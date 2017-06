Un nuevo pacto social es necesario

Seguramente acierto al decir lo que est pasando por la cabeza de la gente y se oye por todas partes: as como est, Brasil no puede continuar. La corrupcin generalizada, por haber sido naturalizada, ha contaminado todas las instancias pblicas y privadas. La poltica est podrida. La mayora de los parlamentarios no representa al pueblo, sino los intereses de las empresas que financiaron sus campaas electorales. Estn anticuados, perpetuando la poltica tradicional de las coaliciones espurias, de los negocios turbios y los chanchullos a cielo abierto.

El actual presidente no muestra ninguna grandeza, no piensa en el pueblo ni en las graves consecuencias de sus medidas sociales, sino en su biografa. Seguramente entrar en la historia, pero como el presidente de las anti-reformas, el presidente ilegtimo del anti-pueblo que desmantel los pocos avances sociales que beneficiaban a las grandes mayoras siempre maltratadas.

El proyecto de los que dieron el golpe parlamentario es del neoliberalismo ms radical, en crisis en todo el mundo, que se expresa por las privatizaciones aceleradas y por el enganche de Brasil al proyecto-mundo para el que el pueblo y los pobres son estorbo y peso muerto. Ellos no merecen esta maldicin. Lucharemos para que haya el mnimo de compasin y de humanidad que siempre falt por parte de los herederos de la Casa Grande.

Estamos en el vuelo ciego de un avin sin piloto. Pocos se atreven a presentar un nuevo sueo para Brasil. Pero tengo para m que el analista poltico, de slida formacin acadmica, Luiz Gonzaga de Sousa Lima, lo intent con su libro La refundacin de Brasil: rumbo a una sociedad biocentrada ((Rima, So Carlos 2011). Por desgracia, no ha recibido hasta ahora el reconocimiento que merece. Pero en l se vislumbra una visin actualizada con el discurso de la nueva cosmologa, de la ecologa y contra el pensamiento nico, recogiendo las alternativas para otro mundo posible.

Me permito resumir su estimulante pensamiento, que expuse con ms detalle en esta misma columna en mayo de 2012.

El desafo, para l, consiste en gestar otro software social que nos sea adecuado y que nos dibuje un futuro diferente. La inspiracin viene de algo muy nuestro: la cultura brasilera. Esta ha sido elaborada en su mayor parte por los esclavos y sus descendientes, por los indgenas que quedaron, por los mamelucos, por los hijos e hijas de la pobreza y del mestizaje. Gestaron algo singular, no deseado por los dueos del poder, que los despreciaron siempre y nunca los reconocieron como sujetos de derechos y como hijos e hijas de Dios.

De lo que se trata ahora es de volver a fundar Brasil, construir, por primera vez, una sociedad humana en este territorio inmenso y bello; que lo habite, por primera vez, una sociedad humana de verdad, lo que nunca ha ocurrido en toda la era moderna, desde que Brasil fue fundado como una empresa mundializada. Fundar una sociedad es el nico objetivo capaz de salvar nuestro pueblo. Se trata de pasar de un Brasil como estado econmicamente globalizado, como quieren los gobernantes actuales tras el golpe parlamentario, a un Brasil como sociedad biocentrada, es decir, como sociedad cuyo eje estructurador es la vida en toda su diversidad; a ella se ordena todo, pero principalmente la economa y la poltica.

Al fundarse de nuevo como sociedad humana biocentrada, el pueblo brasilero dejar atrs la modernidad, podrida por la injusticia y por la ganancia, que est conduciendo a la humanidad, por causa de su falta de sentido ecolgico, a un camino sin retorno. No obstante, la modernidad entre nosotros, bien o mal, nos concedi forjar una infraestructura material que puede permitirnos la construccin de una biocivilizacin que ama la vida humana y la comunidad de vida, que convive pacficamente con las diferencias, dotada de increble capacidad de integrar y de sintetizar los ms diferentes factores y valores, estos que estn siendo negados por la ola de odio y de prejuicios surgida en los ltimos tiempos, que contradice nuestra matriz fundamental.

En este contexto Souza Lima asocia la refundacin de Brasil a las promesas de un tipo de sociedad nuevo, diferente de la que heredamos del pasado, agonizando ahora con la crisis actual, incapaz de proyectar un horizonte de esperanza para nuestro pueblo. Para este propsito se hace urgente una reforma poltica que ser la base de un nuevo pacto social.

Para este pacto social nuevo se debe poner como referencia bsica a la nacin, no a los partidos, y contar con la buena voluntad de todos para, finalmente, gestar algo nuevo y promisor.

Mi esperanza no se apaga y se traduce en el verso del poeta Thiago de Mello en los tiempos sombros de la dictadura militar: est oscuro, pero canto.

Leonardo Boff es articulista del JB online y ha escrito El libro de los elogios: el significado de lo insignificante (Paulus 2017).

Traduccin de M Jos Gavito Milano