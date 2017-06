Venezuela sufre fuerte guerra ciberntica

Diario Por esto! (Mrida)

La guerra psicolgica que libra la oposicin oligrquica en Venezuela en funcin de objetivos estratgicos y tcticos del imperialismo estadounidense tiene fuerte respaldo de una bien organizada operacin en Twitter que impulsa las protestas desde la plataforma DolarToday radicada en Miami, segn investigacin divulgada por la conocida especialista Erin Gallagher.



DolarToday es un sitio web con sede en Miami que, es ms conocido como una referencia cambiaria al bolvar venezolano y para monitorear la economa venezolana segn la Wikipedia.



Actualmente, sin otra fuente confiable que no sea el tipo de cambio del mercado negro, estas tasas son utilizadas por Reuters, CNBC y varias agencias de noticias y redes de medios. Segn alega The Economist en su defensa las tarifas calculadas por DolarToday son errticas, pero ms realistas que las tres tarifas oficiales que publica el gobierno venezolano y mantiene que no es cierto que en el sitio web DolarToday las tarifas sean manipuladas con el fin de socavar al gobierno venezolano.



DolarToday es denunciado por el Estado venezolano por llevar un marcador artificial del precio del dlar paralelo (mercado negro), que en Venezuela est sometido a control de cambios desde 2003. Ha sido objeto de demandas por parte del Banco Central de Venezuela por falsificar los tipos de cambio del pas. En 2013, el presidente Nicols Maduro acus a este sitio web de alimentar una guerra econmica contra su gobierno y manipular el tipo cambiario.



DolarToday tambin promueve las protestas de la oposicin en Venezuela. Sus tweets estn siendo impulsados por cuentas automatizadas que exhiben caractersticas repetitivas, similares a las de un bot, y utilizan una herramienta de gestin de medios sociales llamada IFTTT (si ocurre esto, haz esto otro) para automatizar sus tweets, escribe Erin Gallangher.



Lo que inmediatamente llam mi atencin en los datos de hashtag #TeamHDP son las redes compartidas entre influencers (personas reales de alta credibilidad), seala la especialista.



Los trolls y los bots realizan ataques coordinados, para crear falsas tendencias e interrumpir redes y difundir informacin errnea. A veces consigue que, por error o descuido, un medio respetado de comunicacin social difunda su informacin falsa, o sus titulares engaosos.



Los bots son sistemas o programas automatizados que pueden ejecutarse en computadoras caseras o en servidores sofisticados, que usan cuentas Twitter de personas inexistentes para repetir una determinada frase cientos o miles de veces y con esto, convertir esas frases en tendencias, es decir, que aparezcan entre las 10 o 20 frases que por ello Twitter considera los temas ms discutidos en las ltimas horas.



Los expertos en bots se disfrazan de empresas de marketing digital, crean decenas o cientos de cuentas falsas de Twitter, y luego usan bots para que estas cuentas tuiteen simultneamente determinados contenidos, incluyendo titulares de sitios noticiosos.



Debido a que muchos periodistas de la prensa escrita, la radio y la televisin utilizan las tendencias de Twitter para determinar qu temas tratar en sus medios de comunicacin. Quien domine las tendencias de Twitter puede llegar a marcar los temas de los que ms se hable en los medios del pas.



Gallagher afirma que es relativamente fcil descubrir el uso de estos sistemas cuando se ingresa a una etiqueta en Twitter y, al hacer clic en Ms reciente, se observa que hay cientos o miles de cuentas tuiteando exactamente la misma frase.



No es la primera vez que se observan acciones robotizadas en redes venezolanas. Investigadores mexicanos de la plataforma LoQueSigue utilizaron en el 2014 bots con el hashtag #PrayForVenezuela, que denunciaba la violencia, la represin y la supuesta censura de las protestas en Venezuela, que se convirti en tendencia mundial. Adems, NoBotsPolitico de Espaa document cuentas falsas que apoyaron las protestas en Venezuela hasta junio de 2014, luego permaneci en silencio durante ocho meses, pero volvi a ponerse en marcha para tuitear propaganda contra Podemos en hashtags relacionados con las elecciones de 2015 en Espaa.



Bloomberg public un trabajo sobre una investigacin de marzo de 2016 titulada Cmo hackear unas elecciones sobre el hacker colombiano, Andrs Seplveda, quien trabaj con un equipo de piratas informticos para manipular informacin acerca de algunas elecciones en Amrica Latina. Actualmente cumple 10 aos de prisin por delitos como acceso abusivo a un sistema informtico, violacin de datos personales, espionaje y uso de software malintencionado durante las elecciones de 2014 en Colombia.



No es difcil descubrir quin controla las cuentas automatizadas que soportan #TeamHDP. La contrarrevolucin responder algn da por tanto crimen contra el pueblo venezolano.