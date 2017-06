La trampa del mercado libre

El Telgrafo

En el siglo XIX la libertad de empresa fue el principio rector de la economa. Pero Ecuador no era un pas capitalista. Los estudios sobre la poca han aclarado que se trataba de una economa precapitalista en la cual la hacienda terrateniente fue la base productiva, y el comercio y la banca, las actividades complementarias.Bajo esas condiciones, Ecuador fue agrario y primario-exportador. Pero, adems, con predominio de la fuerza de trabajo campesina e indgena sometida y explotada por las diversas formas del concertaje. A la economa se uni el dominio poltico de la lite terrateniente, comercial y bancaria, ejercido en forma desptica y excluyendo de la democracia a la enorme mayora poblacional. Por ello, ese sistema ha sido denominado como oligrquico en los estudios histricos nacionales y latinoamericanos.Bajo rgimen oligrquico, Ecuador no progres y hasta bien entrado el siglo XX era uno de los pases ms atrasados en la regin.La situacin comenz a cambiar solo medianamente a partir de la hegemona liberal (1895-1925), pero de manera definitiva desde la Revolucin Juliana (1925-1931) que introdujo el papel regulador del Estado, el impuesto a la renta y una avanzada legislacin laboral. As se inici el largo proceso de transformacin del rgimen oligrquico, que definitivamente fue superado durante las dcadas desarrollistas de 1960 y 1970, en las cuales el Estado jug un papel rector.A partir de los 80, en cambio, progresivamente se consolid un modelo empresarial, que aunque benefici al sector privado, sistemticamente arruin las condiciones de vida y de trabajo de la poblacin nacional. Ese modelo fue superado durante la dcada 2007-2017, con la edificacin de un tipo de capitalismo social latinoamericano.Con el inicio del gobierno de Lenn Moreno y su llamado al dilogo nacional, se han activado los distintos sectores sociales, que despiertan con avidez sus particulares intereses. Pero empresarios, trabajadores, indgenas, maestros, etc., reviven planteamientos corporativos y no nacionales.En ese ambiente se infiltra la idea del mercado libre y la empresa privada como ejes de la economa, acompaando a ello terribles propuestas de flexibilidad laboral, algo que histricamente ha sido nefasto para el pas, y que qued ampliamente demostrado durante las dcadas finales del siglo XX.El balance en el comercio externo igualmente ha sido un problema en la historia econmica de Ecuador bajo los principios del libre mercado, porque las importaciones indiscriminadas han golpeado siempre la posibilidad del desarrollo productivo interno y, si se mantuvieran hacia futuro, pondrn en riesgo a la dolarizacin que todo el mundo defiende.Tienen razn los industriales y las cmaras de la pequea industria al plantear algn control a las importaciones; y no tienen razn las cmaras de comercio que exigen la indiscriminada apertura a los mercados. Fortalecer la produccin nacional implicar afectar a los comerciantes importadores, porque el Estado tendr que garantizar el desarrollo interno contra el libre mercado.Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/la-trampa-del-mercado-libre