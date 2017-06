Las forzadas analogas, desinformaciones y errores no excluidos, de Sabino Cuadra Lasarte

"Y un solo Dios verdadero!" (sic) es el ttulo de un artculo de Sabino Cuadra Lasarte [SCL] publicado el pasado martes, 27 de junio, en rebelin [1]. "Era dogma de fe. Y, adems, uno de los ms gordos: "". Por su lado, Jesucristo tena dos naturalezas, una divina y otra humana. O sea, un nico Dios, dos naturalezas en Cristo y tres personas conformando la Santsima Trinidad. Todo un galimatas ininteligible que haba que aprender de memoria porque, caso de confundirte, te quedabas sin recreo, tenas que copiar quinientas veces la frase, recibas un reglazo por hereje, o las tres cosas a la vez, segn el humor con el que viniese el cura-profe de turno". Con estas palabras resume SCL el denominado misterio de la Santsima Trinidad y la poltica nacional-catlica-educativa del fascismo espaol para establecer a continuacin la siguiente analoga: "Algo de eso ocurre tambin con el concepto de Espaa, porque si bien eres libre de poner al mismo cuantas naturalezas y personas quieras y construir con ellas cuantas santsimas trinidades desees (estado autonmico, federal, confederal,...), soberana, lo que se dice soberana, tan solo hay una, la espaola".

El "algo de eso" le salva (no concreta el algo del todo) y no se acaba de entender el plural de las trinidades, pero la comparacin es ms que forzada y, por lo dems, lo mismo podra decir si escribiera sobre Francia, Italia, Alemania, o incluso Ecuador o Bolivia, ambos estados plurinacionales. No es Espaa en esto nada singular. De hecho, si pensamos en Francia por ejemplo, si siquiera la "naturaleza y personas" sera admitida.

Da luego un giro SCL y despus de comentar una decisin reciente del PSOE, de la que dice lo que siempre se dice, sin ningn matiz, afirma que "ya hay fecha y pregunta para el referndum cataln. Ser el 1 de octubre y en la papeleta pondr: "Quiere que Catalunya sea un Estado independiente en forma de repblica?" Comienza, pues, la cuenta atrs". Tras una referencia a Lenin y las estrategias retorcidas, seala, tal vez una crtica a Catalunya en com, que "ante la convocatoria del referndum hay quienes optan por ponerse de perfil, como si la cosa no fuera con ellos". No hacen sino repetir: "No es esto, no es esto!", y sacan entrada del gallinero para ver la obra de lejos". Pero no es la hora, sostiene, "de echar balones fuera y hablar de marcos y procesos institucionales estatales de diseo, cuando la posibilidad de su materializacin no se ve por ninguna parte". Lo que se juega el 1 de octubre en Catalunya, aade, "no es tanto independencia s o no, sino soberana, democracia y participacin ciudadana si o no". Para SCL, "la legitimidad del referndum cataln es institucional y es social, es democrtica y es ciudadana. Tiene por ello carcter estratgico y afecta, no solo a catalanes y catalanas, sino a todas las gentes y pueblos del Estado".

Ms all de que el Estado no tiene gentes ni pueblos lo que tal vez SCL olvide o no tenga en cuenta es, resumiendo mucho, lo siguiente:

1. Las fuerzas secesionistas catalanas perdieron las elecciones del 27S. Lo reconoci el candidato de la CUP, Antonio Baos, una fuerza cercana a su formacin.

2. Esas fuerzas no estn legitimadas democrticamente para convocar ningn referndum de estas caractersticas. De hecho, en su programa no estaba la convocatoria de ningn referndum sino la independencia en 18 meses (ya superados).

3. El gobierno cataln opera todos los das del mes desde hace muchos meses con un solo criterio: alimentar culturalmente a una parte de la poblacin de Catalua, la que comulga diariamente con sus posiciones.

4. El sentimiento antiespaol -un posible resumen: Garca Lorca= Carrero Blanco = Matilde Landa = Carmen Polo- ha sido extendido, con plena consciencia, por todos los rincones de Catalua. Sin matices: ser espaol es ser un facha, ser cataln es otra cosa..

5. Cuando aqu se habla de Espaa en trminos zafios y desinformados se incluye el Pas Vasco. Lo que no es Catalua, todo el resto, est poblado de gentes de tercera.

6. TV3 es un mecanismo de inculcacin y deformacin ideolgica nacionalista permanente. Muestra muy bien el verdadero objetivo de este movimiento secesionista: una lucha descarnada por el poder. Lo dems es msica de fondo para acompaar.

7. Una gran parte de la clase obrera de Catalua est absolutamente alejada de este proceso de ruptura del demos comn. Alejada es una forma decir que es contraria, radicalmente contraria.

8. Se usan por parte de los nacionalistas catalanes, en frecuentes ocasiones, argumentos que estn directamente relacionados con el argumentario liganordista. El supremacismo etnicista no anda muy lejos.

9. No hay nada que tenga que ver con la fraternidad y solidaridad entre ciudadanos y pueblos en el ideario secesionista cataln, una secesionismo de ricos para decirlo rpido y mal. Una de las principales fuerzas del movimiento, PDCat, votar, al lado del Ciudadanos, PP y PNV, el CETA este prximo jueves.

10. El verdadero proyecto de la izquierda del conjunto de Espaa, sin desconocer dificultades (Qu proyecto poltico emancipador no es difcil?), es la construccin de una comunidad que se reconozca en su diversidad, que es riqueza para todos, de la misma forma que esa diversidad debe ser reconocida en las diferentes comunidades que la constituyen.

Qu fuentes de informacin tiene SCL? Las de organizaciones secesionistas? Desde qu perspectiva se aproxima al secesionismo de ricos impulsado por una parte de la burguesa catalana y unas capas medias deslumbradas y cegadas por lo que llaman "proceso"? Sera bueno que SCL pensara desde otros puntos de vista y que contrastara su informacin con otras fuentes.

Nota:

(1) http://www.rebelion.org/noticia.php?id=228376

