, pero todava conservan mucho de su inspiracin en los grupos yihadistas salafistas que haban combatido en Iraq y tomaron de all el modelo organizativo. Y tenan los dos, especialmente el Ejrcito del Islam, una red bsica en la que confiar desde el principio: el movimiento salafista de Duma, una ciudad al este de Ghuta, que era muy fuerte y unido antes de la guerra, por eso haba all toda una red de mezquitas y estudiantes y clrigos en la que podan confiar cuando empez la guerra. Por tanto, en contraste con el resto de grupos, que se crearon bsicamente de abajo a arriba, estos grupos entraron organizados de arriba abajo y actuaron de forma muy implacable.

Y creo que esta es realmente parte de la explicacin y luego tienes los factores que mencionabas, la mera suerte en muchos casos pero tambin la financiacin exterior, por ejemplo. Todos tienen fuentes financieras extranjeras que han sido muy importantes para ellos, algo que resulta obvio, pero tambin han conseguido la financiacin porque eran organizaciones que funcionaban y tenan ya esas redes en el exterior y haban demostrado que podan hacer algo con el dinero y podan reclutar y enviar gente. Pienso que estas cosas actan juntas, pero la guerra siria demuestra que una insurgencia con tantas facciones y tanta divisin no se unifica de abajo a arriba. Exige una coercin, tienes que tener un grupo que entra y fuerza realmente a la gente a coincidir porque si no se escindirn, y sabes que eso es lo que sucedi en casi todas las coaliciones. Los rebeldes han formado no s cuantas coaliciones y consejos islmicos y esto y aquello, y todos se vienen abajo porque en algn momento alguien hace de juez y dictamina en su contra, y se marchan y forman un nuevo consejo o divisin y dicen que expulsen a los otros. Pero los grupos que no toleraron eso fueron grupos que sobrevivieron, el Estado Islmico no se par en barras, mataron a todos los que no estaban de acuerdo y eso les funcion. Me gustara decir que as no se funciona y que esa no es forma de dirigir una insurgencia pero creo que s lo es. Y pienso que en Siria se ha demostrado muy claramente.

BH: Gracias, Aron. Estamos llegando al final y antes de dejarte marchar tengo un par de cosas que me gustara contrastar contigo. Primero, puedes hablarnos un poco, va parecerte una pregunta tonta y no puedo creer que te la est formulando, pero teniendo en cuenta toda tu experiencia y lo estrechamente vinculado con los hechos que has estado, puedes decirnos, en base a tus observaciones de los ltimos seis aos de acontecimientos en Siria, qu ha sido lo ms sorprendente o impactante en Siria? Es decir, hay cosas que uno espera que sucedan en similares conflictos e insurrecciones, levantamientos, revoluciones, guerras civiles, aunque no me gusta mucho el trmino de guerra civil en este caso, que caracteriza lo que est sucediendo en Siria, qu ha sido lo que te ha obligado a volver a pensar algunas cosas o lo que ha sido literalmente impactante o sorprendente?

AL: OK, muchas cosas, desde luego. Una de las cosas que he entendido con ms claridad cuanto ms duraba este conflicto y cuanto ms aprenda y cuanto ms hablaba con la gente, es lo estpida que puede ser la poltica en el sentido de que muchas de las personas que han tomado decisiones muy importantes en esta guerra, en todas las partes, saban muy poco de sus oponentes. Ya sabes, todo el mundo se deja llevar por los prejuicios y la informacin slo se filtra a travs de las redes, de las fuentes que te gustan y en las que confas, y en la cantidad de rumores y teoras de la conspiracin, etc., y esto se aplica desde luego a los actores sirios y tambin a los actores internacionales.

Empec pensando que los grandes gobiernos disponan de los mejores aparatos analticos y de toda la informacin y todos los detalles, pero al final todo se reduce a las personas que tienen que tomar las decisiones. Y una persona sola no puede recibir tanta informacin. Y la gente que toma las decisiones sobre estas cuestiones, sobre Siria, son habitualmente personas que tambin tienen que tomar decisiones sobre todo, desde Etiopa a Rusia, a Corea del Norte, y no saben gran cosa sobre Siria.

Conocen lo que les cuentan y tienen que actuar en base a esa informacin y en todas partes terminan adoptando decisiones de forma muy arbitraria, y ese tipo de toma de decisin tan imperfecta tiene un impacto muy grave en esta guerra infernal. Porque muchas, muchas de las partes en la guerra no han elegido abordar el problema de forma racional; si miramos hacia atrs, en una retrospectiva perfecta, es fcil ver que muchos, que casi todos los implicados podran haber hecho cosas diferentes de las que se habran beneficiado. Y yo no estoy en la misma situacin que ellos. Yo no conozco ni el uno por cien de lo que me gustara conocer para poder entender esto, tengo que adivinar y cometer errores todo el tiempo pero, por otra parte, no tomo decisin alguna y eso es bueno. Al menos eso ha sido una revelacin para m, por lo que tengo mucha menos confianza en la habilidad de los grandes gobiernos en este momento.

BH: Gracias, muchas gracias, Aron. Eso es realmente muy interesante y confo en que no sigamos sorprendindonos pero continuemos hablando. OK, antes de dejarte o de liberarte, querra saber si a travs de los aos, asumo que no podas hacer trabajo de campo en Siria, muchos se preguntarn cules han sido tus fuentes, aunque supongo que hay fuentes que no puedes revelar, pero, en general, cmo has ido mantenindote al da? Porque aquellos de nosotros que hemos ledo tus artculos e informes, hemos contado con un material muy rico, cmo has podido seguir todas esas complejidades de los grupos y movimientos rebeldes?

AL: S, es verdad, consegu finalmente entrar en Siria el ao pasado, en octubre-noviembre, pero fue la primera vez en seis aos. No pude conseguir un visado antes y, por otra parte, no quera tampoco ir all para que me secuestraran. Pero, cuando todo esto empez en 2011, haba ya escrito un libro en sueco sobre la oposicin siria que se public creo que en septiembre de 2010. As que, en cierto modo, ya haba estado con la oposicin siria y entrevistado a gente durante varios aos, tanto en Siria como en Europa a los grupos exiliados, por tanto, contaba con una red y la mayor parte de esa red se ha transformado ahora en lo que es la oposicin en el exilio, muchos de ellos ya no son muy importantes porque aparecieron nuevos grupos en Siria. Los rebeldes. Pero empec entonces, por lo cual tena bastantes conocimientos sobre la situacin y los utilic tanto como pude.

Pero realmente disponemos de una cantidad enorme de informacin, slo tienes que buscarla, sobre los grupos rebeldes y todas las facciones de la oposicin y tambin sobre los grupos y la gente en el rgimen, y sobre el Estado Islmico y los kurdos, etc., sobre todos ellos. Y los diversos gobiernos estn todos produciendo informacin a diario, tanta que no puedes llegar a leer ni una fraccin de la misma. Pero si ests buscando informacin sobre algo, una situacin, una ciudad, un grupo, un acontecimiento o cualquier otra cosa, habr informacin por ah, slo tienes que llamar a alguien o leer las declaraciones, y leer las que hacen todas las partes. Y siempre tienes que cruzar la informacin porque todo el mundo te est mintiendo, por tanto tienes que averiguar quin est mintiendo acerca de qu. Por lo general, todos corren a sealar las mentiras de la otra parte. Es decir, que hay una cantidad de informacin inmensa, slo que tienes que tomarte tu tiempo, sentarte y tratar de entenderla y ver qu puedes hacer con ella, y conocer bien tus lmites cuando hay objetivos que no son nobles y tratar de mantenerte alejado sin decir nada sobre ese tema. E intentar no convencerte a ti mismo de que sabes ms de lo que en realidad sabes, porque muchas de esas cosas resultarn incomprensibles para siempre. Pienso que debe hacerse as. Y si puedes ir a Siria, genial, vas a Siria. Si puedes ir a la regin alrededor de Siria, tambin ayuda mucho. Y hay telfono, y hay Skype, y hay email, y hay todo tipo de redes sociales y hay mucha gente que quiere hablar contigo sobre esas cosas y su punto de vista; hay que utilizar todas esas posibilidades y eso es lo que intento hacer.

BH: Gracias, Aron, hay algo que te gustara decir antes de que dejemos seguir con tu vida?

AL: (Risas) Se supone que tengo que decir algo inteligente ahora?

Ren ambos.

BH: No necesariamente, puede ser algo tonto.

AL: No, muchas gracias por invitarme y gracias por hacer un gran trabajo con Jadaliyya, que es una pgina excelente.

BH: Gracias, ha sido una conversacin muy reveladora e instructiva. Confo en que podamos hacer esto ms a menudo, no tiene por qu ser una conversacin general sobre todo tipo de cosas. Quiz cuando se produzca algn desarrollo, te llamaremos para conocer tu punto de vista.

AL: Estupendo, gracias.

BH: Aron, muchas gracias a ti por tu tiempo. Cudate!

Al: Igualmente. Hasta pronto.

BH: Hasta pronto.







Aron Lund es miembro de la Fundacin Century. Es un escritor sueco especializado en temas de Oriente Prximo que ha analizado ampliamente la poltica siria. Entre 2013 y 2016, edit la pgina Syria in Crisis para el Carnegie Endowment for International Peace. Es miembro del Centre for Syrian Studies en la Universidad St. Andrew. Ha publicado dos libros en sueco: Siria: Drmmen om Damaskus (Stockholm, 2010) y Syrien brinner (Stockholm, 2014), y uno en ingls Divided They Stand (Brussels, 2012), y diversos informes y captulos para libros publicados entre otros por el Carnegie Endowment, el Swedish Institute for International Affairs y el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Tiene un mster en rabe del Programa de Estudios Orientales de la Universidad de Upsala en Suecia, y ha estudiado rabe en Damasco, Argel y El Cairo.

(Entrevista transcrita por Charles Berger)

Fuente: http://www.statushour.com/en/Guests/Profile/1238

