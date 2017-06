Megafusiones agrcolas

Quin decidir lo que comemos

Definitivamente, el futuro de la alimentacin no es lo que era. Al menos en lo que agricultura industrial se refiere. Monsanto, el villano ms conocido de la agricultura transgnica, podra pronto desaparecer del escenario con ese nombre, si se autoriza su compra por parte de Bayer aunque sus intenciones sern las mismas.

Las fusiones Syngenta-ChemChina y DuPont-Dow siguen tambin bajo escrutinio de las autoridades antimonopolio en muchos pases. Si se concretan, las tres empresas resultantes controlarn 60 por ciento del mercado mundial de semillas comerciales (incluido casi 100 por ciento de semillas transgnicas) y 71 por ciento de los agrotxicos a nivel global, niveles de concentracin que superan ampliamente las reglas antimonopolio de cualquier pas.

Estas megafusiones tendrn muchas repercusiones negativas a corto plazo: aumento notable de precios de insumos agrcolas, ms disminucin de innovacin y de variedades a disposicin del mercado, mayores limitaciones al fitomejoramiento pblico y aumento de agrotxicos en los campos y por tanto en alimentos para poder seguir vendiendo semillas transgnicas, aunque hayan provocado resistencia en decenas de plantas invasoras y haya que subir dosis y agregar mezclas con agroqumicos an ms txicos. Para esas empresas, su mayor negocio es vender veneno, o sea que si no se lo impiden, ste ser el curso de accin.

Estas fusiones tendrn tambin fuertes impactos sobre las economas campesinas y de agricultores familiares, aunque stos en su mayora usan sus propias semillas y pocos o ningn insumo qumico, porque el poder de presin de estas megaempresas frente a gobiernos e instancias internacionales aumentar con su tamao y por monopolizar los primeros eslabones de la cadena agroalimentaria. Aumentarn la presin para obtener leyes de propiedad intelectual ms restrictivas; para restringir o ilegalizar los intercambios de semillas entre campesinos por ejemplo con normas fitosanitarias y obligacin de usar semillas registradas; para que los programas para el campo y los crditos agrcolas sean condicionados al uso de sus insumos y semillas patentadas; para que los gastos en infraestructura y otras polticas agrcolas beneficien a la agricultura industrial y desplacen a los campesinos.

Como si no fuera suficiente, hay otros factores muy preocupantes. La ronda de fusiones no finalizar con esos movimientos, sino que apenas empieza. Lo que est en juego a mediano plazo es quin controlar los 400 mil millones de dlares (mdd) de todos los insumos agrcolas. Actualmente, el valor conjunto del mercado comercial global de semillas y agrotxicos es de 97 mil mdd. El resto, tres veces mayor, est controlado por empresas de maquinaria y fertilizantes, que tambin se estn consolidando. Las cuatro empresas de maquinaria ms grandes (John Deere, CNH, AGCO, Kubota) ya controlan 54 por ciento de ese sector.

El sector maquinaria ya no es de simples tractores: han adquirido un alto grado de automatizacin, integrando GPS y sensores agrcolas a sus mquinas, drones para riego y fumigacin, tractores no tripulados, as como un acmulo masivo de datos satelitales sobre suelos y clima. A su vez, Monsanto y compaa, las seis grandes gigantes genticas, tambin se han digitalizado y controlan una enorme base de datos genmicos de cultivos, microorganismos y plantas de agroecosistemas, adems de otras bases de datos relacionados.

Ya existen entre ambos sectores contratos de colaboracin y hasta empresas compartidas para la venta de datos climticos y seguros agrcolas. Monsanto, por ejemplo, adquiri en 2012 la empresa Precision Planting, de instrumentos y sistemas de monitoreo para agricultura de precisin, desde siembra a riego y administracin de agroqumicos. En 2013, compr The Climate Corporation, para registro y venta de datos climticos. John Deere acord en 2015 comprar Precision Planting a Monsanto, pero las oficinas antimonopolio de Estados Unidos y luego Brasil, objetaron la compra, por considerar que John Deere pasara a controlar un porcentaje virtualmente monoplico del sector. Aunque finalmente la venta se cancel en 2017, es una muestra de la tendencia. Existen varias otras empresas de base digital-instrumental (Precision Hawk, Raven, Sentera, Agribotix) compartidas o en colaboracin entre las trasnacionales de maquinaria agrcola con las de semillas-agrotxicos. Ver al respecto el documento Software contra Hardware del grupo ETC ( http://tinyurl.com/y9dnpano ).

Todo indica que las grandes empresas de maquinaria se movern para comprar a los gigantes genticos, luego de finalizada la primera ronda de fusiones. Esta segunda ronda tiene el objetivo de imponer una agricultura altamente automatizada, con muy pocos trabajadores, que ofrecer a los agricultores un paquete que no podrn rechazar: desde qu semillas, insumos, maquinaria, datos genmicos y climticos hasta qu seguros tendr que comprar, adems de que buscarn que se condicionen los crditos agrcolas a la adquisicin de este nuevo paquete, as como ahora ya se hace con semillas y agroqumicos.

Es fundamental entender y denunciar los impactos de las megafusiones desde ya. Muchas organizaciones se han movilizado para protestar en Estados Unidos, Europa, China y varios pases de frica y Amrica Latina, incluso ante las oficinas anti-monopolio, lo que al menos ha retrasado su aprobacin. De fondo se trata de impedir que los agronegocios se apropien de todo el campo y la alimentacin, tambin una forma de proteger la produccin campesina y agroecolgica, la nica forma para poder comer sano y para la soberana alimentaria.

