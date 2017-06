Da Mundial de Al-Quds

Palestina nos necesita da a da

El ao 1979, a escasos meses del triunfo de la Revolucin iran, su lder, el fallecido Imam Jomeini, design el ltimo viernes del Ramadn como el Da Mundial de Al-Quds nombre de Jerusaln, la santa, en rabe - destinado a colocar la causa del pueblo palestino por su autodeterminacin en el centro de las preocupaciones de la comunidad musulmana - la Umma - del mundo entero.

El da 7 de agosto del ao 1979 el Imam Jomeini declar: A lo largo de todos estos aos, he advertido a los musulmanes del peligro del ocupante israel, que estos das ha intensificado sus feroces ataques a los hermanos y hermanas palestinos, y que est bombardeando especialmente las casas de los combatientes palestinos en el Sur de El Lbano para aniquilarlos. Pido al comn de los musulmanes del mundo y a los gobiernos islmicos que se unan para acortarle la mano al invasor y a sus partidarios, e invito al conjunto de los musulmanes del mundo a elegir como Da de Al-Quds el ltimo viernes del mes bendito de Ramadn, que es uno de los das del destino y puede ser decisivo para la suerte de los palestinos y proclamar en manifestaciones la solidaridad internacional de los musulmanes en apoyo a los derechos legales del pueblo musulmn. A Dios altsimo le pido la victoria de los musulmanes sobre quienes lo niegan. Sea con ustedes la paz, la misericordia de Dios y sus bendiciones. Ruhollah al-Musawi al-Jomeini.

37 aos despus de esta proclamacin, este Da Mundial de Al-Quds y la expresin de millones de musulmanes a lo largo de 770 ciudades en 80 pases del mundo, sirve de gua para exigir la liberacin de los territorios palestinos ocupados por la entidad sionista y al mismo tiempo denunciar los ataques que la sociedad palestina sufre a manos de Israel, en violacin a las leyes internacionales, las resoluciones emanadas de la Organizacin de las Naciones Unidas (ONU) y de los derechos humanos del pueblo palestino. Derechos violados progresivamente desde el ao 1948 cuando Estados Unidos e Inglaterra, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial permiten el surgimiento de la entidad sionista, generando con ello la Nakba la catstrofe cuyo resultado fue la salida del hogar palestino de gran parte de su poblacin, constituyndose en refugiados.

Una Nakba que no termina

Hombres y mujeres, que a travs de la Agencia de Naciones Unidas Para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio UNRWA por sus siglas en ingls creada mediante la Resolucin N 302 de diciembre del ao 1948 atiende las necesidades elementales de estos seres humanos que habitan en campamentos en Jordania, El Lbano, Siria, Cisjordania y la Franja de Gaza y considerados como tales, en funcin de haber tenido su lugar de residencia en Palestina entre junio del ao 1946 y mayo del ao 1948 y que perdieron sus hogares y medios de vida tras la conformacin de Israel y la guerra que se gener tras ese acto. Segn datos actualizados a diciembre del ao 2015, son 4,8 millones las personas que estn registradas como refugiadas en Oriente Medio. De estas, 1,4 millones viven en 58 campos reconocidos como tales. All es donde la UNRWA desarrolla su labor con un sector concreto de la poblacin.

En esta realidad de injusticia, con millones de palestinos viviendo en condiciones precarias, sin avizorar su autodeterminacin como pueblo y sometidos a la accin criminal de la potencia ocupante, el instaurar el Da Mundial de Al-Quds - el ltimo viernes de cada ramadn, el noveno mes en el calendario islmico de la Hgira Lunar ha allanado el camino para unificar a la Umma en torno a apoyar la lucha del pueblo palestino, camino del cual algunas naciones como Arabia Saud, Jordania y las Monarquas Ribereas del Golfo Prsico se han alejado, en funcin de sus intereses polticos y hegemnicos en concordancia con Estados Unidos, Israel, Turqua y algunas potencias europeas.

Estos pases con su accin de apoyo a los grupos takfires que actan en la agresin a Siria e Irak, como tambin la que ejecuta la Casa al Saud contra el pueblo de Yemen y la poblacin Barein que se opone al rgimen de los Jalifa, son cmplices activos en la tarea de minimizar el objetivo palestino de lograr su definitiva libertad. Por ello, el tener presente el Da Mundial de Al-Quds, el conmemorarlo, difundirlo a pesar del silencio de los medios de comunicacin occidentales - salir las calles, repudiar la poltica racista de Israel, la ideologa criminal del sionismo y dar a conocer que el pueblo palestino est ms vivo que nunca, es una tarea y un deber fundamental de todos los seres humanos sin distincin de raza, nacionalidad o religin.

El conmemorar el Da Mundial de Al-Quds en la forma masiva que se realiza, representa un movimiento a gran escala que se genera con el fin de movilizar a toda la comunidad islmica contra el rgimen de Israel y su avales. EE.UU. y el rgimen de Israel deben responder por sus crmenes contra el pueblo oprimido de Palestina y tienen que ser conscientes de que sus actitudes acabarn daando sus intereses. Al da de hoy, el Da Mundial de Al-Quds es el nico punto de esperanza para el pueblo oprimido de Palestina, para salvar a Al-Quds y liberar los territorios ocupados por los israeles usurpadores.

En el actual contexto de agresin contra Siria e Irak, con los objetivos de Tel Aviv de invisibilizar la causa del pueblo palestino resulta fundamental conmemorar el Da Mundial de Al-Quds. De esa manera se mantiene vigente la situacin de oprobio y violencia que vive da a da el pueblo palestino. Cuando se conmemora el Da Mundial de Al-Quds se le dice al mundo: Palestina y el sacrificio de sus hombres y mujeres, la muerte de sus miles de hijos no es en vano. Se le grita al mundo que la ocupacin y los crmenes de Israel deben cesar y trabajar por apoyar a Palestina con todos los medios que la moral y la justicia exige.

Al-Quds: No hay olvido ni perdn

El Da Mundial de Al-Quds representa una bofetada a la dignidad del mundo. Un llamado de atencin, una manera de decir: seores hay que acatar la legislacin internacional, hay que respetar la vida de millones de seres humanos y devolver sus territorios usurpados, Sacar a los colonos que en forma criminal ocupan los territorios de Palestina, que construyen asentamientos y muros. El gritar y dar a conocer esta realidad, manifestarse en las calles del mundo es visibilizar la dignidad del pueblo palestino y mantener vigente la memoria de miles y miles de sus hijos que han muerto, precisamente, para defender sus derechos durante la ocupacin de su tierra. Ese es el mejor homenaje para un pueblo heroico.



El Da Mundial de Al-Quds tiene un enorme significado, pleno de simbolismo pues hablamos de Al-Quds la santa el sitio sagrado tres religiones monotestas: cristianos, los autnticos judos y sobre todo, para millones de musulmanes que ven en ella la primera Qibla y el segundo santuario ms sagrado. Por esto, resulta una exigencia para la Umma, que los enemigos de esa fe no sigan manteniendo el dominio y la ocupacin de Al-Quds. Impedir con la fuerza de la razn y de las armas si es preciso, que el sionismo elimine todo rastro del mundo musulmn y siga manteniendo la ocupacin desvergonzada e inmoral de esta ciudad. El despertar islmico, es tambin sacarse la venda de los ojos y demostrar que no puede haber paz mientras Palestina siga ocupada. No habr paz en Oriente Medio mientras la entidad sionista les niegue sus derechos a musulmanes y cristianos, mientras siga utilizando la segregacin, la tergiversacin de la historia y apele a supuestos derechos divinos, para apropiarse de una tierra que no les pertenece e impedir el acceso a los lugares que son sagrados para cientos de millones de seres humanos.

La judaizacin de Al-Quds es un crimen, como lo es el bloqueo a Gaza, la poltica de asentamientos, la construccin de un muro vergonzoso, el arrasar aldeas palestinas, quitar la residencia a todo aquel jerosolimitano que trasgreda las leyes del ocupante, expulsar sus gente y ejecutar operaciones militares destinadas a exterminar a un pueblo que les impide concretar un robo y los crmenes asociados. Todo ello bajo la mirada cmplice de las potencias europeas, el compromiso financiero militar y diplomtico de Estados Unidos y la conformacin de una alianza con Turqua y Arabia Saud, que dan vida as al autntico Eje del Mal.

Se ha expresado desde la dirigencia iran de donde ha nacido esta conmemoracin - que el Sionismo ha creado terror en la regin y entre los musulmanes para cubrir sus propios crmenes. Los sionistas tienen la intencin de hacer olvidar sus crmenes y hacer que los musulmanes y la gente de la regin y del mundo se olviden del agravio cometido contra el pueblo palestino y la atrocidad de los sionistas. Para este objetivo, en los ltimos aos, los sionistas con sus esfuerzos por detrs del teln crean terror y conflicto entre los pases de la regin y el mundo islmico y han fundado guerras entre los musulmanes y entre musulmanes con cristianos. No debemos permitir olvidar los grandes crmenes de Israel o permitir que el pueblo palestino se sienta desesperado. La voz de todos los musulmanes en el Da Mundial de Al-Quds ser el de la unidad de los musulmanes y la del apoyo al pueblo desplazado de Palestina.

El Da Mundial de Al-Quds rebasa los muros de esta milenaria ciudad y deviene en luz de esperanza para la poblacin de Barin, que lucha contra el rgimen de al Jalifa. Es un faro para aquellos que en Yemen resisten la agresin de una Coalicin criminal de pases liderados por Arabia Saud. Es tambin un norte para el pueblo sirio, que ha sido agredido desde marzo de 2011 por grupos terroristas takfires y sus aliados de Washington, Europa y la triada de Ankara-Tel Aviv y Riad, responsables de la muerte de 450 mil sirios, el desplazamiento de 9 millones y la condicin de refugiados de 5 millones en una catstrofe trgica y cuyos responsables son los mismos que permiten que contine la ocupacin de Palestina.

No nos est permitido olvidar la lucha del pueblo palestino y su derecho a la libertad, como tampoco que los palestinos han sido vctimas de la traicin de gobiernos que han llegado a acuerdos con la entidad sionista que los ha invadido y ocupado. Esto no debe desaparecer del recuerdo y de la denuncia permanente. Al-Quds debe manifestarse da a da. No hay olvido ni perdn respecto a los crmenes cometidos contra el pueblo palestino, expresados simblicamente en la conmemoracin del Da Mundial de Al-Quds.

El tener presente siempre Al-Quds es tener en nuestra mente y en nuestro corazn, que hay pueblos que luchan por su libertad, que hay pueblos que tienen muy presente la dignidad, la soberana, la necesidad de tener siempre como norte la justicia, el respeto a la legalidad internacional por sobre todas las cosas. Para los pueblos del mundo, el Da Mundial de Al-Quds es un llamado, un alerta, un mensaje. Es perseguir los objetivos de justicia social, de justicia universal y sobre todo, recuperar los derechos del pueblo palestino.

Aquellos, que en los territorios ocupados, entre ellos Al-Quds, siguen luchando y que sentirn este Da de Conmemoracin extensivo tambin a aquellos que no siendo musulmanes creemos en la justicia - esos palestinos deben sentir que el mundo los recuerda, que el mundo los apoya y que ms temprano que tarde, el sionismo pagar cada uno de sus crmenes. Esos palestinos deben ser arropados con el corazn en llamas de una humanidad ansiosa de justicia.



