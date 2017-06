El heredero de Ral Prebisch

CELAG

Ral Prebisch fue tal vez el pensador econmico latinoamericano ms influyente en la historia de la regin. Junto con Furtado, Pinto, Sunkel entre otros, fue parte de la poca ms frtil del pensamiento econmico latinoamericano, creado desde el sur para el sur. No ha existido otro momento en la historia latinoamericana como aquel del estructuralismo de la Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL) vivido durante la dcada de los 50 y 60, en el cual se pens que se poda disputar en el plano terico las ideas que venan desde las potencias econmicas del norte.

Casi 60 aos despus, la regin esta hurfana de un pensamiento econmico propio; no por el hecho de que no existan intelectuales que piensen desde otro paradigma, pero s en el sentido de que no tenemos una nueva escuela de pensamiento que pueda cautivar a una generacin de jvenes economistas como lo hizo el estructuralismo. Somos hurfanos de un momento histrico como aquel inaugurado por los economistas de las CEPAL; heredamos las ideas, pero no supimos mantener viva una corriente de pensamiento. Qu sucedi? De hecho, el neoliberalismo no dej nada a su paso, se impuso como un tifn por Amrica Latina. Tanto es as que incluso el keynesianismo fue borrado casi desde la raz. El pensamiento liberal ha calado tan hondo que hoy, en las escuelas de economa, el keynesianismo se resume en aprender el modelo IS-LM, una sntesis neoclsica de las ideas malinterpretadas de Keynes. Como dijo Joan Robinson, un keynesianismo bastardo. El estructuralismo no es ms que un apndice de la historia del pensamiento econmico dentro de la enseanza en las universidades de la regin.

Sin embargo, la orfandad en la que estamos sumidos no pasa slo por una cuestin de hegemona del pensamiento neoliberal. La realidad es que no tenemos un timonel, no tenemos aparentemente un Stiglitz o un Krugman latinoamericano que pueda disputar con autoridad al pensamiento dominante desde un plano acadmico. No tenemos un heredero de Ral Prebisch.

De hecho, no lo tenamos hasta el 24 de mayo de 2017. Hoy, creo, hay un candidato a liderar un nuevo proceso de pensamiento latinoamericano: Rafael Correa. S, l, un economista heterodoxo en toda regla: educado en los centros de pensamiento de occidente y a la vez capaz de vivir como voluntario por un ao en los lugares ms excluidos de Latinoamrica. S, l entendi que el capitalismo en Amrica Latina es diferente al enseado en el norte y que con conviccin y capacidad se pueden llevar a cabo cambios profundos en la estructura econmica. Ha sabido ir a contracorriente y ha problematizado el papel de la riqueza heredada como un problema endmico del capitalismo colonial de Ecuador y la regin. Transform las instituciones, recuper los ingresos y redistribuy las oportunidades de la mano del Estado. En definitiva, alter el equilibrio de fuerzas en el mercado, dotando de oportunidades reales a grupos que hasta 2006 vean al desarrollo desde el gallinero.

Rafael Correa no slo lider un proceso poltico histrico desde una agenda keynesiana de izquierda, tambin supo posicionar ideas a nivel planetario: La iniciativa Yasun ITT, el impuesto al Barril de petrleo Daly-Correa y la lucha contra los parasos fiscales. Adems, entiende el rol econmico de la integracin y ha luchado por una soberana econmica regional: la creacin del Banco del Sur, del Fondo del Sur y el Sistema Unitario de Compensacin Regional de Pagos SUCRE. Rafael Correa y su denuncia de la deuda odiosa e ilegtima marcaron un hito mundial para poner freno al poder financiero internacional (no fue el primero en catalogar a la deuda como odiosa, Estados Unidos ya lo haba hecho en dos ocasiones anteriores). En el plano poltico, supo demostrar que la soberana no estaba en negociacin, sacando en el ao 2009 todas las bases militares extranjeras del territorio ecuatoriano y en 2012 concediendo asilo poltico a Julian Assange.

En definitiva, va a ser muy difcil encontrar un doctor en economa que entiende las entraas tericas del capitalismo y al mismo tiempo comprenda los poderes fcticos de los procesos polticos latinoamericanos. Con ese antecedente, no creo que exista mejor candidato a liderar una nueva corriente latinoamericana de pensamiento econmico. Qu falta para que ocurra? Dar el primer paso: que alguien lo proponga.

Nicols Oliva, investigador CELAG.

Fuente: http://www.celag.org/el-heredero-de-raul-prebisch/