No le demos ms vueltas, es cuestin de tiempo

Es a comienzos del actual siglo cuando comenc a manifestarme a travs de escritos breves para analizar el actual sistema socioeconmico, esta manera de vida basada en la desigualdad. Al mismo tiempo he ido elaborando y revisando textos de mayor envergadura en forma de anlisis y propuestas, desde una visin crtica. Al principio eran artculos enviados a diarios escritos, a polticos e, incluso, a amigos o amigas de ideario semejante. Ms adelante, algunas publicaciones digitales me pidieron que les enviara mis reflexiones. Es cuando comienzo a escribir con un determinado ritmo, con la intencin de cumplir ciertos plazos. A comienzos de la presente dcada (2011), abr un Blog en el que he ido colocando mis escritos, a veces compartidos, otras en exclusiva. Adems, como es lgico, voy guardando en un archivo, por orden cronolgico, la mayor parte de los publicados. All figuran, al da de hoy, 150 escritos cortos a modo de artculos o post, es hora de hacer un punto de control o de romper definitivamente con el envo a las publicaciones con las que colaboro, al menos poner freno al ritmo actual de entregas. Los 100 primeros estn recogidos en un libro, texto que ser sustituido por otro al que se le aadirn los ltimos 50. De esta manera, el trabajo con el ttulo:contendr 150, con un nmero de pginas cercano a las 600.

Como en cualquier otra tarea, es la experiencia la que te va otorgando oficio. Los primeros escritos estn cargados de ingenuidad. Poco a poco se ha ido imponiendo la visin realista de los acontecimientos, de los hechos y de los procesos. No s, a ciencia cierta, si mi trabajo habr servido para convencer o hacer pensar a muchos o a pocos, con las ideas que he intentado plasmar. De lo que estoy plenamente convencido es de que es a m al que me ha ayudado para aclararme, para configurar una idea de la situacin global, para perder del todo la ingenuidad que, poco a poco, ha ido despareciendo. El resultado al que he llegado no es posible plasmarlo con mayor precisin que con el enunciado del presente escrito: No le demos ms vueltas, es cuestin de tiempo, algo que anunci en un artculo anterior. Es hora de explicar esta expresin, a modo de conclusin, aunque, haciendo un seguimiento de estos 150 artculos a los que aludo, es posible concluir de igual manera.

Hace unos das le en algn comentario, en las redes, que deca que la izquierda no ha gobernado nunca en Europa desde la segunda guerra mundial, por acotar el tiempo. Dato que comparto en su totalidad. Evidentemente, el autor del comentario y yo mismo entendemos por izquierda una opcin poltica antisistema, anticapitalista y defensora de los intereses de la clase trabajadora. Impulsora de un modelo basado en la igualdad, la solidaridad, la justicia y la libertad. Cada vez que ha habido una intentona de enfrentamiento al sistema capitalista, este ha eliminado de raz ese intento de cambio. Hasta la fecha, no ha habido en Europa una fuerza superior que lo haya combatido y lo haya derrotado. El caso ms cercano en el espacio lo tenemos en la II Repblica Espaola. La movilizacin ciudadana y los polticos progresistas fueron aplastados por un sanguinario golpe militar. En los aos setenta, el PCI (Partido Comunista Italiano) lleg a ser la fuerza ms votada en Italia. El eurocomunismo de Belinguer recorri y creci por los pases ribereos, pero no fueron capaces de formar Gobierno. La OTAN fue la excusa o el instrumento para impedirlo. El caso ms cercano en el tiempo lo encontramos en Grecia. El triunfo electoral y el Gobierno de Syriza fueron derrocados pacficamente, en este caso por la burocracia de la UE con el acompaamiento de las oligarquas europeas. Ahora no hace falta recurrir a la fuerza bruta, ahora la guerra se hace asfixiando econmicamente a los rebeldes.

Por lo que parece, esta especie no sabe vivir conforme a esos principios de libertad e igualdad que hemos citado. Las pasiones negativas de bsqueda de poder a toda costa y la de resignarse para soportar todo lo que venga, se han impuesta y se han consolidado. Admitir por parte de las masas que tiene que haber poderosos y sometidos es, por el momento, una situacin estable. El poder-pasin ha impuesto sus normas, sus leyes, sus gobiernos. Los mensajes y sus dictados han calado de tal manera que han conseguido la aceptacin de que esta es la mejor forma de vida, asumiendo la mentira como dinmica de un modelo injusto e inhumano.

La falta de madurez intelectual de la especie impide un cambo a mejor para la mayora. Por eso, es cuestin de tiempo, de mucho tiempo, para que lo que llamamos humanidad conviva de una manera ms acorde con lo que algunos sectores sociales anhelan. Pero es posible, vamos estoy seguro, de que no lo veremos las diferentes generaciones que ahora llenamos este minsculo planeta. Siento muchsimo cerrar esta tanda de 150 escritos con un mensaje poco optimista, pero los acontecimientos acontecidos a lo largo de la trayectoria de la especie, por desgracia, no invitan a pensar otra cosa.





